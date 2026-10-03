Mouvements de foule

Dans le n° 48 de la revue Cahiers de Psychologie Politique (jan­vier 2026), Matthijs Gardenier com­mente le point de vue de Gustave Le Bon, auteur du célèbre ouvrage Psychologie des foules paru en 1895 :

« Les par­ti­ci­pants à une foule se retrou­ve­raient dans un état d’esprit par­ti­cu­lier, de qua­si-hyp­nose qui déter­mi­ne­rait le déclen­che­ment de l’action col­lec­tive. En effet, la par­ti­ci­pa­tion à une foule occa­sion­ne­rait une forte sug­ges­ti­bi­li­té. Dans un état proche de l’hypnose, les indi­vi­dus seraient prêts à accep­ter n’importe quelle infor­ma­tion comme étant exacte, sans la pas­ser au crible de la rai­son. Le Bon prend comme exemple les récits contra­dic­toires des témoins ocu­laires au cours de la bataille de Waterloo. À celle-ci, se joint un autre élé­ment, la conta­gion ou l’imitation. »

Je n’ai pas résis­té au plai­sir de vous faire décou­vrir cet extrait qui suit de l’œuvre de Gustave Le Bon où il dévoile un aspect de son talent qui res­semble fort à un pou­voir vision­naire car il parle ici de la « chute de la tour Eiffel » (qui m’a fait pen­ser à une autre chute : celle des twin towers de New-York) et du nau­frage d’un trans­at­lan­tique (ce qui arri­ve­ra quelques années après la paru­tion de son ouvrage avec le nau­frage du Titanic) :

« Tout ce qui frappe l’i­ma­gi­na­tion des foules se pré­sente sous forme d’une image sai­sis­sante et bien nette, déga­gée de toute inter­pré­ta­tion acces­soire, ou n’ayant d’autre accom­pa­gne­ment que quelques faits mer­veilleux ou mys­té­rieux : une grande vic­toire, un grand miracle, un grand crime, un grand espoir. Il faut pré­sen­ter les choses en bloc, et ne jamais en indi­quer la genèse. Cent petits crimes ou cent petits acci­dents ne frap­pe­ront pas du tout l’i­ma­gi­na­tion des foules ; tan­dis qu’un seul grand crime, un seul grand acci­dent les frap­pe­ront pro­fon­dé­ment, même avec des résul­tats infi­ni­ment moins meur­triers que les cent petits acci­dents réunis… Un acci­dent qui, au lieu de 5 000 per­sonnes, en eût seule­ment fait périr 500, mais le même jour, sur une place publique, par un acci­dent bien visible, la chute de la tour Eiffel, par exemple, eût au contraire pro­duit sur l’i­ma­gi­na­tion une impres­sion immense. La perte pro­bable d’un trans­at­lan­tique qu’on sup­po­sait, faute de nou­velles, cou­lé en pleine mer, frap­pa pro­fon­dé­ment pen­dant huit jours l’i­ma­gi­na­tion des foules. Or, les sta­tis­tiques offi­cielles montrent que dans la même année un mil­lier de grands bâti­ments se sont per­dus. Mais, de ces pertes suc­ces­sives, bien autre­ment impor­tantes comme des­truc­tion de vies et de mar­chan­dises qu’eût pu l’être celle du trans­at­lan­tique eu ques­tion, les foules ne se sont pas pré­oc­cu­pées un seul ins­tant. » (Le Bon, 1895).

Je vais don­ner trois exemples très dif­fé­rents d’événements qui ont moti­vé le dépla­ce­ment des foules ou leur enga­ge­ment, récents et même actuels, puisqu’ils se sont dérou­lés en ce mois de sep­tembre 2026, et se déroule encore pour l’un d’entre eux. Ces trois mani­fes­ta­tions sont repré­sen­ta­tives de ce besoin des Français de par­ti­ci­per à un évé­ne­ment afin de pou­voir ensuite dire : « J’y étais », mais aus­si de l’inconséquence de ces per­sonnes car, la fête finie, on ne peut que consta­ter l’apathie, l’irresponsabilité ou l’indifférence des Français concer­nant leur propre des­tin et celui de leurs enfants.

Ces trois évé­ne­ments sont :

• les concerts don­nés par la chan­teuse Céline Dion à Paris,

• la venue du pape en France,

• le blo­cus des lycées.

