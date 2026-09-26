Pape Léon XIV - Jedi sabre Amour

Léon XIV au Stade de France : la Vérité contre le règne du mensonge

par | 26 sep­tembre 2026 | 1 com­men­taire

Le monde actuel ne fonctionne que sur des mensonges. Le mensonge n’est plus l’exception : il est devenu la règle.

Le men­songe habite les dis­cours offi­ciels, les médias, les sys­tèmes poli­tiques usés, les idéo­lo­gies qui se suc­cèdent et se res­semblent. Droite et gauche, pro­gres­sisme et conser­va­tisme de conve­nance, démo­cra­ties fati­guées et tota­li­ta­rismes qui se recons­truisent sous des masques nou­veaux : par­tout le même arti­fice, la même inver­sion des mots, la même peur de nom­mer les choses(1). On pro­met le bon­heur en le reti­rant. On parle de liber­té en l’enchaînant. On invoque la digni­té en la piétinant.

C’est dans ce cli­mat que le pape Léon XIV est venu à Paris. Ce ven­dre­di soir 25 sep­tembre 2026, devant 80 000 jeunes au Stade de France, il n’a pas pro­non­cé un dis­cours de plus. Il a tenu une parole réel­le­ment révo­lu­tion­naire. Non pas au sens des révo­lu­tions qui détruisent pour recons­truire un autre men­songe, mais au sens le plus radi­cal : il a rap­pe­lé que la seule issue est de vivre dans la Vérité. Plus de camps, plus de sys­tèmes viciés, plus de dia­lec­tiques sté­riles. La Vérité. Celle qui n’appartient à aucun par­ti. Celle qui pré­cède les consti­tu­tions et sur­vit aux régimes. C’est elle, et elle seule, qui pour­ra venir à bout des tota­li­ta­rismes qui se déve­loppent par­tout dans le monde, qu’ils se parent de pro­grès, de jus­tice ou de démocratie.

Léon XIV l’a dit sans détour, en s’appuyant sur l’Évangile :

« Jeunes de France, vous por­tez dans votre cœur un immense désir de liber­té, un mot qui résonne avec force dans votre culture. Mais quelle est donc la source de la vraie liber­té ? Jésus nous l’indique clai­re­ment lorsqu’Il dit que c’est la véri­té qui nous ren­dra libres (cf. Jn 8, 32) ; et que la Vérité, c’est Lui-même (cf. Jn 14, 6) ! Voilà donc la source de la vraie liber­té : la rela­tion vivante avec Jésus. »

Et plus loin :

« Dieu tra­verse notre âme comme une lumière en nous invi­tant à un renou­veau per­ma­nent, à une conver­sion qui donne tout son sens à l’existence, parce qu’elle fait de nous les acteurs d’une his­toire qui passe de la confu­sion à la recherche de la véri­té ; de l’indifférence à l’engagement pour la jus­tice. »

La Vérité n’est pas une opinion parmi d’autres. Elle n’est pas négociable.

Elle libère pré­ci­sé­ment parce qu’elle n’est pas inven­tée par les hommes. Face aux puis­sances qui « cherchent à divi­ser les per­sonnes et les peuples » et qui « pro­mettent pré­ci­sé­ment ce qu’elles nous enlèvent, à savoir le bon­heur », seule cette Vérité peut tenir. Le men­songe construit des pri­sons confor­tables. La Vérité ouvre un chemin.

Le Pape n’en est pas res­té à l’analyse. Il a appe­lé les jeunes à com­battre. Combattre, oui. Comme l’Église l’a tou­jours su faire, à l’image de saint Michel Archange, prince des milices célestes, qui ter­rasse le Dragon non par la haine mais par la fidé­li­té à Dieu. Comme sainte Jeanne d’Arc, que Léon XIV a expli­ci­te­ment évo­quée. Comme saint Paul, repré­sen­té l’épée à la main — « l’épée de l’Esprit ».

Saint-Paul-Épée-Prioriale_du_Bourget_du_Lac Jean Arc embrassant épée victoire - Rossetti
Saint Paul – Vitrail de la Prioriale du Bourget du Lac Jeanne d’Arc embras­sant l’é­pée de la Délivrance
Tableau de Dante Gabriel Rossetti (1828–1882)

Mais atten­tion : ce com­bat n’a qu’une seule arme.

