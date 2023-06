Youssef Hindi et Pierre-Antoine Plaquevent en conférence à Nice

Culture Populaire pro­pose une nou­velle confé­rence, très géo­po­li­tique, ani­mée par Youssef Hindi et Pierre-Antoine Plaquevent, et qui s’an­nonce très pro­met­teuse eu égard au pro­fil des confé­ren­ciers que cer­tains connaissent déjà pro­ba­ble­ment. Pour les autres, il s’a­git là d’une occa­sion unique d’al­ler au fond des choses et de tout bien mettre en perspective.