Faye : Impulsif ou intuitif ?

Sa pen­sée sui­vait très exac­te­ment l’évolution d’une situa­tion poli­tique, ou géo­po­li­tique, et il réagis­sait comme un géné­ral sur un champ de bataille qui maî­trise l’ensemble des para­mètres minute après minute et qui prend des déci­sions que la plu­part de ses subor­don­nés ne com­prennent pas, parce qu’elles appa­raissent impul­sives alors qu’elles sont intui­tives. Ses lec­teurs ont sou­vent été désar­çon­nés par ce qu’ils croyaient être des revi­re­ments ; il y en eut, ils n’étaient pas défi­ni­tifs ; il n’y avait rien d’irrémédiable chez Guillaume Faye ; il se por­tait à l’assaut exac­te­ment là où les défenses fai­blis­saient et avaient besoin de ren­fort.

Comme tous les hommes hors du com­mun, Guillaume était un homme simple, com­plè­te­ment dépour­vu de vani­té, il ne se pre­nait jamais au sérieux — son sens de l’humour et ses blagues étaient deve­nus légen­daires —, mais il affir­mait avec force et per­sua­sion ses convic­tions qu’on pou­vait ne pas com­plè­te­ment par­ta­ger.

Guillaume Faye ne se défi­nis­sait pas comme un intel­lec­tuel ou un phi­lo­sophe, il était le por­teur, le mes­sa­ger, modeste mais talen­tueux, d’une cause qu’il avait à cœur de défendre ; il n’était pas plus un « rebelle », qua­li­fi­ca­tif sou­vent reven­di­qué — sans grand dan­ger — par des bien-pen­sants velléitaires.

Y aura-t-il un biographe de Guillaume Faye ?

Aussi, pour toutes les dif­fi­cul­tés évo­quées dans les lignes ci-des­sus, je salue d’ores et déjà avec défé­rence et révé­rence la per­sonne qui entre­pren­dra de s’atteler à la rédac­tion de la bio­gra­phie de notre ami et la mène­ra à son terme avec bon­heur.

Il fau­dra pour ce témé­raire bio­graphe reve­nir aux causes qui ont lais­sé pen­ser qu’il y avait chez Guillaume une cer­taine pro­pen­sion à l’instabilité ; cette rumeur avait pour ori­gine les condi­tions dif­fi­ciles dans les­quelles il a enta­mé, très jeune, son par­cours méta­po­li­tique ; Robert Steuckers, qui a fré­quen­té Faye bien avant moi et plus assi­dû­ment, dans ce maré­cage (cer­tains se conten­te­ront d’un Marais) qui consti­tue le micro­cosme pari­sien, en avait ain­si défi­ni les contours :

« Faye a pro­duit son œuvre dans un milieu qui n’é­tait pas le sien, qui ne se recon­nais­sait pas entiè­re­ment – ou même pas du tout – dans ce qu’il écri­vait. Il don­nait l’im­pres­sion de flan­quer à répé­ti­tion de grands coups de pied dans la four­mi­lière, de cher­cher à cho­quer, espé­rant, par cette maïeu­tique polis­sonne, faire éclore une ʺdroi­teʺ véri­ta­ble­ment nou­velle, qui ne se conten­te­rait pas de camou­fler hâti­ve­ment son vichysme, son natio­na­lisme colo­nia­liste, son nazisme pari­so-salon­nard, ses pures ambi­tions maté­rielles ou son mili­ta­risme cari­ca­tu­ral par quelques réfé­rences savantes. Faye incar­nait fina­le­ment seul la ʺNouvelle Droiteʺ parce qu’il n’a­vait jamais été autre chose.

