Le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas baigné souvent dans la mer

Or une douche de plage, des­ti­née à rin­cer seule­ment, ne consomme que quelques litres d’eau, froide. Disons 10 à 20 litres. Donc l’é­va­po­ra­tion d’une seule pis­cine de taille moyenne équi­vaut à la consom­ma­tion de 4 à 5 douches. Et ce n’est pas les pis­cines qui manquent sur la Côte d’Azur !

Chaque villa dispose d’une piscine !

Et c’est une bonne chose car un bain dans une pis­cine dis­pense de la cli­ma­ti­sa­tion. Nous l’af­fir­mons : une pis­cine, c’est éco­lo car elle rem­place bien sou­vent les cli­ma­ti­seurs qui sont un véri­table désastre éco­lo­gique(1) ! Il existe des pis­cines pour tous les budgets.

Nous com­pre­nons aus­si que tout le monde ne peut pas dis­po­ser d’une pis­cine pri­vée ou col­lec­tive. Heureusement nous avons le bon­heur de pou­voir nous bai­gner dans la mer, moment de détente agré­men­té d’un petit rin­çage avant de reprendre le bou­lot. Le pré­fet des Alpes Maritimes ne doit pas le savoir, sinon pour­quoi inter­di­rait-il l’u­sage de ces douches ?

Pourquoi le préfet ne s’en prend-il pas aux climatiseurs ?

Cette déci­sion est prise pour nuire aux citoyens les plus modestes, à l’ins­tar des deux jours fériés que le gou­ver­ne­ment vient de sup­pri­mer. C’est la même logique.

Tout est fait contre les braves gens, les plus modestes, ceux qui tra­vaillent vrai­ment. Il est temps qu’ils se réveillent.