La culture woke continue son offensive

Camaïeu l’avait fait, Etam ne pou­vait être en reste. La célèbre marque vient donc de sor­tir une col­lec­tion de lin­ge­rie « non gen­rée ». Et pour faire plus woke que woke, elle l’a inti­tu­lée « I/​ELLE/​S » en y ajou­tant une touche d’écriture inclu­sive. Pour les géants de l’industrie, faire du fric étant la pre­mière des pré­oc­cu­pa­tions, il faut se mon­trer en phase avec les « pro­grès » socié­taux. Les codes ves­ti­men­taires de l’islam ayant été inté­grés depuis long­temps à leurs col­lec­tions, ils s’approprient désor­mais le « gen­der free », c’est-à-dire le vête­ment libé­ré de toute attri­bu­tion d’un genre. Dans leurs rayons, les tenues « libé­rées » vont donc côtoyer celles qui sym­bo­lisent la sou­mis­sion. Cocasse !

Nos chères com­pagnes adeptes de la « décons­truc­tion des sté­réo­types » vont pou­voir se vêtir de slips kan­gou­rou, de boxers et autres bras­sières sans coque, sans arma­tures avec simple bande élas­tique. Les coupes et les cou­leurs neutres s’adapteront à toutes les iden­ti­tés de genre et à tous les corps pour une « indif­fé­ren­cia­tion réus­sie » : il s’agit de « s’affranchir des codes tra­di­tion­nels », explique la marque. Osez le genre homo… C’est mar­di-gras ! L’érotisme risque d’en prendre un sacré coup dans les chaumières !

Notons que les images pré­sen­tant la col­lec­tion exposent des femmes aux che­veux presque rasés lais­sant pla­ner le doute sur leur sexe et, sur­tout, des femmes noires en avant poste, les blanches étant relé­guées au second plan. Tous les codes du wokisme inté­grés dans une seule représentation.

Du grand art dans la propagande

Évidemment, dans la presse fémi­nine pro­gres­siste comme Madmoizelle, on se féli­cite de ce « chan­ge­ment de fond » qui, avec cette « lin­ge­rie gen­der-free pour­rait faci­li­ter le confort, l’euphorie de genre (sic), et donc la vie de plein de gens. » L’« eupho­rie de genre », voi­là un nou­veau concept qui atteste bien de dégé­né­res­cence de nos socié­tés consu­mé­ristes, hédo­nistes et jouis­seuses. Ce que cer­tains, sur Twitter, n’ont pas man­qué de dénon­cer en d’autres termes :