Presque tous ceux qui l’ont entou­ré dans son pas­sage au G.R.E.C.E. et pro­fi­té de son cha­risme, de son éner­gie, de son tra­vail rapide et tou­jours per­ti­nent, de la ful­gu­rance de son intel­li­gence, l’ont consi­dé­ré fina­le­ment comme un étran­ger, un ʺpe­tit nou­veauʺ qu’on ne met­tait pas dans les confi­dences, que l’on écar­tait des centres de com­man­de­ment réels du mou­ve­ment, ou quelques ʺan­ciensʺ pre­naient des déci­sions sans appel(1). »

Uchronie appliquée sur quelques points de divergence : historicisme, paganisme, archéo-futurisme, prométhéisme, transhumanisme…

J’ai sou­li­gné dans mes deux articles pré­cé­dents concer­nant cette « évo­ca­tion » de Guillaume Faye cer­taines de ses prises de posi­tion ; il avait sur cer­tains sujets des points de vue fluc­tuants, et même des retour­ne­ments qui m’ont per­mis d’imaginer une uchronie(2)dans laquelle Guillaume, après le grand bou­le­ver­se­ment de 2020(3)(il est mort neuf mois avant), aurait recon­si­dé­ré cer­tains de ses choix fon­da­men­taux. Je dois à la véri­té de dire que cette opé­ra­tion de trans­mu­ta­tion n’a pas fonc­tion­né à tous les coups comme vous allez en juger pour la simple et bonne rai­son qu’il est impos­sible de se mettre à la place de quelqu’un qui n’est plus.

1. Historicisme

Guillaume Faye appli­quait une trame historiciste(4)à sa vision du temps et de l’Histoire : il refu­sait de consi­dé­rer le temps au-delà des limites que se sont fixées les his­to­riens conven­tion­nels qui ne se sont aven­tu­rés qu’avec réti­cence à tout ce qui est anté­rieur à la période dite clas­sique de l’Antiquité gré­co-romaine, période dont s’est nour­ri Guillaume Faye(5), igno­rant déli­bé­ré­ment tout ce qui a pré­cé­dé, dont sont pour­tant issus nos ancêtres Indo-euro­péens appa­rus envi­ron 5 000 ans avant notre ère : Indo-ira­niens, Italiques, Germains, Balto-slaves, Celtes, Helléniques, Arméniens(6), à peu près au même moment que l’invention de l’écriture dont les druides, qui la connais­saient, ne se ser­vaient que pour cer­taines tâches tech­niques ou maté­rielles, consi­dé­rant déjà qu’il s’agissait d’un mar­queur de déca­dence.

Pourtant, com­men­tant l’article que j’avais fait paraître dans la revue Roquefavour, Guillaume Faye écri­vait, résu­mant les connais­sances de nos ancêtres : « Dans toutes les grandes reli­gions qu’il s’a­gisse de l’is­lam, du chris­tia­nisme, du boud­dhisme, des cultes cel­tiques etc., cette idée, cette intui­tion dif­fuse que l’hu­ma­ni­té allait se diri­ger vers un bas­cu­le­ment glo­bal d’où renaî­trait un nou­veau cycle pour l’es­pèce tout entière, ont tou­jours été pré­sentes et pro­phé­ti­sées. Ce temps, ce moment depuis si long­temps devi­né, nous y sommes peut-être enfin arri­vés au XXIe siècle. »

L’apparition des Indo-Européens est sur­ve­nue au tout début du qua­trième Âge, de notre fin de cycle, dont nous vivons actuel­le­ment les der­niers ins­tants ; cet Âge de Fer ne consti­tue pour­tant que le dixième de notre cycle entier (64 800 ans). Ce qui signi­fie que les Européens (nous) qui en sont issus, n’ont jamais connu qu’une période de déclin et n’ont même pas com­men­cé à exis­ter autre­ment qu’en se cha­maillant per­pé­tuel­le­ment entre eux, comme l’ont fait tous les peuples de la Terre depuis la fin de l’Âge d’Or. De ce fait, impré­gné de ratio­na­li­té grecque et de prag­ma­tisme romain, Guillaume Faye a igno­ré toute cette longue période que les his­to­riens, selon le sché­ma linéaire « pro­gres­siste » dar­wi­niste, nous pré­sentent comme les bal­bu­tie­ments de la « civi­li­sa­tion » ou de la « moder­ni­té » alors qu’ils n’en connaissent que les râles de la fin.

