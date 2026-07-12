Dépression - Moral zéro

Tout cela n’est pas bon pour le moral

12 juillet 2026 | Aucun com­men­taire

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La une d’au­jourd’­hui dimanche 12 juillet 2026 de notre quo­ti­dien régio­nal Nice Matin, pro­prié­té du mil­liar­daire Xavier Niel, est à l’i­mage de notre monde : déses­pé­rante. Jugez plutôt :

Nice-Matin - 12 juillet 2026 - Une déprimante

L’espace prin­ci­pal de la une est consa­cré à une mani­fes­ta­tion « LGBTQIA+» qui s’est dérou­lée hier à Nice. Le titre spé­ci­fie bien « LGBTQIA+» même si plus per­sonne ne sait à quoi cor­res­pond ce sigle abs­cons. Il faut savoir en effet que « le sigle LGBT est res­tric­tif, et qu’il faut par­ler à pré­sent de LGBTQIA, sans oublier le + pour tous les autres » comme nous vous l’ex­pli­quions en mai 2021 dans notre article La pro­pa­gande LGBT se déchaîne. La pro­pa­gande a fait son œuvre : en 2026 la mani­fes­ta­tion LGBTQIA+ réunit à Nice des mil­liers de per­sonnes.
C’est affli­geant. Plus per­sonne ne fait le lien his­to­rique entre le mili­tan­tisme LGBTQIA+ qui émer­gea en Allemagne au début du XXe siècle et la mou­vance natio­na­liste alle­mande qui s’est appe­lée « natio­nale-socia­liste », ou « nazie »(1).

Le deuxième titre de cette une nous annonce que « le frère du ter­ro­riste du 14 jul­let [est] sou­mis à une OQTF [Obligation de Quitter le Territoire de France]
La belle affaire.
Depuis plu­sieurs années nous dénon­çons la per­ver­si­té de nos ins­ti­tu­tions qui n’ap­pli­queent pas leurs propres déci­sions. La France délivre envi­ron 130 000 à 150 000 OQTF par an et ne les applique pas. Il existe en ce moment en France entre 300 000 et 500 000 OQTF (esti­ma­tion basée sur les flux annuels et le faible taux d’exécution sur plu­sieurs années) alors qu’il ne devrait en exis­ter aucun.

Notre che­min de croix conti­nue avec la pré­sence appuyée de Renaud Muselier sur toute la qua­trième page qui ne s’en remet tou­jours pas de l’é­lec­tion d’Éric Ciotti à la mai­rie de Nice. Lui aurait bien vu Christian Estrosi à Nice et Louis Sarkozy à Menton. Il est plus facile de faire des affaires avec des amis. Malheureusement les élec­teurs ne l’en­tendent pas ain­si.
Depuis des années nous dénon­çons les men­songes et les embrouilles de ce poli­ti­cien véreux :
Renaud Muselier n’est pas en reste dans l’embrouille de novembre 2023, ou encore
Nice-Matin sort les cadavres du pla­card pour sau­ver Muselier de juin 2021.

Allons au bout de notre cal­vaire avec la « per­son­na­li­té pré­fé­rée — fabri­quée de toutes pièces — des Français ». Par quel biais mon­sieur Noah, exi­lé fis­cal notaoire don­neur de leçons, trouve ‑t-il encore un écho dans la presse ?
Fut-il un grand cham­pion qui lui per­met d’ef­fa­cer ses éga­re­ments fis­caux et média­tiques ?(2) Même pas. Il n’a jamais été clas­sé meilleur joueur mon­dial au clas­se­ment ATP. Mais puis­qu’on vous dit qu’il fut long­temps la « per­son­na­li­té pré­fé­rée des Français », il garde le pri­vi­lège de s’ex­pri­mer dans la presse subventionnée.

Tout cela ne nous remonte guère le moral. Pour cou­ron­ner cette série mor­bide, Nice Matin nous pro­pose de la réclame pour un… via­ger ! Histoire de mou­rir confor­ta­ble­ment en déshé­ri­tant ses enfants.

Nous revien­drons sur ce sujet déran­geant mais his­to­ri­que­ment acté.
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Lire Ma bonne semaine de mau­vaise foi (9 juin 2019), allez au mer­cre­di 5 juin 2019

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Massimo Luce

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