Évocation de Guillaume Faye
Partie 3
L’Europe rêvée de Guillaume Faye
Dans mes deux articles précédents, j’ai évoqué la figure de Guillaume Faye, figure dont on commence à mesurer l’importance qu’elle a prise dans le panthéon des penseurs européens, sous divers aspects à la fois du personnage, admirable en tous points, dans le sens usité pendant la Renaissance (qui signifiait extraordinaire, inaccoutumé, inattendu, déconcertant), et de l’œuvre dans les principaux thèmes qu’il a abordés ; j’ai évoqué, avec mes amis qui ont contribué à l’ouvrage collectif paru aux Éditions du Lore, Guillaume Faye, cet esprit-fusée, plusieurs facettes de l’une et de l’autre, la vie et l’œuvre, qui, non seulement ne se confondent pas toujours, mais qui apparaissent tout aussi désordonnées l’une que l’autre, pleines de rebondissements et pas toujours au moment et à l’endroit où on les attendait. Faye réinventait le monde chaque matin (ou chaque soir), son monde, en perpétuelle agitation comme s’il retournait chaque jour au chaos originel pour y chercher une nouvelle voie, comme disent les alpinistes.
De même, il est très malaisé de fixer des périodes de « style » comme on le fait pour un peintre (sa période bleue ou jaune) et encore plus ardu de déterminer des œuvres de jeunesse, ou de « maturité », comme on dit poliment, pour un personnage qui, j’en suis sûr, aurait été, à 120 ans, s’il avait pu vivre jusque-là, tout aussi flamboyant, déroutant et entreprenant qu’à vingt ans.
Faye : Impulsif ou intuitif ?
Sa pensée suivait très exactement l’évolution d’une situation politique, ou géopolitique, et il réagissait comme un général sur un champ de bataille qui maîtrise l’ensemble des paramètres minute après minute et qui prend des décisions que la plupart de ses subordonnés ne comprennent pas, parce qu’elles apparaissent impulsives alors qu’elles sont intuitives. Ses lecteurs ont souvent été désarçonnés par ce qu’ils croyaient être des revirements ; il y en eut, ils n’étaient pas définitifs ; il n’y avait rien d’irrémédiable chez Guillaume Faye ; il se portait à l’assaut exactement là où les défenses faiblissaient et avaient besoin de renfort.
Comme tous les hommes hors du commun, Guillaume était un homme simple, complètement dépourvu de vanité, il ne se prenait jamais au sérieux — son sens de l’humour et ses blagues étaient devenus légendaires —, mais il affirmait avec force et persuasion ses convictions qu’on pouvait ne pas complètement partager.
Guillaume Faye ne se définissait pas comme un intellectuel ou un philosophe, il était le porteur, le messager, modeste mais talentueux, d’une cause qu’il avait à cœur de défendre ; il n’était pas plus un « rebelle », qualificatif souvent revendiqué — sans grand danger — par des bien-pensants velléitaires.
Y aura-t-il un biographe de Guillaume Faye ?
Aussi, pour toutes les difficultés évoquées dans les lignes ci-dessus, je salue d’ores et déjà avec déférence et révérence la personne qui entreprendra de s’atteler à la rédaction de la biographie de notre ami et la mènera à son terme avec bonheur.
Il faudra pour ce téméraire biographe revenir aux causes qui ont laissé penser qu’il y avait chez Guillaume une certaine propension à l’instabilité ; cette rumeur avait pour origine les conditions difficiles dans lesquelles il a entamé, très jeune, son parcours métapolitique ; Robert Steuckers, qui a fréquenté Faye bien avant moi et plus assidûment, dans ce marécage (certains se contenteront d’un Marais) qui constitue le microcosme parisien, en avait ainsi défini les contours :
« Faye a produit son œuvre dans un milieu qui n’était pas le sien, qui ne se reconnaissait pas entièrement – ou même pas du tout – dans ce qu’il écrivait. Il donnait l’impression de flanquer à répétition de grands coups de pied dans la fourmilière, de chercher à choquer, espérant, par cette maïeutique polissonne, faire éclore une ʺdroiteʺ véritablement nouvelle, qui ne se contenterait pas de camoufler hâtivement son vichysme, son nationalisme colonialiste, son nazisme pariso-salonnard, ses pures ambitions matérielles ou son militarisme caricatural par quelques références savantes. Faye incarnait finalement seul la ʺNouvelle Droiteʺ parce qu’il n’avait jamais été autre chose.