2. Paganisme

« Mon paga­nisme n’a rien de spi­ri­tua­liste ni de mys­tique ; il est char­nel, vécu, je dirais : poé­tique et tota­le­ment per­son­nel. Mon iti­né­raire est tout sauf « spi­ri­tuel », mais pure­ment sen­suel.[…]

C’est du paga­nisme grec et romain que je me sens le plus proche. Il mar­qua toute mon édu­ca­tion, d’autant plus que j’ai fait dix ans d’études gré­co-latines et que j’étais capable (ce que je ne puis plus faire actuel­le­ment, sed nihil obs­tat qui­bus per­se­ve­rant) de lire à peu près dans le texte Ovide ou Xénophon. » […]

« Je n’ai jamais été atti­ré par les textes éso­té­riques, les élans mys­tiques, les recherches et les dis­cours sur la sym­bo­lique. Pour moi, le paga­nisme est d’abord poé­sie, esthé­tique, exal­ta­tion et intui­tion. En aucun cas théo­rie, cha­pelle ou ins­tru­men­ta­li­sa­tion. »

Guillaume avait trou­vé un lan­gage sen­sible plein de fer­veur poé­tique pour par­ler de ce qu’il appe­lait « son » paga­nisme :

« Mon paga­nisme n’a rien de spi­ri­tua­liste ni de mys­tique ; il est char­nel, vécu, je dirais : poé­tique et tota­le­ment per­son­nel. Mon iti­né­raire est tout sauf ʺspi­ri­tuelʺ, mais pure­ment sen­suel. La richesse du paga­nisme, que ne pos­sède aucune autre ʺre­li­gionʺ, c’est qu’on y trouve une extra­or­di­naire plu­ra­li­té de sen­si­bi­li­tés : du paga­nisme des bois et de l’enracinement, à celui du déchaî­ne­ment de la tech­nos­cience ; du paga­nisme des brumes de la lande à celui des divi­ni­tés du feu solaire(7)… »

La lec­ture du texte dans son inté­gra­li­té réveille les mânes du génie euro­péen, celles des divi­ni­tés chto­niennes pro­fon­dé­ment rat­ta­chées au sol, à la terre, au tel­lu­risme.

Est-ce là du paga­nisme ? Oui, sans doute, si l’on admet que le paga­nisme ain­si évo­qué manque sin­gu­liè­re­ment de trans­cen­dance ; je dirais plu­tôt qu’il s’agit d’une divi­ni­sa­tion de la nature, un ani­misme euro­péa­ni­sé, magni­fié – sinon sanc­ti­fié – grâce au talent poé­tique et roman­tique de l’auteur ; ce lyrisme per­met de rendre moins aus­tère cette infir­mi­té qui ne consi­dère que le monde qui appa­raît à nos sens dimi­nués.

On peut y appor­ter le ren­fort de la cohorte des dieux créés par les hommes, qui sont essen­tiel­le­ment des prin­cipes à obser­ver, des règles morales et sociales – socié­tales – qui ont été édic­tées par toutes les reli­gions, poly­théistes ou mono­théistes (les saints sont les dieux du chris­tia­nisme) mais aus­si par des ins­ti­tu­tions non-reli­gieuses comme des Etats qui rédigent des consti­tu­tions ou un code civil.

La trans­cen­dance, c’est bien dif­fé­rent ; c’est la per­ma­nence de l’âme qui tra­verse les âges, que cette âme soit indi­vi­duelle ou cos­mique. Elle est incom­men­su­ra­ble­ment éten­due à tra­vers le temps et l’espace mais elle ne se voit pas : c’est un ice­berg à l’envers où la plus grande par­tie se tourne vers le ciel.

