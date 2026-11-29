Bagages pour franchir le gué
Certains de mes lecteurs sont quelque peu désorientés par mon activité intense de ces derniers mois ; ils n’ont pas compris pourquoi j’ai édité cette année à un rythme soutenu – pas moins de cinq nouveaux ouvrages :
• Haute Trahison, édité le 4 février 2026
• Les Convergences maléfiques, édité le 29 mai 2026
• Les Stratégies du mensonge, édité le 15 juin 2026
• L’Iceberg, édité le 25 septembre 2026
• 2020, Le Grand bouleversement, édité le 27 septembre 2026
et que j’ai procédé à quatre rééditions de certains de mes anciens ouvrages :
• La Dame en signe blanc, édité pour la première fois en 2006 ; réédité le 29 octobre 2026 ; c’était aussi le premier ouvrage que j’ai écrit.
• La Roue et le sablier, paru pour la première fois en 2015, réédité le 30 octobre 2026
• Nostradamus, le messager des dieux, paru pour la première fois en 2018, réédité le 3 novembre 2026
• La Satanisation du Monde, paru en 2025, réédité cette année.
Tous ces ouvrages ont été revus, annotés, augmentés et réédités en langue française et en langue anglaise, en papier broché mais aussi en format numérique (à lire sur tablette de lecture).
Les ouvrages qui constituent les recueils d’articles écrits et parus dans l’année font partie d’une série dénommée :
• Chroniques d’une fin de cycle :
Tome I : années avant 2020 : Les Enfers parodisiaques (à paraître)
Tome II : années 2020, 2021, 2022 : 2020, Le Grand Bouleversement (paru)
Tome III : année 2023 : Les Stratégies du Mensonge (paru)
Tome IV : année 2024 : La Satanisation du Monde (paru)
Tome V : année 2025 : Haute Trahison (paru)
Tome VI : année 2026 : Dépopulation ou Génocide planétaire ? (à paraître)
Les Convergences maléfiques et L’Iceberg sont des hors-séries à thème à faible pagination et faible prix.
D’autres ouvrages comme les biographies de Nostradamuset de Giono, les Guides secretsédités par Ouest-France, les traductions et les ouvrages collectifs, ou La Dame en signe blanc et La Roue et le sablier ne s’insèrent pas dans la série Chroniques d’une fin de cycle.
Tous ces ouvrages sont disponibles chez Amazon :
https://www.amazon.fr/Livres-Pierre-Emile-Blairon/
ou chez l’auteur, uniquement brochés et en français, à l’adresse courriel : pierre.blairon@wanadoo.fr aux mêmes conditions, dédicacés.
Ce travail d’édition et de réédition a été techniquement effectué par Léonore Missud, infographiste mais aussi écrivain, suffisamment jeune et « branchée » comme on dit de nos jours pour savoir franchir les obstacles que les nouvelles techniques peuvent dresser tout au long de ce parcours du combattant que représente l’édition sur Amazon. Pour la plupart des personnes de ma génération, sauf exceptions, nous ne sommes plus à même de jongler avec ces innovations numériques qui arrivent en avalanche avec, souvent, les mêmes effets catastrophiques (et, pourtant, j’ai passé une bonne partie de ma vie dans ce domaine).
Pourquoi éditer chez Amazon ?
Je tiens à dire pourquoi j’édite désormais sur Amazon parce que je sais que certains de nos amis considèrent que ce choix représente une trahison, l’auteur s’en remettant à ces institutions mondialistes qu’il est censé combattre.
Mais il faut savoir qu’il est désormais quasiment impossible, en France, de trouver un livre qui n’a pas été estampillé « politiquement correct» sur les rayons des libraires, sauf exceptions très rares ; les auteurs politiques pour la signature desquels le Français moyen passe de longues heures à attendre sur le trottoir ne viennent pas infirmer ce que je dis : cet engouement ne fait que confirmer que les dits auteurs à succès font bien partie du Système.
On a vu récemment des activistes d’extrême-gauche piller un Relayde gare, celui de Montparnasse, parce que cette chaîne de librairie appartient au groupe Bollorécensée vendre des ouvrages qui n’ont pas l’heur de plaire à cette nouvelle inquisition. Deux mots viennent à l’esprit : Orwell et autodafés(1).
On peut considérer que 90 % des libraires en France sont de gauche ou d’extrême-gauche(2)et que, si vous ne faites pas partie de leur secte, vous n’aurez aucune chance de vendre votre livre parce qu’il sera tout bonnement remisé, voire refusé par ces mêmes libraires quand les commerciaux des maisons d’édition viendront le leur proposer.