Presque tous ceux qui l’ont entouré dans son passage au G.R.E.C.E. et profité de son charisme, de son énergie, de son travail rapide et toujours pertinent, de la fulgurance de son intelligence, l’ont considéré finalement comme un étranger, un ʺpetit nouveauʺ qu’on ne mettait pas dans les confidences, que l’on écartait des centres de commandement réels du mouvement, ou quelques ʺanciensʺ prenaient des décisions sans appel(1). »
Uchronie appliquée sur quelques points de divergence : historicisme, paganisme, archéo-futurisme, prométhéisme, transhumanisme…
J’ai souligné dans mes deux articles précédents concernant cette « évocation » de Guillaume Faye certaines de ses prises de position ; il avait sur certains sujets des points de vue fluctuants, et même des retournements qui m’ont permis d’imaginer une uchronie(2)dans laquelle Guillaume, après le grand bouleversement de 2020(3)(il est mort neuf mois avant), aurait reconsidéré certains de ses choix fondamentaux. Je dois à la vérité de dire que cette opération de transmutation n’a pas fonctionné à tous les coups comme vous allez en juger pour la simple et bonne raison qu’il est impossible de se mettre à la place de quelqu’un qui n’est plus.
1. Historicisme
Guillaume Faye appliquait une trame historiciste(4)à sa vision du temps et de l’Histoire : il refusait de considérer le temps au-delà des limites que se sont fixées les historiens conventionnels qui ne se sont aventurés qu’avec réticence à tout ce qui est antérieur à la période dite classique de l’Antiquité gréco-romaine, période dont s’est nourri Guillaume Faye(5), ignorant délibérément tout ce qui a précédé, dont sont pourtant issus nos ancêtres Indo-européens apparus environ 5 000 ans avant notre ère : Indo-iraniens, Italiques, Germains, Balto-slaves, Celtes, Helléniques, Arméniens(6), à peu près au même moment que l’invention de l’écriture dont les druides, qui la connaissaient, ne se servaient que pour certaines tâches techniques ou matérielles, considérant déjà qu’il s’agissait d’un marqueur de décadence.
Pourtant, commentant l’article que j’avais fait paraître dans la revue Roquefavour, Guillaume Faye écrivait, résumant les connaissances de nos ancêtres : « Dans toutes les grandes religions qu’il s’agisse de l’islam, du christianisme, du bouddhisme, des cultes celtiques etc., cette idée, cette intuition diffuse que l’humanité allait se diriger vers un basculement global d’où renaîtrait un nouveau cycle pour l’espèce tout entière, ont toujours été présentes et prophétisées. Ce temps, ce moment depuis si longtemps deviné, nous y sommes peut-être enfin arrivés au XXIe siècle. »
L’apparition des Indo-Européens est survenue au tout début du quatrième Âge, de notre fin de cycle, dont nous vivons actuellement les derniers instants ; cet Âge de Fer ne constitue pourtant que le dixième de notre cycle entier (64 800 ans). Ce qui signifie que les Européens (nous) qui en sont issus, n’ont jamais connu qu’une période de déclin et n’ont même pas commencé à exister autrement qu’en se chamaillant perpétuellement entre eux, comme l’ont fait tous les peuples de la Terre depuis la fin de l’Âge d’Or. De ce fait, imprégné de rationalité grecque et de pragmatisme romain, Guillaume Faye a ignoré toute cette longue période que les historiens, selon le schéma linéaire « progressiste » darwiniste, nous présentent comme les balbutiements de la « civilisation » ou de la « modernité » alors qu’ils n’en connaissent que les râles de la fin.
