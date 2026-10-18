Évocation de Guillaume Faye
Partie 1
L’esprit-fusée, la « révolte des lycéens », l’invasion de l’Europe, la guerre civile raciale
Voici une série de trois articles qui évoqueront une figure éminente et incontournable de la Nouvelle Droite, Guillaume Faye.
Partie 1 : L’esprit fusée, la « révolte des lycéens », l’invasion de l’Europe, la guerre civile raciale.
Partie 2 : La convergence des catastrophes.
Partie 3 : Paganisme, prométhéisme, transhumanisme.
Guillaume Faye, cet esprit-fusée
Nous étions amis parce que nous partagions la même vision du monde qui tient en ces quelques mots quand il parlait de lui : « J’ai été élevé dans le culte du nationalisme français, de tendance bonapartiste, et le résultat paradoxal en fut un patriotisme européen. Mon milieu social d’origine est celui de la grande bourgeoisie parisienne, que je connais parfaitement de l’intérieur et dont je n’ai jamais partagé les idéaux conformistes et matérialistes, que je n’ai jamais enviée, parce que le style de vie qu’elle me proposait, fondamentalement, ne m’intéressait pas. »
Interrogé par Christopher Gérard en 2001, qui lui demandait : Quel a été votre itinéraire intellectuel ? Guillaume répondait : « Je n’aime pas ce mot d’ʺintellectuelʺ. Permettez-moi cette remarque un peu crue : j’ai toujours pensé que les intellectuels étaient à l’intelligence ce que la masturbation est à l’amour. ʺL’intellectuelʺ est un être narcissique, héritier des théologiens de Byzance, réfugié dans les idées pures (et fausses à 95%), qui perd son temps et en fait perdre aux autres. »(1)
C’est à ce moment-là et grâce à ces quelques lignes qui me plaisaient beaucoup que je me suis rapproché de Guillaume. C’est à ce moment-là que j’ai aimé l’homme, avec toutes ses outrances et ses fulgurances géniales, plus que le théoricien, à mon avis fourvoyé, qu’il est devenu par la suite ; et je dirai pourquoi.
D’ailleurs, pour continuer à lui témoigner toute ma gratitude, je fais toujours et encore des crises d’urticaire quand un quidam peu avisé me traite d’intellectuel.
C’est ce jour-là, celui de son enterrement, que j’ai acheté son ouvrage posthume, Guerre civile raciale, dont Daniel Conversano, son dernier éditeur, avait apporté quelques exemplaires qu’il vendait, exposés dans le coffre de sa voiture.
Rémi, qui dirige les Éditions du Lore, avait eu la bonne idée de réunir trois des amis de Guillaume pour composer un ouvrage qui serait un hommage à l’une des figures les plus emblématiques — en tout cas, la plus percutante et la plus naturelle, au sens de « vraie », sans fioritures et sans chichis, — de ce grand mouvement de pensée qui a émergé à la fin des années 60, comme pour répondre au simulacre de la pseudo-révolution de Mai 68, que la presse de grand chemin appellera la « Nouvelle Droite ».
C’est ainsi que Robert Steuckers, Pierre Krebs et moi-même avons collaboré à cet ouvrage collectif qui s’appellera : Guillaume Faye, cet esprit-fusée, une participation que certains esprits chagrins — que je qualifierai d’incontrôlés, faisant partie de ladite mouvance — me reprocheront ensuite violemment parce que Guillaume ne figurait pas à leur panthéon, en proférant des insanités sur notre ami qui venait à peine de disparaître.
Guerre civile raciale
Ce n’est que l’un des aspects de l’effondrement qui caractérise toutes les fins de cycle ; mais c’est sûrement celui que nous allons vivre très prochainement ; les émeutes des pseudo-lycéens n’en sont que les prémisses ; notre ami Guillaume Faye en avait prévu certaines modalités dans son livre : La Guerre civile raciale et, avant lui, Jean Raspail avec Le Camp des saints et, avant lui, sur un mode plus général, tous les auteurs dont vous retrouvez les citations sur chacun de mes ouvrages depuis 2006.
Première alerte : l’invasion de l’Europe par la brèche marocaine
Il y a eu une première alerte cette année lorsque des hordes de Marocains, qu’on chiffre à plus de 70 000 personnes, venus en camions affrétés par leur gouvernement, à pied ou à la nage, se sont littéralement rués fin juillet 2026 dans les artères de Ceuta et Melilla, (environ 83 000 habitants pour chacune des deux villes), les deux enclaves espagnoles au Maroc depuis 1580 pour la première et 1497 pour la seconde (en même temps qu’Oran, Bougie, Bône, Bizerte, La Goulette…) ; une opération orchestrée vraisemblablement par le Mossad et la CIA(2), les américano-sionistes n’ayant pas accepté que l’Espagne reconnaisse la Palestine, opération menée avec la collaboration du roi du Maroc inféodée à l’Amérique et à Israël par le truchement de celui qui semble diriger effectivement le Maroc, le franco-marocain André Azoulay.
