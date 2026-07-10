Quels militaires Zelinsky va t‑il envoyer à Paris pour le défilé du 14 Juillet ?

Médiapart s’offusque que des mili­taires ukrai­niens de la 3e bri­gade d’assaut (nou­velle appel­la­tion du sul­fu­reux régi­ment Azov, pra­ti­quant osten­si­ble­ment le salut nazi, cer­tains tatoués au visage du sigle ᛋᛋ) suivent une for­ma­tion au camp mili­taire de La Courtine (Creuse).

Il n’y a donc per­sonne au sein de notre armée pour s’en offus­quer ?

Le sous-offi­cier qui voit cela chaque jour, au contact direct avec ces fana­tiques, pour­quoi ne dit-il rien ? Et son chef, pour­quoi ne dit-il rien ? Et le chef de son chef ? Toute la hié­rar­chie mili­taire est cou­pable de cette com­pli­ci­té mor­bide.

Le ministre est lui aus­si com­plice de cette tur­pi­tude

Interrogé sur le sujet, il se dédouane en disant que ce sont les « forces armées ukrai­niennes qui orga­nisent le flux et la sélec­tion des mili­taires ukrai­niens envoyés en France et en Europe ». Autrement dit : l’Ukraine nous envoie des nazis, nous fer­mons les yeux et les for­mons. Point barre. C’est inouï.