2. Paganisme
« Mon paganisme n’a rien de spiritualiste ni de mystique ; il est charnel, vécu, je dirais : poétique et totalement personnel. Mon itinéraire est tout sauf « spirituel », mais purement sensuel.[…]
C’est du paganisme grec et romain que je me sens le plus proche. Il marqua toute mon éducation, d’autant plus que j’ai fait dix ans d’études gréco-latines et que j’étais capable (ce que je ne puis plus faire actuellement, sed nihil obstat quibus perseverant) de lire à peu près dans le texte Ovide ou Xénophon. » […]
« Je n’ai jamais été attiré par les textes ésotériques, les élans mystiques, les recherches et les discours sur la symbolique. Pour moi, le paganisme est d’abord poésie, esthétique, exaltation et intuition. En aucun cas théorie, chapelle ou instrumentalisation. »
Guillaume avait trouvé un langage sensible plein de ferveur poétique pour parler de ce qu’il appelait « son » paganisme :
« Mon paganisme n’a rien de spiritualiste ni de mystique ; il est charnel, vécu, je dirais : poétique et totalement personnel. Mon itinéraire est tout sauf ʺspirituelʺ, mais purement sensuel. La richesse du paganisme, que ne possède aucune autre ʺreligionʺ, c’est qu’on y trouve une extraordinaire pluralité de sensibilités : du paganisme des bois et de l’enracinement, à celui du déchaînement de la technoscience ; du paganisme des brumes de la lande à celui des divinités du feu solaire(7)… »
La lecture du texte dans son intégralité réveille les mânes du génie européen, celles des divinités chtoniennes profondément rattachées au sol, à la terre, au tellurisme.
Est-ce là du paganisme ? Oui, sans doute, si l’on admet que le paganisme ainsi évoqué manque singulièrement de transcendance ; je dirais plutôt qu’il s’agit d’une divinisation de la nature, un animisme européanisé, magnifié – sinon sanctifié – grâce au talent poétique et romantique de l’auteur ; ce lyrisme permet de rendre moins austère cette infirmité qui ne considère que le monde qui apparaît à nos sens diminués.
On peut y apporter le renfort de la cohorte des dieux créés par les hommes, qui sont essentiellement des principes à observer, des règles morales et sociales – sociétales – qui ont été édictées par toutes les religions, polythéistes ou monothéistes (les saints sont les dieux du christianisme) mais aussi par des institutions non-religieuses comme des Etats qui rédigent des constitutions ou un code civil.
La transcendance, c’est bien différent ; c’est la permanence de l’âme qui traverse les âges, que cette âme soit individuelle ou cosmique. Elle est incommensurablement étendue à travers le temps et l’espace mais elle ne se voit pas : c’est un iceberg à l’envers où la plus grande partie se tourne vers le ciel.
Guillaume Faye a aussi négligé les savants, ceux qui ont cherché et trouvé, les passeurs, ceux qui ont constitué un pont entre les plus anciennes traditions et l’époque moderne, comme, sur le plan historique, Dumézilou Eliadeou, sur le plan métaphysique, Evola, Guénon, Tilak, Servier, Phaure…
Il disait : « La “spiritualité” désincarnée m’a toujours semblé très ennuyeuse, tout simplement peut-être parce que je ne la comprends pas. D’Evola, je ne retiens que les passages sociologiques et politiques, mais l’ʺévolianismeʺ m’a toujours paru déplacé et les textes de Guénon (d’ailleurs converti à l’Islam) totalement abscons. Mon paganisme, essentiellement apollinien et dionysiaque, est l’inverse d’une attitude méditative ; il est intuitif, fasciné par le mouvement, l’action, l’esthétisme de la puissance (et non pas de la prière). C’est pour moi l’essence même de la force vitale, du vouloir-vivre. La vie est l’efficacité, la production historique(8)».
3. Archéo-futurisme, prométhéisme, transhumanisme
L’archéo-futurisme de Faye est plus futuriste qu’archéo.
Refusant d’établir une frontière entre le profane et le sacré, le monde des hommes et celui des dieux, le monde des Titans et celui des Olympiens, Guillaume pensait que le surhomme constituait un pont entre l’Homme et la divinité.