Trois événements qui ont déplacé les foules et défrayé la chronique : Céline Dion, le pape, la mobilisation des lycéens

La séquence sata­nique : les concerts de Céline Dion à Paris

Après six ans d’absence en rai­son d’une mala­die très rare appe­lée curieu­se­ment le « syn­drome de la per­sonne raide(2) », Céline Dion est réap­pa­rue en pleine forme pour enta­mer un mara­thon de 26 concerts éta­lés entre l’automne 2026 et mai 2027 en France ; qui ont réuni ou réuni­ront chaque soir plus de 30 000 spec­ta­teurs pour un total qui dépas­se­ra les 800 000 per­sonnes.

Les concerts de Céline Dion sont mar­qués visuel­le­ment par des réfé­rences à Satan qui, selon cer­taines ana­lyses, laissent sup­po­ser qu’elle aurait conclu « un pacte avec le diable », comme c’est le cas de beau­coup d’artistes dans le monde qui ne cessent de mani­fes­ter leur obéis­sance à ce per­son­nage qu’on croit ima­gi­naire (en France, une chan­teuse comme Mylène Farmer semble tout autant pos­sé­dée comme l’indiqueraient ses constantes réfé­rences à Lucifer dans ses spec­tacles).

En outre, la col­lec­tion de vête­ments pour enfants en bas âge que Céline Dion a créée est incon­tes­ta­ble­ment d’inspiration démo­niaque (mal­gré les déné­ga­tions de ses défen­seurs) et vient appuyer l’hypothèse de sa soumission.

La séquence chris­tique : la visite en France du pape Léon XIV

Hasard du calen­drier ? Il n’a pas fal­lu attendre long­temps la réponse de la com­mu­nau­té chré­tienne à cette pro­vo­ca­tion sata­nique. Le pape Léon XIV a en effet séjour­né en France du 25 au 28 sep­tembre 2026 ; sa visite a ras­sem­blé plus d’un mil­lion de fidèles venus le saluer.

Cette immense foule qui s’est ras­sem­blée dans le calme et la bonne humeur, mais aus­si dans le recueille­ment, pour accueillir dans la paix et la joie le chef de sa com­mu­nau­té, a sur­pris les ana­lystes et les « experts » en tout et en rien des médias de grand che­min qui n’ont trou­vé pour la plu­part qu’une seule parade à ce qu’ils consi­dèrent comme un camou­flet pour leur logique pro­fon­dé­ment « pro­gres­siste » : le silence(3).

Car leurs res­sorts pro­fon­dé­ment mani­chéens ne peuvent déduire de cette incon­tes­table preuve de la sur­vi­vance d’une foi por­tée par ces vilains « tra­di­tio­na­listes conser­va­teurs », que le signe de leur propre échec ; c’est le grain de sable qui vient enrayer leur machine dans sa course aux len­de­mains qui ne cessent de chan­ter.

Mon esprit tou­jours aus­si cri­tique appor­te­ra cepen­dant un bémol à ce qui consti­tue pour les fidèles chré­tiens la preuve que leur foi peut être revi­vi­fiée, que rien n’est per­du alors que l’on pen­sait que les Français s’étaient enfon­cés dans une tor­peur qui confi­nait à la neu­ras­thé­nie, que ce peuple n’avait plus de vita­li­té et qu’il se lais­sait dou­ce­ment aller dans la faci­li­té d’une déca­dence qui avait mar­qué de la même façon la fin de l’empire romain ; et l’on revient au début de cet article : panem et cir­censes.

Car il est fort pos­sible que beau­coup de spec­ta­teurs venus assis­ter au show de Céline Dion se sont retrou­vés éga­le­ment pré­sents dans cette assem­blée de fidèles chré­tiens.

Ont-ils été sou­dai­ne­ment tou­chés par la grâce ? Retrouvent-ils mira­cu­leu­se­ment le che­min de la foi ?

Certains sans doute ; mais je crois plu­tôt que le por­trait du Français hédo­niste déca­dent que j’ai tra­cé au début de cet article n’est en rien démen­ti ; le Français, à l’image de son cher pré­sident, pra­tique le « En Même Temps ».

