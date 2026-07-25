La fille dans les nuages

La fille dans les nuages
La fille, vraiment ?

25 juillet 2026 | Aucun com­men­taire

Une cam­pagne pro­mo­tion­nelle digne de Walt Disney annonce le lan­ce­ment du long métrage fran­çais : La fille dans les nuages
La fille dans les nuages
La fille dans les nuages
La fille dans les nuages
La fille dans les nuages

Pas du tout ! Ce film est une pro­duc­tion fran­co-belge, réa­li­sée par Philippe Riche (qui a aus­si co-écrit le scé­na­rio avec Luc Bossi) dont c’est le pre­mier long-métrage. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est très impli­quée dans ce pro­jet. Rappelons que Laurent Wauquiez fut long­temps pré­sident de cette Région, poste qu’il a dû quit­ter après son élec­tion comme dépu­té, en rai­son de la règle du non-cumul des mandats.

Ce film béné­fi­cie du sou­tien actif des pou­voirs — et des fonds — publics. C’est ain­si que l’on retrouve en bonne place le minis­tère de la Transition écologique.

La fille dans les nuages

Où voyez vous la fille ? Émoticône étonnement

Nous voyons plu­tôt un petit gar­çon en salo­pette. Pourquoi donc tous les pro­mo­teurs de ce film ont-ils vou­lu que ce gar­çon­net fût une fille ?
Dès le script du film, dès sa génèse, l’hé­roïne devait être En Même Temps une fille et un gar­çon­net, afin d’être tout à la fois un héros et une héroïne.
Ses pro­mo­teurs ont dres­sé un per­son­nage ambi­va­lent qui allait béné­fi­cier d’une large cam­pagne pro­mo­tion­nelle auprès d’un public jeune.

Ce n’est pas du fan­tasme obses­sion­nel. L’obession se trouve bien plu­tôt du côté de ceux qui pro­meuvent obs­ti­né­ment la culture trans­genre par­tout où ils le peuvent, et notam­ment dans les écoles.

Théorie genre-manuels scolaires

Extrait de la leçon “Harcèlement et dis­cri­mi­na­tion” du manuel de CM1 de Nathan

Il appa­raît pour les esprits ouverts et hon­nêtes que cette culture woke nous vient des États-Unis où elle fut pro­mue par des idéo­logues proches du… nazisme. Si, Si ! Cela est éton­nant de prime abord mais cela est démon­tré dans des ouvrages très sérieux et rigou­reux sur les­quels nous revien­drons dans ces colonnes.

LIre dans nos colonnes : Un pré­fet macro­niste pour contrer les éco­no­mies niçoises du 12 juillet 2026
Fermer

Les articles du même auteur

Georges Gourdin

Aucun commentaire

Envoyer le commentaire

Votre adresse e‑mail ne sera pas publiée. Les champs obli­ga­toires sont indi­qués avec *