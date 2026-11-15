Macron sort son joker
Macron voit bien que ses poulains s’embourbent dans la campagne électorale pour les prochaines élections présidentielles. Il est vrai qu’il est difficile de faire croire aux Français qules héritiers de Macron sont en mesure de régler les problèmes qu’ils n’ont pas été capables de régler lorsqu’ils étaient l’un comme l’autre Premier ministre, ce qui n’est pas rien.
«On ne règle pas un problème avec ceux qui l’ont créé. » (Albert Einstein)
Gabriel Attalest perçu pour ce qu’il est : un blanc bec(1), un gamin.
Le voici admirablement bien croqué par le caricaturiste ioOdans le quotidien économique Les Échosdont le principal actionnaire est Bernard Arnault, grand ami d’Emmanuel Macron.
L’autre poulain, Édouard Philippe, fut le le premier Premier ministre de Macron dès le lendemain de l’élection de celui-ci, le 17 mai 2017. Mais il s’est politiquement suicidé récemment en disant tout haut ce que tout le monde pense, mais qu’il ne faut pas dire : «Lors des violences du 18 octobre, la surreprésentation de jeunes issus de l’immigration était patente ! »
Ceci est absolument intolérable pour la gauche toute entière et pour ses sponsors de l’oligarchie mondialiste.(2)
Celle-ci est donc partie à la recherche d’un nouveau candidat, et elle l’a trouvé.
C’est ainsi que Macron nous présente son joker : le champion judoka Teddy Riner
Ce dernier soubresaut de la macronie agonisante révèle, si besoin en est, comment elle fonctionne.
• Le candidat est choisi comme au cinéma selon un casting.
• La fonction présidentielle finit d’être décrédibilisée.
• Le Pouvoir est ailleurs.
Le candidat est choisi comme au cinéma selon un casting
En fonction des situations l’oligarchie avance tels ou tels pions, toujous plusieurs En Même Temps. C’est ainsi qu’a démarré la fortune des banquiers Rothschild qui finançaient En Même Tempsles armées française et anglaise.
Pile je gagne, face tu perds.
Il a été retenu parce-que les héritiers directs n’ont pas fait l’affaire comme nous venons de le voir.
Il fallait donc une personne
• avec une bonne image de marque : champion sportif c’est bien(3).
• le judo est un sport populaire exigeant, les champions sont des battants respectueux d’un code sportif strict.
• qui passe auprès de l’électorat issu de l’immigration, ce qui n’est pas le cas de Teddy Riner, français natif de Guadeloupe, né de parents français. Mais le fait qu’il soit noir a joué en sa faveur en ces périodes troublées par les jeunes issus de l’immigration qui accepteront mieux un noir qu’un blanc.
Teddy Riner a le mérite d’avoir poursuivi des études en parallèle à sa carrière sportive. Il obtient un baccalauréat professionnel (section micro-informatique) en 2009. Puis, de 2011 à 2015, il suit à Sciences Pole programme du Certificat pour sportifs de haut niveau (CSHN). C’est probablement là qu’il apprend à mentir et à tricher. Actuellement Teddy Riner est rattrapé par trois contentieux fiscaux distincts d’un montant cumulé de plus de 700 000 euros de redressements, de dettes et de pénalités.
Nous en déduisons que cet aspect n’a nullement nui à sa sélection. Probablement même, ces comportements frauduleux lui ont permis d’intégrer l’élite politique qui s’y complait.
La fonction présidentielle finit d’être décrédibilisée
Le choix ne se fait plus sur des compétences économiques, juridiques, politiques et diplomatiques, sur un apprentissage de la fonction publique pendant des années, sur l’expérience de l’élection et de la légitimité populaire.
Le choix de l’oligarchie se fait sur la gueule, sur l’image de marque.
Puis les médias, tous aux ordres, prennent le relais.
Il n’y a plus rien de démocratique là dedans. Nous sommes au cirque. Ce cirque envahit déjà tous nos écrans et nos journaux. Supporterons nous cette mascarade jusqu’un juin 2027 ?
