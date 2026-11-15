Macron Riner Joker

Macron sort son joker

par | 15 novembre 2026| 1 com­men­taire

Macron voit bien que ses pou­lains s’embourbent dans la cam­pagne élec­to­rale pour les pro­chaines élec­tions pré­si­den­tielles. Il est vrai qu’il est dif­fi­cile de faire croire aux Français qules héri­tiers de Macron sont en mesure de régler les pro­blèmes qu’ils n’ont pas été capables de régler lors­qu’ils étaient l’un comme l’autre Premier ministre, ce qui n’est pas rien.
«On ne règle pas un pro­blème avec ceux qui l’ont créé. » (Albert Einstein)

Gabriel Attalest per­çu pour ce qu’il est : un blanc bec(1), un gamin.

Gabriel Attal Gzbriel Attal - Caricature (2) Gabriel Attal

Le voi­ci admi­ra­ble­ment bien cro­qué par le cari­ca­tu­riste ioOdans le quo­ti­dien éco­no­mique Les Échosdont le prin­ci­pal action­naire est Bernard Arnault, grand ami d’Emmanuel Macron.

L’autre pou­lain, Édouard Philippe, fut le le pre­mier Premier ministre de Macron dès le len­de­main de l’é­lec­tion de celui-ci, le 17 mai 2017. Mais il s’est poli­ti­que­ment sui­ci­dé récem­ment en disant tout haut ce que tout le monde pense, mais qu’il ne faut pas dire : «Lors des vio­lences du 18 octobre, la sur­re­pré­sen­ta­tion de jeunes issus de l’immigration était patente ! »
Ceci est abso­lu­ment into­lé­rable pour la gauche toute entière et pour ses spon­sors de l’o­li­gar­chie mondialiste.(2)

Celle-ci est donc par­tie à la recherche d’un nou­veau can­di­dat, et elle l’a trouvé.

C’est ainsi que Macron nous présente son joker : le champion judoka Teddy Riner

Macron Riner Joker

Ce der­nier sou­bre­saut de la macro­nie ago­ni­sante révèle, si besoin en est, com­ment elle fonc­tionne.
• Le can­di­dat est choi­si comme au ciné­ma selon un cas­ting.
• La fonc­tion pré­si­den­tielle finit d’être décré­di­bi­li­sée.
• Le Pouvoir est ailleurs.

Le candidat est choisi comme au cinéma selon un casting

En fonc­tion des situa­tions l’o­li­gar­chie avance tels ou tels pions, tou­jous plu­sieurs En Même Temps. C’est ain­si qu’a démar­ré la for­tune des ban­quiers Rothschild qui finan­çaient En Même Tempsles armées fran­çaise et anglaise. 

Pile je gagne, face tu perds.

Pourquoi notre cham­pion judo­ka a‑t-il été rete­nu ?
Il a été rete­nu parce-que les héri­tiers directs n’ont pas fait l’af­faire comme nous venons de le voir.
Il fal­lait donc une per­sonne
• avec une bonne image de marque : cham­pion spor­tif c’est bien(3).
• le judo est un sport popu­laire exi­geant, les cham­pions sont des bat­tants res­pec­tueux d’un code spor­tif strict.
• qui passe auprès de l’é­lec­to­rat issu de l’im­mi­gra­tion, ce qui n’est pas le cas de Teddy Riner, fran­çais natif de Guadeloupe, né de parents fran­çais. Mais le fait qu’il soit noir a joué en sa faveur en ces périodes trou­blées par les jeunes issus de l’im­mi­gra­tion qui accep­te­ront mieux un noir qu’un blanc.

Teddy Riner a le mérite d’a­voir pour­sui­vi des études en paral­lèle à sa car­rière spor­tive. Il obtient un bac­ca­lau­réat pro­fes­sion­nel (sec­tion micro-infor­ma­tique) en 2009. Puis, de 2011 à 2015, il suit à Sciences Pole pro­gramme du Certificat pour spor­tifs de haut niveau (CSHN). C’est pro­ba­ble­ment là qu’il apprend à men­tir et à tri­cher. Actuellement Teddy Riner est rat­tra­pé par trois conten­tieux fis­caux dis­tincts d’un mon­tant cumu­lé de plus de 700 000 euros de redres­se­ments, de dettes et de pénalités.

Nous en dédui­sons que cet aspect n’a nul­le­ment nui à sa sélec­tion. Probablement même, ces com­por­te­ments frau­du­leux lui ont per­mis d’in­té­grer l’é­lite poli­tique qui s’y complait.

Macron Riner

La fonction présidentielle finit d’être décrédibilisée

Le choix ne se fait plus sur des com­pé­tences éco­no­miques, juri­diques, poli­tiques et diplo­ma­tiques, sur un appren­tis­sage de la fonc­tion publique pen­dant des années, sur l’ex­pé­rience de l’é­lec­tion et de la légi­ti­mi­té popu­laire.
Le choix de l’o­li­gar­chie se fait sur la gueule, sur l’i­mage de marque. 
Puis les médias, tous aux ordres, prennent le relais. 

Presse Main stream - Macron

Il n’y a plus rien de démo­cra­tique là dedans. Nous sommes au cirque. Ce cirque enva­hit déjà tous nos écrans et nos jour­naux. Supporterons nous cette mas­ca­rade jus­qu’un juin 2027 ?