Or, personnellement, je n’ai jamais été questionné par Amazon sur l’orientation politique de mes ouvrages dès l’instant où ils restent dans les normes acceptables de la bienséance, qui n’est pas la bienpensance. Donc, j’édite chez Amazon qui, de surcroît, paye ses auteurs autrement plus généreusement que les éditeurs installés en France.
Le basculement de 2020
• La pandémie
À la fin de l’année 2019, je composais un recueil des articles que j’avais écrits pour Bd Voltaire, une trentaine d’articles parus de 2015 jusqu’à la fin 2019 ; j’ai appelé ce recueil : Chroniques d’une fin de cycle ; cet ouvrage avait été édité aux Éditions du Lore en décembre 2019.
Le mois d’après, en janvier 2020, nous est arrivée la rumeur d’une grande et dangereuse pandémie apparue quelque part en Chine qui allait se répandre sur la planète, c’était une réelle pandémie dont beaucoup de personnes gardent encore les séquelles.
En avril 2020, le professeur Luc Montagnier affirmait que le virus incriminé, le SARS-CoV‑2, avait été fabriqué artificiellement dans un laboratoire à Wuhan, en Chine et qu’il s’agissait d’une manipulation génétique. Le virologue français, Prix Nobel de médecine, soutenait que le virus responsable du Covid-19 était le résultat d’un « travail de professionnel» réalisé en laboratoire. Le professeur Montagnier mourra dans l’opprobre presque générale en février 2022.
Cette pandémie a provoqué des réactions diverses parmi ceux qui nous dirigent localement, je veux dire en France ; bien que prévenus pour la plupart, ces responsables irresponsables n’avaient pas de consignes très précises pour gérer cet événement, et ils s’étaient mis en mode panique, comme disent les jeunes, en édictant des mesures à la pelle pour paraître actifs, préconisant tout et son contraire ; je n’oublie pas que les médias qui prétendent que les Russes vont attaquer l’Europe sont les mêmes qui nous disaient qu’il fallait boire notre café assis et non pas debout pour éviter d’être atteint par le virus.
Je me souviens qu’à l’époque, j’étais allé boire un verre avec un ami à la terrasse d’un bistrot près de Lourmarin, en Luberon ; je peux vous dire qu’il s’agissait d’un bar-pizzeria sur la place de Vaugines ; très belle petite place et très beau village ; c’est là où ont été tournées certaines scènes du film Manon des sources ; les propriétaires ont depuis vendu leur établissement et sont partis dans le Sud-Ouest, je crois ; nous avions décidé de manger une pizza au même endroit à l’intérieur, il faisait un peu frais dehors, nous nous sommes donc levés mais voilà qu’est apparu le patron du bistrot qui nous a bloqué le passage :
« Vous ne pouvez pas rentrer comme ça !
— Et vous voulez qu’on rentre comment ?
— Vous devez vous baisser pour franchir l’entrée et pour arriver jusqu’à votre table.»
Nous avons tout de suite visualisé le ridicule de la situation – passer sous des fourches caudines virtuelles – et, donc, nous avons d’abord cru à une plaisanterie mais le bonhomme était sérieux : « C’est la loi, je n’ai pas envie de fermer mon bistrot à cause de vous !» Mon ami et moi, nous étions ébahis, nous sommes donc partis à la recherche d’un autre restaurant en lui disant tout le mal qu’on pensait de sa santé mentale ; je crois que cette période a été le déclencheur de beaucoup de pathologies cérébrales.
C’est vrai que je n’ai pas vu arriver cette gigantesque manipulation à deux paliers – une chance au grattage, une chance au tirage – , le premier, la pseudo-pandémie, étant destinée à préparer le second, la pseudo-vaccination, dont nous avons tous été victimes d’une façon ou d’une autre, de l’une ou de l’autre, ou des deux ; l’affaire a donc éclaté dans les premiers jours de l’année 2020, d’où le titre de mon dernier livre : 2020, le Grand Bouleversement ; je vous dirai même que j’ai cru pendant au moins les 15 premiers jours à cette pandémie qui nous était présentée comme accidentelle, provenant d’un virus apparu dans cette région chinoise, virus dont certaines catégories d’animaux (très) exotiques étaient porteuses et qui était transmissible à l’humain.
Le premier article que j’ai écrit pour dénoncer la supercherie date de mai 2020, Les apprentis-dictateurs ; ce virus n’était pas inoffensif, j’ai moi-même failli mourir en mars de cette même année où, lorsque j’ai quitté l’hôpital, c’était pour être assigné à résidence, ou, si vous préférez, confiné à demeure ; il est vraisemblable que cette embolie massive dont j’ai été soigné in extremis était la conséquence d’un Covid attrapé quelques jours avant mon hospitalisation.
