Tout cela n’est pas bon pour le moral

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L’espace prin­ci­pal de la une est consa­cré à une mani­fes­ta­tion « LGBTQIA+» qui s’est dérou­lée hier à Nice. Le titre spé­ci­fie bien « LGBTQIA+» même si plus per­sonne ne sait à quoi cor­res­pond ce sigle abs­cons. Il faut savoir en effet que « le sigle LGBT est res­tric­tif, et qu’il faut par­ler à pré­sent de LGBTQIA, sans oublier le + pour tous les autres » comme nous vous l’ex­pli­quions en mai 2021 dans notre article La pro­pa­gande LGBT se déchaîne. La pro­pa­gande a fait son œuvre : en 2026 la mani­fes­ta­tion LGBTQIA+ réunit à Nice des mil­liers de per­sonnes.

C’est affli­geant. Plus per­sonne ne fait le lien his­to­rique entre le mili­tan­tisme LGBTQIA+ qui émer­gea en Allemagne au début du XXe siècle et la mou­vance natio­na­liste alle­mande qui s’est appe­lée « natio­nale-socia­liste », ou « nazie »(1).