Et si les moines sauvaient notre civilisation ?

Ce titre pro­vo­ca­teur doit pour­tant être pris au sérieux. Ce sont les moines qui ont fait du Moyen-Âge l’une des périodes les plus spi­ri­tuelles de notre his­toire en assu­rant la jonc­tion des cultures

• païenne, celte, rurale, syl­vestre avec la proxi­mi­té de la nature (les Eaux et Forêts),

• romaine avec l’ar­chi­tec­ture, l’ad­duc­tion de l’eau, l’ad­mi­nis­tra­tion (les Pont et Chaussées),

• et bien sûr chré­tienne avec l’a­mour du pro­chain, le don de soi et la pri­mau­té de la spi­ri­tua­li­té.

Les moines ont per­mis à l’Europe de sor­tir de la tor­peur et du chaos qui ont sui­vi l’ef­fon­dre­ment de l’empire romain par un réseau de monas­tères qui étaient autant de centres cultu­rels — et agri-cultu­rels — d’ex­cel­lence.

Il est per­mis d’i­ma­gi­ner que ce réseau de monas­tères sau­ve­ra une fois encore notre civi­li­sa­tion en péril.

Marc Paitier a bien sai­si la symbo­lique du vin et de la vigne dans l’Écriture Sainte. Il décrit le rôle émi­nem­ment cultu­rel de la viti­cul­ture monas­tique dans un magni­fique livre qui lui a deman­dé plus d’un an et demi de tra­vail et toute une vie de passion.