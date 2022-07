Les 100 lieux qu’il faut voir : ne ratez pas l’épisode provençal !

Pour les amou­reux des pay­sages gran­dioses, les pas­sion­nés d’his­toire et de vieilles pierres ou les gour­mands à la recherche de pro­duits authen­tiques, France 5 conti­nue d’ex­plo­rer le patri­moine fran­çais avec téna­ci­té et bon­heur. La neu­vième sai­son de cette magni­fique col­lec­tion pro­pose des voyages char­gés de petites et grandes his­toires, en com­pa­gnie d’en­fants du pays pas­sion­nés par leur ter­roir, qui méritent de se poser devant son poste de télévisions.

Huit films inédits qui sont autant de témoi­gnages de la vita­li­té de nos ter­roirs.

Les 100 lieux qu’il faut voir

Balade pro­ven­çale, du Verdon à l’Estérel

Dimanche 17 juillet à 20:55.

Ne ratez pas ce magnifique épisode consacré à notre région

Les sen­tiers de Provence recèlent bien des tré­sors. Depuis les pay­sages cal­caires des gorges du Verdon, en pas­sant par la plaine de Fayence et ses jolis vil­lages per­chés, pour finir dans le mas­sif de l’Estérel, cette ran­don­née pro­ven­çale suit le par­cours du GR 49 et pro­met des moments d’une rare beau­té. La balade débute par le spec­tacle éblouis­sant de l’envol du vau­tour fauve au-des­sus des falaises du Verdon et se pour­suit avec la décou­verte d’un lieu très pri­vi­lé­gié : le châ­teau de la Colle Noire, la demeure de rêve du cou­tu­rier Christian Dior. Après une plon­gée féé­rique dans un éco­sys­tème médi­ter­ra­néen pro­té­gé, c’est au som­met de l’Estérel que se ter­mine ce lumi­neux voyage provençal.

Les des­ti­na­tions inédites à venir concernent : la Corse, la Dordogne, les Cévennes, le Chemin de Compostelle, le toit des Alpes, le pays cathare…

Lien de vision­nage de l’é­pi­sode pro­ven­çal : ici