Mai 68 - Interdit interdire

Émeutes lycéennes : la faillite de Mai 68

par | 9 octobre 2026 | 2 Commentaires 

Les émeutes actuelles de lycéens sont le reflet impi­toyable de la faillite totale de l’Éducation natio­nale sur tous les plans

C’est la faillite des reven­di­ca­tions syn­di­cales du « Manque de moyens », ce qui per­met de déres­pon­sa­bi­li­ser les ensei­gnants. Manque de moyens ? Parlons en :

Budget annuel de l’Éducation natio­nale e​n euros cou­rants [source DEPP /​Insee] :

Budget Éducation nationale - 1990 -2025

Le bud­get de l’Éducation natio­nale, sous la pres­sion des syn­di­cats, a presque tri­plé en 30 ans.

En Même Temps, voi­ci le clas­se­ment PISA de la France sur les 25 der­nières années :

Classement PISA 2000-2025

Le clas­se­ment inter­na­tio­nal de réfé­rence pour le niveau des élèves en fin de col­lège est PISA (Programme for International Student Assessment), mené par l’OCDE

Plus on verse de milliards, plus le niveau baisse !

Puisque la for­mule : « Manque de moyens » a abou­ti à cet échec, nous en dédui­sons que la for­mule contraire abou­ti­rait à l’ef­fet inverse.
Il convien­drait de réduire les moyens pour rele­ver le niveau PISA ! Logique, non ? Emoticon Eureka
Les lycéens brûlent leurs lycées tout neufs et bru­ta­lisent leurs ensei­gnants. C’est parce-qu’ils n’ont pas assez de moyens !

Le comble, c’est que les responsables de cette faillite se joignent aux manifestants ! Je prends les milliards, mais je ne rends aucun compte !

Toutes les orga­ni­sa­tions — qui se sont auto­pro­cla­mées de gauche — sou­tiennent les émeu­tiers incen­diaires.
En pre­mière ligne, la France Insoumise. Des élus (Bally Bagayoko, Louis Boyard, Clémence Guetté, Antoine Léaument, Paul Vannier, Mathilde Panot…) se sont ren­dus sur les blo­cus dès les pre­miers jours. Jean-Luc Mélenchon a appe­lé à sou­te­nir les reven­di­ca­tions, dénon­cé la « répres­sion » et la « sau­va­ge­rie poli­cière ».
Les autres par­tis dits de gauche se sont majo­ri­tai­re­ment ral­liés au sou­tien des reven­di­ca­tions et à la cri­tique de la répres­sion poli­cière. Olivier Faure (PS) a salué « une géné­ra­tion qui se lève » et cri­ti­qué une réponse « par la matraque ».
Des figures éco­lo­gistes (comme Marine Tondelier) ou d’autres (François Ruffin) ont éga­le­ment expri­mé leur soli­da­ri­té.
Le Parti Communiste Français ne rate pas cette oppor­tu­ni­té pour mon­trer qu’il existe encore et sou­tient clai­re­ment le mou­ve­ment.
Et bien enten­du les syn­di­cats qui gèrent l’Éducation natio­nale : Intersyndicale de l’Éducation natio­nale (SNES-FSU, CGT Educ’action, FO, Sud Éducation, Unsa, CFDT…) : elles ont appe­lé à des grèves et mani­fes­ta­tions en sou­tien (6, 8 et 13 octobre), esti­mant que les reven­di­ca­tions des lycéens rejoignent les leurs (moyens, postes, condi­tions de travail).

Les lycéens actuels ne font que suivre la voie de leurs aînés. Il est inter­dit d’interdire ! 

Mai 68 - Jouissez sans entravesLes parents ont joui sans entraves, les enfants y ont droit !

Du pas­sé, fai­sons table rase ! À la pou­belle de l’Histoire, tout ce qui touche aux tra­di­tions, à la famille, à la nation et bien sûr à la reli­gion chrétienne.

