Servitude volontaire : du bracelet électronique au téléphone mobile
Que faire pour ne pas être serviles lorsque tant de gens ne rêvent que de s’asservir ?
C’est la question qui nous hante et que nous nous efforçons d’éclaircir dans de nombreux articles, par exemple :
|Beaucoup sont un peu abasourdis ce matin
du 11 avril 2022
C’est déjà la question que se posaitEstienne de La Boétie en 1546 – 1548, dans un ouvrage majeur et fondamental :
alors qu’il n’avait que 18 ans.
Cet essai interroge de manière radicale pourquoi des multitudes d’hommes se soumettent volontairement à un seul tyran, qui ne possède «que deux yeux, que deux mains, qu’un corps ».
La Boétie y analyse les mécanismes de la domination : l’habitude (la coutume de la servitude), l’abrutissement par les plaisirs et les spectacles, et surtout la pyramide d’intérêts des courtisans et complices.
Sa conclusion célèbre est que la liberté dépend d’un simple refus de consentement : «Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libres .» Il suffirait de cesser de soutenir le tyran pour qu’il s’effondre de lui-même, «comme un grand colosse à qui on a dérobé sa base ».
Or nos dirigeants concoctent — sans même s’en cacher — un plan de soumission généralisée qui passe par l’identité numérique
Les plus complotistes de nos lecteurs ont bien compris que l’opération Covid — grâce à la « vaccination obligatoire » — avait pour objectif d’imposer l’identité numérique. Rappelez vous du « Passe sanitaire» requis pour aller au restaurant ou au cinéma.
Ce projet — pourtant bien ficelé — a foiré. Nos dirigeants ne lâchent pas l’affaire pour autant et avance en douce au parlement européen.
Tout se met en place en catimini à Bruxelles
Le cadre juridique du Portefeuille européen d’identité numérique (EUDI Wallet) est en place depus plus de 2 ans. Le règlement (UE) 2024⁄1183 (révision eIDAS, dite eIDAS 2.0) est entré en vigueur en mai 2024. Les actes d’exécution techniques (fonctionnalités, certification, protocoles, etc.) sont entrés en vigueur le 24 décembre 2024. Au 24 décembre 2026 (1), chaque État membre doit proposer au moins un portefeuille européen d’identité numérique à ses citoyens, résidents et entreprises.
Outre le porte-monnaie et l’identité numérique qui seront bientôt obligatoires, les services publics — Sécurité sociale, SNCF par exemple — poussent à passer au téléphone mobile. Les « applis » sur mobile offrent plus de fonctionnalités que les sites internet.
Les organismes de formation vous obligent à vous inscrire avec votre identité numérique.
Chaque enseigne commerciale vous incite à installer son « appli ».
Votre téléphone mobile DOIT servir à vous pister, tout comme un bracelet ! Mais en bien pire.
Et tout cela se fait en douceur.
Lorsque vous devrez porter en permanence votre passeport numérique, votre porte-monnaie numérique, vos titres de transport numériques, il sera bien aisé à l’oligarchie de vous tenir en laisse, bien plus globalement qu’un simple bracelet électronique.
Un mot de travers, et les apparatchiks de la police européenne saisisset vos biens et vous empêchent de voyager.
C’est déjà ce qu’il se passe !
Xavier Moreau en a fait les frais :
• Gel des avoirs: tous les fonds et ressources économiques lui appartenant dans l’UE sont gelés. Il est interdit de mettre à sa disposition, directement ou indirectement, des fonds ou des ressources économiques.
• Interdiction d’entrée et de transit : interdiction d’entrer sur le territoire des États membres de l’UE ou d’y transiter.
Qu’a-t-il fait de si grave pour subir de telles sanction ?
Selon du règlement d’exécution (UE) 2025⁄2568 du 15 décembre 2025 mettant en œuvre le règlement (UE) 2024⁄2642, ainsi que de la décision (PESC) correspondante, il lui est reproché d’être le… « porte-voix de la propagande pro-russe et pro-Kremlin ». Quelle horreur !
