Léon XIV au Stade de France : la Vérité contre le règne du mensonge

C’est dans ce cli­mat que le pape Léon XIV est venu à Paris. Ce ven­dre­di soir 25 sep­tembre 2026, devant 80 000 jeunes au Stade de France, il n’a pas pro­non­cé un dis­cours de plus. Il a tenu une parole réel­le­ment révo­lu­tion­naire. Non pas au sens des révo­lu­tions qui détruisent pour recons­truire un autre men­songe, mais au sens le plus radi­cal : il a rap­pe­lé que la seule issue est de vivre dans la Vérité. Plus de camps, plus de sys­tèmes viciés, plus de dia­lec­tiques sté­riles. La Vérité. Celle qui n’appartient à aucun par­ti. Celle qui pré­cède les consti­tu­tions et sur­vit aux régimes. C’est elle, et elle seule, qui pour­ra venir à bout des tota­li­ta­rismes qui se déve­loppent par­tout dans le monde, qu’ils se parent de pro­grès, de jus­tice ou de démocratie.

Léon XIV l’a dit sans détour, en s’appuyant sur l’Évangile :