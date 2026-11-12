Macron - Économie de guerre

11 novembre : Macron choisit mal sa date

par | 12 novembre 2026| 1 com­men­taire

Comme il est de cou­tume lors de la célé­bra­tion de l’ar­mis­tice du 11 novembre 1918, le minis­tère des Armées envoie un mes­sage qui est lu dans toutes les com­munes de France. Nul doute que ce com­mu­ni­qué, signé Catherine Vautrin, que per­sonne ne connait, est dic­té par l’Élysée… qui reçoit ses consignes de Bruxelles..

Macron emboite le pas de l’Europe qui emboite le pas de l’Otan et donc de l’État pro­fond amé­ri­cain qui veut abso­lu­ment entrer en guerre contre la Russie, l’Ukraine étant le pré­texte à cette pos­ture. Nous le dénon­çons régu­liè­re­ment dans nos colonnes :

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Le com­mu­ni­qué res­sasse les lieux com­muns gran­di­lo­quents qu’il faut dire en pareille cir­cons­tance, tels :

Souvenons-nous que la France appar­tient à tous ceux qui l’aiment et qui la servent.
Souvenons-nous que nous sommes les dépo­si­taires de son his­toire sin­gu­lière.
Souvenons-nous que regar­der vers le pas­sé, c’est pui­ser les forces pour regar­der ensemble vers l’avenir.
C’est pui­ser dans le cou­rage de ceux qui nous ont pré­cé­dés.
Que notre jeu­nesse s’empare de cet héri­tage et le fasse vivre à son tour.

Ou encore : 

« Vaincre pour être justes », décla­rait Georges Clemenceau, en 1917, avant de por­ter le pays à la vic­toire. Cette exi­gence nous oblige encore.

Que c’est bien dit ! Cette belle phrase est immé­dia­te­ment sui­vie de :

En Ukraine, face à l’agression russe, la France se tient aux côtés d’un pays qui défend sa terre et sa liberté.

Caricature OTAN Europe Ukraine

Nous y voilà !

Contre la véri­té his­to­rique, la pos­ture de l’Occident reste immuable : la Russie a agres­sé l’Ukraine, qu’on se le dise !Otan Europe

Nous démon­trons dans nos colonnes depuis le début de cette guerre, que celle-ci a été fomen­té, orches­trée, finan­cée par les États-Unis.

La France, »aux côtés de l’Ukraine » ?

Malgré celà la France doit « se tenir aux côtés de l’Ukraine» car cela doit nous conduire à la guerre qui se trame, ain­si que l’o­li­gar­chie mon­dia­liste en a décidé.

Mais les Ukrainiens eux-mêmes refusent cette guerre que Macron veut nous impo­ser. Tout le monde connaît les rafles des milices nazies qui embarquent sans ména­ge­ment les Ukraniens pour les envoyer au front où ils sont qua­si­ment sûrs d’y mourir.

Les Français ne par­tagent pas du tout l’en­ti­che­ment de Macron pour le dic­ta­teur de Kiev dont on rap­pel­le­ra ci-des­sous quelques unes de ses frasques :

Offshore et oli­garques :
Impliqué dans les Pandora Papers, Zelinsky a pos­sé­dé des socié­tés aux Îles Vierges Britanniques, à Chypre et au Belize via ses amis de Kvartal 95. Juste avant l’élection de 2019, il a trans­fé­ré ses parts à un proche. Son men­tor ? Ihor Kolomoisky, oli­garque sul­fu­reux accu­sé de pillage bancaire.

Corruption d’État :
Son entou­rage proche a été secoué par des scan­dales à répé­ti­tion (Energoatom, Naftogaz, détour­ne­ments de dizaines de mil­lions de dol­lars d’aide). Son chef de cabi­net Andriy Yermaka été limo­gé dans un contexte de graves accu­sa­tions. Zelensky a dû sanc­tion­ner ses propres alliés tout en niant toute res­pon­sa­bi­li­té personnelle.

Persécutions reli­gieuses :
Zelensky a lan­cé une véri­table chasse contre l’Église ortho­doxe ukrai­nienne (UOC) liée his­to­ri­que­ment à Moscou.
Raids du SBU dans les monas­tères (dont la Laure de Kiev), pour­suites judi­ciaires contre des métro­po­lites, révo­ca­tion de la citoyen­ne­té du pri­mat Onufriy, et une loi de 2024 per­met­tant de fac­to d’interdire cette Église.
Des experts de l’ONU ont dénon­cé des mesures de « puni­tion col­lec­tive » et des vio­la­tions de la liber­té reli­gieuse. Des hié­rarques, prêtres et défen­seurs sont jugés et harcelés.

Complicités avec des milices néo-nazies :
Malgré son image de défen­seur de la démo­cra­tie, Zelensky a inté­gré et légi­ti­mé des uni­tés comme le régi­ment Azov (issu du bataillon Azov), ouver­te­ment por­teur de sym­boles et d’idéologie néo-nazie.
Ces groupes, ini­tia­le­ment milices, ont été offi­cia­li­sés dans l’armée ukrai­nienne et conti­nuent de béné­fi­cier de sou­tien et d’armement occidental.

Dérive auto­ri­taire :
Sous cou­vert de loi mar­tiale, il a ver­rouillé les médias (télé­thon unique de pro­pa­gande), inter­dit les par­tis d’opposition, repor­té sine die les élec­tions et muse­lé les voix cri­tiques. Un pou­voir de plus en plus concen­tré autour de sa petite cour.

Image et mœurs :
Rumeurs per­sis­tantes sur des consom­ma­tions de sub­stances, train de vie luxueux contras­tant avec la misère du pays en guerre, et une com­mu­ni­ca­tion savam­ment orches­trée par des agences occidentales.

Macron nous ater­moie sur le sacri­fice des Français :

De très nom­breuses familles, pour­tant, pleu­raient celui qu’elles avaient lais­sé par­tir et qui ne revien­drait pas. Un mil­lion quatre cent mille sol­dats fran­çais avaient per­du la vie.

Et En Même Temps il nous pré­pare à une guerre per­due d’avance(1).

Pas une seule fois le mot « Paix » n’apparaît dans le communiqué de la ministre des Armées

Ce mes­sage est par­ti­cu­liè­re­ment mal venu un 11 Novembre.

Lire dans nos colonnes : La France est entrée en guerre contre la Russie du 1er mai 2022, oui… 2022 !

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1 commentaire

  1. Tutux0743 le 13 novembre 2026 à 07:13

    En 1980 , cette carte des bases de l’OTAN exis­tait déjà, ain­si que le texte (affi­chée en pas mal d’en­droits (MUR d’Entreprise sur­tout) ! Un bon des­sin vaut mieux qu’un long dis­cours ! Normalement, mais pas là ! Curieusement !!! 46 hivers que TOUT le monde sait ou ignore sciem­ment ! En plus, ces mêmes pou­caves te traitent de raciste, fas­ciste, méchant pas zon­til, etc…

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