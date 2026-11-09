Immigration : l’autisme de la « Gauche »
Et puis voilà qu’Édouard Philippe fait exploser cette connivence en déclarant le 27 octobre 2026, dans un entretien publié par Le Point:
» Il faut voir ce que l’on voit« , mais c’est interdit !
Depuis des décennies — au mois depuis Mai 68 — la gauche nous interdit de voir le Grand Remplacementqui est orchestré par nos élites dirigeantes, tant à Paris qu’à Bruxelles. Cette expression de Renaud Camus(2)est bannie et celui-ci est immédiatement étiqueté « extrême droite». Seuls quelques rares intellectuels nous alertent sur le risque de perdre notre identité. Alain Finkielkraut parlera d’«identité malheureuse»(3).
Le 1er novembre 2026, invité du 20 heures de TF1, Édouard Philippe a réitéré son constat le 20 heures de TF1 en répondant à une question sur les images des pillages :
C’en est trop !
Ces déclarations une vague de réaction à gauche. Ce ne fut pas le cas lors des méfaits précédents du Premier ministre :
• LBD
• Gilets Jaunes
• affaire Benalla
• 80 km/h
• Rivotril
• 49⁄3, etc.
Mais là, non ! C’est en trop. Nul ne peut impunément avancer en France que » lors des violences du 18 octobre, la surreprésentation de jeunes issus de l’immigration était patente« .
Ce que millions de Français voient, la gauche ne le voit pas
Jean-Luc Mélenchons’étrangle et accuse l’ancien Premier ministre de « clientélisme racialiste» et il l’accuse de… de diviser le pays !
Olivier Faure, Premier secrétaire du PS, a dénoncé une « dérive dans les eaux noires des préjugés racistes».
Alexis Corbière, ancien député LFI a qualifié ces propos d’« abjects» et d’« insultants».
Raphaël Glucksmann(PS – Place publique) a estimé qu’Édouard Philippe avait « commis une faute politique grave» en tenant ces propos.
Ian Brossat(PCF) a comparé le type de langage utilisé à celui de Jean-Marie Le Pen dans certaines sorties.
Dominique de Villepin(ancien Premier ministre) a publié un long texte sur X, retournant la citation de Péguy contre Philippe et l’accusant d’utiliser le 17 octobre « pour mettre au ban l’ensemble des immigrés de ce pays» et de « voir sur son téléviseur des Noirs et des Arabes qui manifestent, bloquent, cassent». Galouzeau, ce galopin ne les voit pas(4).
Chacun a bien compris que les partis politiques de gauche, ayant perdu leur électorat populaire, le remplace par des immigrés qui sont gentils puisqu’ils votent pour Mélenchon et sont inscrits à la CGT, elle aussi en mal d’adhérents.
Ils sont une chance pour la survie de la gauche.
Mais pas pour la France. Les Français l’ont bien compris avec les pillages et les saccages récents. Même Édouard Philippe est bien obligé de le reconnaître à présent. Mais qu’importe puisque cela fait les affaires de l’oligarchie mondialiste qui prône un Nouvel Ordre Mondial, sans États-Nations, sans culture enracinée, sans Histoire, sans race, sans genre, sans rien quoi. La gauche est objectivement complice de la mise en œuvre de ce Nouvel Ordre Mondial, mais ne peut pas le reconnaître car il en va de son existence même, électorale, donc politique. L’oligarchie mondialiste se complait dans cette situation qui lui sied bien.
La gauche NE PEUT PAS voir ce que tout le monde voit, même dorénavant l’ancien Premier ministre de Macron, et fait un déni suicidaire de réalité, pour elle oui, mais au delà pour la France.
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