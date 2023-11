Les maires sont fatigués ? Les citoyens aussi !

Oui, mais…

• D’abord, il convient de dis­tin­guer les maires des grandes villes des maires des petites com­munes. Les can­di­dats à la mai­rie des grandes villes ne manquent pas. C’est bien que la place est bonne. Ceux qui se plaignent et qui démis­sionnent sont les maires des petites com­munes, pour la plu­part rurales. Et là effec­ti­ve­ment les can­di­da­tures sont bien moins ardentes. Le man­dat d’une petite com­mune rurale tient sou­vent du sacer­doce et de l’at­ta­che­ment à son terroir.

Les maires des grandes villes — l’Association des Maires de France est pré­si­dée par David Lisnard, maire de Cannes — endossent le mal être des maires des petites com­munes pour se plaindre de leur propre sort qui n’a rien à voir avec celui de leurs col­lègues ruraux.

• Ensuite les maires des grandes villes ne repré­sentent plus leurs conci­toyens. Ils déroulent une car­rière poli­tique natio­nale et n’as­pirent qu’à deve­nir dépu­té puis ministre. Leur pré­oc­cu­pa­tion pre­mière est leur car­rière qui suit les influences bien éloi­gnées des pré­oc­cu­pa­tions muni­ci­pales. Nous avons l’exemple par­fait de ce maire oppor­tu­niste ici à Nice (cf. Estrosi change à nou­veau d’âne du 8 octobre 2021 ou encore Estrosi ral­lie (enfin !) offi­ciel­le­ment la macro­nie du 2 décembre 2021).

L’année der­nière la pré­oc­cu­pa­tion de l’Association des Maires de France était « la paix en Ukraine » et avait com­mis la lourde faute d’in­vi­ter le pré­sident put­schiste Zelensky en « guest star » lors du congrès de l’an­née der­nière(1) :

L’AMF avait inci­té les maires de France à his­ser le dra­peau ukrai­nien au fron­ton de leur mai­rie. Ce fut une erreur très lourde qui démontre que les maires se plient aux pres­sions « d’en haut » au détri­ment de l’é­coute de leurs conci­toyens(2).

• Enfin les maires se prennent le retour de bâton de l’im­mi­gra­tion mas­sive. Aucun maire d’une grande ville ne s’est éri­gé contre l’im­mi­gra­tion de masse prô­née par Bruxelles et relayée par tous les Pouvoirs en place en France. Le maire qui veut faire car­rière, entend bien le dis­cours Bien Pensant de toutes les ins­ti­tu­tions de la République, et il s’y glisse. Son pro­gramme n’est pas de mettre une fin sans faille à l’im­mi­gra­tion illé­gale, c’est d’ob­te­nir tou­jours plus de sub­ven­tions pour les « quartiers ».

Lorsque les vio­lences liées à cette immi­gra­tion débri­dée touchent leurs conci­toyens, les édiles passent un mau­vais moment lors de la minute de silence en mémoire des vic­times(3). Mais à pré­sent ces vio­lences ne touchent plus seule­ment les pas­sants, elles ne touchent plus seule­ment les prêtres, elles ne touchent plus seule­ment les ensei­gnants, elles touchent les élus ! Et c’est seule­ment à ce stade que les maires s’é­rigent contre la vio­lence, car elle touche doré­na­vant — selon eux — la République.

Mais la République n’était pas touchée par la violence jusqu’alors ?

Les posi­tions de l’Association des Maires de France sont inau­dibles des Français et par­ti­cipent acti­ve­ment à la dété­rio­ra­tion de la vie politique.