La course à l’é­cha­lote pré­si­den­tielle 2027 est déjà lan­cée depuis des mois. On part de loin pour ce com­bat de coqs répu­bli­cains. Le pou­lailler ély­séen attire déjà une qua­ran­taine de pré­ten­dants pour celui ou celle qui aura le droit de cuis­sage sur toutes les poules. La couche est bonne. De l’illustre incon­nu au tri­bun, en pas­sant par le judo­ka Riner, le chan­teur Lalanne ou la comique Sardine Ruisseau. Tout cela n’est que du show-biz pour dis­traire les Français.

Le Système a sifflé la fin de la récré :

ce sera David Lisnard !

En effet, il faut remettre de l’ordre dans le mari­got du Frankistan où tout le monde veut être calife à la place du calife. Sans être voyant éclai­ré et à moins d’une catas­trophe nucléaire, on se dirige vers un deuxième tour Marine Le Pen VS un out­si­der.

Pas ques­tion que MLP soit élue. Bien qu’ayant renon­cé à tous les fon­da­men­taux de la droite patriote et iden­ti­taire, elle a tou­jours, col­lée dans le dos l’é­ti­quette fas­ciste, anti­sé­mite, etc. Jamais un(e) Le Pen ne sera au Pouvoir en France, jamais !

Face à elle, seule une coa­li­tion de centre mou pour­ra la ter­ras­ser à 40 %. Ni gauche ni droite, un poli­ti­cien vierge et multicarte :

ce sera Lisnard !

Et nul doute qu’on va voir tous les cre­vards se ral­lier à son panache blanc : Retaillaud, Attal, Villepin, Philippe, etc., en échange de divers minis­tères et autres avantages.

Retour en arrière, en 2017, le Système nous a impo­sé Macron à la trique. La suite on la connaît.

Le Champion 2027, 10 ans après, ce sera donc Lisnard, le nou­veau mes­sie. On va en bouf­fer à toutes les sauces, dans tous les médias, de gauche, de droite et d’ailleurs. C’est parti :