• Comme un parfum de paradis
Je suis resté à l’hôpital en soins intensifs pendant une semaine fin mars 2020 ; puis, lorsque j’en suis sorti — lorsque je m’en suis sorti —c’était pour me trouver confiné à Roquefavour, où j’habitais alors, un hameau sur la commune de Ventabren, près d’Aix-en-Provence.
À ce moment, ce qui m’a le plus impressionné, ce fut le comportement des animaux : toute la circulation automobile avait été arrêtée et l’on a vu les animaux sauvages reprendre leurs droits sur l’espace que l’Homme leur avait confisqué ; et l’on a vu que ces animaux n’étaient pas aussi sauvages que ça.
Le trafic des voitures et son bourdonnement sourd disparus, on entendait les feuilles frémir dans les arbres au moindre souffle de vent ; à Roquefavour, à l’endroit où j’avais transformé un lopin de terre en jardin potager, j’ai vu des animaux sauvages s’approcher à quelques mètres de moi, des faisans curieux qui venaient observer mon travail de jardinage, des renards qui venaient manger dans l’écuelle que j’avais disposé à deux mètres de mon activité, des sangliers qui passaient tranquillement avec leur famille, se dirigeant vers la rivière, sans crainte ; une sorte de pacte entre l’homme et l’animal qui n’avait plus peur. Je me suis dit qu’il devait y avoir quelque chose dans ce moment qui devait ressembler à un fragment de paradis.
J’ai toujours pensé que l’Homme a pour devoir de se rapprocher de tous les éléments qui constituent le cosmos et, en premier lieu, de la gent animale. Je pense que ce sera l’un des éléments majeurs du prochain cycle, c’est pour cette raison que je suis radicalement anti-chasse ; si, dans les époques lointaines, la chasse constituait pour l’Homme un élément de survie majeur, ce n’est plus le cas aujourd’hui, et depuis des siècles ; on ne tue désormais d’innocents animaux que pour le « plaisir », le « loisir », ce qui va à l’encontre de tous mes principes, et du plus important : respecter le vivant car ce qui compte avant tout, c’est la vie qui nous a été offerte ; à nous d’en faire quelque chose de positif.
Voilà ! C’est au spectacle de cette représentation paradisiaque, à ce moment-là, que j’ai pensé qu’il fallait que je sois le témoin, le spectateur, mais aussi le rapporteur, le petit rapporteur, de cette fin de cycle ; nous étions en 2020 ; le titre de ce premier livre en tant qu’observateur et chroniqueur des dernières années de cet ancien monde est devenu le titre d’une série, Chroniques d’une fin de cycle où je rassemble les articles que j’ai écrits dans l’année écoulée ; et je rattrape le temps perdu et, cette année 2026 particulièrement, j’ai pu éditer la quasi-totalité de ces articles écrits depuis une dizaine d’années.
Mes premiers livres (avant ce travail qui consiste à tenir le journal de bord de notre décadence) étaient consacrés à des auteurs provençaux : Nostradamus en 2007, chez Pardès, Giono en 2009, et aussi à la Provence ésotérique : le Guide secret d’Aix-en-Provence en 2013, il est toujours réédité chez Ouest-France, le Guide secret de la Côte d’Azur a suivi, il y a eu aussi des éditions en langue anglaise, espagnole, italienne de certains de mes livres, et aussi des participations à des ouvrages collectifs.
J’ai écrit La Roue et le sablier en 2015 en trois mois, sans doute inspiré, un peu fou, j’ai pris le sous-titre de ce même ouvrage, Bagages pour franchir le gué, comme intitulé de cette présente intervention, vous allez voir pourquoi.
Pour la série des Chroniques, j’ai remarqué que les titres de chacun des ouvrages résumaient plutôt bien la tendance de l’année comme s’ils s’inséraient dans un programme prévu à l’avance par les forces occultes qui nous dirigent et organisent notre disparition.
J’ai aussi constaté que l’ensemble de mes écrits, pourtant disparates, paraît présenter une certaine cohérence. Mais je me suis aperçu que je n’ai fait que répéter à chaque fois mon premier livre, sous d’autres formes, depuis 20 ans, même ceux qui constituent des recueils d’articles d’actualité. On n’invente jamais rien ; comme Cézanne, je n’arrête pas de peindre ma Sainte-Victoire, qu’il a peinte 87 fois.
• Une urgence ?
Il y a deux raisons principales à cette agitation éditoriale, deux dates fatidiques que j’ignore :
→ La première : il s’agit de ma durée de vie qui n’est plus très longue ; si je veux être utile à quelque chose, l’idéal, ce serait que je tienne jusqu’au moment du grand chamboulement à venir qui ne saurait tarder mais il peut se compter en mois ou en années, à mon humble avis, pas plus ; parce que, en fait, l’héritage, mes conseils pour rassembler les bagages pour franchir le gué, serviront pour après, pour ceux qui resteront, qui auront traversé ces moments d’apocalypse. Je ne crois pas que ces « élus » seront très nombreux.