Ce sont les mêmes qui, tou­jours aus­si irres­pon­sables, se retrouvent à dénon­cer la vio­lence avec laquelle leurs chers petits ont été dis­sua­dés par la police de sac­ca­ger ce qui reste de notre beau pays et, notam­ment, leurs propres lycées dont ils se plaignent de la vétus­té pour cer­tains ; le rai­son­ne­ment de ces émeu­tiers est simple : puisque notre éta­blis­se­ment n’est pas suf­fi­sam­ment confor­table, autant le détruire entiè­re­ment ; mais nous ver­rons que d’autres fac­teurs inter­viennent qui com­pliquent les choses.

En clair, les Français n’ont aucun mal à faire coha­bi­ter le diable et le Bon Dieu et à pas­ser de l’un à l’autre selon leurs besoins ou leur humeur du jour.

Sionisme, anti­sio­nisme, anti­sé­mi­tisme

Une der­nière remarque sur le ras­sem­ble­ment chré­tien : il a eu un pré­cé­dent qui a sus­ci­té aus­si à l’époque une grande vague d’espoir, il s’agit de La Manif pour Tous qui s’est dres­sée contre Le Mariage pour Tous (entre per­sonnes de même sexe) en 2013.

La Manif pour Tous avait, elle aus­si, réuni 1 mil­lion d’individus, et sa péti­tion avait été signée par 700 000 per­sonnes, péti­tion reje­tée par le Conseil d’État, en-dehors de toute règle juri­dique, notam­ment celle impo­sée alors par le Tribunal admi­nis­tra­tif.

Et que s’est-il pas­sé ensuite ? Rien.

Et que se pas­se­ra-t-il après ce for­mi­dable accueil du pape ? À mon avis, mais j’espère me trom­per : rien.

Et pour­quoi ?

Toujours pour la même rai­son : la plu­part sont venus pour la fête, pas par convic­tion reli­gieuse ou huma­niste, ils sont venus pour faire comme les autres, par mimé­tisme.

Les « cathos-tra­dis », en géné­ral, mais il y a des excep­tions louables, ne sont pas des mili­tants, ce sont des bour­geois confor­mistes. On n’est plus à l’époque de Degueldre ou de Bastien-Thiry(4) qui connais­saient la néces­si­té et le prix du sacri­fice.

Un exemple ? Les struc­tures existent pour aider les Chrétiens d’Orient actuel­le­ment per­sé­cu­tés par Tsahal. Qui leur vient en aide ? Personne.

Un hor­rible géno­cide est en train de se per­pé­trer à Gaza, en Cisjordanie, au Liban et encore ailleurs si rien ni per­sonne ne vient arrê­ter les sio­nistes qui ne vivent que pour l’expansion du Grand Israël ; ce géno­cide ne fait pas de dif­fé­rence entre musul­mans et chré­tiens, ces der­niers étant très nom­breux dans cette région puisque le chris­tia­nisme est pré­ci­sé­ment né dans cette région. Ne serait-ce pas en accord avec les prin­cipes fon­da­men­taux chré­tiens de dénon­cer, pour le moins, le mas­sacre des hommes et de la terre qui se pra­tique quo­ti­dien­ne­ment dans ces pays ?

Qui le fait ? Personne.

Il n’y a pas de soli­da­ri­té chré­tienne « occi­den­tale », voire uni­ver­selle (c’est le sens même du mot : catho­lique), envers ceux des leurs qui sont mar­ty­ri­sés dans d’autres régions du monde, comme il n’y a pas de point de vue chré­tien occi­den­tal sur les mas­sacres et les tor­tures per­pé­trés par Tsahal avec l’accord tacite des Américains. Tous les fidèles des autres reli­gions dans le monde sont soli­daires de leurs core­li­gion­naires, pas les chré­tiens occi­den­taux. Pourquoi ?

Parce que les chré­tiens occi­den­taux sont sio­nistes à l’image du RN et de la plu­part des struc­tures diri­geantes de notre pays, c’est-à-dire exac­te­ment : amé­ri­ca­no-sio­nistes. Donc mon­dia­listes parce que l’Occident n’est rien d’autre que l’alliance de trois enti­tés visant à s’approprier le monde :

• cette pseu­do-Europe (qui nous mal­traite, nous, Européens),

• l’État sio­niste d’Israël et

• l’Amérique du Nord.

