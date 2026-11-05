Convergences catastrophes

Évocation de Guillaume Faye
Partie 2
La Convergence des catastrophes

par | 5 novembre 2026| Aucun com­men­taire

Cet article est le deuxième du tryp­tique que nous consa­crons à Guillaume Faye:
Partie 1 : L’esprit fusée, la « révolte des lycéens », l’invasion de l’Europe, la guerre civile raciale (publié le 18 octobre 2026).
Partie 2 : La conver­gence des catas­trophes (ci-des­sous).
Partie 3 : Paganisme, pro­mé­théisme, trans­hu­ma­nisme (à venir).

Guillaume Faye a édi­té en 2004 un livre inti­tu­lé La Convergence des catas­trophes sous le pseu­do­nyme de Guillaume Corvus aux édi­tions DIE ; ce livre fut tra­duit en anglais en 2012 par Christian Kopff et édi­té par Arktos.

Guillaume Corvus - Guillaume Faye - Convergence des catastrophes
Ce livre consti­tue l’un des piliers de la pen­sée de Guillaume Faye, au même titre que « l’archéofuturisme» ou « l’ethnomasochisme», expres­sions qu’il a inven­tées et qui sont entrées dans le lan­gage courant.Guillaume Faye - Archéofuturisme

Guillaume Faye a repris en par­tie, dans les toutes der­nières pages de son essai, un texte que j’avais écrit dans la revue Roquefavour(1)que j’ai créée et ani­mée de 1994 à 2003.
Je n’avais pas lu La Convergence des catas­trophes; Guillaume me fai­sait envoyer tous ses livres dès leur paru­tion ; pas celui-ci ; l’article en ques­tion datait de février 2003, publié dans le n° 17 de la revue Roquefavour, une revue bien modeste, du nom de l’endroit où j’habitais à l’é­poque ; elle était sous-titrée : revue de spi­ri­tua­li­té de tra­di­tion euro­péenne ; je crois que Guillaume n’aurait pas aimé reprendre cette déno­mi­na­tion ne serait-ce que de l’écrire en sou­riant mali­cieu­se­ment ; il y avait au moins un mot qu’il aurait écor­ché : spi­ri­tua­li­té. En véri­té, Guillaume n’aimait rien de ce qui avait trait à l’ésotérisme(2).
Il était for­mé à la ratio­na­li­té sévère du monde grec et à la robus­tesse romaine, pas à l’imaginaire celte et à ses uni­vers fan­tas­tiques qui ne s’embarrassent pas de logique. D’ailleurs, ce libel­lé n’avait pas eu beau­coup de suc­cès non plus dans les cercles gré­cistes atta­chés, certes, au « paga­nisme », mais un paga­nisme trop conte­nu, à mon sens, dans la sphère ter­restre, humaine, trop humaine, le lignage, le sol et le sang, sans lien avec la trans­cen­dance du monde des dieux qu’ils pré­fé­raient se figu­rer dans un envi­ron­ne­ment domes­tique, plus fami­liers et moins effrayants que ceux qui évo­luaient dans cette mai­son fla­mande du roman de Jean Ray, Malpertuis; pour­tant, ce monde fabu­leux ou féé­rique aurait pu consti­tuer déjà une voie vers ces uni­vers incon­nus et pour­tant paral­lèles au nôtre.

