Le faste orches­tré par les « Autorités » lors de la com­mé­mo­ra­tion du 10e anni­ver­saire de l’at­ten­tat du 14 juillet à Nice, est très incon­ve­nant.

Toutes les per­son­na­li­tés qui se sont exhi­bées hier à Nice, étaient toutes — ou presque — en res­pon­sa­bi­li­té lors de l’at­ten­tat. Alignés, graves, solen­nels, la main sur le cœur et la larme à l’œil.

Le grand bal des faux culs pouvait commencer

Casting non exhaus­tif de cette pitoyable mise en scène à la gloire d’Emmanuel Macron qui fut contraint de contoyer le maire de Nice, Éric Ciotti, maître des lieux et à qui il a décla­ré la guerre, pré­sident de la République, qui pré­si­dait la céré­mo­nie.

• Nicolas Sarkozy, ancien pré­sident de la République,

• Christian Estrosi, maire de Nice au moment de l’attentat,

• François Hollande, pré­sident de la République au moment de l’attentat,

• Manuel Valls, Premier ministre au moment de l’attentat,

• Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur au moment de l’attentat,

et tous les col­lègues ministres de l’Intérieur,

• Gérard Collomb,

• Christophe Castaner,

• Gérald Darmanin,

• Bruno Le Maire, ancien ministre de l’Économie (repré­sen­tant le gou­ver­ne­ment),

• divers ministres, secré­taires d’État, par­le­men­taires, pré­fets et élus locaux. Impossible à énu­mé­rer tous.

Le prince Albert de Monaco était là en voi­sin.

• Marine Le Pen et Jordan Bardella se sont asso­ciés à cette tar­tuf­fe­rie de fort mau­vais goût de manière à bien mon­trer qu’ils font par­tie du Système.

Car enfin, soyons lucides : toutes ces per­son­na­li­tés étaient aux manettes, ou dans l’opposition de com­pli­ci­té, lorsque cet atten­tat fut per­pé­tré. Elles portent donc une res­pon­sa­bi­li­té directe dans la faillite sécu­ri­taire de ce soir-là, et… depuis lors pare-que rien ne s’est arran­gé de ce côté-là.

Ceux qui les ont sui­vis sont res­tés sur la même ligne :

• sou­mis­sion à Bruxelles qui impose des quo­tas d’im­mi­grés,

• refus obs­ti­né de nom­mer l’islamisme radi­cal,

• main­tien au for­ceps d’un « Vivre-Ensemble » doc­tri­naire et chi­mé­rique,

• jus­tice com­plice qui ne fait as expul­ser les OQTF :