D’autant qu’on sait main­te­nant que l’amalgame entre anti­sio­nisme et anti­sé­mi­tisme n’a aucun sens puisque les Israéliens sio­nistes qui tiennent le pou­voir en Israël ne sont pas juifs d’origine mais ash­ké­nazes, issus du peuple kha­zar, juifs conver­tis au VIIIe siècle et que les vrais juifs ne les recon­naissent pas comme tels(5).

La séquence chao­tique : les « lycéens en colère »

Le mou­ve­ment a été déclen­ché à l’origine par les repré­sen­tants syn­di­caux du lycée de Créteil, invo­quant un manque de moyens comme la néces­si­té de mettre à dis­po­si­tion du lycée une seconde infir­mière ; il est dif­fi­cile de croire qu’il s’est pro­pa­gé aus­si vite sans être enca­dré, et sans doute pré­pa­ré, par des pro­fes­sion­nels de la mise en place du désordre, comme le sont les membres de LFI, voire des indi­vi­dus non iden­ti­fiés payés pour accom­plir cette besogne ; la racaille des ban­lieues n’a pas été convo­quée pour l’occasion, elle était sur place.

On a vu des repré­sen­tants de l’autorité, comme le maire de Saint-Denis, ou d’autres élus LFI por­tant l’écharpe, par­ti­ci­per à la mise en place du chaos qui a ensuite gagné toute la France.

Les forces de l’ordre ont réagi assez rapi­de­ment, mais n’ont pas été à même de tenir le ter­rain par manque d’effectifs et aus­si par l’impossibilité de pré­voir les cibles aux­quelles cette racaille bien for­mée allait s’attaquer car les pseu­do-lycéens s’en sont pris immé­dia­te­ment à des struc­tures qui n’ont aucun lien avec l’école, comme une église à Strasbourg(6), un bus à Marseille(7), dans cette vidéo, une sur­veillante est tabas­sée à Annecy par une bande de sau­vages(8), dans cette autre, les pseu­do-lycéens affichent clai­re­ment leur appar­te­nance à un pays étran­ger(9).

Il n’est pas impos­sible que ce chaos soit pilo­té par le gou­ver­ne­ment lui-même, ce qui lui don­ne­rait la pos­si­bi­li­té, au plus fort de l’embrasement de ce mou­ve­ment, qui n’est peut-être pas encore arri­vé, de décré­ter une situa­tion d’urgence afin de prendre les pleins pouvoirs.

Conclusion : je n’ai pas choi­si ces trois séquences au hasard ; et, même, je ne les ai pas choi­sies du tout, elles m’ont été impo­sées par l’actualité : la France, fille aînée de l’Église a été, en ce mois de sep­tembre et est encore, en ce mois d’octobre, au centre d’un conflit qui voit s’affronter les deux grands blocs qui com­posent le monde actuel : d’une part, le bloc des socié­tés tra­di­tion­nelles res­pec­tant les lois natu­relles, humaines et cos­miques qui ont tou­jours régi le monde dans lequel nous vivons depuis des mil­lions d’années qui ont su bâtir, au fil du temps, une socié­té où les hommes ont vécu tant bien que mal, avec les aléas et les vicis­si­tudes intrin­sèques à notre condi­tion, avec des règles morales et reli­gieuses qui se sont effor­cées de cana­li­ser les pul­sions néga­tives de nos sem­blables essayant de coha­bi­ter plus ou moins har­mo­nieu­se­ment sur cette Terre qui nous porte et, d’autre part, une engeance issue des reli­quats mor­bides d’anciennes civi­li­sa­tions dis­pa­rues qui vénèrent un démon, Satan, et qui tentent d’asservir notre Humanité ou de la rem­pla­cer par des robots et une intel­li­gence arti­fi­cielle qu’elle met en place d’une manière sys­té­ma­tique sous nos yeux incré­dules.

Nous avons du mal à croire que la géné­ra­tion qui va nous suc­cé­der et qui devra affron­ter ce ter­rible enne­mi est consti­tuée par ce groupe de sau­vages qui s’exprime par des cris ou des ono­ma­to­pées, se com­porte comme des zom­bies dont le cer­veau aurait été gra­ve­ment dété­rio­ré et ne songe qu’à se déga­ger de toute contrainte pour vivre une exis­tence illu­soire, faite de jouis­sance sans entraves, fabri­quée sur la base d’utopies qui leur ont été incul­quées dès leur prime enfance par des inver­tis qui se sont peu à peu empa­rés des rênes de l’Éducation nationale.