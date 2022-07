Tout le monde se sou­vient de l’in­quié­tant méga­lithe noir qui appa­raît plu­sieurs fois dans le chef d’œuvre de Stanley Kubrik « 2001, Odyssée de l’es­pace ».



En 1980, dans le nord-est de la Géorgie (États-Unis), sur un tertre dé­so­lé, cinq méga­lithes sem­blables, en gra­nite, furent subi­te­ment éri­gés. Ils forment vague­ment une étoile, et s’é­lèvent vers le ciel, ce qui leur a valu peut être un peu vite le sur­nom de « Stonehenge américain ».

Les Georgia Guidestones (lit­té­ra­le­ment, « Pierres direc­trices de Géorgie »), comme on les appelle, sont un mys­tère : per­sonne ne sait qui a com­man­dé l’ouvrage ni pour­quoi. Les seules indi­ca­tions sur son ori­gine sont une plaque pla­cée à proxi­mi­té sur le sol (elle en pré­cise les dimen­sions et explique le sens d’une série d’entailles et d’orifices cor­res­pon­dant aux mou­ve­ments du soleil et des étoiles) et des ins­truc­tions gra­vées direc­te­ment dans le roc. Ces ins­truc­tions sont don­nées en huit langues — dont quatre langues anciennes : baby­lo­nien, grec ancien, sans­krit et hié­ro­glyphe égyp­tien — et témoignent d’une sin­gu­lière idéo­lo­gie New Age :