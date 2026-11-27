Du Lisnard, pendant six mois, jusqu’à la nausée
La course à l’échalote présidentielle 2027 est déjà lancée depuis des mois. On part de loin pour ce combat de coqs républicains. Le poulailler élyséen attire déjà une quarantaine de prétendants pour celui ou celle qui aura le droit de cuissage sur toutes les poules. La couche est bonne. De l’illustre inconnu au tribun, en passant par le judoka Riner, le chanteur Lalanne ou la comique Sardine Ruisseau. Tout cela n’est que du show-biz pour distraire les Français.
Le Système a sifflé la fin de la récré :
ce sera David Lisnard !
En effet, il faut remettre de l’ordre dans le marigot du Frankistan où tout le monde veut être calife à la place du calife. Sans être voyant éclairé et à moins d’une catastrophe nucléaire, on se dirige vers un deuxième tour Marine Le Pen VS un outsider.
Pas question que MLP soit élue. Bien qu’ayant renoncé à tous les fondamentaux de la droite patriote et identitaire, elle a toujours, collée dans le dos l’étiquette fasciste, antisémite, etc. Jamais un(e) Le Pen ne sera au Pouvoir en France, jamais !
Face à elle, seule une coalition de centre mou pourra la terrasser à 40 %. Ni gauche ni droite, un politicien vierge et multicarte :
ce sera Lisnard !
Et nul doute qu’on va voir tous les crevards se rallier à son panache blanc : Retaillaud, Attal, Villepin, Philippe, etc., en échange de divers ministères et autres avantages.
Retour en arrière, en 2017, le Système nous a imposé Macron à la trique. La suite on la connaît.
Le Champion 2027, 10 ans après, ce sera donc Lisnard, le nouveau messie. On va en bouffer à toutes les sauces, dans tous les médias, de gauche, de droite et d’ailleurs. C’est parti :
Cerise sur le gâteau, comme notre futur ex-président, ce Lisnard est un puncheur. Il a vraiment tout pour lui cet homme qui va pouvoir continuer l’œuvre destructrice de son prédécesseur.
Les Français vont-ils encore se laisser berner ? J’en suis convaincu. Si les Français avaient été moins XXXX, on n’aurait pas eu 10 ans de saccage de notre pays.
Michel Lebon
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