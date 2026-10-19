Macron nous a fait une magnifique manifestation d’impuissance

« En regar­dant ces images, nous nous sommes tous deman­dé, qu’ont-ils dans la tête ?«

Rien, ce sont des bulots à QI d’huître. Personne, à part lui, ne s’est posé cette question.

« Comment des Français peuvent faire cela à la France ?«

Ce ne sont pas des Français, ils se foutent de ce pays comme de leur pre­mière paire de Nike ou leur pre­mier scoo­ter volé.

« Pourquoi brû­ler la mai­rie de Limoges, l’of­fice de tou­risme à Lyon, enva­hir la mai­rie à Marseille ou atta­quer la rési­dence du pré­fet à Bordeaux ?«

C’est la guerre, à l’i­mage de tous les bom­bar­de­ments, de Dresde à Hiroshima. On note­ra au pas­sage qu’il oublie les cen­taines de com­merces et autres lieux pri­vés dévas­tés. Il s’en fout, ce sont des sans dents, tout ce qui compte pour lui c’est La République

« Comment peuvent-ils en arri­ver là ? Rien ne le jus­ti­fie, rien ne l’ex­plique, rien ne l’ex­cuse«

Quand on n’a aucune réponse à tout, quand on n’est pas capable d’ex­pli­quer quoi que ce soit, bref quand on est con, on ne vient pas par­ler à des mil­lions de Français, on ferme sa gueule.