« Combattre, oui, comme l’a fait saint Paul […]. Ce verbe résonne avec force, ici en France, terre de sainte Jeanne d’Arc, une jeune fille qui a su com­battre avec audace. Mais atten­tion, le verbe comme l’image nous sont désor­mais clairs : le com­bat auquel nous sommes invi­tés est celui de la foi, c’est-à-dire l’engagement à vivre selon l’Évangile […]. Notre com­bat n’est pas un com­bat contre les autres, il n’utilise pas les armes de la vio­lence, du mépris ou de l’oppression. Notre seule arme est celle de l’amour qui se donne. »

Trois verbes de saint Paul struc­turent tout le dis­cours : évite, tends, com­bats.
• Éviter l’orgueil, la vani­té, la vio­lence, la cupi­di­té — ce « style de vie qui pousse à tout avoir, mais à n’être per­sonne ; à rece­voir quan­ti­té de “j’aime”, mais à res­ter seul avec soi-même ».
Tendre vers la jus­tice, la pié­té, la foi, la cha­ri­té, la patience, la dou­ceur. C’est le che­min de sain­te­té, celui qu’ont emprun­té tant de fils et de filles de France, dont le bien­heu­reux Marcel Callo, res­té libre au fond du camp.
Puis com­battre. Non pour vaincre des adver­saires humains, mais pour ne pas se lais­ser pos­sé­der par les forces qui s’opposent à la rela­tion avec Dieu. L’amour qui se donne : voi­là l’arme unique. Pas le res­sen­ti­ment, pas la ruse, pas la force brute. Le don.

Léon XIV a conclu en mon­trant la tunique et la croix, reliques expo­sées ce soir-là :

« L’une a été enle­vée au Christ ; l’autre, lui a été don­née. […] Toutes deux, la tunique et la croix, nous repré­sentent, nous l’Église qui naît de la vie de Dieu don­née au monde. »

Et il a lan­cé cet appel :

« L’une a été enle­vée au Christ ; l’autre, lui a été don­née. […] Toutes deux, la tunique et la croix, nous repré­sentent, nous l’Église qui naît de la vie de Dieu don­née au monde. »

Pape Léon XIV - Stade France - 25 septembre 2026

« Vous êtes les saints de France »

leur avait-il déjà dit plus tôt dans la soi­rée, avec une sim­pli­ci­té qui a élec­tri­sé le stade.

Voilà le véri­table mes­sage de cette veillée. Dans un monde satu­ré de men­songes orga­ni­sés, un pape amé­ri­cain dont une par­tie de son ascen­dance est fran­çaise, est venu dire à la jeu­nesse que la liber­té ne s’achète pas, qu’elle se reçoit de la Vérité, et que le seul com­bat digne de ce nom se mène avec l’amour qui se donne. Ni droite ni gauche. Ni sys­tème, ni contre-système.

La Vérité. Et l’Amour comme unique arme.

C’est révo­lu­tion­naire pré­ci­sé­ment parce que cela ne pro­met rien d’autre que la conver­sion du cœur. Les tota­li­ta­rismes, anciens et nou­veaux, craignent cette parole plus que toutes les contes­ta­tions poli­tiques. Car elle ne se dis­cute pas. Elle se vit. Ou elle se refuse.

Le 25 sep­tembre 2026 au Stade de France, Léon XIV n’a pas seule­ment par­lé aux jeunes. Il a rap­pe­lé à la France et au monde, ce qu’elle a trop long­temps oublié : sans la Vérité, il n’y a que des pri­sons plus ou moins dorées. Avec elle, même dans la nuit, la lumière appa­raît encore plus éclatante.

Notre illus­tra­tion à la une réa­li­sée avec l’aide de l’IA

Ce que nous dénon­çons inlas­sa­ble­ment dans nos colonnes. Lire par exemple : La gou­ver­nance par le men­songe du 2 décembre 2024

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1 commentaire

  1. Ravol le 27 sep­tembre 2026 à 00:22

    Vu les men­songes pra­ti­qués par le Vatican depuis des décen­nies, sur­tout avec le der­nier pape, qua­si­ment un héré­tique, franc-maçon qui a œuvré a la des­truc­tion du catho­li­cisme tout en pous­sant les catho­liques a se faire injec­ter par le faux “vac­cin” mRNA et mar­qué comme du bétail (la marque du malin), on a du mal a croire que sou­dai­ne­ment, la même enti­té reven­dique la vérité. 

    Si c’é­tait Monseigneur Vigano, je dirais oui, c’est la véri­té, le pape actuel, j’ai des doutes.

    Il aurait aus­si pu par­ler de ce que Jésus disait a ceux dont « le père était le men­songe, un meur­trier et un men­teur de la pre­mière heure »…
    Vous savez, ceux que l’on ne nomme pas en France, de peur d’al­ler en pri­son, car si nous vivons dans un monde de men­songes aujourd’­hui c’est grâce a eux.

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