→ La deuxième date que je ne connais pas non plus, pas plus que l’heure de ma mort, c’est celle de ce grand retournement ; il y aura peut-être une conjonction des deux catastrophes, celle de ma disparition, qui n’est pas vraiment une catastrophe, même pas pour moi, et celle de la disparition de ce monde qui n’en est pas une non plus si on sait s’y prendre. Voici pourquoi :
René Guénon disait dans Le règne de la quantité et les signes des temps que les événements qui vont inévitablement advenir « ne pourront pas être compris par la généralité, mais seulement par le petit nombre de ceux qui seront destinés à préparer, dans une mesure ou dans une autre, les germes du cycle futur. Il est à peine besoin de dire que, dans tout ce que nous exposons, c’est à ces derniers que nous avons toujours entendu nous adresser exclusivement, sans nous préoccuper de l’inévitable incompréhension des autres(3). »
Il disait aussi, dans : La crise du monde moderne : « L’élite dont nous parlons, si elle parvenait à se former pendant qu’il en est temps encore, pourrait préparer le changement de telle façon qu’il se produise dans les conditions les plus favorables, et que le trouble qui l’accompagnera inévitablement soit en quelque sorte réduit au minimum ; mais même s’il n’en est pas ainsi, elle aura toujours une autre tâche, plus importante encore, celle de contribuer à la conservation de ce qui doit survivre au monde présent et servir à l’édification du monde futur .»
• Une mission ?
Je ne fais pas ça, cette activité d’édition débordante, « pour me faire plaisir » (j’aurais été possédé d’une logorrhée maladive ?), comme je l’ai entendu dire de la part de personnes qui ne peuvent même pas imaginer, dans leur esprit étroit, qu’on puisse agir autrement que pour son bien personnel et égoïste.
Je crois que chacun de nous est porteur d’une mission qu’il ne connaît pas toujours ; en ce qui me concerne, je pense – sans réelle certitude – que mon rôle consiste à être l’un des spectateurs et l’un des témoins de cette fin de cycle et de rapporter ce qu’il voit et ce qu’il sent pour servir peut-être plus tard lorsque le monde aura retrouvé son équilibre.
Je dois être à mi-chemin de « l’Étranger» de Camus et de « l’être différencié» d’Evola.
Notre ami Maurice Martin, ou Robert Dun, l’avait déjà compris il y a cinquante ans, quand il donnait des indications aux jeunes gens que nous étions afin de nous constituer la panoplie du parfait militant de la grande cause nietzschéenne qui lui tenait à cœur : « Nous sommes à l’âge missionnaire qui doit suivre toute grande prophétie. Chacun de nous a le devoir de devenir missionnaire. Mais cela exige de se cultiver, de lire et de réfléchir beaucoup, de développer son élocution et ses capacités de discussion calme et efficace. Cela exige donc de connaître l’adversaire. C’est certes plus pénible que d’attendre l’apparition d’un problématique chef charismatique et même de vendre des journaux, de coller des affiches et de tenir des meetings. Prendre le pouvoir ? Qui peut espérer encore en avoir le temps ? »
À propos de mission, ce texte m’a fait penser à un autre personnage hors du commun, l’astrophysicien Jean-Pierre Petit, dont j’ai visionné aujourd’hui même un entretien galvanisant(4); il considère qu’il est de son devoir d’informer nos contemporains sur ce qu’il sait des modalités de cette fin de cycle. Cet ancien directeur de recherches au CNRS, qui dispose d’une énergie et d’une bonne humeur exceptionnelles pour un homme de 89 ans, parle aussi, dans cette même vidéo, de diverses expériences en lien avec le phénomène des OVNIS auquel il a été confronté.
Il se considère en effet comme un messager, porteur d’une mission : transmettre ses connaissances scientifiques et alerter sur les risques d’un conflit mondial majeur, en affirmant que la prise de conscience de la réalité extraterrestre pourrait servir d’« électrochoc » pour l’humanité.
Pierre-Émile Blairon
Les articles du même auteur
Je viens d’apprendre que le Groupe Bolloréest vite rentré dans le rang après ces avanies puisque Laurent Obertonequi publie la revue Furiavient de se voir opposer un refus de diffusion par cette même chaîne de librairies.
C’est cette fausse droite au Pouvoir en France depuis la fin de la deuxième guerre mondiale qui est responsable de cette involution, n’ayant jamais voulu considérer la « culture » comme un domaine digne d’intérêt.
René Guénon, Le Règne de la quantité, Gallimard
Directeur du CNRS : il dit avoir rencontré des extraterrestres qui lui ont passé un message pour nous :
https://www.youtube.com/watch?v=_SIP1UQSX_I