Cette affaire est un signal alarmant pour l’ensemble de l’Europe. Étant vraisemblable qu’une brèche au sud vient d’être largement ouverte, le gouvernement espagnol de Pedro Sanchez étant lui-même co-responsable de cette invasion — lui qui a régularisé d’un coup plus d’un million de clandestins le 16 avril 2026, ceci qui ne pouvait manquer de créer un catastrophique appel d’air pour l’ensemble de notre continent ouest-européen.
La deuxième alerte vient de la France avec « la révolte des lycéens » qui sont en grande majorité des racailles d’origine étrangère
Chacun a bien constaté que les « lycéens » ne présentent, pour la plupart, aucune revendication sérieuse, qu’ils ne sont là que pour casser leurs propres écoles, piller et détruire les magasins se présentant sur leur route et affronter la police largement débordée en utilisant contre elle des moyens importants tels que des mortiers ; ces pseudo-lycéens se présentent le plus souvent en arborant les drapeaux d’origine de leurs pays maghrébins, ou celui de la Palestine qui leur sert d’alibi politique ; ils sont manipulés par l’extrême-gauche, les Black blocs et peut-être aussi par le gouvernement lui-même, qui tentent de soulever la population française excédée par leurs provocations et par leurs exactions, chacune de ces factions ayant intérêt à susciter le chaos, soit pour prendre le pouvoir, soit pour le garder, en décrétant, à la suite de ces émeutes, des mesures drastiques et en instaurant des pouvoirs élargis pour l’ensemble de la population. Ces troubles sont toujours en cours(3).
Guillaume Faye avait résumé notre futur, celui que nous allons vivre dans peu de temps, en quelques mots : « Il existe trois hypothèses concernant la suite des événements.
• La première, la pire, serait celle de la soumission. Pour faire la guerre et pour vaincre, il faut être deux. Si, face aux envahisseurs et agresseurs étrangers, les Français blancs ne se défendent pas, il n’y aura pas de guerre. Ce sera le pourrissement, l’effondrement sans vrai combat ni vengeance isolée. C’est une possibilité que je n’exclus pas du tout.
• La deuxième hypothèse, et elle est terrible, angoissante, impensable, c’est l’éclatement d’une guerre civile raciale avec défaite des autochtones français et autres Européens ethniques ayant contre eux leur propre État collaborateur.
• La troisième hypothèse, c’est celle d’une guerre civile victorieuse, avec bien sûr des conséquences historiques incalculables, dont l’effondrement de tous nos paradigmes politiques. Quoi qu’il en soit, dans les années à venir, il sera impossible d’échapper à des désordres majeurs. L’Europe de l’Ouest va bientôt être le théâtre d’un séisme inévitable(4). »
Guillaume Faye est mort en mars 2019, juste avant la grande offensive satano-mondialiste contre les peuples de la terre en 2020 ; mon dernier livre, 2020, Le Grand Bouleversement, raconte, au travers des articles que j’ai écrits à partir de cette année-là et les années suivantes, 2021 et 2022, dans le cadre d’une série appelé : Chroniques d’une fin de cycle(5), les conséquences effroyables de la grande manipulation que des forces obscures, sans doute depuis des siècles, ont initiée pour asservir et, in fine, éliminer la quasi-totalité de l’Humanité, transformant le reliquat en robots ou en esclaves.
Il a fallu plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour que les esprits les plus éveillés comprennent ce qui se passait ; et il faut bien dire, six ans après, que la population, dans sa grande majorité, est toujours inconsciente de ce qui se passe, alors même que nos bourreaux globalistes ne cachent rien de leurs projets.
Je ne vais pas évoquer ici la totalité des mesures mises en place par ces entités pour dominer le monde ; je vais juste parler globalement des moyens de manipulation et de coercition, particulièrement efficace qui a rendu la population mondiale dépendante de ce pouvoir mondialiste qu’on a appelé « l’Occident », dont la définition actuelle ne présente plus aucun rapport avec celle que nous lui connaissions il y a à peine un siècle, ne serait-ce que par le titre du célèbre ouvrage d’Oswald Spengler, édité en 1917 : Le déclin de l’Occident.
