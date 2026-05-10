Opération Covid : peu à peu la Vérité fait son chemin

Il se trouve qu’Olivier Frot, avant de pas­ser sa thèse en droit public, « sort de Saint-Cyr » et qu’il fut offi­cier para­chu­tiste au sein des Forces Spéciales où il a appris à aller « au delà du pos­sible ». Il s’est donc bat­tu sans relâche, avec opi­nia­tre­té, pour faire avan­cer la vérité.

La Vérité a frayé son chemin

2021–2023 : les négo­cia­tions dans le noir

Dès le début de la pan­dé­mie, la Commission euro­péenne, sous la hou­lette d’Ursula von der Leyen, négo­cie direc­te­ment avec Albert Bourla, PDG de Pfizer.

Des SMS sont échan­gés. Des contrats colos­saux sont signés dans l’urgence : jusqu’à 1,8 mil­liard de doses pour envi­ron 35 mil­liards d’euros. Tout se fait dans l’opacité la plus totale. Les clauses res­tent lar­ge­ment cachées au nom du « secret com­mer­cial ». Les par­le­men­taires et les citoyens sont tenus à l’écart. Les cri­tiques sont rapi­de­ment qua­li­fiées de « désinformation ».

2022–2024 : les pre­mières fis­sures

Dès 2022, le Parquet euro­péen (EPPO) ouvre une enquête sur l’acquisition des vac­cins Covid. Elle est tou­jours en cours en 2026. Des recours en trans­pa­rence se mul­ti­plient. Des ONG, des médias et des citoyens exigent l’accès aux docu­ments. La Commission résiste, détruit ou « ne retrouve plus » des traces.C’est un pro­ces­sus lent, fait de petites vic­toires judi­ciaires qui accu­mulent la pression.

Mai 2025 : la brèche majeure – le juge­ment Pfizergate

Le 14 mai 2025, le Tribunal de l’Union euro­péenne rend un arrêt his­to­rique (affaire T‑36/​23). Il annule la déci­sion de la Commission de refu­ser l’accès aux SMS von der Leyen – Bourla. Les juges reprochent à l’exécutif euro­péen de n’avoir four­ni aucune expli­ca­tion plau­sible sur l’« inexis­tence » ou la dis­pa­ri­tion de ces mes­sages. Une vic­toire sym­bo­lique forte : pour la pre­mière fois, une juri­dic­tion euro­péenne recon­naît offi­ciel­le­ment le manque de trans­pa­rence sur ce dossier.

La lumière filtre un peu plus.

2026 : la porte conti­nue de s’entrouvrir

L’enquête de l’EPPO suit son cours. Des déci­sions de jus­tice contraignent régu­liè­re­ment la Commission à publier des ver­sions plus com­plètes des contrats (même si beau­coup de pas­sages res­tent noir­cis). Pendant ce temps, Pfizer assigne les États récal­ci­trants : en avril 2026, la Pologne est condam­née à payer 1,3 mil­liard € et la Roumanie 600 mil­lions € pour des doses non accep­tées. Des sommes qui inter­rogent sur la per­ti­nence des contrats ini­tiaux signés dans la précipitation.

Le sens de ce long processus

Ce qui se joue n’est pas seule­ment l’accès à quelques SMS ou clauses contrac­tuelles. C’est la remise en cause pro­gres­sive d’une gou­ver­nance opaque et cor­rom­pue qui se trame à Bruxelles :

• déci­sions prises en petit comi­té,

• mil­liards enga­gés sans contrôle réel,

• nar­ra­tif ver­rouillé pen­dant des années.

Chaque recours, chaque juge­ment, chaque révé­la­tion par­tielle contri­bue à faire céder la porte. Celle-ci n’est tou­jours pas grande ouverte, mais elle ne se refer­me­ra plus.