Samedi 18 novembre 2023 à Nice ✈ : embarquement immédiat pour une performance artistique

Une per­for­mance artis­tique est annon­cée ce same­di 18 novembre 2023 à 13 heures devant le Negresco.

Elle sera le fruit d’une nou­velle créa­tion du street artiste enga­gé Toolate, dont les œuvres éphé­mères, la plu­part por­tées sur des thèmes d’environnement et d’éthique, sont très remar­quées : une “tapette à tou­ristes” à Nice, ou encore une œuvre pour sau­ver Jumbo, l’hippopotame du cirque Zavatta, “une orque ache­tée, un dau­phin offert” à Antibes, des empreintes de célé­bri­tés rem­pla­cées par celles de tra­vailleurs et tra­vailleuses à Cannes, etc.

Ce 18 novembre, des membres de l’Alliance Écologique et Sociale 06 (AES06), repré­sen­tant une tren­taine d’organisations locales(1), par­ti­ci­pe­ront pour la pre­mière fois à cette nou­velle per­for­mance niçoise de l’artiste.

La mise en scène ori­gi­nale de Toolate dénon­ce­ra le pro­jet ana­chro­nique de l’extension de l’aéroport de Nice Côte d’Azur qui fait, en ce moment même, l’objet d’un recours auprès de la Cour d’Appel admi­nis­tra­tive de Marseille, et dont le prin­ci­pal défen­seur du pro­jet est … le minis­tère de la Transition Écologique et son ministre Christophe Béchu !

Cette exten­sion va pour­tant per­mettre 20 000 vols sup­plé­men­taires annuels au-des­sus de Nice, reje­tant 200 000 tonnes de CO 2 par an qui aggra­ve­ront le réchauf­fe­ment cli­ma­tique, des mil­liers de tonnes de pol­luants atmo­sphé­riques, et 50% de passager·es de plus qu’aujourd’hui par an.

Ces 7 mil­lions de passager·es sup­plé­men­taires qui vont en effet débar­quer à Nice, accen­tue­ront d’autant le sur­tou­risme, tel­le­ment décrié par les Niçois-es, qui asphyxie notre ter­ri­toire, le satu­rant d’embouteillages, de pol­lu­tions atmo­sphé­rique et sonore, de déchets, de pres­sion fon­cière, sur­ex­ploi­tant les res­sources en eaux, notam­ment l’été.

Ce sur­tou­risme est orga­ni­sé grâce aux nom­breuses cam­pagnes de pro­mo­tion tou­ris­tique mon­diale orches­trées par la Ville de Nice, la Métropole Nice Côte d’Azur, la Région PACA (la der­nière en date : “Winter is the new Summer”(2)), d’incessants évé­ne­ments spor­tifs de niveau inter­na­tio­nal, le futur Palais des Congrès, la pro­chaine exten­sion de l’aéroport de Nice et l’ouverture de nou­velles liai­sons aériennes.

En s’associant de manière inédite au street artiste Toolate, l’Alliance Écologique et Sociale 06 pro­teste contre cette exten­sion de l’aéroport de Nice qui accen­tue­ra la satu­ra­tion tou­ris­tique de notre ter­ri­toire et qui fera explo­ser le bilan des émis­sions de gaz à effet de serre de la ville-métro­pole de Nice et des Alpes-Maritimes, à l’op­po­sé des enga­ge­ments de l’Accord de Paris et du Plan Climat Air Énergie Territorial.

L’Alliance Écologique et Sociale 06 appelle à mettre un terme à cette poli­tique du sur­tou­risme et à un busi­ness tou­ris­tique sans limites au détri­ment de la san­té et du bien-être des habi­tants de la région.

Les acteurs locaux de l’AES prônent un rééqui­li­brage entre des acti­vi­tés tou­ris­tiques rai­son­nables (pré­ser­vant les popu­la­tions locales, les espaces natu­rels et les terres fer­tiles) et une diver­si­fi­ca­tion des acti­vi­tés éco­no­miques qui per­met­tra d’initier une véri­table trans­for­ma­tion de notre ter­ri­toire et de réduire ses vulnérabilités.

Contact : Alliance Écologique et Sociale 06