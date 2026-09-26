Léon XIV au Stade de France : la Vérité contre le règne du mensonge
Le monde actuel ne fonctionne que sur des mensonges. Le mensonge n’est plus l’exception : il est devenu la règle.
Le mensonge habite les discours officiels, les médias, les systèmes politiques usés, les idéologies qui se succèdent et se ressemblent. Droite et gauche, progressisme et conservatisme de convenance, démocraties fatiguées et totalitarismes qui se reconstruisent sous des masques nouveaux : partout le même artifice, la même inversion des mots, la même peur de nommer les choses(1). On promet le bonheur en le retirant. On parle de liberté en l’enchaînant. On invoque la dignité en la piétinant.
C’est dans ce climat que le pape Léon XIV est venu à Paris. Ce vendredi soir 25 septembre 2026, devant 80 000 jeunes au Stade de France, il n’a pas prononcé un discours de plus. Il a tenu une parole réellement révolutionnaire. Non pas au sens des révolutions qui détruisent pour reconstruire un autre mensonge, mais au sens le plus radical : il a rappelé que la seule issue est de vivre dans la Vérité. Plus de camps, plus de systèmes viciés, plus de dialectiques stériles. La Vérité. Celle qui n’appartient à aucun parti. Celle qui précède les constitutions et survit aux régimes. C’est elle, et elle seule, qui pourra venir à bout des totalitarismes qui se développent partout dans le monde, qu’ils se parent de progrès, de justice ou de démocratie.
Léon XIV l’a dit sans détour, en s’appuyant sur l’Évangile :
« Jeunes de France, vous portez dans votre cœur un immense désir de liberté, un mot qui résonne avec force dans votre culture. Mais quelle est donc la source de la vraie liberté ? Jésus nous l’indique clairement lorsqu’Il dit que c’est la vérité qui nous rendra libres (cf. Jn 8, 32) ; et que la Vérité, c’est Lui-même (cf. Jn 14, 6) ! Voilà donc la source de la vraie liberté : la relation vivante avec Jésus. »
Et plus loin :
« Dieu traverse notre âme comme une lumière en nous invitant à un renouveau permanent, à une conversion qui donne tout son sens à l’existence, parce qu’elle fait de nous les acteurs d’une histoire qui passe de la confusion à la recherche de la vérité ; de l’indifférence à l’engagement pour la justice. »
La Vérité n’est pas une opinion parmi d’autres. Elle n’est pas négociable.
Elle libère précisément parce qu’elle n’est pas inventée par les hommes. Face aux puissances qui « cherchent à diviser les personnes et les peuples » et qui « promettent précisément ce qu’elles nous enlèvent, à savoir le bonheur », seule cette Vérité peut tenir. Le mensonge construit des prisons confortables. La Vérité ouvre un chemin.
Le Pape n’en est pas resté à l’analyse. Il a appelé les jeunes à combattre. Combattre, oui. Comme l’Église l’a toujours su faire, à l’image de saint Michel Archange, prince des milices célestes, qui terrasse le Dragon non par la haine mais par la fidélité à Dieu. Comme sainte Jeanne d’Arc, que Léon XIV a explicitement évoquée. Comme saint Paul, représenté l’épée à la main — « l’épée de l’Esprit ».
|Saint Paul – Vitrail de la Prioriale du Bourget du Lac
|Jeanne d’Arc embrassant l’épée de la Délivrance
Tableau de Dante Gabriel Rossetti (1828–1882)
Mais attention : ce combat n’a qu’une seule arme.
« Combattre, oui, comme l’a fait saint Paul […]. Ce verbe résonne avec force, ici en France, terre de sainte Jeanne d’Arc, une jeune fille qui a su combattre avec audace. Mais attention, le verbe comme l’image nous sont désormais clairs : le combat auquel nous sommes invités est celui de la foi, c’est-à-dire l’engagement à vivre selon l’Évangile […]. Notre combat n’est pas un combat contre les autres, il n’utilise pas les armes de la violence, du mépris ou de l’oppression. Notre seule arme est celle de l’amour qui se donne. »
Trois verbes de saint Paul structurent tout le discours : évite, tends, combats.
