Remèdes écartés : le DMSO
Nous évoquerons aujourd’hui le diméthyl sulfoxyde (DMSO). Cette analyse s’inscrit dans notre enquête sur les remèdes écartés, et fait suite à :
• le bleu de méthylène
• la térébenthine,
• le dioxyde de chlore ou CDS.
• l’iode.
À suivre : l’argent coloïdal.
Restez bien à l’écoute !
Le diméthyl sulfoxyde (DMSO)
Aujourd’hui, nous allons aborder une autre molécule remarquable, le DMSO
Cette molécule ne coûte rien, donc, bien sûr, elle est combattue par les puissants acteurs du marché financier médical.
Le diméthyl sulfoxyde (DMSO) est un antalgique qui diminue la douleur en bloquant les fibres nerveuses. Il réduit l’inflammation et le gonflement en éliminant les produits chimiques inflammatoires. Il augmente l’apport de sang vers une blessure en dilatant les vaisseaux sanguins. Il stimule le processus de guérison ce qui le rend utile face à tous les maux.
En 1866, un scientifique russe, Alexander Saytzeff, isole ce composé chimique, non-toxique et ayant le goût de l’ail.
Le DMSO est un produit dérivé du processus de fabrication de la pâte à papier kraft. Dans le bois, il brise les liens entre la lignine et la cellulose.
Le DMSO est une petite molécule polaire extraordinaire, elle est composée ; de carbone, souffre oxygène hydrogène. La formule chimique du DMSO est C₂H₆OS, un atome de soufre (S) est lié à deux groupes méthyle (CH₃) et, à un atome d’oxygène (O).
Cette molécule est capable de faire des liaisons à la fois avec l’eau mais aussi avec les graisses.
Grâce à ses propriétés, la molécule de DMSO interfère et réorganise les molécules d’eau.
Le DMSO pur se solidifie à 18 degrés mais quand on le met avec de l’eau, il ne se solidifie qu’à – 73°. Il peut passer de l’état liquide à l’état solide, et vice versa, sans perte de propriété. Donc, pour l’utiliser facilement sans prendre en compte la température, il suffit de lui ajouter de l’eau déminéralisée.
En 1963, le docteur Stanley W. Jacob découvre ses propriétés médicales.
Le DMSO : une quarantaine de propriétés thérapeutiques
Dans des essais cliniques, il a démontré des capacités thérapeutiques incroyables :
• il est anti thrombotique,
• il est anti-oxydant,
• il est anti viral,
• il agit sur les brulures, les fibroses, les douleurs musculaires,
• il est chélateur des métaux radioactifs
• il régule les ionisation bioélectroniques
• il diminue les douleurs des coups ou de l’arthrose
• il traite les maladies neurologiques, cancers de la peau, arthrite invalidante, douleurs chroniques, etc…
C’est un solvant, il pénètre la peau et les organes, il sert de vecteur en accompagnant d’autres molécules à pénétrer les organes. Il facilite le passage de certaines substances à travers la peau et intervient dans des procédés de conservation cellulaire. Il protège les cellules en activant leur biologie interne. Il agit sur les causes et les effets des inflammations de l’organisme. Certains l’utilisent même en cure pour éliminer les nano plastiques du corps
Précautions d’usage
Son usage est un peu compliqué car il ne faut pas l’associer à d’autres médicaments. Il faut toujours l’utiliser très pur et ne pas le conserver dans un flacon plastique mais dans un flacon en verre teinté. Certaines personnes peuvent réagir à ce produit. Il est donc nécessaire de faire un test de sensibilité préalablement.
Pour une application topique, il est nécessaire d’avoir la peau parfaitement propre, pas de crème ou parfum, ne pas l’appliquer sur un tatouage et attendre 25 minutes pour qu’il pénètre correctement, ne pas couvrir d’un tissu pendant ce temps de pénétration mais laisser la peau nue, sinon les colorants des tissus vont pénétrer dans la peau. Et enfin, ne pas boire d’alcool même à faible dose car il amplifie ses effets.
Dans la médecine allopathique, le DMSO n’est pas interdit mais il n’est utilisé que pour une toute petite indication : la cystite interstitielle, de surcroît pas en France mais aux États-Unis.
À chacun de se faire sa propre opinion mais beaucoup le considèrent comme un produit extraordinaire.
Dans notre prochain article, nous aborderons l’argent colloïdal.
Bernard CHRISTIAN
Références de livres :
Docteur N. Bouzeroura
Le DMSO : la molécule oubliée du siècle
Archie Scott
Le guide du DMSO
Amandha Vollmer
Healing with DMSO
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