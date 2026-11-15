Macron sort son joker

Macron voit bien que ses pou­lains s’embourbent dans la cam­pagne élec­to­rale pour les pro­chaines élec­tions pré­si­den­tielles. Il est vrai qu’il est dif­fi­cile de faire croire aux Français qules héri­tiers de Macron sont en mesure de régler les pro­blèmes qu’ils n’ont pas été capables de régler lors­qu’ils étaient l’un comme l’autre Premier ministre, ce qui n’est pas rien.

«On ne règle pas un pro­blème avec ceux qui l’ont créé. » (Albert Einstein)

Gabriel Attalest per­çu pour ce qu’il est : un blanc bec(1), un gamin.

Le voi­ci admi­ra­ble­ment bien cro­qué par le cari­ca­tu­riste ioOdans le quo­ti­dien éco­no­mique Les Échosdont le prin­ci­pal action­naire est Bernard Arnault, grand ami d’Emmanuel Macron.

L’autre pou­lain, Édouard Philippe, fut le le pre­mier Premier ministre de Macron dès le len­de­main de l’é­lec­tion de celui-ci, le 17 mai 2017. Mais il s’est poli­ti­que­ment sui­ci­dé récem­ment en disant tout haut ce que tout le monde pense, mais qu’il ne faut pas dire : «Lors des vio­lences du 18 octobre, la sur­re­pré­sen­ta­tion de jeunes issus de l’immigration était patente ! »

Ceci est abso­lu­ment into­lé­rable pour la gauche toute entière et pour ses spon­sors de l’o­li­gar­chie mondialiste.(2)

Celle-ci est donc par­tie à la recherche d’un nou­veau can­di­dat, et elle l’a trouvé.

C’est ainsi que Macron nous présente son joker : le champion judoka Teddy Riner

Ce der­nier sou­bre­saut de la macro­nie ago­ni­sante révèle, si besoin en est, com­ment elle fonc­tionne.

• Le can­di­dat est choi­si comme au ciné­ma selon un cas­ting.

• La fonc­tion pré­si­den­tielle finit d’être décré­di­bi­li­sée.

• Le Pouvoir est ailleurs.