Tous ces ouvrages sont dis­po­nibles chez Amazon :

https://www.amazon.fr/Livres-Pierre-Emile-Blairon/

ou chez l’auteur, uni­que­ment bro­chés et en fran­çais, à l’adresse cour­riel : pierre.blairon@wanadoo.fr aux mêmes condi­tions, dédicacés.

Ce tra­vail d’édition et de réédi­tion a été tech­ni­que­ment effec­tué par Léonore Missud, info­gra­phiste mais aus­si écri­vain, suf­fi­sam­ment jeune et « bran­chée » comme on dit de nos jours pour savoir fran­chir les obs­tacles que les nou­velles tech­niques peuvent dres­ser tout au long de ce par­cours du com­bat­tant que repré­sente l’édition sur Amazon. Pour la plu­part des per­sonnes de ma géné­ra­tion, sauf excep­tions, nous ne sommes plus à même de jon­gler avec ces inno­va­tions numé­riques qui arrivent en ava­lanche avec, sou­vent, les mêmes effets catas­tro­phiques (et, pour­tant, j’ai pas­sé une bonne par­tie de ma vie dans ce domaine).

Pourquoi éditer chez Amazon ?

Je tiens à dire pour­quoi j’édite désor­mais sur Amazon parce que je sais que cer­tains de nos amis consi­dèrent que ce choix repré­sente une tra­hi­son, l’auteur s’en remet­tant à ces ins­ti­tu­tions mon­dia­listes qu’il est cen­sé com­battre.

Mais il faut savoir qu’il est désor­mais qua­si­ment impos­sible, en France, de trou­ver un livre qui n’a pas été estam­pillé « poli­ti­que­ment cor­rect» sur les rayons des libraires, sauf excep­tions très rares ; les auteurs poli­tiques pour la signa­ture des­quels le Français moyen passe de longues heures à attendre sur le trot­toir ne viennent pas infir­mer ce que je dis : cet engoue­ment ne fait que confir­mer que les dits auteurs à suc­cès font bien par­tie du Système.

On a vu récem­ment des acti­vistes d’extrême-gauche piller un Relayde gare, celui de Montparnasse, parce que cette chaîne de librai­rie appar­tient au groupe Bollorécen­sée vendre des ouvrages qui n’ont pas l’heur de plaire à cette nou­velle inqui­si­tion. Deux mots viennent à l’esprit : Orwell et autodafés(1).

On peut consi­dé­rer que 90 % des libraires en France sont de gauche ou d’extrême-gauche(2)et que, si vous ne faites pas par­tie de leur secte, vous n’aurez aucune chance de vendre votre livre parce qu’il sera tout bon­ne­ment remi­sé, voire refu­sé par ces mêmes libraires quand les com­mer­ciaux des mai­sons d’édition vien­dront le leur pro­po­ser.

Or, per­son­nel­le­ment, je n’ai jamais été ques­tion­né par Amazon sur l’orientation poli­tique de mes ouvrages dès l’instant où ils res­tent dans les normes accep­tables de la bien­séance, qui n’est pas la bien­pen­sance. Donc, j’édite chez Amazon qui, de sur­croît, paye ses auteurs autre­ment plus géné­reu­se­ment que les édi­teurs ins­tal­lés en France.

Le basculement de 2020

• La pan­dé­mie

À la fin de l’année 2019, je com­po­sais un recueil des articles que j’avais écrits pour Bd Voltaire, une tren­taine d’articles parus de 2015 jusqu’à la fin 2019 ; j’ai appe­lé ce recueil : Chroniques d’une fin de cycle ; cet ouvrage avait été édi­té aux Éditions du Lore en décembre 2019.

Le mois d’après, en jan­vier 2020, nous est arri­vée la rumeur d’une grande et dan­ge­reuse pan­dé­mie appa­rue quelque part en Chine qui allait se répandre sur la pla­nète, c’était une réelle pan­dé­mie dont beau­coup de per­sonnes gardent encore les séquelles.