Jean Ray - Malpertuis

La Convergence des Catastrophes, un focus tiré de L’Archéofuturisme

La Convergence des catas­trophesest un ouvrage pos­té­rieur de six ans à L’Archéofuturisme; il en consti­tue une sorte de zoom sur ce point pré­cis sur lequel Guillaume Faye a sou­hai­té reve­nir : toutes les anciennes socié­tés tra­di­tion­nelles savaient que les civi­li­sa­tions sont non seule­ment mor­telles, mais aus­si qu’elles vivent sur un mode cyclique, nais­sance-vie-mort, qui se tra­duit chez les Indo-Européens par le sys­tème des quatre âges(3)pour la per­cep­tion du temps, et celui de la tri­fonc­tion­na­li­té pour la per­cep­tion de l’organisation de la société(4).
Et elles meurent toutes de la même façon : une conjonc­tion, ou une conver­gence, de catas­trophes, qui sont à la fois, et simul­ta­né­ment, pro­vo­quées par l’homme et par la nature ; le pro­to­type de ces évé­ne­ments qui reviennent pério­di­que­ment (dans un laps de temps de plu­sieurs dizaines de mil­liers d’années quand même) est l’exemple légen­daire de l’Atlantide, racon­té par Platon, une île immense qui dis­pa­raît, englou­tie par un fan­tas­tique tsu­na­mi, sui­vi d’un déluge, les Dieux ayant vou­lu punir une socié­té poli­cée qui retour­nait à la bar­ba­rie parce que les hommes dégé­né­rés ont tra­hi les prin­cipes moraux qui l’avaient fondée. Atlantide Platon

C’est Mircea Eliade, l’historien des reli­gions, l’un des fon­da­teurs et l’un des cher­cheurs les plus renom­més de cette dis­ci­pline, tout comme son col­lègue et contem­po­rain Georges Dumézil, qui a consa­cré sa vie à cette étude.
Ce cor­pus de connais­sances a été aug­men­té, tou­jours à la même époque, par deux méta­phy­si­ciens (la méta­phy­sique, une branche d’origine aris­to­té­li­cienne de la phi­lo­so­phie, étant celle qui cherche à com­prendre ce qui existe au-delà des appa­rences sen­sibles), je veux par­ler de René Guénon et de Julius Evola(5), et il faut ajou­ter à ces pion­niers l’inventeur lui-même du concept de Tradition pri­mor­diale, l’Indien Tilak, qui tra­vaillait sur un plan plus concret à recher­cher l’emplacement du conti­nent hyper­bo­réen sous les glaces de l’Arctique d’où est par­tie, sur toute la sur­face de la Terre, toute cette connais­sance primordiale.

Bal Tilak - Origine polaire tradition védique Bal Tilak

Dans L’Archéofuturisme, qui com­mence par l’évocation de La Convergence des catas­trophes, Guillaume Faye défi­nit ce qu’il entend par ce mot archéo­fu­tu­risme, page 42 : « Penser ensemble les avan­cées de la tech­nos­cience et le retour aux solu­tions tra­di­tion­nelles de la nuit des temps. Tel est peut-être le vrai nom de la post­mo­der­ni­té, aus­si éloi­gnée du pas­séisme que du culte idiot de l’“actuel”. Rassembler selon la logique du ʺetʺ et non point du ʺouʺ la plus ancienne mémoire et l’âme faus­tienne car elles s’ac­cordent. Le tra­di­tio­na­lisme intel­li­gent est le plus puis­sant des futu­rismes et inver­se­ment. Réconcilier Evola et Marinetti(6). C’est le concept de ʺmo­der­ni­téʺ, né de l’i­déo­lo­gie des Lumières, qu’il faut assé­cher. Il ne faut pas asso­cier les Anciens aux Modernes mais les Anciens aux Futuristes. »
J’ai cou­tume de rap­pe­ler un vieux dic­ton russe à ce sujet qui résume par­fai­te­ment ce point de vue : le pas­sé n’est pas un port, c’est un phare.

