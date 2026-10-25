Remèdes écartés : le DMSO

Le diméthyl sulfoxyde ( DMSO )

Aujourd’hui, nous allons abor­der une autre molé­cule remar­quable, le DMSO

Cette molé­cule ne coûte rien, donc, bien sûr, elle est com­bat­tue par les puis­sants acteurs du mar­ché finan­cier médical.

Le dimé­thyl sul­foxyde (DMSO) est un antal­gique qui dimi­nue la dou­leur en blo­quant les fibres ner­veuses. Il réduit l’inflammation et le gon­fle­ment en éli­mi­nant les pro­duits chi­miques inflam­ma­toires. Il aug­mente l’apport de sang vers une bles­sure en dila­tant les vais­seaux san­guins. Il sti­mule le pro­ces­sus de gué­ri­son ce qui le rend utile face à tous les maux.

En 1866, un scien­ti­fique russe, Alexander Saytzeff, isole ce com­po­sé chi­mique, non-toxique et ayant le goût de l’ail.

Le DMSO est un pro­duit déri­vé du pro­ces­sus de fabri­ca­tion de la pâte à papier kraft. Dans le bois, il brise les liens entre la lignine et la cellulose.

Le DMSO est une petite molé­cule polaire extra­or­di­naire, elle est com­po­sée ; de car­bone, souffre oxy­gène hydro­gène. La for­mule chi­mique du DMSO est C₂H₆OS, un atome de soufre (S) est lié à deux groupes méthyle (CH₃) et, à un atome d’oxy­gène (O).

Cette molé­cule est capable de faire des liai­sons à la fois avec l’eau mais aus­si avec les graisses.

Grâce à ses pro­prié­tés, la molé­cule de DMSO inter­fère et réor­ga­nise les molé­cules d’eau.

Le DMSO pur se soli­di­fie à 18 degrés mais quand on le met avec de l’eau, il ne se soli­di­fie qu’à – 73°. Il peut pas­ser de l’état liquide à l’état solide, et vice ver­sa, sans perte de pro­prié­té. Donc, pour l’utiliser faci­le­ment sans prendre en compte la tem­pé­ra­ture, il suf­fit de lui ajou­ter de l’eau déminéralisée.

En 1963, le doc­teur Stanley W. Jacob découvre ses pro­prié­tés médicales.

Le DMSO : une quarantaine de propriétés thérapeutiques

Dans des essais cli­niques, il a démon­tré des capa­ci­tés thé­ra­peu­tiques incroyables :