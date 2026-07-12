Un préfet macroniste pour contrer les économies niçoises
Le jeudi 9 juillet 2026, en Conseil des ministres, Jean-Marie Girier a été nommé préfet des Alpes-Maritimes
Voilà une nomination qui ne passe pas inaperçue dans un département où le nouveau maire de Nice, Éric Ciotti, a fait des économies et de la baisse d’impôts sa priorité des cent premiers jours.
On aurait pu imaginer qu’à l’heure de l’alternance préfectorale, l’État envoie un haut fonctionnaire neutre, expérimenté, capable d’accompagner les réformes locales vertueuses et de s’en inspirer au niveau national.
On a fait l’inverse et c’est presque comique
Jean-Marie Girier (notre illustration à la une) est devenu préfet par la voie de la nomination politique (après son rôle clé dans la campagne Macron 2017 et ses fonctions de chef de cabinet), et non par le concours classique de l’ENA.
Ancien socialiste passé par les cabinets de Gérard Collomb à Lyon, il devient très tôt un pilier d’En Marche. Directeur de campagne d’Emmanuel Macron en 2017, chef de cabinet de Gérard Collomb au ministère de l’Intérieur, directeur de cabinet de Richard Ferrand à l’Assemblée nationale, puis manager de campagne d’Agnès Buzyn à Paris en 2020. Il est alors bombardé à Belfort, ce qui en fait à 36 ans, le plus jeune préfet de France.
Son parcours très… « népotique » le conduit à Vienne puis dans les Pyrénées-Atlantiques. Moins de deux ans dans ce dernier département, et hop, direction Nice.
Une nomination qui ressemble davantage à une mission politique qu’à une simple rotation administrative.
À Nice, on fait des économies. Et alors ?
Depuis son élection en mars 2026, Éric Ciotti applique un programme clair : baisse massive de la fiscalité (environ 52 millions d’euros rendus aux Niçois), plan d’économies de 60 millions d’euros par an, réduction du train de vie des élus (indemnités en baisse de 12 à 30 %), suppression du magazine municipal, rationalisation des subventions, réorganisation administrative.
Des mesures qui devraient ravir un État empêtré dans un endettement abyssal — comme Nice — et qui pourraient même servir d’exemple national : moins d’impôts, moins de dépenses fastueuses et inutiles, plus d’efficacité.
Mais non.
Au lieu d’envoyer un préfet technique pour accompagner cette dynamique, on dépêche un fidèle parmi les fidèles du président. Comme si baisser les impôts et réduire le train de vie de l’administration était une mauvaise idée qu’il fallait « encadrer » de près.
Le paradoxe macronien.
Le message est limpide : les réformes locales, quand elles viennent de la « mauvaise » couleur politique, méritent un regard inquisiteur.
Jean-Marie Girier, préfet « macroniste de la première heure », arrive donc dans un département où le maire de la cinquième ville de France fait exactement ce que l’État dit vouloir faire partout : redonner du pouvoir d’achat et maîtriser les dépenses. Drôle de coincidence. On nous expliquera sans doute que le rôle du préfet est d’assurer la cohérence républicaine et le respect des lois. Bien sûr. Mais quand la cohérence républicaine ressemble à ce point à une opération de contre-pouvoir politique, on est en droit de se poser la question :
L’État central veut-il vraiment que les collectivités fassent des économies, ou seulement qu’elles fassent les économies qu’il a décidées ?
Dans les Alpes-Maritimes, le choix est fait. On ne soutient pas les réformes locales vertueuses. On envoie quelqu’un pour les surveiller.
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