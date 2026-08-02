L’invasion migratoire est bien un fléau, la preuve par Ceuta

« Israël ne res­te­ra pas silen­cieux face à ceux qui nous attaquent. L’Espagne a dif­fa­mé nos héros, les sol­dats de Tsahal, les sol­dats de l’armée la plus morale du monde. »

« Ceux qui attaquent l’État d’Israël au lieu de s’en prendre aux régimes ter­ro­ristes ne seront pas nos par­te­naires pour façon­ner l’avenir de la région. »

« Je ne suis pas dis­po­sé à tolé­rer cette hypo­cri­sie et cette hos­ti­li­té. Je n’ai pas l’intention de per­mettre à un quel­conque pays de mener une guerre diplo­ma­tique contre nous sans en payer un prix immé­diat. »