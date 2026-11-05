La Convergence des Catastrophes, un focus tiré de L’Archéofuturisme

La Convergence des catas­trophesest un ouvrage pos­té­rieur de six ans à L’Archéofuturisme; il en consti­tue une sorte de zoom sur ce point pré­cis sur lequel Guillaume Faye a sou­hai­té reve­nir : toutes les anciennes socié­tés tra­di­tion­nelles savaient que les civi­li­sa­tions sont non seule­ment mor­telles, mais aus­si qu’elles vivent sur un mode cyclique, nais­sance-vie-mort, qui se tra­duit chez les Indo-Européens par le sys­tème des quatre âges(3)pour la per­cep­tion du temps, et celui de la tri­fonc­tion­na­li­té pour la per­cep­tion de l’organisation de la société(4).

Et elles meurent toutes de la même façon : une conjonc­tion, ou une conver­gence, de catas­trophes, qui sont à la fois, et simul­ta­né­ment, pro­vo­quées par l’homme et par la nature ; le pro­to­type de ces évé­ne­ments qui reviennent pério­di­que­ment (dans un laps de temps de plu­sieurs dizaines de mil­liers d’années quand même) est l’exemple légen­daire de l’Atlantide, racon­té par Platon, une île immense qui dis­pa­raît, englou­tie par un fan­tas­tique tsu­na­mi, sui­vi d’un déluge, les Dieux ayant vou­lu punir une socié­té poli­cée qui retour­nait à la bar­ba­rie parce que les hommes dégé­né­rés ont tra­hi les prin­cipes moraux qui l’avaient fondée.

C’est Mircea Eliade, l’historien des reli­gions, l’un des fon­da­teurs et l’un des cher­cheurs les plus renom­més de cette dis­ci­pline, tout comme son col­lègue et contem­po­rain Georges Dumézil, qui a consa­cré sa vie à cette étude.

Ce cor­pus de connais­sances a été aug­men­té, tou­jours à la même époque, par deux méta­phy­si­ciens (la méta­phy­sique, une branche d’origine aris­to­té­li­cienne de la phi­lo­so­phie, étant celle qui cherche à com­prendre ce qui existe au-delà des appa­rences sen­sibles), je veux par­ler de René Guénon et de Julius Evola(5), et il faut ajou­ter à ces pion­niers l’inventeur lui-même du concept de Tradition pri­mor­diale, l’Indien Tilak, qui tra­vaillait sur un plan plus concret à recher­cher l’emplacement du conti­nent hyper­bo­réen sous les glaces de l’Arctique d’où est par­tie, sur toute la sur­face de la Terre, toute cette connais­sance primordiale.

Dans L’Archéofuturisme, qui com­mence par l’évocation de La Convergence des catas­trophes, Guillaume Faye défi­nit ce qu’il entend par ce mot archéo­fu­tu­risme, page 42 : « Penser ensemble les avan­cées de la tech­nos­cience et le retour aux solu­tions tra­di­tion­nelles de la nuit des temps. Tel est peut-être le vrai nom de la post­mo­der­ni­té, aus­si éloi­gnée du pas­séisme que du culte idiot de l’“actuel”. Rassembler selon la logique du ʺetʺ et non point du ʺouʺ la plus ancienne mémoire et l’âme faus­tienne car elles s’ac­cordent. Le tra­di­tio­na­lisme intel­li­gent est le plus puis­sant des futu­rismes et inver­se­ment. Réconcilier Evola et Marinetti(6). C’est le concept de ʺmo­der­ni­téʺ, né de l’i­déo­lo­gie des Lumières, qu’il faut assé­cher. Il ne faut pas asso­cier les Anciens aux Modernes mais les Anciens aux Futuristes. »

J’ai cou­tume de rap­pe­ler un vieux dic­ton russe à ce sujet qui résume par­fai­te­ment ce point de vue : le pas­sé n’est pas un port, c’est un phare.