À ce jour nous en sommes à 27 can­di­da­tures décla­rées : Emoticone-rire
Anasse Kazib(Révolution per­ma­nente)
Bruno Retailleau(Les Républicains) — dési­gné par les adhé­rents LR
Clara Egger(Solution démo­cra­tique)
David Lisnard(Nouvelle Énergie)
Delphine Batho(Génération éco­lo­gie)
Édouard Philippe(Horizons)
Éric Zemmour(Reconquête)
Fabien Roussel(PCF)
Florian Philippot(Les Patriotes)
Francis Lalanne
François Asselineau(UPR)
François Ruffin(Debout !)
Gabriel Attal(Renaissance)
Gilles Platret(divers droite, maire de Chalon-sur-Saône)
Jean Lassalle(Résistons)
Jean-Luc Mélenchon(La France Insoumise)
Juan Branco(Les Ruches)
Karim Bouamrane(PS, maire de Saint-Ouen)
Marine Le Pen(Rassemblement natio­nal)
Marine Tondelier(Les Écologistes)
Natacha Polony
Nathalie Arthaud(Lutte ouvrière)
Nicolas Dupont-Aignan(Debout la France)
Olivier Becht(centre /​appa­ren­té Renaissance)
Raphaël Glucksmann(Place publique)
Selma Labib(NPA)
Teddy Riner(sans étiquette)

Jean-Marc Rancurel, maire de Peillon (Alpes-Maritimes), réélu en mars 2026 pour un troi­sième man­dat, tourne cette situa­tion en déri­sion en annon­çant le 9 novembre 2026 sur Facebook, sa propre can­di­da­ture.
Son pro­gramme railleur com­prend notam­ment : Remplacer le 49.3 par le 51 pas­tis, dépla­cer l’Élysée à Peillon, ins­tau­rer la sieste obli­ga­toire après chaque Conseil des ministres, faire payer l’impôt en olives, huile d’olive et bou­teilles de rosé, sup­pri­mer les lun­dis, les impôts et les radars, nom­mer un ministre du bar­be­cue, un secré­taire d’État à l’apéro et un haut-com­mis­saire à la pétanque,etc.
Il a pré­ci­sé que « la poli­tique, c’est deve­nu un peu du spec­tacle» et que cha­cun devrait res­ter dans son domaine.⁠

Le Pouvoir est ailleurs

La pro­mo­tion ful­gu­rante d’Emmanuel Macron a ouvert les yeux des Français qui ont enfin com­pris que leur choix pesait bien peu dans la dési­gna­tion du pré­sident de la répu­blique.
L’oligarchie veut gar­der le contrôle.
Le contrôle est faci­li­té lors­qu’elle place ses employés : Pompidou, Macron, Merz en Allemagne.
Les clowns font bien l’af­faire aus­si : Zelensky.
Teddy Riner aurait méri­té mieux que cela, mais il le veut bien. C’est dom­mage pour lui.

La can­di­da­ture télé­gui­dée de Teddy Riner a ceci de bon :
elle per­met d’é­veiller les Français sur le jeu de dupes dont ils sont l’objet.

Lire : Attal, Bardella, Branco : l’heur(e) des blancs-becsdu 4 novembre 2024

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Lire dans nos colonnes : Immigration : l’autisme de la « Gauche »du 9 novembre 2026

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De nom­breux cham­pions spor­tifs se sont conver­tis à la poli­tique à l’is­sue de leur car­rière sportive :

Laura Flessel. La double cham­pionne olym­pique d’es­crime a été ministre des Sports de 2017 à 2018.
Roxana Maracineanu. La vice-cham­pionne olym­pique de nata­tion a occu­pé le poste de ministre des Sports entre 2018 et 2022.
David Douillet. Le double cham­pion olym­pique de judo a été secré­taire d’État puis ministre des Sports de 2011 à 2012, ain­si que dépu­té des Yvelines.
Jean-François Lamour. Le double cham­pion olym­pique d’es­crime a diri­gé le minis­tère des Sports de 2002 à 2007 avant de deve­nir dépu­té de Paris.
Guy Drut. Le cham­pion olym­pique du 110 mètres haies a été ministre des Sports de 1995 à 1997, dépu­té et maire de Coulommiers.
Bernard Laporte. L’ancien joueur et sélec­tion­neur du XV de France a exer­cé la fonc­tion de secré­taire d’État char­gé des Sports de 2007 à 2009.
Roger Bambuck. L’ancien sprin­teur et record­man du monde du 100 mètres a été secré­taire d’État char­gé de la Jeunesse et des Sports entre 1988 et 1991.
Alain Calmat. Le cham­pion du monde de pati­nage artis­tique a occu­pé le poste de ministre délé­gué à la Jeunesse et aux Sports de 1984 à 1986 avant d’être élu député.

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1 commentaire

  1. Tutux0743 le 15 novembre 2026 à 15:53

    Une par­ti­cu­la­ri­té de Teddy RINER à la TV : pas besoin de zoo­mer ! Le cher­chez pas ! Il est l’é­cran, faut cher­cher autour pour le voir en entier… S’il est élu, pour les allo­cu­tions offi­cielles, Mr Poutine pro­pose sa table afin que la dis­tance soit bonne pour le recul du champ…

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