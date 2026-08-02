Invasion migratoire Ceuta - Juillet 2026

L’invasion migratoire est bien un fléau, la preuve par Ceuta

2 août 2026 | 1 com­men­taire

Il est clair que l’in­va­sion migra­toire de ces der­niers jours à Ceuta est un coup mon­té.

Monté par qui ? Ses auteurs l’ont annon­cé à l’a­vance. Dans une vidéo publiée le 10 avril 2026, Netanyahu a accu­sé le gou­ver­ne­ment espa­gnol de mener une « guerre diplo­ma­tique » contre Israël. Il a notam­ment décla­ré (tra­duc­tions fidèles des ver­sions rap­por­tées par de mul­tiples sources) :

« Israël ne res­te­ra pas silen­cieux face à ceux qui nous attaquent. L’Espagne a dif­fa­mé nos héros, les sol­dats de Tsahal, les sol­dats de l’armée la plus morale du monde. »

« Ceux qui attaquent l’État d’Israël au lieu de s’en prendre aux régimes ter­ro­ristes ne seront pas nos par­te­naires pour façon­ner l’avenir de la région. »

« Je ne suis pas dis­po­sé à tolé­rer cette hypo­cri­sie et cette hos­ti­li­té. Je n’ai pas l’intention de per­mettre à un quel­conque pays de mener une guerre diplo­ma­tique contre nous sans en payer un prix immé­diat. »

Israël a pu mon­ter cette opé­ra­tion avec l’ap­pui du Maroc car les deux pays sont alliés. Ils ont offi­cia­li­sé leurs liens diplo­ma­tiques et mili­taires en décembre 2020 dans le cadre des Accords d’Abraham, échan­geant une recon­nais­sance mutuelle contre le sou­tien amé­ri­cain au Sahara occidental.

Cette opération est une punition infligée à l’Espagne

L’objectif d’Israël est de lan­cer un aver­tis­se­ment à l’Espagne : Nous pou­vons orga­ni­ser une inva­sion du ter­ri­toire espa­gnol quand nous le vou­lons. Arrivés à Ceuta les pseu­do-réfu­giés sont en Europe, pro­té­gés par l’es­pace de Schengen.

Ceuta Espagne Afrique

L’Italie, le Danemark, la Tchéquie ont immé­dia­te­ment annon­cé une sus­pen­sion tem­po­raire des accords de Schengen.

C’est donc la preuve que ces pays ne veulent pas accueillir ces milliers d’intrus

Il est vrai qu’une fois l’a­ver­tis­se­ment lan­cé, les « réfu­giés-acteurs » sont ren­trés sans encombre au Maroc, mais pas tous. Combien d’a­gi­ta­teurs se sont glis­sés dans cette foule avec l’in­ten­tion de res­ter en Europe pour mener des opé­ra­tions ter­ro­ristes ? À pré­sent ils sont là… chez eux, puisque Mitterrand décla­rait le 8 avril 1988 dans son dis­cours de Rennes :

« Ils sont chez eux, chez nous. »

Personne ne veut plus accueillir ces intrus. Netanyahu l’a bien com­pris aus­si : Tenez vous à car­reau, sinon je vous envoie des mil­liers d’im­mi­grés clan­des­tins et vous vous en dépa­touille­rez.

Contrairement à la pro­pa­gande d’État, ces intrus ne sont pas des avo­cats ou des méde­cins. Ce ne sont pas des « Chances pour la France ».Stasi - Immigration chance pour la FranceVoilà ce que pensent les Français lorsque la cen­sure ne fonc­tionne pas :

C’est toute la dif­fé­rence entre La Carte et le Territoire, ce que Michel Houellebecq(1) avait bien décrit en 2010.

Les articles du même auteur

Georges Gourdin

La Carte et le Territoire est un roman à suc­cès de Michel Houellebecq, paru le 3 sep­tembre 2010 aux édi­tions Flammarion et ayant reçu le prix Goncourt la même année. Ce roman fait par­tie des « 25 chefs‑d’œuvre de la lit­té­ra­ture mon­diale qui vont mar­quer le XXIe siècle » d’a­près l’heb­do­ma­daire Télérama.
Michel Houellebecq est un temps accu­sé du pla­giat du livre La Carte et le Territoire de Michel Lévy. Il est pro­bable que Houellebecq a eu connais­sance du livre de Levy mais si les titres sont iden­tiques, le conte­nu des deux livres dif­fère lar­ge­ment. Pour leur titre, les deux auteurs se sont ins­pi­rés de l’un des prin­cipes de la séman­tique géné­rale d’Alfred Korzybski (1879−1950) : « La carte n’est pas le ter­ri­toire ». [Wikipedia]

Alfred Korzybski - La carte n_est pas le territoire

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1 commentaire

  1. Tutux0743 le 2 août 2026 à 14:44

    C’est tom­bé en désué­tude, mais il y a quelques années, la CGT, ou affidé(e)s et ses zigues, avaient bien fait un peu pareil, avec une cohorte de migra­teurs, dans une ville nor­diste, sur une Famille qui n’é­tait pas de leur bord ! S’il n’y avait pas eu « un dos argen­té » qui s’é­tait inter­po­sé, ou en com­man­dite ?!… cette famille aurait était lyn­chée dans l’instant !

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