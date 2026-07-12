Jean-Marie Rigier - Préfet

Un préfet macroniste pour contrer les économies niçoises

12 juillet 2026 | Aucun com­men­taire

Le jeu­di 9 juillet 2026, en Conseil des ministres, Jean-Marie Girier a été nom­mé pré­fet des Alpes-Maritimes

Voilà une nomi­na­tion qui ne passe pas inaper­çue dans un dépar­te­ment où le nou­veau maire de Nice, Éric Ciotti, a fait des éco­no­mies et de la baisse d’impôts sa prio­ri­té des cent pre­miers jours.

Éric Ciotti - 60 millions économies

On aurait pu ima­gi­ner qu’à l’heure de l’alternance pré­fec­to­rale, l’État envoie un haut fonc­tion­naire neutre, expé­ri­men­té, capable d’accompagner les réformes locales ver­tueuses et de s’en ins­pi­rer au niveau national.

On a fait l’inverse et c’est presque comique

Jean-Marie Girier (notre illus­tra­tion à la une) est deve­nu pré­fet par la voie de la nomi­na­tion poli­tique (après son rôle clé dans la cam­pagne Macron 2017 et ses fonc­tions de chef de cabi­net), et non par le concours clas­sique de l’ENA.

Ancien socia­liste pas­sé par les cabi­nets de Gérard Collomb à Lyon, il devient très tôt un pilier d’En Marche. Directeur de cam­pagne d’Emmanuel Macron en 2017, chef de cabi­net de Gérard Collomb au minis­tère de l’Intérieur, direc­teur de cabi­net de Richard Ferrand à l’Assemblée natio­nale, puis mana­ger de cam­pagne d’Agnès Buzyn à Paris en 2020. Il est alors bom­bar­dé à Belfort, ce qui en fait à 36 ans, le plus jeune pré­fet de France.

Son par­cours très… « népo­tique » le conduit à Vienne puis dans les Pyrénées-Atlantiques. Moins de deux ans dans ce der­nier dépar­te­ment, et hop, direc­tion Nice.

Une nomi­na­tion qui res­semble davan­tage à une mis­sion poli­tique qu’à une simple rota­tion administrative.

À Nice, on fait des économies. Et alors ?

Depuis son élec­tion en mars 2026, Éric Ciotti applique un pro­gramme clair : baisse mas­sive de la fis­ca­li­té (envi­ron 52 mil­lions d’euros ren­dus aux Niçois), plan d’économies de 60 mil­lions d’euros par an, réduc­tion du train de vie des élus (indem­ni­tés en baisse de 12 à 30 %), sup­pres­sion du maga­zine muni­ci­pal, ratio­na­li­sa­tion des sub­ven­tions, réor­ga­ni­sa­tion administrative.

Des mesures qui devraient ravir un État empê­tré dans un endet­te­ment abys­sal — comme Nice — et qui pour­raient même ser­vir d’exemple natio­nal : moins d’impôts, moins de dépenses fas­tueuses et inutiles, plus d’efficacité.

Mais non.
Au lieu d’envoyer un pré­fet tech­nique pour accom­pa­gner cette dyna­mique, on dépêche un fidèle par­mi les fidèles du pré­sident. Comme si bais­ser les impôts et réduire le train de vie de l’administration était une mau­vaise idée qu’il fal­lait « enca­drer » de près.
Le para­doxe macronien.

Le mes­sage est lim­pide : les réformes locales, quand elles viennent de la « mau­vaise » cou­leur poli­tique, méritent un regard inquisiteur.

Jean-Marie Girier, pré­fet « macro­niste de la pre­mière heure », arrive donc dans un dépar­te­ment où le maire de la cin­quième ville de France fait exac­te­ment ce que l’État dit vou­loir faire par­tout : redon­ner du pou­voir d’achat et maî­tri­ser les dépenses. Drôle de coin­ci­dence. On nous expli­que­ra sans doute que le rôle du pré­fet est d’assurer la cohé­rence répu­bli­caine et le res­pect des lois. Bien sûr. Mais quand la cohé­rence répu­bli­caine res­semble à ce point à une opé­ra­tion de contre-pou­voir poli­tique, on est en droit de se poser la question :

L’État cen­tral veut-il vrai­ment que les col­lec­ti­vi­tés fassent des éco­no­mies, ou seule­ment qu’elles fassent les éco­no­mies qu’il a décidées ?

Dans les Alpes-Maritimes, le choix est fait. On ne sou­tient pas les réformes locales ver­tueuses. On envoie quelqu’un pour les surveiller.

Bienvenue, Monsieur le Préfet,
les Niçois apprécieront.

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Massimo Luce

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