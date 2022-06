Estrosi veut un Grand Prix de Formule 1 à Nice

La rumeur nous par­vient d’a­bord par un ami qui « tra­vaille à la mai­rie »et qui tient l’in­for­ma­tion de bonnes mains : «». Une nou­velle lubie de l’an­cien cham­pion de moto ?

Cette rumeur doit être rap­pro­chée d’une autre : la fin du Grand Prix de Monaco qui est « en fin de contrat ». Selon Pierrick Levallet, dans Le 10 Sport : « L’édition 2022 du Grand Prix de Monaco pour­rait bien être la der­nière en Formule 1. Disputée le 29 mai der­nier avec une vic­toire de Sergio Pérez, la course dans la Principauté est en fin de contrat et pour­rait ne pas être recon­duite pour les années à suivre. La Formule 1 envi­sa­ge­rait de la reti­rer du calen­drier étant don­né l’évolution des mono­places (qui deviennent de plus en plus larges et longues) et l’aspect mono­tone de ce Grand Prix, jugé comme assez tech­nique au vu de sa piste étroite et de ses nom­breux virages mais net­te­ment moins spec­ta­cu­laire en com­pa­rai­son à d’autres cir­cuits. »

Le Grand Prix de Monaco remonte à 1929. Il est donc l’une des courses auto­mo­biles les plus anciennes et les plus pres­ti­gieuses au monde, dis­pu­tée en prin­ci­pau­té de Monaco, sur un cir­cuit urbain conçu en 1929. Ce cir­cuit très sélec­tif per­met de sélec­tion­ner des vain­queurs qui ont tous mar­qué l’his­toire de la Formule 1 :

Nombre de

victoires Pilote Années 6 Ayrton Senna 1987 , 1989 , 1990 , 1991 , 1992 , 1993 5 Graham Hill 1963 , 1964 , 1965 , 1968 , 1969 Michael Schumacher 1994 , 1995 , 1997 , 1999 , 2001 4 Alain Prost 1984 , 1985 , 1986 , 1988 3 Stirling Moss 1956 , 1960 , 1961 Jackie Stewart 1966 , 1971 , 1973 Nico Rosberg 2013 , 2014 , 2015 Lewis Hamilton 2008 , 2016 , 2019 2 Juan Manuel Fangio 1950 , 1957 Maurice Trintignant 1955 , 1958 Niki Lauda 1975 , 1976

La Principauté a bien com­pris que faire tour­ner en rond des bolides dans les rues et les tun­nels de Monte Carlo est deve­nu une aber­ra­tion totale. Les diverses pol­lu­tions dépassent tous les som­mets. C’est pour­quoi la Principauté pro­meut au fil des ans une course inédite de voi­tures 100 % électriques.