En avril 2020, le pro­fes­seur Luc Montagnier affir­mait que le virus incri­mi­né, le SARS-CoV‑2, avait été fabri­qué arti­fi­ciel­le­ment dans un labo­ra­toire à Wuhan, en Chine et qu’il s’agissait d’une mani­pu­la­tion géné­tique. Le viro­logue fran­çais, Prix Nobel de méde­cine, sou­te­nait que le virus res­pon­sable du Covid-19 était le résul­tat d’un « tra­vail de pro­fes­sion­nel» réa­li­sé en labo­ra­toire. Le pro­fes­seur Montagnier mour­ra dans l’opprobre presque géné­rale en février 2022.

Cette pan­dé­mie a pro­vo­qué des réac­tions diverses par­mi ceux qui nous dirigent loca­le­ment, je veux dire en France ; bien que pré­ve­nus pour la plu­part, ces res­pon­sables irres­pon­sables n’avaient pas de consignes très pré­cises pour gérer cet évé­ne­ment, et ils s’étaient mis en mode panique, comme disent les jeunes, en édic­tant des mesures à la pelle pour paraître actifs, pré­co­ni­sant tout et son contraire ; je n’oublie pas que les médias qui pré­tendent que les Russes vont atta­quer l’Europe sont les mêmes qui nous disaient qu’il fal­lait boire notre café assis et non pas debout pour évi­ter d’être atteint par le virus.

Je me sou­viens qu’à l’époque, j’étais allé boire un verre avec un ami à la ter­rasse d’un bis­trot près de Lourmarin, en Luberon ; je peux vous dire qu’il s’agissait d’un bar-piz­ze­ria sur la place de Vaugines ; très belle petite place et très beau vil­lage ; c’est là où ont été tour­nées cer­taines scènes du film Manon des sources ; les pro­prié­taires ont depuis ven­du leur éta­blis­se­ment et sont par­tis dans le Sud-Ouest, je crois ; nous avions déci­dé de man­ger une piz­za au même endroit à l’intérieur, il fai­sait un peu frais dehors, nous nous sommes donc levés mais voi­là qu’est appa­ru le patron du bis­trot qui nous a blo­qué le pas­sage :

« Vous ne pou­vez pas ren­trer comme ça !

— Et vous vou­lez qu’on rentre com­ment ?

— Vous devez vous bais­ser pour fran­chir l’entrée et pour arri­ver jusqu’à votre table.»

Nous avons tout de suite visua­li­sé le ridi­cule de la situa­tion – pas­ser sous des fourches cau­dines vir­tuelles – et, donc, nous avons d’abord cru à une plai­san­te­rie mais le bon­homme était sérieux : « C’est la loi, je n’ai pas envie de fer­mer mon bis­trot à cause de vous !» Mon ami et moi, nous étions éba­his, nous sommes donc par­tis à la recherche d’un autre res­tau­rant en lui disant tout le mal qu’on pen­sait de sa san­té men­tale ; je crois que cette période a été le déclen­cheur de beau­coup de patho­lo­gies céré­brales.

C’est vrai que je n’ai pas vu arri­ver cette gigan­tesque mani­pu­la­tion à deux paliers – une chance au grat­tage, une chance au tirage – , le pre­mier, la pseu­do-pan­dé­mie, étant des­ti­née à pré­pa­rer le second, la pseu­do-vac­ci­na­tion, dont nous avons tous été vic­times d’une façon ou d’une autre, de l’une ou de l’autre, ou des deux ; l’affaire a donc écla­té dans les pre­miers jours de l’année 2020, d’où le titre de mon der­nier livre : 2020, le Grand Bouleversement ; je vous dirai même que j’ai cru pen­dant au moins les 15 pre­miers jours à cette pan­dé­mie qui nous était pré­sen­tée comme acci­den­telle, pro­ve­nant d’un virus appa­ru dans cette région chi­noise, virus dont cer­taines caté­go­ries d’animaux (très) exo­tiques étaient por­teuses et qui était trans­mis­sible à l’humain.

