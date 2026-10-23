Émeutes : l’armée doit-elle intervenir ?

Alors pourquoi sont-elles débordées, impuissantes à contenir les émeutiers professionnels ?

Ce n’est ni une ques­tion de nombre, de moyens ou de com­pé­tences. Comme toutes les polices du monde, les forces de l’ordre obéissent aveu­glé­ment au Pouvoir qui les paye. Obéir à celui qui les emploie, ici Macron. Nos flics sont-ils payés pour prendre des coups sans broncher ?

Imaginez main­te­nant l’ar­mée avec les mêmes ordres de Macron, « Je suis votre chef ! ». Nos légion­naires ridi­cu­li­sés par les ambian­ceurs des ban­lieues. Nos paras avec des bou­cliers, rece­vant des caca­tovs. Sans ripos­ter. L’image ain­si ren­voyée au monde entier serait abso­lu­ment désas­treuse.

Êtes-vous assez naïfs pour pen­ser que l’ar­mée aura l’ordre de tirer ?

Lequel ordre n’a évi­dem­ment jamais été don­né à nos forces de l’ordre par nos 600 000 poli­ti­ciens couards, traîtres, ser­viles. L’armée ne sera jamais enga­gée contre les émeu­tiers isla­mo-gau­chistes. Cette éven­tua­li­té a été prise en compte depuis bien long­temps par le pou­voir cor­rom­pu. Corrompu, mais pas idiot ! Il a su mettre en place des offi­ciers supé­rieurs socia­lo-com­pa­tibles, plus ou moins « franc mac », lobo­to­mi­sés aux « valeurs » de la République. Des cohortes de géné­raux 2S, payés par le sys­tème à ne rien foutre et qui paradent dés­œu­vrés sur les talk-show des télévisions.

Sauf si…

Il y aurait bien une autre solu­tion, genre « Un quar­te­ron de géné­raux en retraite »(1) ou d’ac­tive. Mais là, c’est une toute autre Histoire avec un grand H. En clair un coup d’État, un putsch, un pro­nun­cia­mien­to, une insur­rec­tion, une sédi­tion.(2).

Il y a bien quelques vel­léi­tés dans ce sens, comme avec cette ini­tia­tive de Place d’Armes.

L’association Place d’Armes est à l’o­ri­gine de plu­sieurs ini­tia­tives poli­tiques et média­tiques impli­quant des mili­taires et des géné­raux.

La « Tribune des géné­raux » (avril 2021) : Publiée ini­tia­le­ment sur le site de l’as­so­cia­tion puis relayée par l’heb­do­ma­daire Valeurs actuelles, cette lettre ouverte signée par 20 géné­raux à la retraite inter­pel­lait le pré­sident Emmanuel Macron sur la « déli­ques­cence » de la France et la sécu­ri­té intérieure.

Faute d’homme pro­vi­den­tiel, peut-être reste-t-il un quar­te­ron d’of­fi­ciers actifs et cha­ris­ma­tiques. Pour mettre fin à cette chien­lit comme on l’a déjà enten­du tou­jours par le même géné­ral(3).

Michel Lebon