Guillaume Faye a aus­si négli­gé les savants, ceux qui ont cher­ché et trou­vé, les pas­seurs, ceux qui ont consti­tué un pont entre les plus anciennes tra­di­tions et l’époque moderne, comme, sur le plan his­to­rique, Dumézilou Eliadeou, sur le plan méta­phy­sique, Evola, Guénon, Tilak, Servier, Phaure…

Il disait : « La “spi­ri­tua­li­té” dés­in­car­née m’a tou­jours sem­blé très ennuyeuse, tout sim­ple­ment peut-être parce que je ne la com­prends pas. D’Evola, je ne retiens que les pas­sages socio­lo­giques et poli­tiques, mais l’ʺévolianismeʺ m’a tou­jours paru dépla­cé et les textes de Guénon (d’ailleurs conver­ti à l’Islam) tota­le­ment abs­cons. Mon paga­nisme, essen­tiel­le­ment apol­li­nien et dio­ny­siaque, est l’inverse d’une atti­tude médi­ta­tive ; il est intui­tif, fas­ci­né par le mou­ve­ment, l’action, l’esthétisme de la puis­sance (et non pas de la prière). C’est pour moi l’essence même de la force vitale, du vou­loir-vivre. La vie est l’efficacité, la pro­duc­tion historique(8)».

3. Archéo-futu­risme, pro­mé­théisme, trans­hu­ma­nisme

L’archéo-futurisme de Faye est plus futu­riste qu’archéo.

Refusant d’établir une fron­tière entre le pro­fane et le sacré, le monde des hommes et celui des dieux, le monde des Titans et celui des Olympiens, Guillaume pen­sait que le sur­homme consti­tuait un pont entre l’Homme et la divi­ni­té.

Et, dans ce même texte, il allait plus loin, reven­di­quant sans ambi­guï­té sa volon­té de voir adve­nir l’ingénierie géné­tique, l’I.A. et les biotechnologies :



« …Mon paga­nisme, je le recon­nais, et c’est ce qu’a m’a repro­ché un jour ami­ca­le­ment Michel Maffesoli, en me qua­li­fiant de ʺpro­mé­théenʺ, (à la suite de la lec­ture de mon livre L’Archéofuturisme) et donc de ʺmo­der­neʺ, est han­té, ten­té par l’hubris.[…] Outre un paga­nisme apol­lo-dio­ny­siaque, je penche pour ce qu’on pour­rait appe­ler une ʺap­proche tita­nes­queʺ, aux accents faus­tiens et pro­mé­théens, fon­dée sur l’esthétique et l’éthique de la puis­sance, la divi­ni­sa­tion du Surhomme — ce qui n’a rien de ʺmo­der­neʺ mais tout d’archéofuturiste — puisque le mythe d’Héraclès et la geste de l’Iliade sont l’expression expli­cite et toni­truante de ce tita­nisme, dans lequel les héros humains se hissent au niveau des Dieux[…] Où mène le sen­tier (c’est-à-dire le che­mi­ne­ment de notre his­toire) ? Vers la pos­sible vic­toire des Titans et de Prométhée. Zeus, je sais, m’en vou­dra, mais cette vic­toire, je la sou­haite, fût-elle éphé­mère, elle sera une explo­sion esthé­tique, le cou­ron­ne­ment des démiurges, l’instant éter­nel, dont par­lait Nietzsche. »

Vous l’aurez com­pris, il s’agit là de l’énoncé d’une posi­tion avec laquelle je ne peux pas être en phase.

Vingt-cinq ans après la rédac­tion de ce texte, nous pou­vons nous deman­der si Guillaume Faye aurait le même dis­cours. C’est là toute la vani­té d’une « uchronie ».



Pour dire la véri­té, c’est un point de vue qu’il avait déjà énon­cé en 1985 dans son livre Nouveau dis­cours à la nation européenne(9): « C’est la fusée Ariane qui porte la puis­sance et l’in­dé­pen­dance de l’Europe, pas les bandes des­si­nées cel­tiques, les musées d’art popu­laire ou la renais­sance des patois ! Renaissance qui s’ac­corde d’ailleurs par­fai­te­ment avec l’in­va­sion de l’an­glo-amé­ri­cain. » (je doute que l’utilisation du mot « patois » soit de nature à plaire à ceux qui défendent les langues régio­nales) et il écri­vait encore dans ce même livre : « L’ère faus­tienne : alliage per­vers et mobi­li­sa­teur de la cen­trale nucléaire et du temple grec, des brumes du Nord et du soleil du Sud, de la rai­son et de la dérai­son, de l’or­di­na­teur et de la poé­sie, du cal­cul et du lyrisme, des ancêtres et des dieux à venir, de la cathé­drale et du réac­teur, de la volon­té de puis­sance incar­née dans la tech­nique moderne et de la fidé­li­té à la tra­di­tion incar­née dans l’historial(10)»

