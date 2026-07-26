Le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas baigné souvent dans la mer
Nous écrivions le 31 juillet 2025 : Le préfet des Alpes-Maritimes ne doit pas se baigner souvent dans la mer.
Extraits :
Le préfet a décidé de fermer les douches de plage.
Ce qui est complètement idiot
Les mêmes bêtises se reproduisent d’année en année car déjà les douches de plage avaient été fermées en 2023. Voici ce que nous écrivions alors dans notre article du 16 août 2023, intitulé : On manque d’eau… Pas tout le monde !
Douche de plage :
Là, il vaut mieux en rigoler, tellement c’est grotesque. Quelle est la quantité d’eau consommée par les douches de plage ? Quelques litres par personne. Il en faut des douches pour arriver à 1 m³ (rappel : 1 m³ = 1 000 l, donc un seul m³ peut fournir plusieurs centaines de douches). Le préfet sait-il compter ? Et se baigne t‑il en mer ? Sûrement pas, car il saurait quel bonheur cela représente de se doucher à l’eau douce après une baignade en mer. C’est mon cas et je ne vois personne abuser de ces douches de plage.
Laissons les habitants des villes se baigner en mer car ils n’ont pas de piscine, et laissons les se rincer à l’eau douce.
Cette fermeture des douches de plage est typiquement anti-sociale !
La consommation en eau d’une douche est infinitésimale par rapport aux fuites d’eau des canalisations, ou encore par rapport à l’évaporation. Penchons nous sur l’évaporation de l’eau des piscines :
Exemple pratique
Supposons une piscine de taille moyenne de 8 m × 4 m (32 m²), avec :
Tw = 27 °C (eau).
Ta = 20 °C (air).
HR = 60 % (humidité).
Vitesse du vent modérée (C = 0,05).
Calcul de Pw : Pw = 0,6108 × exp(17,27 × 25 /(25 + 237,3)) ≈ 3,17 kPa.
Calcul de Pa : Pw(air) = 0,6108 × exp(17,27 × 20 /(20 + 237,3)) ≈ 2,34 kPa, donc Pa = 2,34 × 60⁄100 ≈ 1,40 kPa.
Évaporation : E = 0,05 × 32 × (3,17 – 1,40) ≈ 2,83 mm/jour, soit en volume : 2,83 mm × 32 m² = 90,56 litres/jour.
Or une douche de plage, destinée à rincer seulement, ne consomme que quelques litres d’eau, froide. Disons 10 à 20 litres. Donc l’évaporation d’une seule piscine de taille moyenne équivaut à la consommation de 4 à 5 douches. Et ce n’est pas les piscines qui manquent sur la Côte d’Azur !
Chaque villa dispose d’une piscine !
Et c’est une bonne chose car un bain dans une piscine dispense de la climatisation. Nous l’affirmons : une piscine, c’est écolo car elle remplace bien souvent les climatiseurs qui sont un véritable désastre écologique(1) ! Il existe des piscines pour tous les budgets.
Nous comprenons aussi que tout le monde ne peut pas disposer d’une piscine privée ou collective. Heureusement nous avons le bonheur de pouvoir nous baigner dans la mer, moment de détente agrémenté d’un petit rinçage avant de reprendre le boulot. Le préfet des Alpes Maritimes ne doit pas le savoir, sinon pourquoi interdirait-il l’usage de ces douches ?
Pourquoi le préfet ne s’en prend-il pas aux climatiseurs ?
Cette décision est prise pour nuire aux citoyens les plus modestes, à l’instar des deux jours fériés que le gouvernement vient de supprimer. C’est la même logique.
Tout est fait contre les braves gens, les plus modestes, ceux qui travaillent vraiment. Il est temps qu’ils se réveillent.
Cette année — comme l’année dernière — le préfet reconduit la même décision idiote, et le maire d’Antibes, Jean Léonetti, refuse toujours d’obtempérer
Et il a raison ! Ses arguments sont empreints de bon sens :
« Comme l’an dernier, nous avons décidé de maintenir les douches sur les plages ouvertes pour des raisons sanitaires. C’est un problème d’hygiène basique. »
La mairie d’Antibes précise :
Les douches représentent une consommation très faible (moins de 1 % de l’eau de la ville, selon des déclarations antérieures).
Le débit a été limité au strict minimum (matériaux modifiés et boutons poussoirs limitant le temps d’utilisation).
La mairie préfère s’attaquer aux gros consommateurs (qui représenteraient environ 70 % de la consommation) et recycler les eaux usées des stations d’épuration pour laver les rues, ce qui permettrait d’économiser beaucoup plus d’eau.
Le préfet, à l’image de nos dirigeants, prend des décisions dont il s’émancipe
C’est le cœur du problème : Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ! C’est bien ce que nous dénonçons régulièrement, notamment dans notre article du 3 mai 2025 : La loi ? Pas pour moi ! (2). On se demande, à juste titre, si les personnes qui visent un poste d’élu ou de haut fonctionnaire, ne le font pas précisément pour se soustraire aux lois qu’elles promulguent avec détermination, et toujours avec de bonnes raisons… pour les autres !
Aucun commentaire