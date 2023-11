Cédric Herrou, l’agriculteur qui s’engage, mais pas trop

La France bobo retrouve son héros Herrou, « pay­san » bobo, et lui apporte son sou­tien — vir­tuel — dans les com­men­taires. Tout cela tombe au moment où une meute de racailles, entiè­re­ment issue de l’im­mi­gra­tion, lance un raid meur­trier dans un petit bal de cam­pagne, à Crépol(2).

Quand on connaît un tout petit peu le monde agri­cole, on sait que les agri­cul­teurs ont du mal à déga­ger quelques moments par jour pour avoir une vie fami­liale, sociale, et encore moins quelques loisirs.

Herrou, lui, monte les marches du Festival de Cannes, reçoit à Grenoble la médaille de la ville, fait le pied de grue à la fron­tière ita­lienne pour récu­pé­rer ses immi­grés clan­des­tins, passe des jour­nées au tri­bu­nal de Nice, donne des inter­views, est la vedette d’un docu­men­taire sur lui-même…

Notre agri­cul­teur, don­neur de leçons de fra­ter­ni­té, ne s’est pas ren­du dans le Donbass lorsque les Ukrainiens bom­bar­daient leurs propres conci­toyens, leurs frères, au pré­texte qu’ils étaient russophones.

Il ne s’est pas ren­du non plus en Israël pour por­ter un mes­sage de fra­ter­ni­té et ten­ter de mettre fin à la colo­ni­sa­tion par les Juifs des terres de leurs cou­sins Palestiniens.

Cédric Herrou est l’emblème de cette France sui­ci­daire, qui ne s’aime pas, pleutre et fri­pouillarde qui béné­fi­cie de l’ap­pui des médias subventionnés.