Cet homme émi­nem­ment lucide, clair­voyant et intel­li­gent, aurait peut-être consta­té, ren­du en 2026, le tra­gique dérou­le­ment des évé­ne­ments et la mise en place d’une dic­ta­ture mon­diale qui vise à l’extermination d’une par­tie de la popu­la­tion pla­né­taire. Or, il faut bien se rendre à l’évidence : cette par­tie qui semble visée en prio­ri­té est consti­tuée par la tota­li­té des peuples blancs, et par­ti­cu­liè­re­ment les peuples euro­péens alors que les popu­la­tions les plus pro­li­fiques semblent épar­gnées : Africains, Chinois, Indiens, Indonésiens…

Il aurait aus­si consta­té que les trans­hu­ma­nistes sont à l’origine de la mise en place de cette pseu­do-pan­dé­mie et du pseu­do-vac­cin qui en a remis une couche, et sont à la tête de cette caste dia­bo­lique qui dirige le monde ; or, ce sont pré­ci­sé­ment ceux-là qui portent les « valeurs » que Guillaume Faye rêvait de voir sur­gir dans ce contexte apo­ca­lyp­tique, au point de décré­ter que, selon un sché­ma archéo­fu­tu­riste, les bio­tech­no­lo­gies « liées avec l’informatique[ allaient] pro­vo­quer un cata­clysme au cours du XXIe siècle, les men­ta­li­tés judéo-chré­tienne et isla­mique ne pour­ront pas assu­mer éthi­que­ment, théo­lo­gi­que­ment et cultu­rel­le­ment la tech­nos­cience à venir, d’essence tita­no-pro­mé­théenne. Seule, à mon avis, la men­ta­li­té païenne pour­ra l’assumer». On croi­rait entendre Laurent Alexandre, le pape du trans­hu­ma­nisme fran­çais.

Nous devons bien consta­ter que les trans­hu­ma­nistes ne sont pas plus païens que boud­dhistes, chré­tiens ou musul­mans. Leur reli­gion, c’est la matière, le pou­voir finan­cier, l’adoration d’eux-mêmes, et leur pro­jet, c’est le rem­pla­ce­ment de la nature et de l’humain par des robots et des data-cen­ters, et la sub­sti­tu­tion des dieux, qu’ils soient païens ou autres, par eux-mêmes ; c’est la consé­quence logique du trans­hu­ma­nisme qui s’appelle le post­hu­ma­nisme où ne sub­sis­te­raient plus que quelques indi­vi­dus, humains (ou supra­hu­mains : il n’est pas impos­sible que ces trans­hu­ma­nistes soient une race d’extra-terrestres malé­fiques), donc eux-mêmes, ayant à leur dis­po­si­tion des robots et ce qui reste des humains, hommes, femmes, enfants, tous dis­qua­li­fiés, uti­li­sés comme esclaves et objets sexuels.

Il est pos­sible, si les peuples du monde n’y apportent un coup d’arrêt, que la réa­li­té et le futur du rêve « païen », « tech­nos­cien­ti­fique », « d’essence tita­no-pro­mé­théenne » de Guillaume, devienne une uto­pie qui se trans­for­me­ra rapi­de­ment en dys­to­pie et, à terme, en dis­pa­ri­tion de toute vie, humaine ou non, sur notre planète.

Septentrion : la conception hyperboréenne de l’Europe de Guillaume Faye

Pierre Krebs, dans sa pré­face pour l’édition alle­mande au livre de Guillaume Faye, Pourquoi nous com­bat­tons, parue en 2006, exhor­tait les Européens à suivre le panache blanc de Guillaume Faye qui appe­lait au retour de la Furia fran­cese: « Allumons donc ensemble la petite allu­mette de la furia fran­cese à la petite allu­mette de la furia españo­la, de la furia teu­to­ni­ca et de la furia ita­lia­na, rus­sia, bul­ga­ria, hel­ve­ti­ca, croa­tia, islan­dia… et alors, oui, nous par­vien­drons à faire s’enflammer le bra­sier de la furia euro­pea­na tout entière qui remet­tra le monde sur ses pieds».