L’immigration ara­bo-musul­mane mas­sive faci­li­tait ce pro­gramme des­truc­teur. Les immi­grés sont appe­lés « migrants ». Mieux encore, ils sont « une chance pour la France » :

Bernard Stasi - Chance pour la France Marie Rose Moro - Enfants immigration chances France Nicolas Samsoen - Excellents Français

Toute notre intel­li­gent­zia a vive­ment sou­te­nu ce pro­jet de sub­mer­sion migratoire :

Jacques Attali :
« Il fau­drait orga­ni­ser la venue de deux mil­lions d’é­tran­gers par an entre 2020 et 2040 ».
Bernard-Henri Lévy :
« Nous pré­ten­dons être contre l’im­mi­gra­tion illé­gale, mais nous en avons besoin et tâchons de lui faire bon accueil. »
« Bien sûr, nous sommes réso­lu­ment cos­mo­po­lites. Bien sûr, tout ce qui est ter­roir, béret, bour­rées, binious, bref, “fran­chouillard” ou cocar­dier, nous est étran­ger, voire odieux. » (1985)
Daniel Cohn-Bendit :
« Il serait bon que le pour­cen­tage d’é­tran­gers atteigne un jour le tiers de la popu­la­tion. La barque est loin d’être pleine, elle est même trop vide. »
Bernard Kouchner :
« À 28 pays, l’Europe doit être capable d’ac­cueillir tous les migrants. Tout le monde doit se sen­tir concer­né, des pays qui bordent la Méditerranée aux pays scan­di­naves. »
Julien Dray :
« Les clan­des­tins nous aident à construire la France. Et sou­vent, ils la construisent encore mieux que les Français de souche. »
Rav David Touitou (rab­bin émi­nent don­nant des cours presque quo­ti­diens sur Internet):
« Ce que je vous ai dit tout l’heure est mar­qué dans le Sanhédrin. Le Mashiah [le Messie] ne vien­dra que lorsqu’Edom, l’Europe, la Chrétienté, sera tota­le­ment tom­bée. Donc je vous pose la ques­tion : c’est une bonne nou­velle que l’Islam enva­hisse l’Europe ? C’est une excel­lente nou­velle, ça annonce la venue de Mashiah ! » (extrait de Mashiah où es-tu ? cours filmé)

En même temps ces immi­grés alo­gènes étaient encou­ra­gés à pré­ser­ver leur culture. « Ils sont chez eux chez nous » disait Mitterrand(1). Ça tombe bien : les grandes entre­prises béné­fi­cient ain­si d’une main d’œuvre pas chère et plus docile que les ouvriers fran­çais syn­di­qués(2).

L’école n’a donc pas joué son rôle d’intégration

Elle a aban­don­né sa mis­sion ori­gi­nelle qui en fai­sait un « ascen­seur social » pour les meilleurs élèves, au pro­fit d’une mis­sion de des­truc­tion de la socié­té tra­di­tion­nelle : sup­pres­sion de la sélec­tion au mérite, rem­pla­cée par la sélec­tion socio-cultu­relle et l’en­doc­tri­ne­ment wokiste.

Drag Queen - École

Les ensei­gnants conspués ne récoltent que ce qu’ils ont semé.

Que va t‑on faire à présent de ces milliers de jeunes incultes, violents et — de surcroît — exigeants ?

Les émeu­tiers petits bour­geois d’au­jourd’­hui, héri­tiers des soixante-hui­tards, ne se case­ront plus aus­si bien que papa et maman dans la fonc­tion publique, gran­de­ment engor­gée. 
Quant aux émeu­tiers issus de l’im­mi­gra­tion, cou­tu­miers des incen­dies de voi­tures, accul­tu­rés, ignares, que feront-ils dans 5 ans, dans 10 ans ? Tous ne pour­ront pas être livreurs de pizzas.

