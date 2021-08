Manifestation anti-passe sanitaire à Thonon-les-Bains

3 500 per­sonnes pré­sentes, au départ de la place des Arts, sous un soleil de plomb, qui n’est pas arri­vé à modé­rer l’enthousiasme.

Quelques dis­cours pour « chauf­fer l’am­biance et l’at­mo­sphère » qui n’en avaient pas vrai­ment besoin et le long cor­tège s’est mis en branle au son des tam­bours qui ouvraient la marche, pas­sant devant les ter­rasses des cafés habi­tuel­le­ment com­plètes à cette époque de l’an­née, mais aujourd’­hui bien vides depuis l’o­bli­ga­tion du passe-sanitaire.

Une halte sur la place de la mai­rie, où plu­sieurs mariages étaient célé­brés, n’ayant pas pu l’être plus tôt pour cause de confi­ne­ment. « Les mariés avec nous » récla­mait la foule, et un couple tout juste uni s’est mis à dan­ser au milieu des mani­fes­tants avec un bel enthousiasme…

Un peu plus loin, une halte devant la rue où se trouve la sous-pré­fec­ture, là… bar­rage ! Quelques maigres bar­rières devant cinq (oui 5 !) poli­ciers en attente… Quand je pense aux quelques cars de CRS qui pro­tègent chaque same­di la mai­rie d’Estrosi… je me marre !!!

Un groupe de mili­tants Savoisiens prend la pause devant les repré­sen­tants de ce qu’ils nomment « force d’occupation ».

Et le cor­tège bon enfant repart pour un tour de la cité cha­blai­sienne… Parmi les mul­tiples pan­cartes, celle d’un « ini­tié » m’a paru plus convain­cante que les deux ou trois ban­nières ban­nières, anar­chiste ou Guevariste, com­bat­tant avec trente ans de retard ou essayant de rap­pe­ler que le Che, dans les années 60, tuait les gosses autre­ment qu’a­vec des vaccins !

Quelques anti­fas pré­sents, res­tant cou­ra­geu­se­ment der­rière leur dra­peau rouge et noir, sont res­tés d’une dis­cré­tion de vio­lette, n’i­mi­tant pas leurs col­lègues de Montpellier qui à la même heure atta­quaient sau­va­ge­ment la tête du cor­tège fai­sant plu­sieurs blessés.

Le cor­tège est repar­ti gen­ti­ment jus­qu’à la Place du Belvédère, autour du jet d’eau, les pré­sents pro­met­tant de reve­nir same­di pro­chain.

Le ren­dez-vous est pris…

De notre envoyé spé­cial Patrice LEMAÎTRE