Et, dans ce même texte, il allait plus loin, revendiquant sans ambiguïté sa volonté de voir advenir l’ingénierie génétique, l’I.A. et les biotechnologies :
« …Mon paganisme, je le reconnais, et c’est ce qu’a m’a reproché un jour amicalement Michel Maffesoli, en me qualifiant de ʺprométhéenʺ, (à la suite de la lecture de mon livre L’Archéofuturisme) et donc de ʺmoderneʺ, est hanté, tenté par l’hubris.[…] Outre un paganisme apollo-dionysiaque, je penche pour ce qu’on pourrait appeler une ʺapproche titanesqueʺ, aux accents faustiens et prométhéens, fondée sur l’esthétique et l’éthique de la puissance, la divinisation du Surhomme — ce qui n’a rien de ʺmoderneʺ mais tout d’archéofuturiste — puisque le mythe d’Héraclès et la geste de l’Iliade sont l’expression explicite et tonitruante de ce titanisme, dans lequel les héros humains se hissent au niveau des Dieux[…] Où mène le sentier (c’est-à-dire le cheminement de notre histoire) ? Vers la possible victoire des Titans et de Prométhée. Zeus, je sais, m’en voudra, mais cette victoire, je la souhaite, fût-elle éphémère, elle sera une explosion esthétique, le couronnement des démiurges, l’instant éternel, dont parlait Nietzsche. »
Vous l’aurez compris, il s’agit là de l’énoncé d’une position avec laquelle je ne peux pas être en phase.
Vingt-cinq ans après la rédaction de ce texte, nous pouvons nous demander si Guillaume Faye aurait le même discours. C’est là toute la vanité d’une « uchronie ».
Pour dire la vérité, c’est un point de vue qu’il avait déjà énoncé en 1985 dans son livre Nouveau discours à la nation européenne(9): « C’est la fusée Ariane qui porte la puissance et l’indépendance de l’Europe, pas les bandes dessinées celtiques, les musées d’art populaire ou la renaissance des patois ! Renaissance qui s’accorde d’ailleurs parfaitement avec l’invasion de l’anglo-américain. » (je doute que l’utilisation du mot « patois » soit de nature à plaire à ceux qui défendent les langues régionales) et il écrivait encore dans ce même livre : « L’ère faustienne : alliage pervers et mobilisateur de la centrale nucléaire et du temple grec, des brumes du Nord et du soleil du Sud, de la raison et de la déraison, de l’ordinateur et de la poésie, du calcul et du lyrisme, des ancêtres et des dieux à venir, de la cathédrale et du réacteur, de la volonté de puissance incarnée dans la technique moderne et de la fidélité à la tradition incarnée dans l’historial(10)»
Cet homme éminemment lucide, clairvoyant et intelligent, aurait peut-être constaté, rendu en 2026, le tragique déroulement des événements et la mise en place d’une dictature mondiale qui vise à l’extermination d’une partie de la population planétaire. Or, il faut bien se rendre à l’évidence : cette partie qui semble visée en priorité est constituée par la totalité des peuples blancs, et particulièrement les peuples européens alors que les populations les plus prolifiques semblent épargnées : Africains, Chinois, Indiens, Indonésiens…
Il aurait aussi constaté que les transhumanistes sont à l’origine de la mise en place de cette pseudo-pandémie et du pseudo-vaccin qui en a remis une couche, et sont à la tête de cette caste diabolique qui dirige le monde ; or, ce sont précisément ceux-là qui portent les « valeurs » que Guillaume Faye rêvait de voir surgir dans ce contexte apocalyptique, au point de décréter que, selon un schéma archéofuturiste, les biotechnologies « liées avec l’informatique[ allaient] provoquer un cataclysme au cours du XXIe siècle, les mentalités judéo-chrétienne et islamique ne pourront pas assumer éthiquement, théologiquement et culturellement la technoscience à venir, d’essence titano-prométhéenne. Seule, à mon avis, la mentalité païenne pourra l’assumer». On croirait entendre Laurent Alexandre, le pape du transhumanisme français.
Nous devons bien constater que les transhumanistes ne sont pas plus païens que bouddhistes, chrétiens ou musulmans. Leur religion, c’est la matière, le pouvoir financier, l’adoration d’eux-mêmes, et leur projet, c’est le remplacement de la nature et de l’humain par des robots et des data-centers, et la substitution des dieux, qu’ils soient païens ou autres, par eux-mêmes ; c’est la conséquence logique du transhumanisme qui s’appelle le posthumanisme où ne subsisteraient plus que quelques individus, humains (ou suprahumains : il n’est pas impossible que ces transhumanistes soient une race d’extra-terrestres maléfiques), donc eux-mêmes, ayant à leur disposition des robots et ce qui reste des humains, hommes, femmes, enfants, tous disqualifiés, utilisés comme esclaves et objets sexuels.