À défaut de bra­sier, la geste euro­péenne de Guillaume Faye prô­nant un regrou­pe­ment du monde blanc, est née dans les espaces gla­cés du Grand Nord. Guillaume qua­li­fiait son paga­nisme d’apollinien ; l’Apollon des Grecs était sur­nom­mé Hyperboréen parce que, chaque année, à l’ap­proche de l’hi­ver, Apollon quit­tait ses sanc­tuaires grecs de Delphes ou Délos sur un char tiré par des cygnes blancs pour séjour­ner chez les Hyperboréens, un peuple fabu­leux qui vivait dans une contrée para­di­siaque dans l’extrême nord, au-delà des terres connues, au-delà de la région où souffle Borée, le vent du nord. Apollon reve­nait en Grèce au prin­temps, mar­quant le retour de la lumière.

Une phrase attri­buée à tort à Nietzsche disait que l’Europe se ferait au bord du tom­beau ; nous y sommes, nous y sommes tel­le­ment que la terre glisse dans la fosse sous nos pieds et que nous avons du mal à ne pas y être entraî­nés.

Je reste per­sua­dé que l’Europe est un immense espoir détour­né en per­ma­nence par des forces obs­cures qui ne veulent pas voir arri­ver son avè­ne­ment ; l’Europe n’a véri­ta­ble­ment jamais encore pu voir le jour, déchi­rée en per­ma­nence par d’horribles conflits géné­rés par ces mêmes enti­tés néfastes.

Il n’y a pas d’autre pos­si­bi­li­té de la faire naître, ou renaître, que de remon­ter à la source hyper­bo­réenne, d’où sont issus, d’un très loin­tain pas­sé, nos ancêtres Indo-Européens ; Hyperborée est une source de Jouvence inépui­sable qui recrée le monde à chaque ins­tant, un rite inin­ter­rom­pu qui recom­mence per­pé­tuel­le­ment le mythe d’origine de la créa­tion du monde euro­péen, un monde né dans les terres arc­tiques, comme avait su si bien nous l’expliquer Mircea Eliade.

C’est le prin­cipe même de la Tradition pri­mor­diale, née elle-même de ce conti­nent tout aus­si pri­mor­dial qui a su et vou­lu répandre ses connais­sances à l’ensemble de la planète(11).

Il est vrai­sem­blable que Guillaume Faye avait eu l’intuition que ce mythe, l’Hyperborée(12), était une réa­li­té, comme tous les mythes, qu’Apollon se ren­dait bien chaque année sur une terre où vivaient les dieux, un conti­nent enfoui désor­mais sous les glaces qui a don­né à la Terre les pos­si­bi­li­tés d’entamer sa grande aven­ture cos­mique.

La quête hyper­bo­réenne du pro­mé­théen Guillaume Faye a com­men­cé par un mou­ve­ment poli­tique qui s’est appe­lé – ça ne s’invente pas – le pro­mé­théisme.

Le pro­mé­théisme est un pro­jet géo­po­li­tique créé par le chef d’État polo­nais Józef Piłsudskidans l’entre-deux-guerres afin d’affaiblir l’Empire russe puis l’Union sovié­tique en sou­te­nant les mou­ve­ments indé­pen­dan­tistes des peuples non russes qui y étaient sou­mis (dont les Ukrainiens, les Polonais, les Lituaniens). Ce mou­ve­ment a don­né nais­sance à cette époque au pro­jet Intermarium(13)(entre les mers) res­tau­ré en 2017 sous la férule de Guillaume Faye que les pro­mo­teurs de cette renais­sance avaient éri­gé en auto­ri­té spi­ri­tuelle, repre­nant son concept d’archéofuturisme avec quelques adaptations(14). C’est ain­si que Guillaume s’est retrou­vé entraî­né dans un imbro­glio par des par­ti­sans ukrai­niens dont le pro­jet majeur consis­tait à se déga­ger, avec l’aide de l’Otan, d’une hypo­thé­tique tutelle de la Russie alors que Guillaume Faye s’activait, en même temps, à ten­ter de créer un front uni du monde blanc de l’Atlantique à la Sibérie, incluant donc plei­ne­ment cette même Russie, avec le pro­jet qu’il avait dénom­mé Septentrion.

