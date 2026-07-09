14 Juillet : quelques généraux sauvent l’honneur

Pour les 6 000 géné­raux fran­çais (5 600 en retraite + 380 d’ac­tive) — mises à part quelques excep­tions — ces belles et nobles devises sont deve­nues :

• « Qui bouge perd »

• « Hic et nunc »

• « La planque »

• « À l’affût de l’a­van­ce­ment, jamais ne renonce »

Prenez le temps de lire l’é­di­to­rial du géné­ral Henri Roure publié par Solidarité & Progrès. (acces­sible éga­le­ment ici).

Nous devons au géné­ral Henri Roure son expres­sion « Un putsch sans sol­dats » à pro­pos de la manière dont Emmanuel Macron a pris le Pouvoir(1).

Il convient de rele­ver la démarche du géné­ral Paul Pellizzari qui a eu l’au­dace de dépo­ser une plainte (bien enten­du clas­sée sans suite) devant la Cour de jus­tice de la République contre des ministres Attal, Lecornu, Séjourné pour l’aide mili­taire à l’Ukraine. Il fut radié des cadres en avril 2025 pour « man­que­ment au devoir de réserve et de loyau­té » en même temps que le géné­ral André Coustou.

Celui-ci « se lâche » en ce moment sur la chaîne GPTV :