Guillaume, disparu en 2019, n’a donc pas connu :
• la mise en place en 2020, sur l’ensemble de la planète d’une ingénierie sociale (appelée autrefois « propagande ») qui nous a fait croire à l’existence d’une pandémie planétaire qui n’a jamais existé que dans les cartons des oligarques richissimes qui ont créé ce climat de peur sanitaire pour obliger les humains à une pseudo-vaccination en partie létale.
• Il n’a pas connu les mensonges de l’Otan, le bras armé de « l’Occident » pour tenter d’écraser sous sa botte la nation russe, en sacrifiant la population de son proxy, ou plutôt de son vassal, l’Ukraine. L’Otan est en train de subir, dans cette agression qu’il a initiée bien imprudemment, un terrible revers.
• Il n’a pas connu l’autre grande défaite de « l’Occident » contre un pays qu’il a également agressé, l’Iran, sous la pression de l’une de ses composantes, Israël, obsédé par l’idée de constituer un « Grand Israël », en éliminant physiquement tous ses voisins ; une guerre qu’il a perdue dont il est ressorti humilié en la personne loufoque de son représentant médiatique, Donald Trump, qui cherche en vain, mais avec constance, à transformer ses défaites en victoires.
• Guillaume n’a pas su ce qu’était devenu cet « Occident », un radeau à la dérive, dans chacune de ses trois versions, rassemblées à l’origine pour conserver le monopole de la domination du monde mais qui ne cesse de perdre sur tous les fronts qu’il a ouverts par un excès de vanité qui l’a aveuglé : cette coalition brinquebalante n’a plus que peu de temps à vivre ; elle est composée de l’Amérique, d’Israël et de la pseudo-Europe, entité soumise aux deux autres(6).
• et Guillaume n’a pas su que cet Occident dévoyé était devenu une entité mondiale américano-sioniste, qui a réussi à mettre sous sa coupe le tiers des pays de la planète, dont la France.
• Guillaume n’a pas su que le R.N., parti qualifié d’«extrême-droite », emmené par Marine Le Pen, allait constituer une majorité au sein de l’Assemblé nationale en se soumettant aux diktats « européens » et américano-sionistes, lui qui écrivait dans Guerre civile raciale, page 94 :
« Quand le sort d’Israël devient plus important que celui de la France, dans la bouche de ceux, journalistes, penseurs et hommes politiques, qui sont censés représenter notre pays et le défendre, il y alors un grave conflit d’intérêts. Je ne peux pas ne pas le signaler. »
Je dois à la vérité de dire que c’est l’une des rares phrases où il a été, selon moi, lucide sur cette question car il n’a pas compris, me semble-t-il, ou n’a pas voulu comprendre, en exprimant sa pensée dans ce même ouvrage, dans un chapitre qu’il a appelé : « Les juifs dans la guerre raciale », que les sionistes n’étaient pas des Juifs traditionnels, mais des convertis tardifs (au VIIIe siècle), appartenant à une peuplade métissée d’origine turcmène et européenne, les khazars, devenus par la suite les ashkenazes(7), qui ont accédé à la tête d’un pays qui n’est pas le leur, puisqu’il appartient aux sémites originels, juifs et Palestiniens(8), et que ces sionistes sont vivement critiqués par les Juifs d’origine qui les traitent à juste titre de « démons génocidaires ».
Pierre-Émile Blairon
Les articles du même auteur
https://editions-hache.com/essais/faye/faye1.html
• Émeutes lycéennes : la faillite de Mai 68 du 9 octobre 2026
• Mouvements de foule du 3 octobre 2026
Dans cette chronologie, 2020 est une date-charnière, c’est le moment où notre fin de cycle a connu une accélération brutale lorsque les forces négatives dormantes depuis plusieurs siècles ont été réveillées.
Les titres de chacun des tomes résument la tendance de l’année comme si cette tendance était programmée bien à l’avance par les forces occultes qui nous dirigent.
Étymologie : XIXe siècle. Dérivé de Sem, nom du fils aîné de Noé, dans la Genèse, lui-même emprunté, par l’intermédiaire du latin Sem et du grec Sêm, de l’hébreu Shem.
Se dit de populations originaires du Proche et du Moyen-Orient, dont le principal caractère commun est l’usage d’une langue appartenant à la famille des langues sémitiques. Les peuples sémites, qui regroupaient notamment dans l’Antiquité les Assyriens, les Araméens, les Cananéens, les Hébreux, les Moabites, les Phéniciens, désignent aujourd’hui les Juifs et les Arabes.
Subst. Un, une Sémite.
▪ Abusivement. Juif.