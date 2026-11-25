Or nos dirigeants concoctent — sans même s’en cacher — un plan de soumission généralisée qui passe par l’identité numérique

Les plus com­plo­tistes de nos lec­teurs ont bien com­pris que l’o­pé­ra­tion Covid — grâce à la « vac­ci­na­tion obli­ga­toire » — avait pour objec­tif d’im­po­ser l’i­den­ti­té numé­rique. Rappelez vous du « Passe sani­taire» requis pour aller au res­tau­rant ou au ciné­ma.

Ce pro­jet — pour­tant bien fice­lé — a foi­ré. Nos diri­geants ne lâchent pas l’af­faire pour autant et avance en douce au par­le­ment européen.

Tout se met en place en catimini à Bruxelles

Le cadre juri­dique du Portefeuille euro­péen d’identité numé­rique (EUDI Wallet) est en place depus plus de 2 ans. Le règle­ment (UE) 2024⁄ 1183 (révi­sion eIDAS, dite eIDAS 2.0) est entré en vigueur en mai 2024. Les actes d’exécution tech­niques (fonc­tion­na­li­tés, cer­ti­fi­ca­tion, pro­to­coles, etc.) sont entrés en vigueur le 24 décembre 2024. Au 24 décembre 2026 (1), chaque État membre doit pro­po­ser au moins un por­te­feuille euro­péen d’identité numé­rique à ses citoyens, rési­dents et entreprises.

Outre le porte-mon­naie et l’i­den­ti­té numé­rique qui seront bien­tôt obli­ga­toires, les ser­vices publics — Sécurité sociale, SNCF par exemple — poussent à pas­ser au télé­phone mobile. Les « applis » sur mobile offrent plus de fonc­tion­na­li­tés que les sites inter­net.

Les orga­nismes de for­ma­tion vous obligent à vous ins­crire avec votre iden­ti­té numé­rique.

Chaque enseigne com­mer­ciale vous incite à ins­tal­ler son « appli ».

Votre télé­phone mobile DOIT ser­vir à vous pis­ter, tout comme un bra­ce­let ! Mais en bien pire.

Et tout cela se fait en douceur.

Lorsque vous devrez por­ter en per­ma­nence votre pas­se­port numé­rique, votre porte-mon­naie numé­rique, vos titres de trans­port numé­riques, il sera bien aisé à l’o­li­gar­chie de vous tenir en laisse, bien plus glo­ba­le­ment qu’un simple bra­ce­let électronique.

Un mot de tra­vers, et les appa­rat­chiks de la police euro­péenne sai­sis­set vos biens et vous empêchent de voyager.

C’est déjà ce qu’il se passe !

Xavier Moreau en a fait les frais :

• Gel des avoirs: tous les fonds et res­sources éco­no­miques lui appar­te­nant dans l’UE sont gelés. Il est inter­dit de mettre à sa dis­po­si­tion, direc­te­ment ou indi­rec­te­ment, des fonds ou des res­sources éco­no­miques.

• Interdiction d’entrée et de tran­sit : inter­dic­tion d’entrer sur le ter­ri­toire des États membres de l’UE ou d’y tran­si­ter.

Qu’a-t-il fait de si grave pour subir de telles sanc­tion ?

Selon du règle­ment d’exécution (UE) 2025⁄ 2568 du 15 décembre 2025 met­tant en œuvre le règle­ment (UE) 2024⁄ 2642 , ain­si que de la déci­sion (PESC) cor­res­pon­dante, il lui est repro­ché d’être le… « porte-voix de la pro­pa­gande pro-russe et pro-Kremlin ». Quelle hor­reur !

Demain une telle déci­sion peut frap­per tout oppo­sant. Non seule­ment vous ne pour­rez plus vous dépla­cer, mais vous ne pour­rez même plus vous nourrir.

Heureusement pour nous, ce plan capo­te­ra, comme le plan Covid a capo­té, car il est tech­ni­que­ment très vul­né­rable. Nous le voyons bien avec les pira­tages qui frappent des sys­tèmes infor­ma­tiques qu’on nous dit invul­né­rables : par exemple l’o­pé­ra­teur Free, la Direction géné­rale des Finances publiques pour la France. Citons la pla­te­forme d’échange de cryp­to­mon­naies Binance, qui a subi le 29 octobre 2026 un pira­tage d’une ampleur inédite, esti­mé à envi­ron plus de 5,5 mil­liards d’euros en cryp­to­mon­naies. Récemment encore les ser­veurs de mes­sa­ge­rie de Microsoft sont tom­bés en panne dans 74 pays et ter­ri­toires, tou­chant plus de 7 mil­lions de personnes.