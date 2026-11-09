Immigration : l’autisme de la « Gauche »

C’en est trop !

Ces décla­ra­tions une vague de réac­tion à gauche. Ce ne fut pas le cas lors des méfaits pré­cé­dents du Premier ministre :

• LBD

• Gilets Jaunes

• affaire Benalla

• 80 km/​h

• Rivotril

• 49⁄ 3 , etc.

Mais là, non ! C’est en trop. Nul ne peut impu­né­ment avan­cer en France que » lors des vio­lences du 18 octobre, la sur­re­pré­sen­ta­tion de jeunes issus de l’immigration était patente« .

Ce que millions de Français voient, la gauche ne le voit pas

Jean-Luc Mélenchons’é­trangle et accuse l’an­cien Premier ministre de « clien­té­lisme racia­liste» et il l’ac­cuse de… de divi­ser le pays !

Olivier Faure, Premier secré­taire du PS, a dénon­cé une « dérive dans les eaux noires des pré­ju­gés racistes».

Alexis Corbière, ancien dépu­té LFI a qua­li­fié ces pro­pos d’« abjects» et d’« insul­tants».

Raphaël Glucksmann(PS – Place publique) a esti­mé qu’Édouard Philippe avait « com­mis une faute poli­tique grave» en tenant ces pro­pos.

Ian Brossat(PCF) a com­pa­ré le type de lan­gage uti­li­sé à celui de Jean-Marie Le Pen dans cer­taines sor­ties.

Dominique de Villepin(ancien Premier ministre) a publié un long texte sur X, retour­nant la cita­tion de Péguy contre Philippe et l’accusant d’utiliser le 17 octobre « pour mettre au ban l’ensemble des immi­grés de ce pays» et de « voir sur son télé­vi­seur des Noirs et des Arabes qui mani­festent, bloquent, cassent». Galouzeau, ce galo­pin ne les voit pas(4).

Chacun a bien com­pris que les par­tis poli­tiques de gauche, ayant per­du leur élec­to­rat popu­laire, le rem­place par des immi­grés qui sont gen­tils puis­qu’ils votent pour Mélenchon et sont ins­crits à la CGT, elle aus­si en mal d’adhérents.

Ils sont une chance pour la sur­vie de la gauche.

Mais pas pour la France. Les Français l’ont bien com­pris avec les pillages et les sac­cages récents. Même Édouard Philippe est bien obli­gé de le recon­naître à pré­sent. Mais qu’im­porte puisque cela fait les affaires de l’o­li­gar­chie mon­dia­liste qui prône un Nouvel Ordre Mondial, sans États-Nations, sans culture enra­ci­née, sans Histoire, sans race, sans genre, sans rien quoi. La gauche est objec­ti­ve­ment com­plice de la mise en œuvre de ce Nouvel Ordre Mondial, mais ne peut pas le recon­naître car il en va de son exis­tence même, élec­to­rale, donc poli­tique. L’oligarchie mon­dia­liste se com­plait dans cette situa­tion qui lui sied bien.

La gauche NE PEUT PAS voir ce que tout le monde voit, même doré­na­vant l’an­cien Premier ministre de Macron, et fait un déni sui­ci­daire de réa­li­té, pour elle oui, mais au delà pour la France.