Un préfet macroniste pour contrer les économies niçoises

Le jeu­di 9 juillet 2026, en Conseil des ministres, Jean-Marie Girier a été nom­mé pré­fet des Alpes-Maritimes

Voilà une nomi­na­tion qui ne passe pas inaper­çue dans un dépar­te­ment où le nou­veau maire de Nice, Éric Ciotti, a fait des éco­no­mies et de la baisse d’impôts sa prio­ri­té des cent pre­miers jours.

On aurait pu ima­gi­ner qu’à l’heure de l’alternance pré­fec­to­rale, l’État envoie un haut fonc­tion­naire neutre, expé­ri­men­té, capable d’accompagner les réformes locales ver­tueuses et de s’en ins­pi­rer au niveau national.

On a fait l’inverse et c’est presque comique

Jean-Marie Girier (notre illus­tra­tion à la une) est deve­nu pré­fet par la voie de la nomi­na­tion poli­tique (après son rôle clé dans la cam­pagne Macron 2017 et ses fonc­tions de chef de cabi­net), et non par le concours clas­sique de l’ENA.

Ancien socia­liste pas­sé par les cabi­nets de Gérard Collomb à Lyon, il devient très tôt un pilier d’En Marche. Directeur de cam­pagne d’Emmanuel Macron en 2017, chef de cabi­net de Gérard Collomb au minis­tère de l’Intérieur, direc­teur de cabi­net de Richard Ferrand à l’Assemblée natio­nale, puis mana­ger de cam­pagne d’Agnès Buzyn à Paris en 2020. Il est alors bom­bar­dé à Belfort, ce qui en fait à 36 ans, le plus jeune pré­fet de France.

Son par­cours très… « népo­tique » le conduit à Vienne puis dans les Pyrénées-Atlantiques. Moins de deux ans dans ce der­nier dépar­te­ment, et hop, direc­tion Nice.

Une nomi­na­tion qui res­semble davan­tage à une mis­sion poli­tique qu’à une simple rota­tion administrative.

À Nice, on fait des économies. Et alors ?

Depuis son élec­tion en mars 2026, Éric Ciotti applique un pro­gramme clair : baisse mas­sive de la fis­ca­li­té (envi­ron 52 mil­lions d’euros ren­dus aux Niçois), plan d’économies de 60 mil­lions d’euros par an, réduc­tion du train de vie des élus (indem­ni­tés en baisse de 12 à 30 %), sup­pres­sion du maga­zine muni­ci­pal, ratio­na­li­sa­tion des sub­ven­tions, réor­ga­ni­sa­tion administrative.

Des mesures qui devraient ravir un État empê­tré dans un endet­te­ment abys­sal — comme Nice — et qui pour­raient même ser­vir d’exemple natio­nal : moins d’impôts, moins de dépenses fas­tueuses et inutiles, plus d’efficacité.