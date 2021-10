Éric recadre son ami Michel

Le débat orga­ni­sé à l’i­ni­tia­tive de Front Populaire ce 4 octobre 2021 au Palais des Congrès, Porte Maillot à Paris, entre Michel Onfray et Éric Zemmour, fut de très haute tenue tout au long de ses 2 heures. Les pro­ta­go­nistes se connaissent bien et, on peut le voir, s’ap­pré­cient.

Ce der­nier n’a pas raté l’oc­ca­sion qui se pré­sen­tait de rele­ver la posi­tion très ambigüe de Michel Onfray sur l’is­lam et l’a très cour­toi­se­ment « reca­dré » à deux reprises en deux minutes. À l’ins­tar d’une bonne par­tie de la gauche, Onfray est tel­le­ment anti-chré­tien qu’il en devient pro-islam. Ses ten­ta­tives de pré­sen­ter la reli­gion d’Allah comme com­pa­tible avec les valeurs de la République sont détruites par un Éric Zemmour incol­lable sur le sujet.

Michel Onfray n’a tou­jours pas renié son viru­lent pam­phlet contre le chris­tia­nisme(1). Il se réfère notam­ment à la scène où Jésus chasse les mar­chands du Temple alors que c’est pré­ci­sé­ment cet épi­sode qui démontre que Jésus condamne les dérives mer­can­tiles de la reli­gion hébraïque et qui lui vau­dra sa condam­na­tion par les juifs. Onfray se ridi­cu­lise lors­qu’il a recours au « Point Godwin »(2) pour déni­grer la reli­gion catho­lique car… Hitler était catho­lique ! C’est un peu regret­table de sa part.