Refaire le monde en permanence

Guillaume, dont l’énergie était inépui­sable, et dont le cer­veau fonc­tion­nait à la vitesse d’une I.A. (Intelligence Artificielle) vou­lait, en per­ma­nence, refaire le monde en igno­rant (volon­tai­re­ment) qu’il n’y a jamais rien de nou­veau sous le Soleil, et que tout a déjà été inven­té. Admettre cette évi­dence reve­nait, pour lui, à se taire.
Guillaume en pro­fi­te­ra, lors de la rédac­tion de La Convergence des Catastrophespour faire une mise à jour du concept ini­tial : L’archéofuturisme.
La Convergence des Catastrophesnous apprend pour quelles rai­sons notre brillante civi­li­sa­tion euro­péenne est en train de mou­rir et donne les remèdes qui per­met­traient de la faire repar­tir après l’inévitable chaos qui arrive à une vitesse grand V ; d’ailleurs, Guillaume avait fixé une date fati­dique dès le début de son livre avec une acui­té digne des plus grands vision­naires puisque, mort quelques mois avant, il igno­rait tout du cata­clysme qui allait bou­le­ver­ser toutes les don­nées dont dis­po­sait l’Humanité au début de l’année 2020(7)avec cette fausse pan­dé­mie et ces faux vac­cins inven­tés par une engeance mon­dia­liste qui a pris le pou­voir à cette époque et qui le conserve encore :
« Une série d’enchaînements dra­ma­tur­giques convergent vers un point fati­dique, que j’estime au début du XXIe siècle entre 2010 et 2020, pour pré­ci­pi­ter dans le chaos le monde que nous connais­sons, avec l’ampleur d’un séisme civi­li­sa­tion­nel. Les ʺlignes de catas­tro­phesʺ concernent l’écologie, la démo­gra­phie, l’économie, la reli­gion, l’épidémiologie, et la géo­po­li­tique. »

Guillaume Faye, la fureur de vivre

Cet ouvrage est plein du bouillon­ne­ment qui était l’habituelle atti­tude de notre ami, exces­sif en tout, dans la débauche(8)comme dans l’exaltation du sublime, l’un et l’autre état étant consi­dé­ré par lui comme inhé­rent à la vie. Guillaume Faye m’a tou­jours fait pen­ser au per­son­nage incar­né par James Dean, mort à 24 ans dans un acci­dent de voi­ture, éter­nel ado­les­cent rebelle dont le film emblé­ma­tique sor­ti en 1955 ne s’appelait pas par hasard La Fureur de vivre, un per­son­nage deve­nu après sa mort une icône intemporelle.James Dean - La-fureur-de-vivre

C’est ce qui est en train de se pro­duire avec la sta­ture de Guillaume Faye, 7 ans après sa mort, décon­si­dé­ré et reje­té par ceux qui l’entouraient, du temps de son vivant, dans son micro­cosme pari­sien, et qui est main­te­nant adu­lé par ces jeunes gens issus de ces mêmes milieux, qui n’ont même pas conscience des outrages que leurs aînés lui ont fait subir.

