Teddy Riner rebat les cartes
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Macron sort son joker
Nous reconnaissons que cette analyse, étayée sur des faits et communément partagée, n’était pas bonne.
Très vite Teddy Riner s’est agacé de la proximité qu’on lui prêtait alors avec Macron. Dès le samedi 14 novembre 2026, lors de sa visite au Salon du Made in France à Paris (Porte de Versailles), alors que nous rédigions notre article, il s’est vivement distancé de l’Élysée en des propos très clairs. En rejetant vivement l’étiquette de « macroniste » ou d’« envoyé du président », il a qualifié ces félicitations de « baiser empoisonné » puis de « baiser mortel », en insistant : « Je ne suis pas macroniste. Personne ne joue les marionnettes avec moi » et « Je ne viens pas parce que j’ai été adoubé ». Dont acte.
Nous nous sommes dit que Teddy Riner avait compris que tous les candidats proches de Macron sont plombés par cette proximité nocive, comme si une malédiction frappait toutes celles et ceux qui l’approchent.
Autant de candidats, autant de perdants !
Pour finir de se démarquer de la macronie, Teddy Riner a placé un te-waza qu’il maîtrise parfaitement : il anonce à la surprise générale :
« Je ne comprends pas qu’on envoie des troupes en Ukraine, alors que ce n’est pas notre guerre. »
🔴[EXCLU] « L’Ukraine n’est pas notre guerre », lance @teddyriner au Salon des maires de France. C’est une petite phrase qui va faire beaucoup de bruit. Voici le plan-séquence (avec une seule coupe, le temps de passer une porte) et le script exact de cet échange qui vient d’avoir lieu : -🥋« Je pense qu’il faut avancer les élections présidentielles », commence le quintuple champion olympique de judo qui surnage au milieu d’un énorme attroupememt de journalistes. -« Pourquoi ? » -« L’actualité fait que ça sent pas bon. » -@lola_baille : « Qu’est-ce qui sent pas bon exactement, monsieur Riner ? » Il rit. Il fait signe de faire attention avec le doigt. Puis, très sérieusement : -🇷🇺« Ce qui sent pas bon, c’est aujourd’hui ce qui est en train de se préparer par rapport à la Russie. Ça sent pas bon, on envoie des troupes en Ukraine sans qu’on soit au courant. Ça sent pas bon. » (Interruption par une autre question.) ‑Je relance : « Que disiez-vous sur les troupes en Ukraine ? » -« Je ne comprends pas qu’on envoie des troupes en Ukraine, alors que ce n’est pas notre guerre. Donc quand je dis… » -🇺🇦« C’est pas notre guerre ? C’est pas le continent européen ? » -🇪🇺« L’Ukraine est dans l’Union européenne ? » -« Non, mais c’est sur le continent, vous pensez que ce n’est pas notre guerre ? » -🇫🇷« Non, je ne dis pas ça. Si demain je deviens président de la République, j’aimerais être cette personne qui fédère, qui sourit et qui se serre la main pour mettre un terme à cette guerre. » -« En plus, vous connaissez personnellement Vladimir Poutine. » -« Je connais bon nombre de présidents. »— Paul Larrouturou (@PaulLarrouturou) November 25, 2026
Teddy Riner se place ainsi en opposition frontale, non seulement avec la macronie, mais avec tout le Système, car tout le monde, mis à part l’UPR de François Asselineau, et Les Patriotes de Florent Philippot, tout le monde soutient l’oligarchie dans ses velléités bellicistes.
Nous écrivions le 12 juin 2026, dans notre article Présidentielle 2027 : le certificat du « camp du Bien » passe par Zelensky :
À un an de la présidentielle 2027, impossible de prétendre diriger la France sans obtenir le certificat de bonne conduite du camp du Bien de Zelensky : Jordan Bardella, Édouard Philippe, Bruno Retailleau, Gabriel Attal… tous s’y plient.
Que s’est-il passé dans la tête de Teddy Riner ?
Nul doute que ses propos ont été mûrement réfléchis par son équipe de campagne qui ose se lancer à l’assaut d’un tabou qui régit toute la politique extérieure de la France. Ce qui vient troubler notre compréhension, c’est que c’est cette même équipe de campagne qui avait lancé avec succès Macron(1).
Émettons deux hypothèses :
1) Teddy Riner et ses proches ne sont pas contaminés par la politique politicienne qui ronge le pays. Tout champions auréolé de gloire qu’il est, il sent bien le pouls de la Nation, la Nation qui ne veut pas de cette guerre qui est celle de l’oligarchie mondialisée, mais pas la nôtre. En osant briser l’omerta — chose que personne n’ose — il se place tout de suite en phase avec l’opinion.
Ou bien :
2) Teddy Riner est un leurre comme le fut Macron. Nous le saurons bien vite.
Ce te-wazade Riner bouscule les connivences politiciennes et tout le monde va devoir se positionner clairement sur le sujet, car il s’agit là de guerre.
[NDLR] Notre illustration à la une réalisée par IA.
Nous écrivons dans notre article : Macron sort son joker du 15 novembre 2026 :
La candidature de Teddy Riner a été fomentée par des proches de Macron : François Braunet Philippe Véran.
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