Le pre­mier article que j’ai écrit pour dénon­cer la super­che­rie date de mai 2020, Les appren­tis-dic­ta­teurs ; ce virus n’était pas inof­fen­sif, j’ai moi-même failli mou­rir en mars de cette même année où, lorsque j’ai quit­té l’hôpital, c’était pour être assi­gné à rési­dence, ou, si vous pré­fé­rez, confi­né à demeure ; il est vrai­sem­blable que cette embo­lie mas­sive dont j’ai été soi­gné in extre­mis était la consé­quence d’un Covid attra­pé quelques jours avant mon hospitalisation.

• Comme un par­fum de paradis

Je suis res­té à l’hôpital en soins inten­sifs pen­dant une semaine fin mars 2020 ; puis, lorsque j’en suis sor­ti — lorsque je m’en suis sor­ti —c’était pour me trou­ver confi­né à Roquefavour, où j’habitais alors, un hameau sur la com­mune de Ventabren, près d’Aix-en-Provence.

À ce moment, ce qui m’a le plus impres­sion­né, ce fut le com­por­te­ment des ani­maux : toute la cir­cu­la­tion auto­mo­bile avait été arrê­tée et l’on a vu les ani­maux sau­vages reprendre leurs droits sur l’espace que l’Homme leur avait confis­qué ; et l’on a vu que ces ani­maux n’étaient pas aus­si sau­vages que ça.

Le tra­fic des voi­tures et son bour­don­ne­ment sourd dis­pa­rus, on enten­dait les feuilles fré­mir dans les arbres au moindre souffle de vent ; à Roquefavour, à l’endroit où j’avais trans­for­mé un lopin de terre en jar­din pota­ger, j’ai vu des ani­maux sau­vages s’approcher à quelques mètres de moi, des fai­sans curieux qui venaient obser­ver mon tra­vail de jar­di­nage, des renards qui venaient man­ger dans l’écuelle que j’avais dis­po­sé à deux mètres de mon acti­vi­té, des san­gliers qui pas­saient tran­quille­ment avec leur famille, se diri­geant vers la rivière, sans crainte ; une sorte de pacte entre l’homme et l’animal qui n’avait plus peur. Je me suis dit qu’il devait y avoir quelque chose dans ce moment qui devait res­sem­bler à un frag­ment de para­dis.

J’ai tou­jours pen­sé que l’Homme a pour devoir de se rap­pro­cher de tous les élé­ments qui consti­tuent le cos­mos et, en pre­mier lieu, de la gent ani­male. Je pense que ce sera l’un des élé­ments majeurs du pro­chain cycle, c’est pour cette rai­son que je suis radi­ca­le­ment anti-chasse ; si, dans les époques loin­taines, la chasse consti­tuait pour l’Homme un élé­ment de sur­vie majeur, ce n’est plus le cas aujourd’hui, et depuis des siècles ; on ne tue désor­mais d’innocents ani­maux que pour le « plai­sir », le « loi­sir », ce qui va à l’encontre de tous mes prin­cipes, et du plus impor­tant : res­pec­ter le vivant car ce qui compte avant tout, c’est la vie qui nous a été offerte ; à nous d’en faire quelque chose de positif.

Voilà ! C’est au spec­tacle de cette repré­sen­ta­tion para­di­siaque, à ce moment-là, que j’ai pen­sé qu’il fal­lait que je sois le témoin, le spec­ta­teur, mais aus­si le rap­por­teur, le petit rap­por­teur, de cette fin de cycle ; nous étions en 2020 ; le titre de ce pre­mier livre en tant qu’observateur et chro­ni­queur des der­nières années de cet ancien monde est deve­nu le titre d’une série, Chroniques d’une fin de cycle où je ras­semble les articles que j’ai écrits dans l’année écou­lée ; et je rat­trape le temps per­du et, cette année 2026 par­ti­cu­liè­re­ment, j’ai pu édi­ter la qua­si-tota­li­té de ces articles écrits depuis une dizaine d’années.