Temps linéaire et temps cyclique

Guillaume ne m’a pas envoyé son livre parce qu’il com­mence par cette phrase : « Pour la pre­mière fois dans son his­toire, l’hu­ma­ni­té est mena­cée par une conver­gence des catas­trophes. »
Désespérant. « Pour la pre­mière fois» ? J’ai pas­sé les deux tiers de ma vie à essayer de faire com­prendre à mes contem­po­rains, avec un achar­ne­ment métho­dique qui aga­çait mes proches, la néces­si­té de prendre en compte la rela­ti­vi­té du temps, mais aus­si de l’espace, qui fai­sait notre condi­tion humaine, que l’étalon de durée d’une vie humaine (soit, à l’heure actuelle en Europe, 85 ans) est une pous­sière dans l’immensité du temps, des mil­liards d’années, et qu’il était vrai­sem­blable que des dizaines de civi­li­sa­tions, voire des cen­taines, sem­blables à la nôtre, aient pu se suc­cé­der. Que ce pro­ces­sus n’était rien que natu­rel puisqu’il s’inscrit dans l’histoire du cos­mos qui est une his­toire cyclique, comme tout pro­ces­sus natu­rel ter­restre : hommes, plantes, ani­maux, sai­sons, nuits, jours, etc. vivent et meurent à ce même rythme cyclique. Et voi­là que Guillaume m’assène cette phrase comme une bonne gifle d’entrée : « Pour la pre­mière fois dans son his­toire, l’hu­ma­ni­té est mena­cée par une conver­gence des catas­trophes. »
Cette der­nière phrase va à l’encontre de ce que les anciennes grandes civi­li­sa­tions, y com­pris les civi­li­sa­tions grecque et latine dont s’est nour­ri Guillaume, avaient com­pris : tout ce que nous vivons sur cette pla­nète est de nature cyclique ; le temps n’est pas linéaire(9), comme le croient cha­cun des trois mono­théismes qui adorent tous les trois le même Dieu avec quelques variantes.
Trois sectes qui ont « réus­si », et qui ont donc obte­nu le label « reli­gion », issues toutes les trois de la même région et qui ont toutes les trois enva­hi et/​ou domi­né le monde.
pour les hébreux(qui seront ensuite Israélites et juifs) : un dieu jaloux créé par eux-mêmes au seul usage, et au seul bien­fait, d’eux-mêmes.
pour les musul­mans: un dieu guer­rier adap­té à l’époque où il était urgent de se doter de règles de vie com­mune (en ce qui concerne l’islam : dans les moindres détails, même les plus sca­breux) néces­saires garde-fous pour des popu­la­tions pri­mi­tives qui n’en avaient aucune et de conten­ter ces der­nières dont la seule rai­son de vivre était de s’approprier les biens et les femmes de la tri­bu voi­sine. Ces règles n’ont pas chan­gé d’un iota depuis leur créa­tion pour les deux com­mu­nau­tés sémites : juifs et arabes.
pour les chré­tiens: chas­sés de Palestine à la fois par les juifs et les Romains, la secte s’est réfu­giée en Europe et a si bien adap­té ses dogmes aux popu­la­tions païennes locales qu’elle a fini par les conver­tir don­nant nais­sance à un paga­no-chris­tia­nisme à voca­tion uni­ver­selle appe­lé catho­li­cisme (uni­ver­sel : tra­duc­tion du mot grec katholikós)

Retour vers le futur : uchronie

Je me demande encore pour­quoi Guillaume a cru néces­saire d’écrire un deuxième livre sur le même sujet, La Convergences des Catastrophesaprès L’Archéofuturisme; je me demande aus­si pour­quoi com­men­cer un livre avec une affir­ma­tion qu’il va entiè­re­ment démo­lir à la fin du même livre.
Je disais en début d’article que la fin de La conver­gence des catas­trophesest consa­crée en par­tie à la repro­duc­tion de l’article que j’avais rédi­gé pour Roquefavouren février 2003 ; vous trou­ve­rez en annexe le texte repris par Guillaume(10); j’ai rêvé, en décou­vrant cette étrange conclu­sion qui vient en oppo­si­tion à ce qu’il écri­vait au début de son ouvrage, que si Guillaume Faye avait consen­ti à s’intéresser enfin à tout un pan de la connais­sance humaine, celle que j’exposais à tra­vers ses textes les plus anciens, rédi­gés par nos plus anciens géni­teurs, cela aurait pu chan­ger sa vision du monde.
Vous ver­rez que dans ce texte en annexe, Guillaume Faye adopte exac­te­ment toutes les conclu­sions et les pré­dic­tions de la Tradition qui s’est for­gée au cours des mil­lé­naires de l’observation des astres et de la nature par nos anciens, aux anti­podes, donc, des pre­mières lignes de cet ouvrage ; je m’étonne qu’il ait eu besoin d’écrire ce livre mais aus­si qu’il ait eu besoin de se don­ner un pseu­do­nyme.
Nous ver­rons dans la par­tie III de cet article consa­cré à Guillaume Faye quelles furent les suites qu’il sou­hai­tait don­ner à cette décou­verte, nou­velle pour lui, d’une aus­si ancienne huma­ni­té, la nôtre, qu’il sem­blait consi­dé­rer, de prime abord, déten­trice d’une sage connaissance.

Annexe de l’article : Évocation de Guillaume Faye, partie II, La Convergence des Catastrophes, reprise des dernières pages de l’ouvrage : 215 à 218.

