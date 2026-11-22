En 1904, dans son livre « L’eau de mer, milieu orga­nique» René Quinton indique que chaque orga­nisme conserve la mémoire chi­mique du milieu marin pri­mi­tif. Il inven­ta le « plas­ma de Quinton» après avoir obser­vé la simi­li­tude entre l’eau de mer diluée et le plas­ma san­guin. Ce n’est bien sûr, pas de l’eau de mer pure car l’isotonie de l’eau de mer n’est pas la même que celle du sang.

Par défi­ni­tion, l’i­so­to­nie est l’é­tat de deux solu­tions qui pos­sèdent la même ten­sion osmo­tique ou la même concen­tra­tion en solu­tés, sépa­rées par une mem­brane semi-per­méable.

Chez l’hu­main, dans le sang la concen­tra­tion nor­male de sodium (natré­mie) est com­prise entre 136 et 145 mmol/​L, ce qui cor­res­pond à une solu­tion saline d’en­vi­ron 0,9 % de chlo­rure de sodium (sou­vent appe­lée sérum phy­sio­lo­gique) soit envi­ron 9 g/​L.

La concen­tra­tion de sel de l’eau varie en fonc­tion de son ori­gine, l’océan Atlantique 35 g/​L, la Méditerranée 38 g/​L, la mer Baltique 3 à 10 g/​L et la mer Morte 265 g/​L.

Pour obte­nir une solu­tion iso­to­nique à par­tir d’eau de mer pure, il faut obli­ga­toi­re­ment la diluer avec de l’eau douce ou de source (envi­ron 1⁄ 4 d’eau de mer pour 3⁄ 4 d’eau douce).

En mars 1907, il inau­gure le tout pre­mier dis­pen­saire marin à Paris où il pra­tique sur des nour­ris­sons jus­qu’à 300 injec­tions sous-cuta­nées par jour. Puis, il étend ce concept en pro­vince : Lyon, Nancy, Reims, Brest, Dunkerque, Rennes et Saint-Malo. En 1910, il l’ex­porte en Belgique, en Suisse, en Italie, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Égypte et en Algérie. L’arrivée des anti­bio­tiques, la géné­ra­li­sa­tion de la sécu­ri­té sociale et l’a­dop­tion du sérum phy­sio­lo­gique stan­dar­di­sé pro­vo­quèrent le déclin pro­gres­sif de ces ins­ti­tu­tions. Les dis­pen­saires marins fonc­tion­naient grâce au mécé­nat est assu­raient la gra­tui­té totale des soins pour les familles pauvres.

Développée dans les années 1980 par le méde­cin fran­çais Dr Bernard Guezde Nice dans le pro­lon­ge­ment des tra­vaux his­to­riques de René Quinton, l’hydro­to­mie per­cu­ta­néeconsiste à injec­ter par voie sous-cuta­née ou intra­der­mique du sérum phy­sio­lo­gique ou du plas­ma de Quinton(eau de mer iso­to­nique) afin de trai­ter les mala­dies arthro­siques lom­baires. Aujourd’hui, cette tech­nique est tou­jours uti­li­sée, en autre, par le doc­teur Vincent Reliquetà Tourcoing. Mais celui-ci est har­ce­lé par l’ordre des méde­cins qui l’a condam­né en juin 2023, ain­si que 53 autres méde­cins, à l’in­ter­dic­tion de pra­tique de la méde­cine alors que ce pro­cé­dé est uti­li­sé dans toute l’Europe.