Macron - 18 octobre 2026 - Émeutes

Macron nous a fait une magnifique manifestation d’impuissance

par | 19 octobre 2026 | Aucun com­men­taire

Pendant que les ambian­ceurs isla­mo-gau­chistes racaillent les villes de France : la raz­zia est géné­ra­li­sée.

Étymologie et his­toire du mot « raz­zia« 
De l’a­rabe magh­ré­bin ġāziya (en arabe clas­sique ġaz­wa) « expé­di­tion mili­taire, cam­pagne, incur­sion, attaque ». 
- 1725 gaze « incur­sion en ter­ri­toire enne­mi ou étran­ger pour enle­ver des trou­peaux, des récoltes, etc. » (lettre de J. A. De Peyssonnel, 10 août dans A. Dureau de La Malle, Peyssonnel et Desfontaines, Paris, 1838, t. 1, p. 320, cité par R. Arveiller ds Mél. Larthomas, 1985, p. 18);
- 1808 gazia (rap­port ms. sur Alger du chef de bataillon Boutin, Arch. du Ministère de la Guerre, Mém. et Reconnaissances, cart. 1314, 18, ibid., p. 19);
- 1836 razia (L. Blondel, Aperçu sur la situa­tion [… ] des pos­ses­sions fran­çaises dans le nord de l’Afrique, Alger, p. 47, ibid.);
- 1840 raz­zia (M. Quitard, mém. du 6 avril 1840 dans Du désar­me­ment des Arabes… , Paris, 1841, p. 16, ibid.). 

Tout cela n’est que raz­zias et n’a évi­dem­ment rien à voir avec une quel­conque forme de mani­fes­ta­tion, de sur­croît « lycéenne ».

Macron déroule son emploi du temps :
Samedi 17 novembre 2026, accom­pa­gné de sa momie, il assiste au concert de la malade sata­niste Céline Dion, atteinte par le syn­drome de la per­sonne raide.

Dimanche 18 octobre 2026, excep­tion­nel­le­ment de pas­sage à son bureau, Macron s’est expri­mé à la télé­vi­sion, devant ceux qui ne sont rien. Vous.

Lundi 19 novembre 2026, Macron reprend l’avion.

Macron gifle avion

Emmanuel Macron se fait gifler par Brigitte à sa sor­tie de l’a­vion pré­si­den­tiel le 25 mai 2025 à l’aéroport de Hanoï (Vietnam)

Du 19 au 21, le tou­riste com­pul­sif entame son 350e voyage offi­ciel pour une tour­née des pompes à essence dans les pays du Golfe : Koweït, Émirats arabes unis, Bahreïn et Qatar.

L’intégralité de cette logor­rhée pré­si­den­tielle du 18 octobre est dis­po­nible en ligne sur le site de l’Élysée. J’en ai com­men­té un pas­sage, qui, à lui seul, démontre l’im­pé­ri­tie de ce gol­den boy inver­ti. J’ai donc appor­té mes réponses (en bleu) à ses ques­tions existentielles.

« En regar­dant ces images, nous nous sommes tous deman­dé, qu’ont-ils dans la tête ?« 
Rien, ce sont des bulots à QI d’huître. Personne, à part lui, ne s’est posé cette question. 

« Comment des Français peuvent faire cela à la France ?« 
Ce ne sont pas des Français, ils se foutent de ce pays comme de leur pre­mière paire de Nike ou leur pre­mier scoo­ter volé.

« Pourquoi brû­ler la mai­rie de Limoges, l’of­fice de tou­risme à Lyon, enva­hir la mai­rie à Marseille ou atta­quer la rési­dence du pré­fet à Bordeaux ?« 
C’est la guerre, à l’i­mage de tous les bom­bar­de­ments, de Dresde à Hiroshima. On note­ra au pas­sage qu’il oublie les cen­taines de com­merces et autres lieux pri­vés dévas­tés. Il s’en fout, ce sont des sans dents, tout ce qui compte pour lui c’est La République

« Comment peuvent-ils en arri­ver là ? Rien ne le jus­ti­fie, rien ne l’ex­plique, rien ne l’ex­cuse« 
Quand on n’a aucune réponse à tout, quand on n’est pas capable d’ex­pli­quer quoi que ce soit, bref quand on est con, on ne vient pas par­ler à des mil­lions de Français, on ferme sa gueule.

Cette soirée-là, Macron nous a fait une magnifique manifestation d’impuissance

Ce qui, vu le per­son­nage, n’au­ra sur­pris personne.

Michel Lebon

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