« Un des dis­ciples de Daniélou et d’Eliade, Pierre-Émile Blairon (Je pré­cise, je rec­ti­fie : je ne suis le dis­ciple de per­sonne, même si je recon­nais que je dois ce que je sais, en par­tie, à des modèles, des exemples d’hommes, de femmes, d’écrivains illustres ou de simples amis, à qui je suis rede­vable, mais je n’ai pas de « maîtres » P.E.B.), diri­geant de la très sérieuse revue tra­di­tio­na­liste Roquefavour, doute de la véri­té de l’his­toire offi­cielle et de son archéologie :

Alain Daniélou - Destin du monde
ʺAlain Daniélou reprend l’hy­po­thèse de tous les spé­cia­listes hon­nêtes des civi­li­sa­tions anciennes, à savoir qu’il est peu vrai­sem­blable, depuis que l’homme habite notre pla­nète, que doive être accré­di­tée la thèse linéaire d’une huma­ni­té unique dont les archéo­logues, anthro­po­logues, eth­no­logues, ne cessent de recu­ler la nais­sance sans en tirer les consé­quences. À savoir que les thèses offi­cielles, dans leur dog­ma­tisme for­ce­né, se refusent à admettre l’i­dée même que des dizaines, voire des cen­taines de civi­li­sa­tions, spi­ri­tuel­le­ment ou tech­ni­que­ment aus­si évo­luées que la nôtre, aient pu appa­raître et dis­pa­raître sans lais­ser de trace ou bien, lorsque ces traces existent, de refu­ser de les prendre en comp­teʺ (Roquefavour, février 2003)
Le même auteur estime que ʺla simi­li­tude des deux déclins, celui des Assours et le nôtre, est hal­lu­ci­nante. Aussi, pour­rions-nous accor­der quelques cré­dits aux pré­dic­tions des textes sans­krits qui concernent l’ac­tuelle huma­ni­téʺ.
Analysant le cha­pitre 42 du lingä pûranä, il pense que cette huma­ni­té actuelle péri­ra, dans des temps assez proches, au cours d’une mons­trueuse guerre géné­ra­li­sée qui ne sera que le point d’orgue de la conver­gence de toutes les catas­trophes en cours, son leit­mo­tiv final.
Cette catas­trophe ter­mi­nale sera en même temps une puri­fi­ca­tion et le timide début d’une régé­né­res­cence, selon la loi des cycles.
Voici, en effet, ce qu’on lit dans ce fameux cha­pitre 40 (Vous trou­ve­rez l’intégralité de ce texte dans le livre de Guillaume, La Convergence des catas­trophes, page 212 et suiv. et aus­si dans le para­graphe inti­tu­lé : ʺLes pré­dic­tions des livres sacrés indousʺ de mon livre, La Roue et le sablier, Amazon, page77, NDLA) :
ʺDurant la période de cré­pus­cule qui ter­mine le Kali Yuga, le jus­ti­cier vien­dra et tue­ra les méchants. Il sera né de la dynas­tie de la Lune. Son nom est ʺguer­reʺ (Samiti). Il erre­ra sur toute la Terre avec une vaste armée. Il détrui­ra les Mlécchä [bar­bares de l’Occident] par mil­liers.
Il détrui­ra les gens de basse caste qui se sont sai­sis du pou­voir royal et exter­mi­ne­ra les faux phi­lo­sophes, les cri­mi­nels et les gens de sang-mêlé.
Ces textes sacrés hin­dous paraissent évi­dem­ment cho­quants à nos men­ta­li­tés d’oc­ci­den­taux. Pourtant, il n’est pas consé­quent de les pas­ser sous silence.
[…] Dans toutes les grandes reli­gions qu’il s’a­gisse de l’is­lam, du chris­tia­nisme, du boud­dhisme, des cultes cel­tiques etc., cette idée, cette intui­tion dif­fuse que l’hu­ma­ni­té allait se diri­ger vers un bas­cu­le­ment glo­bal d’où renaî­trait un nou­veau cycle pour l’es­pèce tout entière, ont tou­jours été pré­sentes et pro­phé­ti­sées.
Ce temps, ce moment depuis si long­temps devi­né, nous y sommes peut-être enfin arri­vés au XXIe siècle.
À une déca­dence géné­rale, à une tra­gé­die, celles qui se pro­filent aujourd’­hui et qui avait été annon­cées depuis long­temps par ce que l’on pour­rait appe­ler les voix de la ʺtra­di­tionʺ se sub­sti­tue­ra autre chose qu’il est impos­sible encore de décrire.
Prévoir la nou­velle civi­li­sa­tion humaine est ris­qué et aléa­toire ; mais ce qui est cer­tain, c’est que la civi­li­sa­tion actuelle est sur la pente de la mort et que cette der­nière pren­dra, avant le milieu du XXIe siècle la forme d’un cata­clysme épou­van­table.
Mon diag­nos­tic est impi­toyable. Mais à chaque mort suc­cède une nais­sance, une réin­car­na­tion.»

