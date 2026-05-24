L’un et l’autre sont bien d’accord : pas question de mettre fin à l’immigration !

Pour la gauche l’im­mi­gra­tion doit res­ter « huma­niste ». Qu’est-ce que ça veut dire ?

Pour François Ruffin, et avec lui toute la gauche, la France devrait conti­nuer ad vitam à « accueillir des per­sonnes ». Pas pour les besoins du… « mar­ché ». Quelle hor­reur ! Alors pour quelles rai­sons ? Et quelles per­sonnes ? Cela veut-il dire qu’il faille accueillir tout le monde si l’en­vie lui prend ? « Toute la misère du monde » ? comme le déplo­rait l’an­cien pre­mier ministre — de gauche — Michel Rocard. La France ne par­vient déjà pas à pro­té­ger sa propre popu­la­tion, même au prix d’un endet­te­ment sui­ci­daire, et elle devrait conti­nuer à « accueillir des per­sonnes ».

La gauche, et ce que l’on désigne ain­si, recons­ti­tue par cette immi­gra­tion mas­sive et aveugle son élec­to­rat qu’elle a per­du, depuis bien long­temps, en par­tie parce-que l’é­lec­to­rat popu­laire vote à pré­sent pour le Rassemblement National.

Et ça marche !

La France Insoumise puise dans cette popu­la­tion pour conqué­rir des bas­tions élec­to­raux. C’est ain­si que LFI a rem­por­té à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) une vic­toire his­to­rique lors des der­nières élec­tions muni­ci­pales. Élu au suf­frage uni­ver­sel, le nou­veau maire, Bally Bagayoko, appelle à « l’in­sur­rec­tion popu­laire » en cas de vic­toire élec­to­rale du Rassemblement National aux pro­chaines élec­tions pré­si­den­tielles. Il a décla­ré avoir « l’intime convic­tion que le peuple se lève­ra » en cas de vic­toire de Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Il a évo­qué expli­ci­te­ment une « insur­rec­tion popu­laire », ajou­tant : « Soit c’est nous, soit c’est eux ! » (Oumma, le 7 mai 2026).

Cet élu reprend à son compte le dis­cours de haine éri­gé par LFI(1) car le Rassemblement National ne s’op­pose pas à l’im­mi­gra­tion mas­sive pro­mue et finan­cée par l’Europe de Bruxelles. Si le RN pen­sait — ne serait-ce qu’un ins­tant — à mettre fin à cette immi­gra­tion inva­sive, elle com­pren­drait qu’il fau­drait pour cela sor­tir de l’Europe de Bruxelles. Ce qui n’est pas dans le pro­gramme de ce par­ti dit « d’ex­trême droite », vocable accu­sa­toire repris à l’u­nis­son par Bally Bagayoko et Jean Peyrelevade !

Cette dia­bo­li­sa­tion arrange donc bien ce qu’il est conve­nu d’ap­pe­ler « la droite » puisque le Medef reprend le dis­cours cli­vant et stu­pide de LFI, en nous fai­sant gober que le Rassemblement National prône le « blo­cage de toute immi­gra­tion ».

Là où LFI cherche ses électeurs, le MEDEF cherche ses travailleurs low cost

Les Français pré­fèrent doré­na­vant un emploi confor­table dans la fonc­tion publique :

Emplois créés entre 1997 et 2024 Hausse en nombre Hausse en % Fonction publique d’État + 205 000 + 8 % Fonction publique territoriale + 597 000 + 47 % Fonction publique hospitalière + 351 000 + 39 %

Or il faut bien des « tra­vailleurs » — comme le dit Jean Peyrelevade — pour construire des immeubles qui accueille­ront cette immi­gra­tion mas­sive, pour vider les pou­belles à 6 heures du matin et pour livrer des piz­zas à 22 heures.

L’État paie ses fonc­tion­naires de plus en plus cher, cer­tains même très cher alors que le bud­get ne le per­met pas. En Même Temps les entre­prises paient leurs « tra­vailleurs » à moindre coût. Tout le monde y trouve son compte, d’où le consen­sus sur le sujet.

L’immigration « de droite » et l’immigration « de gauche » sont sur un même bateau

Préférez vous l’im­mi­gra­tion huma­niste de la gauche, ou bien l’im­mi­gra­tion éco­no­mique de la droite ? Vous n’a­vez pas d’autre choix. « Pepsi » ou « Coca » (2) ? Si l’on ferme la vanne de l’im­mi­gra­tion mas­sive, où LFI trou­ve­ra t‑elle ses élec­teurs et où le MEDEF trou­ve­ra t‑il ses travailleurs ?

Et pourtant… si ! Vous avez un autre choix !

Plusieurs per­son­na­li­tés osent s’y aven­tu­rer sans crainte de l’os­tra­ci­sa­tion de la Bien Pensance, toute acquise à l’im­mi­gra­tion mas­sive. Nous n’al­lons pas employer ici le mot « remi­gra­tion » car il est immé­dia­te­ment affu­blé « d’ex­trême droite ». Certaines per­son­na­li­tés intré­pides le font, comme Michel Onfray qui cri­tique très dure­ment l’immigration de masse ain­si que l’islamisation. Il défend l’idée de « refran­ci­ser » la France.

Les Français ne sont pas les fai­néants que l’on nous dépeint aujourd’­hui. Au fil des siècles ils sont su trou­ver en eux l’éner­gie — et les talents — pour construire des routes, des canaux, des ponts, etc. et des cathédrales.