Il est possible, si les peuples du monde n’y apportent un coup d’arrêt, que la réalité et le futur du rêve « païen », « technoscientifique », « d’essence titano-prométhéenne » de Guillaume, devienne une utopie qui se transformera rapidement en dystopie et, à terme, en disparition de toute vie, humaine ou non, sur notre planète.
Septentrion : la conception hyperboréenne de l’Europe de Guillaume Faye
Pierre Krebs, dans sa préface pour l’édition allemande au livre de Guillaume Faye, Pourquoi nous combattons, parue en 2006, exhortait les Européens à suivre le panache blanc de Guillaume Faye qui appelait au retour de la Furia francese: « Allumons donc ensemble la petite allumette de la furia francese à la petite allumette de la furia española, de la furia teutonica et de la furia italiana, russia, bulgaria, helvetica, croatia, islandia… et alors, oui, nous parviendrons à faire s’enflammer le brasier de la furia europeana tout entière qui remettra le monde sur ses pieds».
À défaut de brasier, la geste européenne de Guillaume Faye prônant un regroupement du monde blanc, est née dans les espaces glacés du Grand Nord. Guillaume qualifiait son paganisme d’apollinien ; l’Apollon des Grecs était surnommé Hyperboréen parce que, chaque année, à l’approche de l’hiver, Apollon quittait ses sanctuaires grecs de Delphes ou Délos sur un char tiré par des cygnes blancs pour séjourner chez les Hyperboréens, un peuple fabuleux qui vivait dans une contrée paradisiaque dans l’extrême nord, au-delà des terres connues, au-delà de la région où souffle Borée, le vent du nord. Apollon revenait en Grèce au printemps, marquant le retour de la lumière.
Une phrase attribuée à tort à Nietzsche disait que l’Europe se ferait au bord du tombeau ; nous y sommes, nous y sommes tellement que la terre glisse dans la fosse sous nos pieds et que nous avons du mal à ne pas y être entraînés.
Je reste persuadé que l’Europe est un immense espoir détourné en permanence par des forces obscures qui ne veulent pas voir arriver son avènement ; l’Europe n’a véritablement jamais encore pu voir le jour, déchirée en permanence par d’horribles conflits générés par ces mêmes entités néfastes.
Il n’y a pas d’autre possibilité de la faire naître, ou renaître, que de remonter à la source hyperboréenne, d’où sont issus, d’un très lointain passé, nos ancêtres Indo-Européens ; Hyperborée est une source de Jouvence inépuisable qui recrée le monde à chaque instant, un rite ininterrompu qui recommence perpétuellement le mythe d’origine de la création du monde européen, un monde né dans les terres arctiques, comme avait su si bien nous l’expliquer Mircea Eliade.
C’est le principe même de la Tradition primordiale, née elle-même de ce continent tout aussi primordial qui a su et voulu répandre ses connaissances à l’ensemble de la planète(11).
Il est vraisemblable que Guillaume Faye avait eu l’intuition que ce mythe, l’Hyperborée(12), était une réalité, comme tous les mythes, qu’Apollon se rendait bien chaque année sur une terre où vivaient les dieux, un continent enfoui désormais sous les glaces qui a donné à la Terre les possibilités d’entamer sa grande aventure cosmique.
La quête hyperboréenne du prométhéen Guillaume Faye a commencé par un mouvement politique qui s’est appelé – ça ne s’invente pas – le prométhéisme.
