Remèdes écartés : eau de Quinton
Nous évoquerons aujourd’hui l’eau de Quinton. Cette analyse s’inscrit dans notre enquête sur les remèdes écartés, et fait suite à :
• le bleu de méthylène,
• la térébenthine,
• le dioxyde de chloreou CDS.
• l’iode,
• au diméthyl sulfoxyde (DMSO),
• à l’argent colloïdal,
À suivre : le MMS (Solution Minérale Miracle).
Restez bien à l’écoute !
Eau de Quinton
Aujourd’hui, nous allons parler des travaux d’un scientifique Commandeur de la Légion d’honneur, en 1921, en reconnaissance de l’ensemble de ses états de service exceptionnels durant la guerre, il s’agit du biologiste René Quinton.
À 47 ans, en août 1914, il s’engage et rejoint le front comme capitaine d’artillerie de réserve. Durant 4 ans, son parcours fut exemplaire, il se porte systématiquement aux postes d’observation les plus avancés pour régler les tirs d’artillerie sous le bombardement ennemi. Ce qui lui vaudra d’être blessé huit fois et il obtiendra 7 citations à l’ordre de l’Armée. Promu chef d’escadron, il terminera la guerre comme lieutenant-colonel de réserve.
Naturaliste et physiologiste, René Quinton a mené ses travaux au Collège de France, génie méconnu, il a tenu un rôle majeur dans les débuts de l’aviation. Il a créé la fondation de la Ligue Nationale Aérienne, organisation destinée à stimuler et promouvoir l’aviation française face à la concurrence étrangère. Il a travaillé aux cotés de Jules Marey, l’inventeur de la chronophotographie.
En 1904, dans son livre « L’eau de mer, milieu organique» René Quinton indique que chaque organisme conserve la mémoire chimique du milieu marin primitif. Il inventa le « plasma de Quinton» après avoir observé la similitude entre l’eau de mer diluée et le plasma sanguin. Ce n’est bien sûr, pas de l’eau de mer pure car l’isotonie de l’eau de mer n’est pas la même que celle du sang.
Par définition, l’isotonie est l’état de deux solutions qui possèdent la même tension osmotique ou la même concentration en solutés, séparées par une membrane semi-perméable.
Chez l’humain, dans le sang la concentration normale de sodium (natrémie) est comprise entre 136 et 145 mmol/L, ce qui correspond à une solution saline d’environ 0,9 % de chlorure de sodium (souvent appelée sérum physiologique) soit environ 9 g/L.
La concentration de sel de l’eau varie en fonction de son origine, l’océan Atlantique 35 g/L, la Méditerranée 38 g/L, la mer Baltique 3 à 10 g/L et la mer Morte 265 g/L.
Pour obtenir une solution isotonique à partir d’eau de mer pure, il faut obligatoirement la diluer avec de l’eau douce ou de source (environ 1⁄4 d’eau de mer pour 3⁄4 d’eau douce).
En mars 1907, il inaugure le tout premier dispensaire marin à Paris où il pratique sur des nourrissons jusqu’à 300 injections sous-cutanées par jour. Puis, il étend ce concept en province : Lyon, Nancy, Reims, Brest, Dunkerque, Rennes et Saint-Malo. En 1910, il l’exporte en Belgique, en Suisse, en Italie, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Égypte et en Algérie. L’arrivée des antibiotiques, la généralisation de la sécurité sociale et l’adoption du sérum physiologique standardisé provoquèrent le déclin progressif de ces institutions. Les dispensaires marins fonctionnaient grâce au mécénat est assuraient la gratuité totale des soins pour les familles pauvres.
Développée dans les années 1980 par le médecin français Dr Bernard Guezde Nice dans le prolongement des travaux historiques de René Quinton, l’hydrotomie percutanéeconsiste à injecter par voie sous-cutanée ou intradermique du sérum physiologique ou du plasma de Quinton(eau de mer isotonique) afin de traiter les maladies arthrosiques lombaires. Aujourd’hui, cette technique est toujours utilisée, en autre, par le docteur Vincent Reliquetà Tourcoing. Mais celui-ci est harcelé par l’ordre des médecins qui l’a condamné en juin 2023, ainsi que 53 autres médecins, à l’interdiction de pratique de la médecine alors que ce procédé est utilisé dans toute l’Europe.
Dans une étude récente, le Dr José Sempere, Professeur à l’Université d’Alicante (Espagne) du Département de Biotechnologie, conclut : « Je suis convaincu que les globules blancs se maintiennent plus longtemps dans la solution Quinton Isotonic, au-delà des 96 heures mesurées jusqu’ici. »
Il semble donc logique de se demander pour qui roule l’Ordre des médecins(1)mais tout le monde l’aura compris par pour le bien des patients.
La France a inventé cette technique et par pressions diverses et avariées, elle est la première à la supprimer. Il semblerait qu’une technique naturelle, simple et peu onéreuse n’a pas sa place dans le monde médicale.
Bernard CHRISTIAN
Rappelons que l’Ordre des médecins fut particulièrement actif dans l‘«obligation vaccinale» Covid.
Bonjour, pour ma part j’utilise quotidiennement les produits Quinton pour l’hygiène nasale et oculaire. Très efficaces en prévention des maladies hivernales, sans toxicité, et bien moins chers que ce que veut nous vendre l’industrie pharmaceutique.
Et merci pour vos articles sur ces médecines « oubliées », elles doivent revenir au premier plan.