UberEats

Qu’ils soient émeu­tiers des quar­tiers bour­geois ou émeu­tiers des « quar­tiers » tout court, l’en­thou­siasme sera frei­né lorsque leurs parents seront convo­qués et qu’il leur sera expli­qué qu’ils doivent payer pour l’ar­deur de leurs rejetons.

Qui paie­ra les retraites des ensei­gnants ? Tous ces émi­nents pro­fes­seurs sen­sés ensei­gner les mathé­ma­tiques, l’é­co­no­mie, la démo­gra­phie, l’his­toire ne se sont-ils pas posé la ques­tion ? Qui paie­ra vos retraites lors­qu’on ne pour­ra plus s’en­det­ter davantage ?

Il ne faut pas « dégrais­ser le mam­mouth »(3), parce-qu’il est obèse. Il faut l’a­battre parce-qu’il est nui­sible.

Le 18 avril 1988, en réponse au ques­tion­naire de l’association France Plus, François Mitterrand a écrit, dans un texte archi­vé par l’Élysée : « Les immi­grés qui se trouvent en situa­tion régu­lière en France, qui apportent leur effort, leur tra­vail, leur com­pé­tence, qui prennent part à notre pro­duc­tion, sont ici chez eux et doivent béné­fi­cier des mêmes règles que les tra­vailleurs fran­çais : l’égalité des droits est tout sim­ple­ment liée à l’égalité des devoirs. »
Certes Mitterrand par­lait des « immi­grés qui se trouvent en situa­tion régu­lière en France, qui apportent leur effort, leur tra­vail, leur com­pé­tence, qui prennent part à notre pro­duc­tion », mais bien vite l’af­flux fut sub­mer­sif et les immi­grés clan­des­tins, appe­lés « migrants » ont béné­fi­cié des mêmes pro­tec­tions.
Aujourd’hui la France n’ex­pulse même pas les immi­grés délin­quants puis­qu’ils sont chez eux. La France pro­nonce envi­ron 120 à 130 000 OQTF (Obligation de Quitter le Territoire Français) par an, mais seule­ment 10 % sont réel­le­ment exé­cu­tées.
Les esti­ma­tions par­le­men­taires éva­luent entre 600 000 à 700 000 per­sonnes ayant reçu au moins une OQTF et tou­jours en situa­tion irré­gu­lière en France (chiffre avan­cé par Laurent Wauquiez en 2024, repris dans des débats, et véri­fié par­tiel­le­ment par Libération/​CheckNews en sep­tembre 2024).

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Les syn­di­cats sont entre les mains des sala­riés de la fonc­tion publique et ne sont pas tou­chés par cette pres­sion à la baisse des salaires et les licen­cie­ments dans les entreprises.

CGT immigrés clandestins

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Selon la célèbre méta­phore de Claude Allègre, ministre de l’Éducation natio­nale, qui dési­gnait l’ex­trême lour­deur de l’ins­ti­tu­tion dont il avait la charge.
Très mal per­çue par le corps ensei­gnant et les syn­di­cats, cette for­mule a pro­vo­qué un vif émoi, des ten­sions et un fort sen­ti­ment d’hos­ti­li­té au sein de l’Éducation natio­nale, deve­nant l’emblème des conflits sociaux de son pas­sage au ministère.lariés de la fonc­tion publique et ne sont pas tou­chés par cette pres­sion à la baisse des salaires et les licen­cie­ments dans les entreprises.

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2 Commentaires 

  1. Tutux0743 le 10 octobre 2026 à 06:28

    Excellent résu­mé de la situa­tion ! 1 léger oubli… L’électorat FN via Le Menhir, ostracé(e)s depuis tou­jours, voire com­pa­ré à des nazi(e)s ! a pré­dit cela dés 1985 ! Donc, il parait bien nor­mal que le retour du bâton sera sans com­mune mesure ! Ni oubli, ni par­don et doré­na­vant, pas de quar­tiers… Fallait y pen­ser bien AVANT ! 2026 – 1985 = 41 hivers de kas­tor à bar­rage… Problème MAJEUR : ça ne se régle­ra pas paci­fi­que­ment et/​ou à l’a­miable ! Ceci n’est qu’un échan­tillon de ce que sera la séces­sion avec le reste des divers trou­peaux et chefs de clan !

