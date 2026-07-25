Pas du tout ! Ce film est une pro­duc­tion fran­co-belge, réa­li­sée par Philippe Riche (qui a aus­si co-écrit le scé­na­rio avec Luc Bossi) dont c’est le pre­mier long-métrage. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est très impli­quée dans ce pro­jet. Rappelons que Laurent Wauquiez fut long­temps pré­sident de cette Région, poste qu’il a dû quit­ter après son élec­tion comme dépu­té, en rai­son de la règle du non-cumul des mandats.

Ce film béné­fi­cie du sou­tien actif des pou­voirs — et des fonds — publics. C’est ain­si que l’on retrouve en bonne place le minis­tère de la Transition écologique.