• Éviter l’orgueil, la vanité, la violence, la cupidité — ce « style de vie qui pousse à tout avoir, mais à n’être personne ; à recevoir quantité de “j’aime”, mais à rester seul avec soi-même ».
• Tendre vers la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. C’est le chemin de sainteté, celui qu’ont emprunté tant de fils et de filles de France, dont le bienheureux Marcel Callo, resté libre au fond du camp.
• Puis combattre. Non pour vaincre des adversaires humains, mais pour ne pas se laisser posséder par les forces qui s’opposent à la relation avec Dieu. L’amour qui se donne : voilà l’arme unique. Pas le ressentiment, pas la ruse, pas la force brute. Le don.
Léon XIV a conclu en montrant la tunique et la croix, reliques exposées ce soir-là :
« L’une a été enlevée au Christ ; l’autre, lui a été donnée. […] Toutes deux, la tunique et la croix, nous représentent, nous l’Église qui naît de la vie de Dieu donnée au monde. »
Et il a lancé cet appel :
« L’une a été enlevée au Christ ; l’autre, lui a été donnée. […] Toutes deux, la tunique et la croix, nous représentent, nous l’Église qui naît de la vie de Dieu donnée au monde. »
« Vous êtes les saints de France »
leur avait-il déjà dit plus tôt dans la soirée, avec une simplicité qui a électrisé le stade.
Voilà le véritable message de cette veillée. Dans un monde saturé de mensonges organisés, un pape américain dont une partie de son ascendance est française, est venu dire à la jeunesse que la liberté ne s’achète pas, qu’elle se reçoit de la Vérité, et que le seul combat digne de ce nom se mène avec l’amour qui se donne. Ni droite ni gauche. Ni système, ni contre-système.
La Vérité. Et l’Amour comme unique arme.
C’est révolutionnaire précisément parce que cela ne promet rien d’autre que la conversion du cœur. Les totalitarismes, anciens et nouveaux, craignent cette parole plus que toutes les contestations politiques. Car elle ne se discute pas. Elle se vit. Ou elle se refuse.
Le 25 septembre 2026 au Stade de France, Léon XIV n’a pas seulement parlé aux jeunes. Il a rappelé à la France et au monde, ce qu’elle a trop longtemps oublié : sans la Vérité, il n’y a que des prisons plus ou moins dorées. Avec elle, même dans la nuit, la lumière apparaît encore plus éclatante.
La veillée de prière avec le pape Léon XIV s’est achevée au Stade de France dans une atmosphère incandescente. pic.twitter.com/rphiSP0ZtY— Le JDD (@leJDD) September 25, 2026
Notre illustration à la une réalisée avec l’aide de l’IA
Ce que nous dénonçons inlassablement dans nos colonnes. Lire par exemple : La gouvernance par le mensonge du 2 décembre 2024
Vu les mensonges pratiqués par le Vatican depuis des décennies, surtout avec le dernier pape, quasiment un hérétique, franc-maçon qui a œuvré a la destruction du catholicisme tout en poussant les catholiques a se faire injecter par le faux “vaccin” mRNA et marqué comme du bétail (la marque du malin), on a du mal a croire que soudainement, la même entité revendique la vérité.
Si c’était Monseigneur Vigano, je dirais oui, c’est la vérité, le pape actuel, j’ai des doutes.
Il aurait aussi pu parler de ce que Jésus disait a ceux dont « le père était le mensonge, un meurtrier et un menteur de la première heure »…
Vous savez, ceux que l’on ne nomme pas en France, de peur d’aller en prison, car si nous vivons dans un monde de mensonges aujourd’hui c’est grâce a eux.