Refaire le monde en permanence

Guillaume, dont l’énergie était inépui­sable, et dont le cer­veau fonc­tion­nait à la vitesse d’une I.A. (Intelligence Artificielle) vou­lait, en per­ma­nence, refaire le monde en igno­rant (volon­tai­re­ment) qu’il n’y a jamais rien de nou­veau sous le Soleil, et que tout a déjà été inven­té. Admettre cette évi­dence reve­nait, pour lui, à se taire.

Guillaume en pro­fi­te­ra, lors de la rédac­tion de La Convergence des Catastrophespour faire une mise à jour du concept ini­tial : L’archéofuturisme.

La Convergence des Catastrophesnous apprend pour quelles rai­sons notre brillante civi­li­sa­tion euro­péenne est en train de mou­rir et donne les remèdes qui per­met­traient de la faire repar­tir après l’inévitable chaos qui arrive à une vitesse grand V ; d’ailleurs, Guillaume avait fixé une date fati­dique dès le début de son livre avec une acui­té digne des plus grands vision­naires puisque, mort quelques mois avant, il igno­rait tout du cata­clysme qui allait bou­le­ver­ser toutes les don­nées dont dis­po­sait l’Humanité au début de l’année 2020(7)avec cette fausse pan­dé­mie et ces faux vac­cins inven­tés par une engeance mon­dia­liste qui a pris le pou­voir à cette époque et qui le conserve encore :

« Une série d’enchaînements dra­ma­tur­giques convergent vers un point fati­dique, que j’estime au début du XXIe siècle entre 2010 et 2020, pour pré­ci­pi­ter dans le chaos le monde que nous connais­sons, avec l’ampleur d’un séisme civi­li­sa­tion­nel. Les ʺlignes de catas­tro­phesʺ concernent l’écologie, la démo­gra­phie, l’économie, la reli­gion, l’épidémiologie, et la géo­po­li­tique. »

Guillaume Faye, la fureur de vivre

Cet ouvrage est plein du bouillon­ne­ment qui était l’habituelle atti­tude de notre ami, exces­sif en tout, dans la débauche(8)comme dans l’exaltation du sublime, l’un et l’autre état étant consi­dé­ré par lui comme inhé­rent à la vie. Guillaume Faye m’a tou­jours fait pen­ser au per­son­nage incar­né par James Dean, mort à 24 ans dans un acci­dent de voi­ture, éter­nel ado­les­cent rebelle dont le film emblé­ma­tique sor­ti en 1955 ne s’appelait pas par hasard La Fureur de vivre, un per­son­nage deve­nu après sa mort une icône intemporelle.

C’est ce qui est en train de se pro­duire avec la sta­ture de Guillaume Faye, 7 ans après sa mort, décon­si­dé­ré et reje­té par ceux qui l’entouraient, du temps de son vivant, dans son micro­cosme pari­sien, et qui est main­te­nant adu­lé par ces jeunes gens issus de ces mêmes milieux, qui n’ont même pas conscience des outrages que leurs aînés lui ont fait subir.

Temps linéaire et temps cyclique

Guillaume ne m’a pas envoyé son livre parce qu’il com­mence par cette phrase : « Pour la pre­mière fois dans son his­toire, l’hu­ma­ni­té est mena­cée par une conver­gence des catas­trophes. »

Désespérant. « Pour la pre­mière fois» ? J’ai pas­sé les deux tiers de ma vie à essayer de faire com­prendre à mes contem­po­rains, avec un achar­ne­ment métho­dique qui aga­çait mes proches, la néces­si­té de prendre en compte la rela­ti­vi­té du temps, mais aus­si de l’espace, qui fai­sait notre condi­tion humaine, que l’étalon de durée d’une vie humaine (soit, à l’heure actuelle en Europe, 85 ans) est une pous­sière dans l’immensité du temps, des mil­liards d’années, et qu’il était vrai­sem­blable que des dizaines de civi­li­sa­tions, voire des cen­taines, sem­blables à la nôtre, aient pu se suc­cé­der. Que ce pro­ces­sus n’était rien que natu­rel puisqu’il s’inscrit dans l’histoire du cos­mos qui est une his­toire cyclique, comme tout pro­ces­sus natu­rel ter­restre : hommes, plantes, ani­maux, sai­sons, nuits, jours, etc. vivent et meurent à ce même rythme cyclique. Et voi­là que Guillaume m’assène cette phrase comme une bonne gifle d’entrée : « Pour la pre­mière fois dans son his­toire, l’hu­ma­ni­té est mena­cée par une conver­gence des catas­trophes. »

