Armée Rétablir ordre

Émeutes : l’armée doit-elle intervenir ?

par | 23 octobre 2026 | Aucun com­men­taire

Après chaque émeute urbaine à chaque fois plus intense, la ques­tion est remise sur le tapis dans les conver­sa­tions de comptoir.Les Français en rêvent. Même notre bab­tou fra­gile, Gaby Attalounet en a rêvé.

Non ! C’est une fausse bonne idée.

On remar­que­ra que l’i­dée n’est pas neuve. Avant-hier, au XIXe on l’a­vait sol­li­ci­tée pour mater les grèves de nos pauvres mineurs. Récemment elle était déployée au titre de ce minable plan Vigipirate. L’Armée fran­çaise est sans aucun doute le cou­teau suisse du poli­tique aux manettes du char natio­nal. Le mili­taire est mul­ti­tâches, avec sa jeep et son cou­teau.
• L’Éducation natio­nale est défaillante ? Qu’à cela ne tienne, on envoie l’ad­ju­dant de dis­ci­pline pour réédu­quer les sau­va­geons.
• La col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale est défaillante ? Qu’à cela ne tienne, les camions vert-armée sont là pour ramas­ser les pou­belles.
• L’armée est sur tous les fronts, le petit doigt sur la cou­ture du bleu de tra­vail : incen­dies de forêt, le bidasse est pom­pier ; marée noire (pas celle d’Afrique, celle du Torrey Canyon), le trou­fion passe la ser­pillière sur la plage. Le gre­na­dier-vol­ti­geur sait tout faire.

Faut-il encore le répéter ? Ce n’est pas son boulot !

L’Armée, ce sont les bom­bar­diers Rafale, pas pour lar­guer des bombes lacry­mo­gènes, les canons Caesar ne sont pas les LBD, les sous-marins nucléaires ne lancent pas des gre­nades de désen­cer­cle­ment. La rue, ce n’est pas un thal­weg où cra­pa­hute le fantassin.

Il y a en France des Forces de l’ordre dont c’est le métier

Elles sont en nombre, excu­sez du peu :
Forces natio­nales actives (Police + Gendarmerie), en incluant les Polices muni­ci­pales : 290 000 agents de ter­rain.
En ajou­tant les réser­vistes opé­ra­tion­nels : 340 000 per­sonnes mobi­li­sables.
Ces gens d’armes sont équi­pés comme des Robocop : des Centaure, drones, héli­cos, mitraillettes et toute une pano­plie d’armes létales.

Centaures contre tracteurs Robotcop
Les Centaures avaient été envoyés contre les paysans Environ 30 Gilets jaunes furent ébor­gnés lors des mani­fes­ta­tions sans violence

Alors pourquoi sont-elles débordées, impuissantes à contenir les émeutiers professionnels ?

Ce n’est ni une ques­tion de nombre, de moyens ou de com­pé­tences. Comme toutes les polices du monde, les forces de l’ordre obéissent aveu­glé­ment au Pouvoir qui les paye. Obéir à celui qui les emploie, ici Macron. Nos flics sont-ils payés pour prendre des coups sans broncher ?

Imaginez main­te­nant l’ar­mée avec les mêmes ordres de Macron, « Je suis votre chef ! ». Nos légion­naires ridi­cu­li­sés par les ambian­ceurs des ban­lieues. Nos paras avec des bou­cliers, rece­vant des caca­tovs. Sans ripos­ter. L’image ain­si ren­voyée au monde entier serait abso­lu­ment désas­treuse.
Êtes-vous assez naïfs pour pen­ser que l’ar­mée aura l’ordre de tirer ?
Lequel ordre n’a évi­dem­ment jamais été don­né à nos forces de l’ordre par nos 600 000 poli­ti­ciens couards, traîtres, ser­viles. L’armée ne sera jamais enga­gée contre les émeu­tiers isla­mo-gau­chistes. Cette éven­tua­li­té a été prise en compte depuis bien long­temps par le pou­voir cor­rom­pu. Corrompu, mais pas idiot ! Il a su mettre en place des offi­ciers supé­rieurs socia­lo-com­pa­tibles, plus ou moins « franc mac », lobo­to­mi­sés aux « valeurs » de la République. Des cohortes de géné­raux 2S, payés par le sys­tème à ne rien foutre et qui paradent dés­œu­vrés sur les talk-show des télévisions.

Sauf si…
Il y aurait bien une autre solu­tion, genre « Un quar­te­ron de géné­raux en retraite »(1) ou d’ac­tive. Mais là, c’est une toute autre Histoire avec un grand H. En clair un coup d’État, un putsch, un pro­nun­cia­mien­to, une insur­rec­tion, une sédi­tion.(2).

Il y a bien quelques vel­léi­tés dans ce sens, comme avec cette ini­tia­tive de Place d’Armes.

L’association Place d’Armes est à l’o­ri­gine de plu­sieurs ini­tia­tives poli­tiques et média­tiques impli­quant des mili­taires et des géné­raux.
La « Tribune des géné­raux » (avril 2021) : Publiée ini­tia­le­ment sur le site de l’as­so­cia­tion puis relayée par l’heb­do­ma­daire Valeurs actuelles, cette lettre ouverte signée par 20 géné­raux à la retraite inter­pel­lait le pré­sident Emmanuel Macron sur la « déli­ques­cence » de la France et la sécu­ri­té intérieure.

Communauté Militaire Engagée - Place d_Armes

Cliquer sur l’image pour accé­der à cette tri­bune d’a­vril 2021

Faute d’homme pro­vi­den­tiel, peut-être reste-t-il un quar­te­ron d’of­fi­ciers actifs et cha­ris­ma­tiques. Pour mettre fin à cette chien­lit comme on l’a déjà enten­du tou­jours par le même géné­ral(3).

Michel Lebon

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Michel Lebon

Selon l’ex­pres­sion même du Général De Gaulle :
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/i00012390/charles-de-gaulle-un-quarteron-de-generaux-en-retraite

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Lire dans nos colonnes : 14 Juillet : quelques géné­raux sauvent l’honneur du 9 juillet 2026

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