Le prométhéisme est un projet géopolitique créé par le chef d’État polonais Józef Piłsudskidans l’entre-deux-guerres afin d’affaiblir l’Empire russe puis l’Union soviétique en soutenant les mouvements indépendantistes des peuples non russes qui y étaient soumis (dont les Ukrainiens, les Polonais, les Lituaniens). Ce mouvement a donné naissance à cette époque au projet Intermarium(13)(entre les mers) restauré en 2017 sous la férule de Guillaume Faye que les promoteurs de cette renaissance avaient érigé en autorité spirituelle, reprenant son concept d’archéofuturisme avec quelques adaptations(14). C’est ainsi que Guillaume s’est retrouvé entraîné dans un imbroglio par des partisans ukrainiens dont le projet majeur consistait à se dégager, avec l’aide de l’Otan, d’une hypothétique tutelle de la Russie alors que Guillaume Faye s’activait, en même temps, à tenter de créer un front uni du monde blanc de l’Atlantique à la Sibérie, incluant donc pleinement cette même Russie, avec le projet qu’il avait dénommé Septentrion.
Cette nouvelle aventure a été vécue par Guillaume Faye en compagnie de Robert Steuckers et Pierre Krebs qui ont contribué à la mise en place de cette grande idée participant à de nombreuses réunions en Europe et en Russie(15).
En 2010, Jean-Marie Le Penavait repris ce concept qu’il avait exposé dans un entretien accordé à Rivarolle 9 avril de la même année, concept qu’il avait baptisé « l’Europe boréale» : avec ces deux mots, Jean-Marie Le Pen ne retournait pas seulement aux « fondamentaux » du parti, mais aussi aux mythes de fondation européens.
Et, dans le même registre, je passerai sous silence les péripéties de la tentative d’annexion du Groenland mené par l’extravagant Donald Trumpqui a abouti, il y a quelques jours, à un accord tripartite dit « accord de sécurité de septembre 2026» : Washington, Copenhague et Nuuk ont signé un accord de défense tripartite à l’ONU le 22 septembre 2026. Le Parlement danois l’a ratifié le 19 novembre 2026.
Je ne m’aventurerai pas plus avant sur ce thème dont les péripéties que je n’ai pas vécues, ont été racontées par les protagonistes et aussi par « l’historien de l’extrême-droite », Stéphane François, dont j’ai cité plus haut un extrait de l’article intitulé : Guillaume Faye à l’avant-garde d’une nouvelle théorie du nationalisme blancparu le 17 mai 2022 dans Fragments sur les temps présents.
Dominique Venner ne s’y était pas trompé quand il demandait : « Qu’est-ce que l’Europe ?»
« La réponse n’est pas si simple. Mieux encore, : qu’est-ce qu’un Européen ? Dans un essai sur “L’Art du roman”, Milan Kunderaa suggéré une définition magnifique dans sa brièveté. Un Européen, dit-il, est celui qui a la nostalgie de l’Europe. Tout est dit ou presque. Nostalgie nous vient du grec ʺnostosʺ qui signifie ʺretourʺ, mot chargé depuis Nietzsche d’un sens à longue portée. L’Europe, dont les Européens éprouvent la nostalgie, leur vient de la mémoire transfigurée par la légende. Cette Europe-là ne saurait se confondre avec les formes incertaines auxquelles son nom se trouve aujourd’hui associé et, pourtant, même dans les lieux les moins propices, il arrive que souffle l’esprit. »
Guillaume Faye disait, dans L’Archéofuturisme: « Les bouleversements à venir de la techno-science — notamment en génétique — comme le tragique retour au réel qui se prépare pour le XXIe siècle requerront le retour à une mentalité archaïque. C’est le modernisme qui est déjà un passéisme. Mais attention ; il ne s’agit pas de succomber au “traditionalisme” classique, entaché de folklore et rêvant (en arrière toute) d’un retour au passé. La modernité est devenue obsolète. Le futur doit être “archaïque”, c’est à dire ni moderne ni passéiste. »
Voilà qui tombe bien ; je cite souvent un dicton russe qui résume le concept d’archéofuturisme, mais aussi celui de primordialisme :
« Le passé n’est pas un port, c’est un phare. »
[NDLR] Notre illustration à la une est issue de la couverture du livre Génie européen
Les articles du même auteur
Guillaume Faye, cet esprit-fusée, Éditions du Lore, pages 10–11.