Cette nou­velle aven­ture a été vécue par Guillaume Faye en com­pa­gnie de Robert Steuckers et Pierre Krebs qui ont contri­bué à la mise en place de cette grande idée par­ti­ci­pant à de nom­breuses réunions en Europe et en Russie(15).

En 2010, Jean-Marie Le Penavait repris ce concept qu’il avait expo­sé dans un entre­tien accor­dé à Rivarolle 9 avril de la même année, concept qu’il avait bap­ti­sé « l’Europe boréale» : avec ces deux mots, Jean-Marie Le Pen ne retour­nait pas seule­ment aux « fon­da­men­taux » du par­ti, mais aus­si aux mythes de fon­da­tion euro­péens.

Et, dans le même registre, je pas­se­rai sous silence les péri­pé­ties de la ten­ta­tive d’annexion du Groenland mené par l’extravagant Donald Trumpqui a abou­ti, il y a quelques jours, à un accord tri­par­tite dit « accord de sécu­ri­té de sep­tembre 2026» : Washington, Copenhague et Nuuk ont signé un accord de défense tri­par­tite à l’ONU le 22 sep­tembre 2026. Le Parlement danois l’a rati­fié le 19 novembre 2026.

Je ne m’aventurerai pas plus avant sur ce thème dont les péri­pé­ties que je n’ai pas vécues, ont été racon­tées par les pro­ta­go­nistes et aus­si par « l’historien de l’extrême-droite », Stéphane François, dont j’ai cité plus haut un extrait de l’article inti­tu­lé : Guillaume Faye à l’avant-garde d’une nou­velle théo­rie du natio­na­lisme blancparu le 17 mai 2022 dans Fragments sur les temps pré­sents.

Dominique Venner ne s’y était pas trom­pé quand il deman­dait : « Qu’est-ce que l’Europe ?»

« La réponse n’est pas si simple. Mieux encore, : qu’est-ce qu’un Européen ? Dans un essai sur “L’Art du roman”, Milan Kunderaa sug­gé­ré une défi­ni­tion magni­fique dans sa briè­ve­té. Un Européen, dit-il, est celui qui a la nos­tal­gie de l’Europe. Tout est dit ou presque. Nostalgie nous vient du grec ʺnos­tosʺ qui signi­fie ʺre­tourʺ, mot char­gé depuis Nietzsche d’un sens à longue por­tée. L’Europe, dont les Européens éprouvent la nos­tal­gie, leur vient de la mémoire trans­fi­gu­rée par la légende. Cette Europe-là ne sau­rait se confondre avec les formes incer­taines aux­quelles son nom se trouve aujourd’hui asso­cié et, pour­tant, même dans les lieux les moins pro­pices, il arrive que souffle l’esprit. »

Guillaume Faye disait, dans L’Archéofuturisme: « Les bou­le­ver­se­ments à venir de la tech­no-science — notam­ment en géné­tique — comme le tra­gique retour au réel qui se pré­pare pour le XXIe siècle requer­ront le retour à une men­ta­li­té archaïque. C’est le moder­nisme qui est déjà un pas­séisme. Mais atten­tion ; il ne s’agit pas de suc­com­ber au “tra­di­tio­na­lisme” clas­sique, enta­ché de folk­lore et rêvant (en arrière toute) d’un retour au pas­sé. La moder­ni­té est deve­nue obso­lète. Le futur doit être “archaïque”, c’est à dire ni moderne ni pas­séiste. »

Voilà qui tombe bien ; je cite sou­vent un dic­ton russe qui résume le concept d’archéofuturisme, mais aus­si celui de pri­mor­dia­lisme :

« Le pas­sé n’est pas un port, c’est un phare. »