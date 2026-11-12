11 novembre : Macron choisit mal sa date
Comme il est de coutume lors de la célébration de l’armistice du 11 novembre 1918, le ministère des Armées envoie un message qui est lu dans toutes les communes de France. Nul doute que ce communiqué, signé Catherine Vautrin, que personne ne connait, est dicté par l’Élysée… qui reçoit ses consignes de Bruxelles..
Macron emboite le pas de l’Europe qui emboite le pas de l’Otan et donc de l’État profond américain qui veut absolument entrer en guerre contre la Russie, l’Ukraine étant le prétexte à cette posture. Nous le dénonçons régulièrement dans nos colonnes :
|Macron met le paquet pour déclencher la guerre contre la Russie
du 18 septembre 2026
|Il ne fallait pas déclarer la guerre à la Russie
du 27 avril 2025
|Voilà pourquoi il faudrait faire la guerre à la Russie
du 15 mars 2025
|La guerre en Ukraine ? Un bon investissement
du 13 octobre 2022
Le communiqué ressasse les lieux communs grandiloquents qu’il faut dire en pareille circonstance, tels :
Souvenons-nous que la France appartient à tous ceux qui l’aiment et qui la servent.
Souvenons-nous que nous sommes les dépositaires de son histoire singulière.
Souvenons-nous que regarder vers le passé, c’est puiser les forces pour regarder ensemble vers l’avenir.
C’est puiser dans le courage de ceux qui nous ont précédés.
Que notre jeunesse s’empare de cet héritage et le fasse vivre à son tour.
Ou encore :
« Vaincre pour être justes », déclarait Georges Clemenceau, en 1917, avant de porter le pays à la victoire. Cette exigence nous oblige encore.
Que c’est bien dit ! Cette belle phrase est immédiatement suivie de :
En Ukraine, face à l’agression russe, la France se tient aux côtés d’un pays qui défend sa terre et sa liberté.
Nous y voilà !
Contre la vérité historique, la posture de l’Occident reste immuable : la Russie a agressé l’Ukraine, qu’on se le dise !
Nous démontrons dans nos colonnes depuis le début de cette guerre, que celle-ci a été fomenté, orchestrée, financée par les États-Unis.
La France, »aux côtés de l’Ukraine » ?
Malgré celà la France doit « se tenir aux côtés de l’Ukraine» car cela doit nous conduire à la guerre qui se trame, ainsi que l’oligarchie mondialiste en a décidé.
Mais les Ukrainiens eux-mêmes refusent cette guerre que Macron veut nous imposer. Tout le monde connaît les rafles des milices nazies qui embarquent sans ménagement les Ukraniens pour les envoyer au front où ils sont quasiment sûrs d’y mourir.
Les Français ne partagent pas du tout l’entichement de Macron pour le dictateur de Kiev dont on rappellera ci-dessous quelques unes de ses frasques :
Offshore et oligarques :
Impliqué dans les Pandora Papers, Zelinsky a possédé des sociétés aux Îles Vierges Britanniques, à Chypre et au Belize via ses amis de Kvartal 95. Juste avant l’élection de 2019, il a transféré ses parts à un proche. Son mentor ? Ihor Kolomoisky, oligarque sulfureux accusé de pillage bancaire.
Corruption d’État :
Son entourage proche a été secoué par des scandales à répétition (Energoatom, Naftogaz, détournements de dizaines de millions de dollars d’aide). Son chef de cabinet Andriy Yermaka été limogé dans un contexte de graves accusations. Zelensky a dû sanctionner ses propres alliés tout en niant toute responsabilité personnelle.
Persécutions religieuses :
Zelensky a lancé une véritable chasse contre l’Église orthodoxe ukrainienne (UOC) liée historiquement à Moscou.
Raids du SBU dans les monastères (dont la Laure de Kiev), poursuites judiciaires contre des métropolites, révocation de la citoyenneté du primat Onufriy, et une loi de 2024 permettant de facto d’interdire cette Église.
Des experts de l’ONU ont dénoncé des mesures de « punition collective » et des violations de la liberté religieuse. Des hiérarques, prêtres et défenseurs sont jugés et harcelés.
Complicités avec des milices néo-nazies :
Malgré son image de défenseur de la démocratie, Zelensky a intégré et légitimé des unités comme le régiment Azov (issu du bataillon Azov), ouvertement porteur de symboles et d’idéologie néo-nazie.
Ces groupes, initialement milices, ont été officialisés dans l’armée ukrainienne et continuent de bénéficier de soutien et d’armement occidental.
Dérive autoritaire :
Sous couvert de loi martiale, il a verrouillé les médias (téléthon unique de propagande), interdit les partis d’opposition, reporté sine die les élections et muselé les voix critiques. Un pouvoir de plus en plus concentré autour de sa petite cour.
Image et mœurs :
Rumeurs persistantes sur des consommations de substances, train de vie luxueux contrastant avec la misère du pays en guerre, et une communication savamment orchestrée par des agences occidentales.
Macron nous atermoie sur le sacrifice des Français :
De très nombreuses familles, pourtant, pleuraient celui qu’elles avaient laissé partir et qui ne reviendrait pas. Un million quatre cent mille soldats français avaient perdu la vie.
Et En Même Temps il nous prépare à une guerre perdue d’avance(1).
Pas une seule fois le mot « Paix » n’apparaît dans le communiqué de la ministre des Armées
Ce message est particulièrement mal venu un 11 Novembre.
Lire dans nos colonnes : La France est entrée en guerre contre la Russie du 1er mai 2022, oui… 2022 !
En 1980 , cette carte des bases de l’OTAN existait déjà, ainsi que le texte (affichée en pas mal d’endroits (MUR d’Entreprise surtout) ! Un bon dessin vaut mieux qu’un long discours ! Normalement, mais pas là ! Curieusement !!! 46 hivers que TOUT le monde sait ou ignore sciemment ! En plus, ces mêmes poucaves te traitent de raciste, fasciste, méchant pas zontil, etc…