À ce jour nous en sommes à 27 candidatures déclarées :
• Anasse Kazib(Révolution permanente)
• Bruno Retailleau(Les Républicains) — désigné par les adhérents LR
• Clara Egger(Solution démocratique)
• David Lisnard(Nouvelle Énergie)
• Delphine Batho(Génération écologie)
• Édouard Philippe(Horizons)
• Éric Zemmour(Reconquête)
• Fabien Roussel(PCF)
• Florian Philippot(Les Patriotes)
• Francis Lalanne
• François Asselineau(UPR)
• François Ruffin(Debout !)
• Gabriel Attal(Renaissance)
• Gilles Platret(divers droite, maire de Chalon-sur-Saône)
• Jean Lassalle(Résistons)
• Jean-Luc Mélenchon(La France Insoumise)
• Juan Branco(Les Ruches)
• Karim Bouamrane(PS, maire de Saint-Ouen)
• Marine Le Pen(Rassemblement national)
• Marine Tondelier(Les Écologistes)
• Natacha Polony
• Nathalie Arthaud(Lutte ouvrière)
• Nicolas Dupont-Aignan(Debout la France)
• Olivier Becht(centre /apparenté Renaissance)
• Raphaël Glucksmann(Place publique)
• Selma Labib(NPA)
• Teddy Riner(sans étiquette)
Jean-Marc Rancurel, maire de Peillon (Alpes-Maritimes), réélu en mars 2026 pour un troisième mandat, tourne cette situation en dérision en annonçant le 9 novembre 2026 sur Facebook, sa propre candidature.
Son programme railleur comprend notamment : Remplacer le 49.3 par le 51 pastis, déplacer l’Élysée à Peillon, instaurer la sieste obligatoire après chaque Conseil des ministres, faire payer l’impôt en olives, huile d’olive et bouteilles de rosé, supprimer les lundis, les impôts et les radars, nommer un ministre du barbecue, un secrétaire d’État à l’apéro et un haut-commissaire à la pétanque,etc.
Il a précisé que « la politique, c’est devenu un peu du spectacle» et que chacun devrait rester dans son domaine.
Le Pouvoir est ailleurs
La promotion fulgurante d’Emmanuel Macron a ouvert les yeux des Français qui ont enfin compris que leur choix pesait bien peu dans la désignation du président de la république.
L’oligarchie veut garder le contrôle.
Le contrôle est facilité lorsqu’elle place ses employés : Pompidou, Macron, Merz en Allemagne.
Les clowns font bien l’affaire aussi : Zelensky.
Teddy Riner aurait mérité mieux que cela, mais il le veut bien. C’est dommage pour lui.
La candidature téléguidée de Teddy Riner a ceci de bon :
elle permet d’éveiller les Français sur le jeu de dupes dont ils sont l’objet.
De nombreux champions sportifs se sont convertis à la politique à l’issue de leur carrière sportive :
• Laura Flessel. La double championne olympique d’escrime a été ministre des Sports de 2017 à 2018.
• Roxana Maracineanu. La vice-championne olympique de natation a occupé le poste de ministre des Sports entre 2018 et 2022.
• David Douillet. Le double champion olympique de judo a été secrétaire d’État puis ministre des Sports de 2011 à 2012, ainsi que député des Yvelines.
• Jean-François Lamour. Le double champion olympique d’escrime a dirigé le ministère des Sports de 2002 à 2007 avant de devenir député de Paris.
• Guy Drut. Le champion olympique du 110 mètres haies a été ministre des Sports de 1995 à 1997, député et maire de Coulommiers.
• Bernard Laporte. L’ancien joueur et sélectionneur du XV de France a exercé la fonction de secrétaire d’État chargé des Sports de 2007 à 2009.
• Roger Bambuck. L’ancien sprinteur et recordman du monde du 100 mètres a été secrétaire d’État chargé de la Jeunesse et des Sports entre 1988 et 1991.
• Alain Calmat. Le champion du monde de patinage artistique a occupé le poste de ministre délégué à la Jeunesse et aux Sports de 1984 à 1986 avant d’être élu député.
Une particularité de Teddy RINER à la TV : pas besoin de zoomer ! Le cherchez pas ! Il est l’écran, faut chercher autour pour le voir en entier… S’il est élu, pour les allocutions officielles, Mr Poutine propose sa table afin que la distance soit bonne pour le recul du champ…