Au 18e sommet de la Francophonie, une fois de plus, la France se renie

Ces 19 et 20 novembre s’est tenu le 18e sommet de la Francophonie à Djerba, en Tunisie.

On peut s’interroger légi­ti­me­ment sur le rôle et l’évolution de cette « usine à gaz » bureau­cra­tique dans laquelle la France se dilue tou­jours plus en reniant son magis­tère cultu­rel et spi­ri­tuel. Il est d’ailleurs signi­fi­ca­tif et navrant, en Afrique d’où sont écrites ces lignes, que les ins­ti­tuts cultu­rels fran­çais, dénom­més fran­co­phones par pudeur gênée voire hon­teuse, pro­gramment et sou­tiennent désor­mais beau­coup plus d’activités cultu­relles locales que françaises.

Cette pièce inter­na­tio­nale de théâtre social était d’emblée enta­chée par la nomi­na­tion incon­grue, par le Président Macron, d’une chan­teuse fran­çaise d’origine congo­laise comme mar­raine de la Francophonie en 2024. Le choix de cette per­sonne, en qui la très grande majo­ri­té de Français ne se recon­naissent aucu­ne­ment, qui cri­tique ouver­te­ment la France où elle a eu la chance de naître et de gran­dir dans des condi­tions pri­vi­lé­giées, sus­cite natu­rel­le­ment de nom­breux com­men­taires exas­pé­rés par­mi les Français de culture, de souche et de bou­ture. Les reven­di­ca­tions pour soi et pour autrui les plus fan­tai­sistes étant à la mode, l’ingrate pré­tend ne rien devoir à la France, qu’elle accuse de « lui avoir pris, ou à ses parents… », on ne sau­ra pas quoi, elle ne le pré­cise pas. Personne n’est dupe des vraies rai­sons fis­cales de son exil en Belgique sous pré­texte fal­la­cieux du choix d’un pays qui assu­me­rait davan­tage son pas­sé colo­nial. Nul doute qu’elle trou­ve­ra un accueil cha­leu­reux dans l’importante com­mu­nau­té congo­laise du célèbre quar­tier bruxel­lois de Matonge, d’où elle pour­ra conti­nuer à déni­grer la France qui l’a élevée.