Macron nous a fait une magnifique manifestation d’impuissance
Pendant que les ambianceurs islamo-gauchistes racaillent les villes de France : la razzia est généralisée.
Étymologie et histoire du mot « razzia«
De l’arabe maghrébin ġāziya (en arabe classique ġazwa) « expédition militaire, campagne, incursion, attaque ».
- 1725 gaze « incursion en territoire ennemi ou étranger pour enlever des troupeaux, des récoltes, etc. » (lettre de J. A. De Peyssonnel, 10 août dans A. Dureau de La Malle, Peyssonnel et Desfontaines, Paris, 1838, t. 1, p. 320, cité par R. Arveiller ds Mél. Larthomas, 1985, p. 18);
- 1808 gazia (rapport ms. sur Alger du chef de bataillon Boutin, Arch. du Ministère de la Guerre, Mém. et Reconnaissances, cart. 1314, 18, ibid., p. 19);
- 1836 razia (L. Blondel, Aperçu sur la situation [… ] des possessions françaises dans le nord de l’Afrique, Alger, p. 47, ibid.);
- 1840 razzia (M. Quitard, mém. du 6 avril 1840 dans Du désarmement des Arabes… , Paris, 1841, p. 16, ibid.).
Tout cela n’est que razzias et n’a évidemment rien à voir avec une quelconque forme de manifestation, de surcroît « lycéenne ».
Macron déroule son emploi du temps :
• Samedi 17 novembre 2026, accompagné de sa momie, il assiste au concert de la malade sataniste Céline Dion, atteinte par le syndrome de la personne raide.
Macron at a Celine Dion concert as France burns to the ground. https://t.co/sMo6Dpxwsl— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) October 17, 2026
• Dimanche 18 octobre 2026, exceptionnellement de passage à son bureau, Macron s’est exprimé à la télévision, devant ceux qui ne sont rien. Vous.
Discours du 18 Octobre 2026 🤨 (Ceci est un contenu fictif purement parodique et caricatural avec une bonne dose de second degré et d’absurde, réalisé avec divers outils IA) #macron #discoursmacron #paris #harrypotter #casseurs https://t.co/n4W5let7Po— DAVYNIMAL (@DAVYNIMAL) October 18, 2026
• Lundi 19 novembre 2026, Macron reprend l’avion.
Du 19 au 21, le touriste compulsif entame son 350e voyage officiel pour une tournée des pompes à essence dans les pays du Golfe : Koweït, Émirats arabes unis, Bahreïn et Qatar.
L’intégralité de cette logorrhée présidentielle du 18 octobre est disponible en ligne sur le site de l’Élysée. J’en ai commenté un passage, qui, à lui seul, démontre l’impéritie de ce golden boy inverti. J’ai donc apporté mes réponses (en bleu) à ses questions existentielles.
« En regardant ces images, nous nous sommes tous demandé, qu’ont-ils dans la tête ?«
Rien, ce sont des bulots à QI d’huître. Personne, à part lui, ne s’est posé cette question.
« Comment des Français peuvent faire cela à la France ?«
Ce ne sont pas des Français, ils se foutent de ce pays comme de leur première paire de Nike ou leur premier scooter volé.
« Pourquoi brûler la mairie de Limoges, l’office de tourisme à Lyon, envahir la mairie à Marseille ou attaquer la résidence du préfet à Bordeaux ?«
C’est la guerre, à l’image de tous les bombardements, de Dresde à Hiroshima. On notera au passage qu’il oublie les centaines de commerces et autres lieux privés dévastés. Il s’en fout, ce sont des sans dents, tout ce qui compte pour lui c’est La République
« Comment peuvent-ils en arriver là ? Rien ne le justifie, rien ne l’explique, rien ne l’excuse«
Quand on n’a aucune réponse à tout, quand on n’est pas capable d’expliquer quoi que ce soit, bref quand on est con, on ne vient pas parler à des millions de Français, on ferme sa gueule.
Cette soirée-là, Macron nous a fait une magnifique manifestation d’impuissance
Ce qui, vu le personnage, n’aura surpris personne.
Michel Lebon
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