Cette der­nière phrase va à l’encontre de ce que les anciennes grandes civi­li­sa­tions, y com­pris les civi­li­sa­tions grecque et latine dont s’est nour­ri Guillaume, avaient com­pris : tout ce que nous vivons sur cette pla­nète est de nature cyclique ; le temps n’est pas linéaire(9), comme le croient cha­cun des trois mono­théismes qui adorent tous les trois le même Dieu avec quelques variantes.

Trois sectes qui ont « réus­si », et qui ont donc obte­nu le label « reli­gion », issues toutes les trois de la même région et qui ont toutes les trois enva­hi et/​ou domi­né le monde.

• pour les hébreux(qui seront ensuite Israélites et juifs) : un dieu jaloux créé par eux-mêmes au seul usage, et au seul bien­fait, d’eux-mêmes.

• pour les musul­mans: un dieu guer­rier adap­té à l’époque où il était urgent de se doter de règles de vie com­mune (en ce qui concerne l’islam : dans les moindres détails, même les plus sca­breux) néces­saires garde-fous pour des popu­la­tions pri­mi­tives qui n’en avaient aucune et de conten­ter ces der­nières dont la seule rai­son de vivre était de s’approprier les biens et les femmes de la tri­bu voi­sine. Ces règles n’ont pas chan­gé d’un iota depuis leur créa­tion pour les deux com­mu­nau­tés sémites : juifs et arabes.

• pour les chré­tiens: chas­sés de Palestine à la fois par les juifs et les Romains, la secte s’est réfu­giée en Europe et a si bien adap­té ses dogmes aux popu­la­tions païennes locales qu’elle a fini par les conver­tir don­nant nais­sance à un paga­no-chris­tia­nisme à voca­tion uni­ver­selle appe­lé catho­li­cisme (uni­ver­sel : tra­duc­tion du mot grec katholikós)

Retour vers le futur : uchronie

Je me demande encore pour­quoi Guillaume a cru néces­saire d’écrire un deuxième livre sur le même sujet, La Convergences des Catastrophesaprès L’Archéofuturisme; je me demande aus­si pour­quoi com­men­cer un livre avec une affir­ma­tion qu’il va entiè­re­ment démo­lir à la fin du même livre.

Je disais en début d’article que la fin de La conver­gence des catas­trophesest consa­crée en par­tie à la repro­duc­tion de l’article que j’avais rédi­gé pour Roquefavouren février 2003 ; vous trou­ve­rez en annexe le texte repris par Guillaume(10); j’ai rêvé, en décou­vrant cette étrange conclu­sion qui vient en oppo­si­tion à ce qu’il écri­vait au début de son ouvrage, que si Guillaume Faye avait consen­ti à s’intéresser enfin à tout un pan de la connais­sance humaine, celle que j’exposais à tra­vers ses textes les plus anciens, rédi­gés par nos plus anciens géni­teurs, cela aurait pu chan­ger sa vision du monde.

Vous ver­rez que dans ce texte en annexe, Guillaume Faye adopte exac­te­ment toutes les conclu­sions et les pré­dic­tions de la Tradition qui s’est for­gée au cours des mil­lé­naires de l’observation des astres et de la nature par nos anciens, aux anti­podes, donc, des pre­mières lignes de cet ouvrage ; je m’étonne qu’il ait eu besoin d’écrire ce livre mais aus­si qu’il ait eu besoin de se don­ner un pseu­do­nyme.

Nous ver­rons dans la par­tie III de cet article consa­cré à Guillaume Faye quelles furent les suites qu’il sou­hai­tait don­ner à cette décou­verte, nou­velle pour lui, d’une aus­si ancienne huma­ni­té, la nôtre, qu’il sem­blait consi­dé­rer, de prime abord, déten­trice d’une sage connaissance.