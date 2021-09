Quand le JAZ est là ♫ le JAM s’en va ♪

Les Jeunes avec Macron, les JAM, devient offi­ciel­le­ment le mou­ve­ment de jeu­nesse de La République en Marche en février 2018. Ambroise Méjean, bonne gueule de pre­mier de la classe, en est le délé­gué géné­ral depuis juillet 2019. Le JAM est situé rue Sainte Anne à Paris (*)

Bien sûr, ces jeunes nubiles ont un site dédié ici, riche d’i­dées pour cette com­mu­nau­té de bou­ton­neux amou­reux de leurs profs (de fran­çais). À la bou­tique, on peut s’y pro­cu­rer ces magni­fiques chaussettes :

Prévoir une bonne heure de lec­ture pour cette logor­rhée de valeurs républicaines.

« Depuis 2019, notre mou­ve­ment s’ap­puie sur une équipe de char­gés de mis­sion pour pro­duire ses idées. Autour de Simon Pecnard, délé­gué géné­ral adjoint, ils animent des groupes de tra­vail sur des sujets variés. »

Produire des idées… ça laisse per­plexe. En anglais, une « jam ses­sion » est une séance d’im­pro­vi­sa­tion musi­cale. On dit « faire un un bœuf » en fran­çais. Improviser, ces jeunes ont tout com­pris de leur patron.

Février 2021 Réponse du ber­ger à la ber­gère, les Jeunes Avec Zemmour, les JAZ répliquent :

La pers­pec­tive des pro­chaines élec­tions pré­si­den­tielles pro­met d’être rock and roll. D’autant que les autres par­tis ne sont pas en reste pour séduire cet élec­to­rat pubère répu­té abs­ten­tion­niste. Je pro­pose de leur orga­ni­ser un tour­noi façon centre-aéré avec balle au pri­son­nier, course en sac et cham­boule tout. Macron a un coup d’a­vance avec Mc Fly-Carlito. Peut-être l’es­ca­lade avec Jordy « dur dur d’être un bébé » pour Zemmour.