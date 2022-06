Pourquoi la Croix-Rouge s’associe au multiculturalisme

Quand la Croix-Rouge s’associe au multiculturalisme, c’est la culture française qui porte sa croix

En ces jours de cani­cule, la Croix Rouge fran­çaise dif­fuse en ligne une affiche illus­trée qui met en scène :

• une femme fran­çaise habillée d’une jolie robe courte d’été, assise une ombrelle à la main ;

• une femme d’origine immi­grée por­tant un voile isla­mique et une robe longue informe, buvant debout à la bou­teille ;

• ain­si qu’un homme de peau noire, en posi­tion allon­gée de repos.

On pour­rait se deman­der, si on négli­geait l’influence pesante d’un mul­ti­cul­tu­ra­lisme sélec­tif, pour­quoi n’y figure pas une per­sonne de type et en tenue d’Extrême-Orient, ou du sous-conti­nent indien par exemple. Ces deux com­mu­nau­tés sont pour­tant nom­breuses en France, mais dis­crètes, inté­grées sinon assi­mi­lées, accul­tu­rées et tout au moins res­pec­tueuses de la culture et du mode de vie fran­çais. Elles ne reven­diquent pas pour autant des quo­tas de repré­sen­ta­tion visuelle. Cette remarque vaut éga­le­ment pour les publi­ci­tés et les pro­duc­tions ciné et télé­vi­sées. Les régies publi­ci­taires, les direc­tions des médias et le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) auraient-ils une vision moins inclu­sive qu’affiché, de la repré­sen­ta­tion com­mu­nau­taire ? Qu’on se ras­sure, les hommes de peau blanche, non repré­sen­tés ici mais encore majo­ri­taires en France dont ils sont les fils héri­tiers (on ima­gine mal la réci­proque dans un pays afri­cain), savent gérer le risque de coup de cha­leur, par édu­ca­tion et par bon sens.

L’art omni­pré­sent de la com­mu­ni­ca­tion pous­sé jusqu’à la mani­pu­la­tion ne lais­sant rien au hasard, nul doute que chaque mot, signe, cou­leur et coup de crayon a été minu­tieu­se­ment pen­sé pour impo­ser le maxi­mum de conte­nu sym­bo­lique dans un mini­mum d’espace gra­phique. Autrement dit, pour influen­cer la per­cep­tion par le citoyen (la cible) de la socié­té nou­velle à construire, son mode de vie, ses codes de conduite, ses modes de consom­ma­tion. En période élec­to­rale, le slo­gan civique « Ensemble adop­tons les bons réflexes afin de se pro­té­ger et pro­té­ger nos proches pen­dant la cani­cule » fait évi­dem­ment réfé­rence poli­tique à la coa­li­tion « Ensemble » de la majo­ri­té pré­si­den­tielle. Sur un ton mora­li­sa­teur, culpa­bi­li­sa­teur, comme une piqûre de rap­pel d’une cam­pagne vac­ci­nale, ici élec­to­rale, sans fin. L’appel mar­te­lé à se pro­té­ger vise encore et tou­jours à convaincre les pré­su­més incons­cients et à pro­té­ger autrui, à l’adresse des récal­ci­trants pré­su­més égoïstes.

La popu­la­tion fran­çaise, majo­ri­tai­re­ment urba­ni­sée, est visi­ble­ment prête à délé­guer à une auto­ri­té pro­vi­den­tielle ce qui relève de l’instinct natu­rel de conser­va­tion, voire de sur­vie, dure­ment éprou­vé par deux années d’hystérie poli­ti­co sani­taire. Il est vrai que la consigne d’anthologie pré­si­den­tielle d’ouvrir les fenêtres de nos domi­ciles toutes les deux heures, par­mi d’autres incon­grui­tés de la ges­tion publique de la crise du Covid, n’a pas favo­ri­sé l’exercice d’une liber­té indi­vi­duelle res­pon­sable et éclai­rée. Sur un mar­ché concur­ren­tiel de l’humanitaire, dont même l’Église catho­lique diri­gée par un Pape pro­gres­siste se fait l’avocat acti­viste des causes mon­dia­listes et droits-de‑l’hommistes autant que celles uni­ver­selles, on peut y voir le besoin de finan­ce­ment ouvert à un public de dona­teurs et de béné­fi­ciaires élar­gi à d’autres civi­li­sa­tions. Or, on connait les cri­tères de la finance isla­mique, fon­dés sur les prin­cipes de la cha­ria. La cam­pagne actuelle de com­mu­ni­ca­tion ferait-elle preuve de conces­sions intéressées ?

C’est ain­si qu’à ce rythme de déci­vi­li­sa­tion accé­lé­rée et de décul­tu­ra­tion for­cée, on se demande com­bien de temps la véné­rable ins­ti­tu­tion fon­dée en 1863 par l’homme d’affaires hel­vé­ti­co-fran­çais et huma­niste pro­tes­tant Henri Dunant (1828−1910), por­te­ra encore le nom et le sym­bole d’une croix. Déjà asso­ciée au Croissant-Rouge, fon­dé à la même époque par la Turquie, au sein du plus grand regrou­pe­ment mon­dial d’organisations huma­ni­taires sous le nom de Cristal-Rouge, la Croix-Rouge s’adresse autant à un public musul­man que chré­tien, même en terre chré­tienne. On attend, par réci­pro­ci­té, la même tolé­rance et ouver­ture d’esprit de la part de son homo­logue isla­mique, en terre musulmane.

Jean-Michel Lavoizard

www.aris-intelligence.com