[NDLR] L’illustration à la une est issue de la cou­ver­ture de la ver­sion anglaise de La conver­gence des catas­trophes.

Convergences catastrophes

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Pierre-Émile Blairon

Roquefavour - Revue Spiritualité

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Il disait, lors de l’entretien qu’il avait accor­dé à Christopher Gérard, direc­teur de la revue Antaios, prin­temps 2001 : « Je n’ai jamais été atti­ré par les textes éso­té­riques, les élans mys­tiques, les recherches et les dis­cours sur la sym­bo­lique. Pour moi, le Paganisme est d’abord poé­sie, esthé­tique, exal­ta­tion et intui­tion. En aucun cas théo­rie, cha­pelle ou ins­tru­men­ta­li­sa­tion».
Et aus­si, dans ce même entre­tien : « “La spi­ri­tua­li­té” dés­in­car­née m’a tou­jours sem­blé très ennuyeuse, tout sim­ple­ment peut-être parce que je ne la com­prends pas. D’Evola, je ne retiens que les pas­sages socio­lo­giques et poli­tiques, mais l’“évolianisme” m’a tou­jours paru dépla­cé et les textes de Guénon(d’ailleurs conver­ti à l’Islam) tota­le­ment abs­cons. »

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Âge d’or, d’argent, de bronze et de fer, sur un mode décrois­sant, de la spi­ri­tua­li­té à la maté­ria­li­té, l’Âge d’Or incor­rup­tible et solaire jusqu’à l’Âge de Fer, métal qui finit en rouille et se dis­sout, Âge dont nous vivons les der­niers ins­tants, pour ne pas dire les der­niers soubresauts.

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Pierre-Émile Blairon - La roue et le sablier - Bagages pour franchir le guéConcept plu­ri­mil­lé­naire que j’ai déve­lop­pé dans mon ouvrage La Roue et le Sablier : la roue tourne autour du dieu impas­sible qui se tient dans le moyeu, immo­bile. Le Dieu fait tour­ner le monde autour de lui, les plus proches des humains étant ceux de la pre­mière fonc­tion, les conduc­teurs, prêtres et rois, les gar­diens de la spi­ri­tua­li­té et des règles du monde. Les plus éloi­gnés sont près du sol, le cercle de fer en contact direct avec la maté­ria­li­té du sol, ce qui créée quel­que­fois des étin­celles. ; c’est le lieu de la troi­sième fonc­tion, les pro­duc­teurs, les tra­vailleurs, ceux qui tra­vaillent aux fonc­tions de base : nour­rir, loger, habiller le peuple, pay­sans, arti­sans s’attellent à cette tâche ; la troi­sième fonc­tion, celle qui réside au centre du sablier, au plus étroit du gou­let d’étranglement : la fonc­tion pro­tec­trice, la police et l’armée res­tent tou­jours dans ce gou­let, au ser­vice de la fonc­tion qui est au-des­sus ; en effet, en fin de cycle, le sablier est retour­né, la troi­sième fonc­tion (maté­ria­li­té, argent, éco­no­mie) prend le pou­voir, et la fonc­tion sacer­do­tale et royale se retrouve en bas, inopé­rante. Ainsi énon­cé et vécu le concept de tri­fonc­tion­na­li­té des Indo-Européens, révé­lé par Georges Dumézil.

