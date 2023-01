Chassez le Malin, mettez le à la porte, il revient par la fenêtre !

C’est le plan B de nos tortionnaires : Vous ne voulez plus du vaccin ARNm ? Vous aurez le vaccin bivalent contre la grippe

La vidéo du Pr Christian Perronne [Quelle vidéo ? Je n’ar­rive pas à la trou­ver] nous alerte sur les « vac­cins biva­lents » der­nière trou­vaille de nos geô­liers.

Ces vac­cins sont en cours d’homologation par le sys­tème mafieux et com­plice de l’industrie phar­ma­ceu­tique et des États cor­rom­pus.

L’Europe sert de chef d’orchestre [j’ai envie de mettre labo­ra­toire, en ita­lique] et la par­ti­tion qui va se jouer est machia­vé­lique.

Il existe en France un cer­tain nombre de vac­cins obli­ga­toires pour nos têtes blondes. Le nombre en a été aug­men­té par le gou­ver­ne­ment en place dès le pre­mier man­dat. C’est la fenêtre que le Malin va prendre pour s’in­tro­duire dans nos corps.

Donc si vous vou­lez vivre et faire vivre une vie nor­male à vos enfants, il fau­dra les vac­ci­ner [injec­ter à tra­vers ce vac­cin obli­ga­toire]. La lutte contre de vraies mala­dies contre les­quelles l’excellence scien­ti­fique fran­çaise de l’époque avait four­nit de vraies réponses fiables et durables. Nous n’allons pas ici faire l’inventaire de la rage au ROR.

Vous aurez l’ARNm COVID dans les vac­cins exis­tants !

C’est déjà le cas pour la grippe 2023 et le ROR pour nos enfants [C’est quoi le ROR ?]

En bon entendeur !

Pierre Pignon

