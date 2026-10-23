Émeutes : l’armée doit-elle intervenir ?
Après chaque émeute urbaine à chaque fois plus intense, la question est remise sur le tapis dans les conversations de comptoir.Les Français en rêvent. Même notre babtou fragile, Gaby Attalounet en a rêvé.
Non ! C’est une fausse bonne idée.
On remarquera que l’idée n’est pas neuve. Avant-hier, au XIXe on l’avait sollicitée pour mater les grèves de nos pauvres mineurs. Récemment elle était déployée au titre de ce minable plan Vigipirate. L’Armée française est sans aucun doute le couteau suisse du politique aux manettes du char national. Le militaire est multitâches, avec sa jeep et son couteau.
• L’Éducation nationale est défaillante ? Qu’à cela ne tienne, on envoie l’adjudant de discipline pour rééduquer les sauvageons.
• La collectivité territoriale est défaillante ? Qu’à cela ne tienne, les camions vert-armée sont là pour ramasser les poubelles.
• L’armée est sur tous les fronts, le petit doigt sur la couture du bleu de travail : incendies de forêt, le bidasse est pompier ; marée noire (pas celle d’Afrique, celle du Torrey Canyon), le troufion passe la serpillière sur la plage. Le grenadier-voltigeur sait tout faire.
Faut-il encore le répéter ? Ce n’est pas son boulot !
L’Armée, ce sont les bombardiers Rafale, pas pour larguer des bombes lacrymogènes, les canons Caesar ne sont pas les LBD, les sous-marins nucléaires ne lancent pas des grenades de désencerclement. La rue, ce n’est pas un thalweg où crapahute le fantassin.
Il y a en France des Forces de l’ordre dont c’est le métier
Elles sont en nombre, excusez du peu :
Forces nationales actives (Police + Gendarmerie), en incluant les Polices municipales : 290 000 agents de terrain.
En ajoutant les réservistes opérationnels : 340 000 personnes mobilisables.
Ces gens d’armes sont équipés comme des Robocop : des Centaure, drones, hélicos, mitraillettes et toute une panoplie d’armes létales.
|Les Centaures avaient été envoyés contre les paysans
|Environ 30 Gilets jaunes furent éborgnés lors des manifestations sans violence
Alors pourquoi sont-elles débordées, impuissantes à contenir les émeutiers professionnels ?
Ce n’est ni une question de nombre, de moyens ou de compétences. Comme toutes les polices du monde, les forces de l’ordre obéissent aveuglément au Pouvoir qui les paye. Obéir à celui qui les emploie, ici Macron. Nos flics sont-ils payés pour prendre des coups sans broncher ?
Imaginez maintenant l’armée avec les mêmes ordres de Macron, « Je suis votre chef ! ». Nos légionnaires ridiculisés par les ambianceurs des banlieues. Nos paras avec des boucliers, recevant des cacatovs. Sans riposter. L’image ainsi renvoyée au monde entier serait absolument désastreuse.
Êtes-vous assez naïfs pour penser que l’armée aura l’ordre de tirer ?
Lequel ordre n’a évidemment jamais été donné à nos forces de l’ordre par nos 600 000 politiciens couards, traîtres, serviles. L’armée ne sera jamais engagée contre les émeutiers islamo-gauchistes. Cette éventualité a été prise en compte depuis bien longtemps par le pouvoir corrompu. Corrompu, mais pas idiot ! Il a su mettre en place des officiers supérieurs socialo-compatibles, plus ou moins « franc mac », lobotomisés aux « valeurs » de la République. Des cohortes de généraux 2S, payés par le système à ne rien foutre et qui paradent désœuvrés sur les talk-show des télévisions.
Sauf si…
Il y aurait bien une autre solution, genre « Un quarteron de généraux en retraite »(1) ou d’active. Mais là, c’est une toute autre Histoire avec un grand H. En clair un coup d’État, un putsch, un pronunciamiento, une insurrection, une sédition.(2).
Il y a bien quelques velléités dans ce sens, comme avec cette initiative de Place d’Armes.
L’association Place d’Armes est à l’origine de plusieurs initiatives politiques et médiatiques impliquant des militaires et des généraux.
La « Tribune des généraux » (avril 2021) : Publiée initialement sur le site de l’association puis relayée par l’hebdomadaire Valeurs actuelles, cette lettre ouverte signée par 20 généraux à la retraite interpellait le président Emmanuel Macron sur la « déliquescence » de la France et la sécurité intérieure.
Faute d’homme providentiel, peut-être reste-t-il un quarteron d’officiers actifs et charismatiques. Pour mettre fin à cette chienlit comme on l’a déjà entendu toujours par le même général(3).
Michel Lebon
Les articles du même auteur
Selon l’expression même du Général De Gaulle :
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/i00012390/charles-de-gaulle-un-quarteron-de-generaux-en-retraite