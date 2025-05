Pas de chance pour les « progressistes » 😒 :

L’élection de Robert Francis Prevost a don­nĂ© espoir Ă ces pro­gres­sistes car le nou­veau est un trĂšs proche du pape François. C’est ce der­nier qui a nom­mĂ© Prevost admi­nis­tra­teur apos­to­lique puis Ă©vĂȘque de Chiclayo au PĂ©rou en 2014–2015, pré­fet du DicastĂšre pour les Ă©vĂȘques en 2023, et car­di­nal la mĂȘme annĂ©e. Prevost a Ă©ga­le­ment accom­pa­gnĂ© François lors de dĂ©pla­ce­ments pon­ti­fi­caux, comme Ă Marseille en 2023 et Ă Ajaccio en 2024.

Voilà donc les « progressistes » rassurés, mais pas pour longtemps

Afin de savoir Ă quoi s’en tenir, tous atten­daient la pre­miĂšre ren­contre du nou­veau pape LĂ©on XIV avec les ambas­sa­deurs accré­di­tĂ©s auprĂšs du Saint-SiĂšge le 16 mai 2025, dans la salle ClĂ©mentine du Palais apos­to­lique. Il a pro­non­cĂ© un dis­cours trĂšs ins­pi­rĂ© de l’encyclique Rerum nova­rum de LĂ©on XIII(1), au cours duquel il a sou­li­gnĂ© l’im­por­tance de la famille comme pilier fon­da­men­tal de la socié­tĂ©. Il s’est adres­sĂ© aux res­pon­sables gou­ver­ne­men­taux en ces termes : « Il incombe Ă ceux qui ont des res­pon­sa­bi­li­tĂ©s gou­ver­ne­men­tales de s’efforcer Ă construire des socié­tĂ©s civiles har­mo­nieuses et paci­fiĂ©es. Cela peut ĂȘtre accom­pli avant tout en misant sur la famille fon­dĂ©e sur l’union stable entre un homme et une femme, une socié­tĂ© trĂšs petite sans doute, mais rĂ©elle et anté­rieure Ă toute socié­tĂ© civile ». Le pape a Ă©ga­le­ment appe­lĂ© Ă dĂ©fendre la digni­tĂ© humaine dans toutes ses dimen­sions, incluant expli­ci­te­ment « l’enfant Ă naĂźtre » et les per­sonnes ĂągĂ©es, affir­mant leur digni­tĂ© inhé­rente en tant que crĂ©a­tures de Dieu.

Famille fon­dĂ©e sur le couple homme-femme, pro­tec­tion de l’en­fant Ă naĂźtre
 cette dĂ©cla­ra­tion s’ins­crit dans la dĂ©fense des posi­tions tra­di­tion­nelles de l’Église catho­lique sur la famille et l’a­vor­te­ment, affir­mant la digni­tĂ© inhé­rente de l’en­fant Ă naĂźtre en tant que crĂ©a­ture de Dieu, et anĂ©an­tit les efforts du pape pré­cé­dent pour la recon­nais­sance des couples homo­sexuels. Le pape François avait dĂ©cla­rĂ© : « Les per­sonnes homo­sexuelles ont le droit d’ĂȘtre dans une famille. Ce sont des enfants de Dieu, elles ont droit Ă une famille. Ce qu’il faut, c’est une loi d’union civile, elles ont le droit d’ĂȘtre lĂ©ga­le­ment pro­té­gĂ©es. » Il avait Ă©ga­le­ment approu­vĂ© cette dĂ©cla­ra­tion de Fiducia Supplicans du 18 dĂ©cembre 2023 qui auto­rise les prĂȘtres Ă bĂ©nir les couples homo­sexuels, Ă condi­tion que cette bĂ©né­dic­tion soit effec­tuĂ©e en dehors des rituels litur­giques et sans confu­sion avec le sacre­ment du mariage.

Les lob­bies LGBT ont per­du lĂ une bataille qu’ils avaient enga­gĂ©e de longue date et qu’ils croyaient gagnĂ©e.