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Encore que Guénon n’aurait pas accep­té d’être consi­dé­ré comme un phi­lo­sophe ; Guénon ne se consi­dé­rait pas comme un cher­cheur qui « pense » ou qui invente des théo­ries (un phi­lo­sophe), mais comme un méta­phy­si­cien dont le rôle est de trans­mettre des véri­tés immuables déjà conte­nues dans les doc­trines tra­di­tion­nelles sacrées ; selon Guénon, « Il ne faut jamais oublier que la phi­lo­so­phie n’est qu’une connais­sance pure­ment humaine ou ration­nelle, comme l’est tout « savoir pro­fane ». Au contraire, c’est sur la connais­sance supra-ration­nelle que se fonde essen­tiel­le­ment la « science sacrée », au sens où nous employons cette expres­sion dans nos écrits. »

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Marinetti(1876−1944) était le fon­da­teur d’un mou­ve­ment artis­tique qu’il appel­le­ra « Futurisme». Il glo­ri­fiait la tech­nique, la vitesse, la machine et l’in­dus­trie en décla­mant qu’une « auto­mo­bile rugis­sante est plus belle que la Victoire de Samothrace». Tout Guillaume ! lui-même sub­ju­gué par les trains à grande vitesse : ceci me rap­pelle l’univers de Blade Runner, le chef d’œuvre de la S.F. de Philip. K. Dick, dont Guillaume disait qu’il était « un immense auteur, ouver­te­ment païen» ; tout ceci est du trans­hu­ma­nisme à l’état pur un siècle avant ! Et le jeune baron dan­dy mais néan­moins rebelle Julius Evola, ne man­que­ra pas de suc­com­ber aux charmes de cette sirène « rugis­sante » métal­lique, bruyante et pol­luante ; il se fâche­ra ensuite avec Marinetti pour rejoindre à l’époque un autre mou­ve­ment sul­fu­reux anti-bour­geois, le dadaïsmequi lui-même engen­dre­ra le sur­réa­lisme. On com­prend donc le rap­pro­che­ment que Faye avait effec­tué entre l’archéo‑, repré­sen­té par la Tradition, et le futu­risme ; Evola fai­sait le lien entre les deux.

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Voir mon livre : 2020, Le Grand Bouleversement, Amazon, 2026. Guillaume Faye est mort un an avant d’avoir pu véri­fier ses prédictions.

2020, Le Grand Bouleversement

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Il disait : « Je suis pour les par­touzes, les fêtes, les plai­sirs dio­ny­siaques, mais subor­don­nés à l’ordo socie­ta­tis, arti­cu­lés par lui. […] Plus l’ordre social est puis­sant, plus le prin­cipe de plai­sir, l’orgiasme, peuvent se déployer sous son ombre sans nuire à la cohé­sion de la socié­té. »

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Ce concept arti­fi­ciel de linéa­ri­té(qui n’existe pas dans la nature) est aber­rant mais il arrange bien les créa­teurs des mono­théismes puisqu’il a engen­dré celui de l’évo­lu­tion­nismeet celui du pro­gres­sisme, du même aca­bit, qui ont consti­tué des paliers impor­tants dans la déca­dence des nations euro­péennes dont nous en subis­sons les consé­quences de plein fouet.

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Ce concept arti­fi­ciel de linéa­ri­té(qui n’existe pas dans la nature) est aber­rant mais il arrange bien les créa­teurs des mono­théismes puisqu’il a engen­dré celui de l’évo­lu­tion­nismeet celui du pro­gres­sisme, du même aca­bit, qui ont consti­tué des paliers impor­tants dans la déca­dence des nations euro­péennes dont nous en subis­sons les consé­quences de plein fouet.

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Pierre-Émile Blairona éga­le­ment publié :
2020, Le Grand Bouleversement
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