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  2. Vincent le 10 octobre 2026 à 00:54

    Qui ?

    Mais qui est der­rière tout ça ?

    Il suf­fit de lire les noms de ceux qui avouent leurs crimes :
    Jacques Attali : eski­mo
    Bernard-Henri Lévy : eski­mo
    Daniel Cohn-Bendit : eski­mo
    Bernard Kouchner : eski­mo
    Julien Dray : eski­mo
    Rav David Touitou : eskimo

    Il est clair que der­rière l’in­va­sion orga­ni­sée de la France (et de tout le monde occi­den­tal) sont les eski­mos et leurs putes ser­viles (de Pompidou à Micron sans aucune excep­tion), les mer­dias, la plu­part des gau­chistes et autres traitres à leur races et leur pays.

    Inutile de se faire d’al­lu­sions, la racaille décé­ré­brée isla­­mo-afri­­caine n’a aucun ave­nir en France. Ils ont été impor­tés par les traitres et leurs maque­reaux eski­mos pour faire exac­te­ment ce qu’ils font : détruire la France.

    Ils ne par­ti­ront pas volon­tai­re­ment et paci­fi­que­ment, nous devrons les y for­cer, morts ou vifs, « la valise ou le cer­cueil ». À eux de choisir.

    Soyons clairs. La guerre civile est là. En fait, il s’a­git d’une guerre d’in­va­sion, la 5eme colonne ayant été ins­tal­lée par les glo­ba­listes, le lob­by eski­mo et leur com­plices de gauche pour mener une guerre de rem­pla­ce­ment et d’ex­ter­mi­na­tion contre les fran­çais de souche.

    Les jeunes Français de souche et ceux qui, issus d’im­mi­gra­tion aiment la France, vont devoir se sor­tir les doigts du cul, orga­ni­ser des milices de défense, s’ar­mer, s’en­trai­ner et être prêts à une guerre qui sera totale et impitoyable.

    Il fau­dra apprendre à tuer ou être tué., car il s’a­git de sa sur­vie, tout simplement.

    Les traitres, les élites, les col­la­bos, les pour­ris devront payer pour leur col­lu­sion avec l’en­ne­mi, qu’il soit eski­mo, enva­his­seur, colons ou islamiste.

    En tout cas, la pute des Rothschild, Micron va d’é­chec en échec, comme la presse libre le confirme :
    Washington sus­pends sanc­tions on Russian fuel trade, inclu­ding import to US 
    https://www.rt.com/news/647016-washington-suspends-sanctions-russian-fuel/
    The US Treasury Department has announ­ced a tem­po­ra­ry sanc­tions wai­ver on the Russian fuel trade amid sky­ro­cke­ting glo­bal prices. The move allows the sale, deli­ve­ry, offloa­ding, and import of Russian die­sel, inclu­ding to the United States, until at least April 7, 2027.
    Le dépar­te­ment du Trésor des États-Unis a annon­cé une déro­ga­tion tem­po­raire aux sanc­tions concer­nant le com­merce de car­bu­rant russe, dans un contexte de flam­bée des prix mon­diaux. Cette mesure auto­rise la vente, la livrai­son, le déchar­ge­ment et l’im­por­ta­tion de die­sel russe — y com­pris vers les États-Unis — jus­qu’au 7 avril 2027 au moins.

    Il fau­dra aus­si se débar­ras­ser de l’UERSS si l’Europe et la France veulent sur­vivre, mais ça c’est l’é­tape suivante.

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