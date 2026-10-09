Émeutes lycéennes : la faillite de Mai 68

Les lycéens actuels ne font que suivre la voie de leurs aînés. Il est inter­dit d’interdire !

Les parents ont joui sans entraves, les enfants y ont droit !

Du pas­sé, fai­sons table rase ! À la pou­belle de l’Histoire, tout ce qui touche aux tra­di­tions, à la famille, à la nation et bien sûr à la reli­gion chrétienne.

L’immigration ara­bo-musul­mane mas­sive faci­li­tait ce pro­gramme des­truc­teur. Les immi­grés sont appe­lés « migrants ». Mieux encore, ils sont « une chance pour la France » :

Toute notre intel­li­gent­zia a vive­ment sou­te­nu ce pro­jet de sub­mer­sion migratoire :