Mes pre­miers livres (avant ce tra­vail qui consiste à tenir le jour­nal de bord de notre déca­dence) étaient consa­crés à des auteurs pro­ven­çaux : Nostradamus en 2007, chez Pardès, Giono en 2009, et aus­si à la Provence éso­té­rique : le Guide secret d’Aix-en-Provence en 2013, il est tou­jours réédi­té chez Ouest-France, le Guide secret de la Côte d’Azur a sui­vi, il y a eu aus­si des édi­tions en langue anglaise, espa­gnole, ita­lienne de cer­tains de mes livres, et aus­si des par­ti­ci­pa­tions à des ouvrages collectifs.

J’ai écrit La Roue et le sablier en 2015 en trois mois, sans doute ins­pi­ré, un peu fou, j’ai pris le sous-titre de ce même ouvrage, Bagages pour fran­chir le gué, comme inti­tu­lé de cette pré­sente inter­ven­tion, vous allez voir pour­quoi.

Pour la série des Chroniques, j’ai remar­qué que les titres de cha­cun des ouvrages résu­maient plu­tôt bien la ten­dance de l’année comme s’ils s’inséraient dans un pro­gramme pré­vu à l’avance par les forces occultes qui nous dirigent et orga­nisent notre dis­pa­ri­tion.

J’ai aus­si consta­té que l’ensemble de mes écrits, pour­tant dis­pa­rates, paraît pré­sen­ter une cer­taine cohé­rence. Mais je me suis aper­çu que je n’ai fait que répé­ter à chaque fois mon pre­mier livre, sous d’autres formes, depuis 20 ans, même ceux qui consti­tuent des recueils d’articles d’actualité. On n’invente jamais rien ; comme Cézanne, je n’arrête pas de peindre ma Sainte-Victoire, qu’il a peinte 87 fois.

• Une urgence ?

Il y a deux rai­sons prin­ci­pales à cette agi­ta­tion édi­to­riale, deux dates fati­diques que j’ignore :

→ La pre­mière : il s’agit de ma durée de vie qui n’est plus très longue ; si je veux être utile à quelque chose, l’idéal, ce serait que je tienne jusqu’au moment du grand cham­bou­le­ment à venir qui ne sau­rait tar­der mais il peut se comp­ter en mois ou en années, à mon humble avis, pas plus ; parce que, en fait, l’héritage, mes conseils pour ras­sem­bler les bagages pour fran­chir le gué, ser­vi­ront pour après, pour ceux qui res­te­ront, qui auront tra­ver­sé ces moments d’apocalypse. Je ne crois pas que ces « élus » seront très nom­breux.

→ La deuxième date que je ne connais pas non plus, pas plus que l’heure de ma mort, c’est celle de ce grand retour­ne­ment ; il y aura peut-être une conjonc­tion des deux catas­trophes, celle de ma dis­pa­ri­tion, qui n’est pas vrai­ment une catas­trophe, même pas pour moi, et celle de la dis­pa­ri­tion de ce monde qui n’en est pas une non plus si on sait s’y prendre. Voici pour­quoi :

René Guénon disait dans Le règne de la quan­ti­té et les signes des temps que les évé­ne­ments qui vont inévi­ta­ble­ment adve­nir « ne pour­ront pas être com­pris par la géné­ra­li­té, mais seule­ment par le petit nombre de ceux qui seront des­ti­nés à pré­pa­rer, dans une mesure ou dans une autre, les germes du cycle futur. Il est à peine besoin de dire que, dans tout ce que nous expo­sons, c’est à ces der­niers que nous avons tou­jours enten­du nous adres­ser exclu­si­ve­ment, sans nous pré­oc­cu­per de l’inévitable incom­pré­hen­sion des autres(3). »

