Remèdes écartés : argent colloïdal

Argent colloïdal

Remède antique, les aris­to­crates grecs ou romains uti­li­saient des vases en argent, puis les cou­verts en argent furent créés. Les macé­do­niens uti­li­saient des plaques en argent pour faci­li­ter la cica­tri­sa­tion des bles­sures et Hyppocrate, donc 400 ans avant JC, recom­man­dait d’utiliser la fleur d’argent pour la cica­tri­sa­tion. Des feuilles d’argent étaient très uti­li­sées pen­dant la pre­mière guerre mon­diale sur les blessures.

En fait, l’argent col­loï­dal était très employé en France avant l’arrivée des sul­fa­mides puis des anti­bio­tiques dans les années 1940. Aujourd’hui, l’augmentation de la résis­tance des bac­té­ries aux anti­bio­tiques, et l’amélioration des tech­niques de pro­duc­tion de l’argent col­loï­dal crée un regain d’intérêt pour cet agent anti-infec­tieux à très large spectre.

Composition

Tout d’abord, pour­quoi col­loï­dal ? Un col­loïde est un mélange conte­nant de très petites par­ti­cules, ce mélange peut être liquide, solide ou gazeux.

Donc, l’argent col­loï­dal est un mélange de par­ti­cules d’argent très petites ou nano­par­ti­cules et/​ou d’ions d’argent (Ag+) dans de l’eau pure, par­fois dynamisée.

Concentration

Elle s’exprime en PPM soit par­tie par mil­lion, dosée la plu­part du temps en 10 ou 25 PPM, ce qui veut dire 10 ou 25 mg d’argent par litre d’eau.

Bien sûr, l’Agence natio­nale de sécu­ri­té sani­taire (ANSES) décon­seille l’in­ges­tion ou l’u­ti­li­sa­tion de l’argent col­loï­dal par voie orale, son usage se limi­tant à l’ap­pli­ca­tion externe.

L’argent col­loï­dal un excellent anti­bio­tique

Il agit sur les bac­té­ries, les cham­pi­gnons et les virus, en modi­fiant leur équi­libre aci­do-basique. L’ingénieur chi­miste bri­tan­nique Alfred B. Searlepublie en 1920 un livre inti­tu­lé Use of Colloids in Health and Disease(« Utilisation des col­loïdes dans la san­té et la mala­die») dans lequel il rap­porte l’efficacité ger­mi­cide des col­loïdes métalliques.

Indications externes

• Abcès

• Blessures

• Bronchite

• Brûlures

• Cicatrisation : accé­lère

• Conjonctivite

• Mycoses

• Pied d’athlète (inflam­ma­tion entre orteils)

• Piqûres d’araignées

• Plaies : dés­in­fec­tion

• Pneumonie

• Verrues

Indications internes

• Angine

• Bronchite

• Candida albi­can

• Diarrhée

• Douleurs inflam­ma­toires

• Épidémies : pré­ven­tif – cura­tif

• Grippe

• Hépatite C

• Rhume

• Sinusite – Rhinite

• Teigne

• Zona

Applications usages externes

Appliquer direc­te­ment sur la peau

Pour les usages internes, avec un argent col­loï­dal à 10 PPM, des essais cli­niques ont été réa­li­sés à rai­son de 30 ml par jour en le gar­dant en bouche quelques minutes avant de l’avaler.

Rappel

La régle­men­ta­tion euro­péenne n’autorise pas l’argent col­loï­dal comme com­plé­ment ali­men­taire. Il ne peut donc être ingé­ré. Le Centre natio­nal amé­ri­cain pour la san­té com­plé­men­taire et inté­gra­tive (NCCIH) indique notam­ment que l’argent col­loï­dal peut pro­vo­quer une argy­rie, une colo­ra­tion gris-bleu géné­ra­le­ment irré­ver­sible de la peau.

À cha­cun de se faire sa propre opinion.

Bernard CHRISTIAN