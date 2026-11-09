La gauche ne veut pas voir

Immigration : l’autisme de la « Gauche »

par | 9 novembre 2026| Aucun com­men­taire

On voyait en Édouard Philippe l’hé­ri­tier d’Emmanuel Macron. Il fut le le pre­mier Premier ministre que Macron dési­gna au len­de­main de son élec­tion le 17 mai 2017. Il don­na sa démis­sion 3 ans plus tard le 3 juillet 2020. Il se pense légi­time à occu­per à pré­sent l’Élysée. Tout comme la plu­part des can­di­dats, notam­ment Gabriel Attal qui fut éga­le­ment Premier ministre, Édouard Philippe nous explique tout ce qu’il ferait s’il était élu et qu’il n’a pas fait lors­qu’il était en fonc­tion. Les Français du reste ne sont pas dupes, mais on ne leur guère le choix(1).

Et puis voi­là qu’Édouard Philippe fait explo­ser cette conni­vence en décla­rant le 27 octobre 2026, dans un entre­tien publié par Le Point:

« Lors des vio­lences du 18 octobre, la sur­re­pré­sen­ta­tion de jeunes issus de l’immigration était patente. Selon le mot de Péguy, il faut “voir ce que l’on voit”. L’échec de l’intégration dans notre pays depuis plu­sieurs décen­nies est incon­tes­table. Ce qui ne mini­mise en aucun cas cer­taines superbes réus­sites d’intégration répu­bli­caines ! »
Emoticon GroggyGlup !

» Il faut voir ce que l’on voit« , mais c’est interdit !

Depuis des décen­nies — au mois depuis Mai 68 — la gauche nous inter­dit de voir le Grand Remplacementqui est orches­tré par nos élites diri­geantes, tant à Paris qu’à Bruxelles. Cette expres­sion de Renaud Camus(2)est ban­nie et celui-ci est immé­dia­te­ment éti­que­té « extrême droite». Seuls quelques rares intel­lec­tuels nous alertent sur le risque de perdre notre iden­ti­té. Alain Finkielkraut par­le­ra d’«iden­ti­té mal­heu­reuse»(3).
Le 1er novembre 2026, invi­té du 20 heures de TF1, Édouard Philippe a réité­ré son constat le 20 heures de TF1 en répon­dant à une ques­tion sur les images des pillages :

« Dans les images que nous avons vues des pillages, il y avait de fait un cer­tain nombre et un nombre impor­tant de jeunes Français, sans doute, que je consi­dère comme des Français, issus de l’immigration. Ce qui tra­duit un sujet qu’on doit regar­der les yeux dans les yeux. »

C’en est trop !

Ces décla­ra­tions une vague de réac­tion à gauche. Ce ne fut pas le cas lors des méfaits pré­cé­dents du Premier ministre :
• LBD
• Gilets Jaunes
affaire Benalla
• 80 km/​h
• Rivotril
493, etc.
Mais là, non ! C’est en trop. Nul ne peut impu­né­ment avan­cer en France que » lors des vio­lences du 18 octobre, la sur­re­pré­sen­ta­tion de jeunes issus de l’immigration était patente« .

Ce que millions de Français voient, la gauche ne le voit pas

Jean-Luc Mélenchons’é­trangle et accuse l’an­cien Premier ministre de « clien­té­lisme racia­liste» et il l’ac­cuse de… de divi­ser le pays !
Olivier Faure, Premier secré­taire du PS, a dénon­cé une « dérive dans les eaux noires des pré­ju­gés racistes».
Alexis Corbière, ancien dépu­té LFI a qua­li­fié ces pro­pos d’« abjects» et d’« insul­tants».
Raphaël Glucksmann(PS – Place publique) a esti­mé qu’Édouard Philippe avait « com­mis une faute poli­tique grave» en tenant ces pro­pos.
Ian Brossat(PCF) a com­pa­ré le type de lan­gage uti­li­sé à celui de Jean-Marie Le Pen dans cer­taines sor­ties.
Dominique de Villepin(ancien Premier ministre) a publié un long texte sur X, retour­nant la cita­tion de Péguy contre Philippe et l’accusant d’utiliser le 17 octobre « pour mettre au ban l’ensemble des immi­grés de ce pays» et de « voir sur son télé­vi­seur des Noirs et des Arabes qui mani­festent, bloquent, cassent». Galouzeau, ce galo­pin ne les voit pas(4).

Chacun a bien com­pris que les par­tis poli­tiques de gauche, ayant per­du leur élec­to­rat popu­laire, le rem­place par des immi­grés qui sont gen­tils puis­qu’ils votent pour Mélenchon et sont ins­crits à la CGT, elle aus­si en mal d’adhérents.

CGT immigrés clandestins

Ils sont une chance pour la sur­vie de la gauche.

Bernard Stasi - Chance pour la France Marie Rose Moro - Enfants immigration chances France Nicolas Samsoen - Excellents Français

Mais pas pour la France. Les Français l’ont bien com­pris avec les pillages et les sac­cages récents. Même Édouard Philippe est bien obli­gé de le recon­naître à pré­sent. Mais qu’im­porte puisque cela fait les affaires de l’o­li­gar­chie mon­dia­liste qui prône un Nouvel Ordre Mondial, sans États-Nations, sans culture enra­ci­née, sans Histoire, sans race, sans genre, sans rien quoi. La gauche est objec­ti­ve­ment com­plice de la mise en œuvre de ce Nouvel Ordre Mondial, mais ne peut pas le recon­naître car il en va de son exis­tence même, élec­to­rale, donc poli­tique. L’oligarchie mon­dia­liste se com­plait dans cette situa­tion qui lui sied bien.

La gauche NE PEUT PAS voir ce que tout le monde voit, même doré­na­vant l’an­cien Premier ministre de Macron, et fait un déni sui­ci­daire de réa­li­té, pour elle oui, mais au delà pour la France.

[NDLR] Notre illus­tra­tion à la une réa­li­sée par IA.
Lire dans nos colonnes : Et vous, vous êtes pour « l’immigration de droite » ou pour « l’immigration de gauche » ?du 24 mai 2026
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Lire dans nos colonnes : Le Grand Remplacement n’est plus une théo­rie…du 12 octobre 2019
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Lire dans nos colonnes : « L’identité mal­heu­reuse » d’Alain Finkielkrautdu 21 novembre 2014, oui… 2014!
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Lire dans nos colonnes : Galouzeau, ce galo­pin !du 16 octobre 2025

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