La France est en état d’urgence absolue

Pourquoi les Français ne réclament-ils pas le départ de Macron ?

C’est la ques­tion que se posent tous les obser­va­teurs de la poli­tique fran­çaise, en France ou à l’étranger, voyant que l’homme qu’ils ont dési­gné comme pré­sident pour diri­ger la France et les repré­sen­ter est loin d’être à la hau­teur de la fonc­tion et devient même la risée du monde par ses com­por­te­ments pour le moins inadéquats.

La menace du FMI de pla­cer notre pays sous tutelle à l’image de ce qui fut fait tra­gi­que­ment pour la Grèce il y a quelques années, ne contri­bue pas à envi­sa­ger l’avenir de la France sous un jour opti­miste : « Les alertes sur l’é­tat des finances publiques fran­çaises se suivent et se res­semblent. Pour la énième fois en février, la Cour des comptes a mis en garde le gou­ver­ne­ment contre une dépense publique « en roue libre » pla­çant la France « au pied du mur ». Ce jeu­di, c’est le Fonds Monétaire InternationaI qui est reve­nu à la charge en insis­tant sur la néces­si­té de prendre des « déci­sions dif­fi­ciles » pour redres­ser les comptes de l’État. » BFM Business, 23 mai 2025.

Donc, pourquoi les Français ne réclament-ils pas le départ de Macron ?

Et la réponse est : parce que les Français ont fait confiance au RN pour les débar­ras­ser de ce sinistre per­son­nage en votant majo­ri­tai­re­ment pour ce par­ti ; mais le Rassemblement National les tra­hit parce qu’il a trois objec­tifs majeurs :

• Ne pas faire de vagues jusqu’aux élec­tions pré­si­den­tielles de 2027.

• Se conten­ter de conser­ver ses places acquises, bien rému­né­ra­trices et bien confor­tables, au sein de l’Assemblée natio­nale en entre­te­nant auprès de ses élec­teurs l’illusion qu’il repré­sente « l’opposition ».

• En atten­dant, il s’agit faire en sorte, pour des rai­sons qui pour l’instant res­tent bien obs­cures, de ne pas déplaire au Pouvoir en place, voire de le sou­te­nir discrètement.

Le des­tin de la France et des Français ? Le RN semble s’en moquer éper­du­ment. Il y a un fos­sé gigan­tesque entre les dis­cours du RN bien ras­su­rants et qui vont dans le sens des espé­rances du Peuple et ce qu’il fait véri­ta­ble­ment. C’est un abîme, voire une totale oppo­si­tion entre ses paroles et ses actes. Quelques exemples pro­bants, sans remon­ter trop loin dans le temps, en tout cas pas avant cet article du 21 octobre 2022 qui reflé­tait déjà l’état d’esprit du RN : Lola, islam, motion de cen­sure, Ukraine : mais à quoi joue le RN ? Je rap­pelle que je ne parle que du RN concer­nant l’opposition « natio­nale » sans citer d’autres par­tis sim­ple­ment parce qu’ils ne sont pas repré­sen­tés dans l’hémicycle.

Pour rap­pel :

• Globalement, lors de la mani­pu­la­tion sani­taire dont la nou­velle admi­nis­tra­tion Trump com­mence à dévoi­ler l’ampleur du désastre qui s’est ensui­vi, le RN s’est doci­le­ment ran­gé du côté des mani­pu­la­teurs sans émettre la moindre objec­tion, cochant au contraire toutes les cases du poli­ti­que­ment cor­rect : il a été pro-vac­cin, pro-masque, pro-OMS, pro-répres­sion contre le per­son­nel médi­cal.

• Sur le plan inter­na­tio­nal, le RN s’est révé­lé pro-mon­dia­liste, donc pro U.E., pro-Otan, donc pro-Ukraine et pro-guerre, Bardella allant jusqu’à pro­po­ser à l’Union Européenne de se ser­vir dans les avoirs russes blo­qués en Europe (donc de les voler, pour par­ler clairement).

Le même Bardella s’est clai­re­ment aco­qui­né avec le gou­rou des trans­hu­ma­nistes fran­çais, Laurent Alexandre, lequel le consi­dère comme un bon élève(1). Et c’est encore Bardella qui a jugé utile de faire le voyage en Israël pour prê­ter allé­geance à Netanyahou, accu­sé de crimes contre l’humanité pour ses mas­sacres quo­ti­diens de civils pales­ti­niens, femmes et enfants com­pris.

• Sur le plan inté­rieur, on note­ra que le RN ne s’est pas oppo­sé à l’intégration de l’avortement dans la Constitution ; les dépu­tés RN ne se sou­cient guère d’apporter leur contri­bu­tion à la péren­ni­té fran­çaise et à la pré­ser­va­tion de la vie ; avec seule­ment 12 dépu­tés contre, et 14 abs­ten­tions, le RN pour­suit allè­gre­ment sa marche vers l’intégration dans le mag­ma mon­dia­liste.

• Le RN n’a jamais deman­dé la des­ti­tu­tion de Macron.

• Il n’a pas voté les motions de cen­sure contre son gou­ver­ne­ment.

• Il a favo­ri­sé l’élec­tion de Ferrand au Conseil Constitutionnel(2) en se réfu­giant dans l’abstention.

• Il n’a pas pro­tes­té lors des élec­tions pré­si­den­tielles vrai­sem­bla­ble­ment fal­si­fiées (par deux fois), j’en passe et des meilleures.

Vous croyez vrai­ment que c’est une atti­tude NORMALE pour le prin­ci­pal par­ti d’op­po­si­tion qui ne devrait avoir qu’un seul but : chas­ser au plus vite ce gou­ver­ne­ment de cor­rom­pus et de psy­cho­pathes qui détruit la France, jour après jour ?

Au-delà de ces cal­culs sor­dides et de ces magouilles dans les­quelles se com­plaisent ces nou­veaux poli­ti­ciens qui ont vite appris leur « métier », les Français, leur situa­tion empi­rant de jour en jour, com­mencent à réa­li­ser avec effroi qu’ils ne peuvent plus se per­mettre le luxe d’attendre le résul­tat d’élections qui auront lieu en 2027 et qui seront quand même vrai­sem­bla­ble­ment tru­quées, si le contexte poli­tique reste le même au niveau euro­péen.

Les Français, pour les plus lucides, prennent conscience qu’ils sont dans une urgence abso­lue : se libé­rer au plus vite du car­can « euro­péen » dans lequel nous ont enfer­més les cin­glés qui nous dirigent, afin de ne pas ris­quer d’être entraî­nés dans le même tour­billon fan­geux qui va les emporter.