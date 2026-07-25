La fille dans les nuages
La fille, vraiment ?
Pas du tout ! Ce film est une production franco-belge, réalisée par Philippe Riche (qui a aussi co-écrit le scénario avec Luc Bossi) dont c’est le premier long-métrage. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est très impliquée dans ce projet. Rappelons que Laurent Wauquiez fut longtemps président de cette Région, poste qu’il a dû quitter après son élection comme député, en raison de la règle du non-cumul des mandats.
Ce film bénéficie du soutien actif des pouvoirs — et des fonds — publics. C’est ainsi que l’on retrouve en bonne place le ministère de la Transition écologique.
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Où voyez vous la fille ?
Nous voyons plutôt un petit garçon en salopette. Pourquoi donc tous les promoteurs de ce film ont-ils voulu que ce garçonnet fût une fille ?
Ce n’est pas du fantasme obsessionnel. L’obession se trouve bien plutôt du côté de ceux qui promeuvent obstinément la culture transgenre partout où ils le peuvent, et notamment dans les écoles.
Il apparaît pour les esprits ouverts et honnêtes que cette culture woke nous vient des États-Unis où elle fut promue par des idéologues proches du… nazisme. Si, Si ! Cela est étonnant de prime abord mais cela est démontré dans des ouvrages très sérieux et rigoureux sur lesquels nous reviendrons dans ces colonnes.
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