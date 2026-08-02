L’invasion migratoire est bien un fléau, la preuve par Ceuta
Il est clair que l’invasion migratoire de ces derniers jours à Ceuta est un coup monté.
Monté par qui ? Ses auteurs l’ont annoncé à l’avance. Dans une vidéo publiée le 10 avril 2026, Netanyahu a accusé le gouvernement espagnol de mener une « guerre diplomatique » contre Israël. Il a notamment déclaré (traductions fidèles des versions rapportées par de multiples sources) :
« Israël ne restera pas silencieux face à ceux qui nous attaquent. L’Espagne a diffamé nos héros, les soldats de Tsahal, les soldats de l’armée la plus morale du monde. »
« Ceux qui attaquent l’État d’Israël au lieu de s’en prendre aux régimes terroristes ne seront pas nos partenaires pour façonner l’avenir de la région. »
« Je ne suis pas disposé à tolérer cette hypocrisie et cette hostilité. Je n’ai pas l’intention de permettre à un quelconque pays de mener une guerre diplomatique contre nous sans en payer un prix immédiat. »
Israël a pu monter cette opération avec l’appui du Maroc car les deux pays sont alliés. Ils ont officialisé leurs liens diplomatiques et militaires en décembre 2020 dans le cadre des Accords d’Abraham, échangeant une reconnaissance mutuelle contre le soutien américain au Sahara occidental.
Ce qui se joue à Ceuta— 𝕋o𝕄y 𝕃e 𝕄a𝕘n𝕚f𝕚q𝕦e (@MagnifiqueTomy) July 31, 2026
La situation actuelle à Ceuta n’est pas une simple crise migratoire spontanée. Les images montrent une coordination, un laisser-faire organisé, et des flux qui ne doivent rien au hasard. Israël n’est pas spectateur de cette affaire.
Ce qui se joue… pic.twitter.com/qpq10VeBZN
Cette opération est une punition infligée à l’Espagne
L’objectif d’Israël est de lancer un avertissement à l’Espagne : Nous pouvons organiser une invasion du territoire espagnol quand nous le voulons. Arrivés à Ceuta les pseudo-réfugiés sont en Europe, protégés par l’espace de Schengen.
L’Italie, le Danemark, la Tchéquie ont immédiatement annoncé une suspension temporaire des accords de Schengen.
C’est donc la preuve que ces pays ne veulent pas accueillir ces milliers d’intrus
Il est vrai qu’une fois l’avertissement lancé, les « réfugiés-acteurs » sont rentrés sans encombre au Maroc, mais pas tous. Combien d’agitateurs se sont glissés dans cette foule avec l’intention de rester en Europe pour mener des opérations terroristes ? À présent ils sont là… chez eux, puisque Mitterrand déclarait le 8 avril 1988 dans son discours de Rennes :
« Ils sont chez eux, chez nous. »
Personne ne veut plus accueillir ces intrus. Netanyahu l’a bien compris aussi : Tenez vous à carreau, sinon je vous envoie des milliers d’immigrés clandestins et vous vous en dépatouillerez.
Contrairement à la propagande d’État, ces intrus ne sont pas des avocats ou des médecins. Ce ne sont pas des « Chances pour la France ».Voilà ce que pensent les Français lorsque la censure ne fonctionne pas :
⚠️ « Pendant les incendies, il n’y a pas un Noir pas un Arabe. Pas un seul ! »— Chris Toof 🇫🇷 (@toof_chris) July 31, 2026
Hors direct, un intervenant constate ce qui se passe réellement sur le terrain, l’entourage approuve, laissant la journaliste de @BFMTV quelque peu déboussolée‼️ pic.twitter.com/rsk1wWfDIG
C’est toute la différence entre La Carte et le Territoire, ce que Michel Houellebecq(1) avait bien décrit en 2010.
Les articles du même auteur
La Carte et le Territoire est un roman à succès de Michel Houellebecq, paru le 3 septembre 2010 aux éditions Flammarion et ayant reçu le prix Goncourt la même année. Ce roman fait partie des « 25 chefs‑d’œuvre de la littérature mondiale qui vont marquer le XXIe siècle » d’après l’hebdomadaire Télérama.
Michel Houellebecq est un temps accusé du plagiat du livre La Carte et le Territoire de Michel Lévy. Il est probable que Houellebecq a eu connaissance du livre de Levy mais si les titres sont identiques, le contenu des deux livres diffère largement. Pour leur titre, les deux auteurs se sont inspirés de l’un des principes de la sémantique générale d’Alfred Korzybski (1879−1950) : « La carte n’est pas le territoire ». [Wikipedia]
C’est tombé en désuétude, mais il y a quelques années, la CGT, ou affidé(e)s et ses zigues, avaient bien fait un peu pareil, avec une cohorte de migrateurs, dans une ville nordiste, sur une Famille qui n’était pas de leur bord ! S’il n’y avait pas eu « un dos argenté » qui s’était interposé, ou en commandite ?!… cette famille aurait était lynchée dans l’instant !