Il faut lire aussi l’article talentueux et drôle que Robert Steuckers a consacré à son ami lors de sa disparition : Au revoir, Guillaume Faye, après 44 ans de combat commun !
https://robertsteuckers.blogspot.com/2019/03/au-revoir-guillaume-faye-apres-44-ans.html
« Œuvre dans laquelle certains faits du passé sont volontairement modifiés, de façon à pouvoir envisager l’histoire non pas telle qu’elle a été, mais telle qu’elle aurait pu être, le plus souvent dans un but philosophique, politique ou moral. Les uchronies relèvent de la science-fiction.» (Dictionnaire de l’Académie française)
Pierre-Émile Blairon : 2020, Le Grand Bouleversement, Amazon 2026
Une doctrine philosophique qui considère que les idées et les valeurs dépendent de leur contexte historique. Cette vision est limitée dans le temps, mais aussi dans l’espace, ne prenant pas en compte les autres grandes civilisations planétaires : l’Égypte, l’Inde, la Chine, le Japon, l’Amérique du Sud, du Nord, etc., au contraire de la vision élargie du monde se référant à la Tradition primordiale.
« J’étais chez les Jésuites à Paris, corporation religieuse qui ne dispensait que du bout des lèvres une éducation chrétienne, mais s’intéressait nettement plus à l’humanisme gréco-latin antique. Les deux sources de mon paganisme, le nietzschéisme et la culture gréco-latine, proviennent donc paradoxalement des Jésuites. » (Entretien de Christopher Gérard avec Guillaume Faye, paru sous le titre « Les Titans et les Dieux» dans la revue Antaios, n° XVI, printemps 2001)
La famille indo-européenne compte environ un millier de langues parlées par près de 3 milliards de personnes.
Op. cit.
Ibid.
Guillaume Faye, Nouveau discours à la nation européenne, page 60, éditions Albatros, 1985
Ibid, page 154
J’ai résumé cette épopée qui a duré le temps de notre cycle, dans le livret ; Les Convergences maléfiques, Amazon 2026.
J’avais créé Hyperboréeen 2006, une revue qui a succédé à Roquefavour et qui a vécu jusqu’en 2016.
https://fr.metapedia.org/wiki/Hyperbor%C3%A9e(revue)
« L’Intermarium sous tendrait ainsi pour l’extrême droite ukrainienne l’intuition du “primordialisme” et de “l’ethnofuturisme”. Reposant sur la thèse de “l’ethnogénèse” aussi bien développée par l’ethnographe Lev Gumilev que réadaptée avec les idées de Faye par le mouvement de jeunesse du parti estonien EKRE Sinie Äratus (Eveil bleu) ; et dans laquelle les organismes biosociaux sont considérés comme symbiotiques les uns avec les autres, l’ethnofuturisme s’affranchit des clivages nationaux existants au profit de synergies ethno-régionales plus larges. » Stéphane François: Guillaume Faye à l’avant-garde d’une nouvelle théorie du nationalisme blanc, paru le 17 mai 2022 dans Fragments sur les temps présents
« L’Intermarium sous tendrait ainsi pour l’extrême droite ukrainienne l’intuition du “primordialisme” et de “l’ethnofuturisme”. Reposant sur la thèse de “l’ethnogénèse” aussi bien développée par l’ethnographe Lev Gumilev que réadaptée avec les idées de Faye par le mouvement de jeunesse du parti estonien EKRE Sinie Äratus (Eveil bleu) ; et dans laquelle les organismes biosociaux sont considérés comme symbiotiques les uns avec les autres, l’ethnofuturisme s’affranchit des clivages nationaux existants au profit de synergies ethno-régionales plus larges. » Stéphane François: Guillaume Faye à l’avant-garde d’une nouvelle théorie du nationalisme blanc, paru le 17 mai 2022 dans Fragments sur les temps présents
Op.cit , l’article de Robert Steuckers : Au revoir, Guillaume Faye, après 44 ans de combat commun !
« En 2007, nous participons à un colloque à Termonde, organisé par Chris Romande l’association “EuroRus”, visant à concrétiser un dépassement de l’occidentalisme en Europe qui aurait pour corollaire une réconciliation définitive avec la Russie. Chris Roman invitera encore Faye à débattre avec le penseur russe Pavel Toulaev(Tulaev), notamment sur la notion d’“Eurosibérie” que notre ami russe trouvait inadéquate…»