Tout cela n’est pas bon pour le moral
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Nous vous en souhaitons bonne lecture.
La une d’aujourd’hui dimanche 12 juillet 2026 de notre quotidien régional Nice Matin, propriété du milliardaire Xavier Niel, est à l’image de notre monde : désespérante. Jugez plutôt :
①
L’espace principal de la une est consacré à une manifestation « LGBTQIA+» qui s’est déroulée hier à Nice. Le titre spécifie bien « LGBTQIA+» même si plus personne ne sait à quoi correspond ce sigle abscons. Il faut savoir en effet que « le sigle LGBT est restrictif, et qu’il faut parler à présent de LGBTQIA, sans oublier le + pour tous les autres » comme nous vous l’expliquions en mai 2021 dans notre article La propagande LGBT se déchaîne. La propagande a fait son œuvre : en 2026 la manifestation LGBTQIA+ réunit à Nice des milliers de personnes.
C’est affligeant. Plus personne ne fait le lien historique entre le militantisme LGBTQIA+ qui émergea en Allemagne au début du XXe siècle et la mouvance nationaliste allemande qui s’est appelée « nationale-socialiste », ou « nazie »(1).
②
Le deuxième titre de cette une nous annonce que « le frère du terroriste du 14 jullet [est] soumis à une OQTF [Obligation de Quitter le Territoire de France]
La belle affaire.
Depuis plusieurs années nous dénonçons la perversité de nos institutions qui n’appliqueent pas leurs propres décisions. La France délivre environ 130 000 à 150 000 OQTF par an et ne les applique pas. Il existe en ce moment en France entre 300 000 et 500 000 OQTF (estimation basée sur les flux annuels et le faible taux d’exécution sur plusieurs années) alors qu’il ne devrait en exister aucun.
③
Notre chemin de croix continue avec la présence appuyée de Renaud Muselier sur toute la quatrième page qui ne s’en remet toujours pas de l’élection d’Éric Ciotti à la mairie de Nice. Lui aurait bien vu Christian Estrosi à Nice et Louis Sarkozy à Menton. Il est plus facile de faire des affaires avec des amis. Malheureusement les électeurs ne l’entendent pas ainsi.
Depuis des années nous dénonçons les mensonges et les embrouilles de ce politicien véreux :
• Renaud Muselier n’est pas en reste dans l’embrouille de novembre 2023, ou encore
• Nice-Matin sort les cadavres du placard pour sauver Muselier de juin 2021.
④
Allons au bout de notre calvaire avec la « personnalité préférée — fabriquée de toutes pièces — des Français ». Par quel biais monsieur Noah, exilé fiscal notaoire donneur de leçons, trouve ‑t-il encore un écho dans la presse ?
Fut-il un grand champion qui lui permet d’effacer ses égarements fiscaux et médiatiques ?(2) Même pas. Il n’a jamais été classé meilleur joueur mondial au classement ATP. Mais puisqu’on vous dit qu’il fut longtemps la « personnalité préférée des Français », il garde le privilège de s’exprimer dans la presse subventionnée.
Tout cela ne nous remonte guère le moral. Pour couronner cette série morbide, Nice Matin nous propose de la réclame pour un… viager ! Histoire de mourir confortablement en déshéritant ses enfants.
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