Il disait aus­si, dans : La crise du monde moderne : « L’élite dont nous par­lons, si elle par­ve­nait à se for­mer pen­dant qu’il en est temps encore, pour­rait pré­pa­rer le chan­ge­ment de telle façon qu’il se pro­duise dans les condi­tions les plus favo­rables, et que le trouble qui l’accompagnera inévi­ta­ble­ment soit en quelque sorte réduit au mini­mum ; mais même s’il n’en est pas ain­si, elle aura tou­jours une autre tâche, plus impor­tante encore, celle de contri­buer à la conser­va­tion de ce qui doit sur­vivre au monde pré­sent et ser­vir à l’édification du monde futur .»

• Une mis­sion ?

Je ne fais pas ça, cette acti­vi­té d’édition débor­dante, « pour me faire plai­sir » (j’aurais été pos­sé­dé d’une logor­rhée mala­dive ?), comme je l’ai enten­du dire de la part de per­sonnes qui ne peuvent même pas ima­gi­ner, dans leur esprit étroit, qu’on puisse agir autre­ment que pour son bien per­son­nel et égoïste.

Je crois que cha­cun de nous est por­teur d’une mis­sion qu’il ne connaît pas tou­jours ; en ce qui me concerne, je pense – sans réelle cer­ti­tude – que mon rôle consiste à être l’un des spec­ta­teurs et l’un des témoins de cette fin de cycle et de rap­por­ter ce qu’il voit et ce qu’il sent pour ser­vir peut-être plus tard lorsque le monde aura retrou­vé son équi­libre.

Je dois être à mi-che­min de « l’Étranger» de Camus et de « l’être dif­fé­ren­cié» d’Evola.

Notre ami Maurice Martin, ou Robert Dun, l’avait déjà com­pris il y a cin­quante ans, quand il don­nait des indi­ca­tions aux jeunes gens que nous étions afin de nous consti­tuer la pano­plie du par­fait mili­tant de la grande cause nietz­schéenne qui lui tenait à cœur : « Nous sommes à l’âge mis­sion­naire qui doit suivre toute grande pro­phé­tie. Chacun de nous a le devoir de deve­nir mis­sion­naire. Mais cela exige de se culti­ver, de lire et de réflé­chir beau­coup, de déve­lop­per son élo­cu­tion et ses capa­ci­tés de dis­cus­sion calme et effi­cace. Cela exige donc de connaître l’adversaire. C’est certes plus pénible que d’attendre l’apparition d’un pro­blé­ma­tique chef cha­ris­ma­tique et même de vendre des jour­naux, de col­ler des affiches et de tenir des mee­tings. Prendre le pou­voir ? Qui peut espé­rer encore en avoir le temps ? »

À pro­pos de mis­sion, ce texte m’a fait pen­ser à un autre per­son­nage hors du com­mun, l’astrophysicien Jean-Pierre Petit, dont j’ai vision­né aujourd’hui même un entre­tien galvanisant(4); il consi­dère qu’il est de son devoir d’informer nos contem­po­rains sur ce qu’il sait des moda­li­tés de cette fin de cycle. Cet ancien direc­teur de recherches au CNRS, qui dis­pose d’une éner­gie et d’une bonne humeur excep­tion­nelles pour un homme de 89 ans, parle aus­si, dans cette même vidéo, de diverses expé­riences en lien avec le phé­no­mène des OVNIS auquel il a été confronté.

Il se consi­dère en effet comme un mes­sa­ger, por­teur d’une mis­sion : trans­mettre ses connais­sances scien­ti­fiques et aler­ter sur les risques d’un conflit mon­dial majeur, en affir­mant que la prise de conscience de la réa­li­té extra­ter­restre pour­rait ser­vir d’« élec­tro­choc » pour l’humanité.

Pierre-Émile Blairon