Demain une telle décision peut frapper tout opposant. Non seulement vous ne pourrez plus vous déplacer, mais vous ne pourrez même plus vous nourrir.
Heureusement pour nous, ce plan capotera, comme le plan Covid a capoté, car il est techniquement très vulnérable. Nous le voyons bien avec les piratages qui frappent des systèmes informatiques qu’on nous dit invulnérables : par exemple l’opérateur Free, la Direction générale des Finances publiques pour la France. Citons la plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance, qui a subi le 29 octobre 2026 un piratage d’une ampleur inédite, estimé à environ plus de 5,5 milliards d’euros en cryptomonnaies. Récemment encore les serveurs de messagerie de Microsoft sont tombés en panne dans 74 pays et territoires, touchant plus de 7 millions de personnes.
Refusez de confier votre vie entière à une technologie peu fiable, dirigée par des personnes fondamentalement totalitaires !
Le téléphone mobile doit rester un téléphone mobile. Un point, c’est tout !
«Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libres ! »
C’est le ministre de la Santé et de la Prévention (juillet 2022 – juillet 2023) qui :
• a multiplié les appels à la vaccination, notamment aux rappels, en ciblant prioritairement les personnes âgées et les plus fragiles, tout en rappelant que «tout le monde peut se faire vacciner ».
• en décembre 2022, face à une nouvelle vague, il a lancé un «appel solennel » à la vaccination et insisté sur le fait qu’«on continue à en mourir tous les jours alors qu’on peut se faire vacciner ».
• il a décrit le vaccin comme «notre arme de protection massive » et s’est opposé aux discours de désinformation sur le sujet. Il a également plaidé pour la co-vaccination grippe + Covid.
• en 2022, il a refusé de réintégrer immédiatement les soignants non vaccinés, estimant que le bénéfice n’était pas justifié tant que le virus circulait encore (l’obligation a ensuite été levée en 2023 sur avis de la HAS).
Ne pas confondre avec Olivier Véran, ministre vaccinateur de Macron, sans aucun lien de famille avec Philippe Véran.
Philippe Véran est une figure clé de la campagne présidentielle 2027 de Teddy Riner, en charge notamment du financement.
Il est cofondateur et président de Biotech Dental, un groupe spécialisé dans les implants et prothèses dentaires, qui réalise un chiffre d’affaires important et emploie près d’un millier de salariés. Il est considéré comme l’une des grandes fortunes françaises dans son secteur.
Il fut l’un des premiers soutiens d’Emmanuel Macron dès 2016 (référent d’En Marchedans les Bouches-du-Rhône). Il a participé à l’organisation des débuts de la campagne macroniste (notamment le premier meeting aux Pennes-Mirabeau).
Philippe Véran et Teddy Riner ont des investissements communs (notamment un riad de luxe à Marrakech).
• Laura Flessel. La double championne olympique d’escrime a été ministre des Sports de 2017 à 2018.
• Roxana Maracineanu. La vice-championne olympique de natation a occupé le poste de ministre des Sports entre 2018 et 2022.
• David Douillet. Le double champion olympique de judo a été secrétaire d’État puis ministre des Sports de 2011 à 2012, ainsi que député des Yvelines.
• Jean-François Lamour. Le double champion olympique d’escrime a dirigé le ministère des Sports de 2002 à 2007 avant de devenir député de Paris.
• Guy Drut. Le champion olympique du 110 mètres haies a été ministre des Sports de 1995 à 1997, député et maire de Coulommiers.
• Bernard Laporte. L’ancien joueur et sélectionneur du XV de France a exercé la fonction de secrétaire d’État chargé des Sports de 2007 à 2009.
• Roger Bambuck. L’ancien sprinteur et recordman du monde du 100 mètres a été secrétaire d’État chargé de la Jeunesse et des Sports entre 1988 et 1991.
• Alain Calmat. Le champion du monde de patinage artistique a occupé le poste de ministre délégué à la Jeunesse et aux Sports de 1984 à 1986 avant d’être élu député.
Aucun commentaire