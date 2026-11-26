🔴[EXCLU] « L’Ukraine n’est pas notre guerre », lance @teddyriner au Salon des maires de France. C’est une petite phrase qui va faire beau­coup de bruit. Voici le plan-séquence (avec une seule coupe, le temps de pas­ser une porte) et le script exact de cet échange qui vient d’a­voir lieu : -🥋« Je pense qu’il faut avan­cer les élec­tions pré­si­den­tielles », com­mence le quin­tuple cham­pion olym­pique de judo qui sur­nage au milieu d’un énorme attrou­pe­memt de jour­na­listes. -« Pourquoi ? » -« L’actualité fait que ça sent pas bon. » -@lola_baille : « Qu’est-ce qui sent pas bon exac­te­ment, mon­sieur Riner ? » Il rit. Il fait signe de faire atten­tion avec le doigt. Puis, très sérieu­se­ment : -🇷🇺« Ce qui sent pas bon, c’est aujourd’­hui ce qui est en train de se pré­pa­rer par rap­port à la Russie. Ça sent pas bon, on envoie des troupes en Ukraine sans qu’on soit au cou­rant. Ça sent pas bon. » (Interruption par une autre ques­tion.) ‑Je relance : « Que disiez-vous sur les troupes en Ukraine ? » -« Je ne com­prends pas qu’on envoie des troupes en Ukraine, alors que ce n’est pas notre guerre. Donc quand je dis… » -🇺🇦« C’est pas notre guerre ? C’est pas le conti­nent euro­péen ? » -🇪🇺« L’Ukraine est dans l’Union euro­péenne ? » -« Non, mais c’est sur le conti­nent, vous pen­sez que ce n’est pas notre guerre ? » -🇫🇷« Non, je ne dis pas ça. Si demain je deviens pré­sident de la République, j’ai­me­rais être cette per­sonne qui fédère, qui sou­rit et qui se serre la main pour mettre un terme à cette guerre. » -« En plus, vous connais­sez per­son­nel­le­ment Vladimir Poutine. » -« Je connais bon nombre de présidents. »