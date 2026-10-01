Génération Léon, prenez le Pouvoir !
« La France ! La France outragée ! La France brisée ! La France martyrisée ! mais la France réveillée ! »
Au grand dam de nos dirigeants, le Pape Léon XIV a réveillé la France
La France qu’on ne voit pas sur les plateaux de télévision, qu’on ne voit pas dans les émeutes de banlieues, la France qui mourrait lentement sous les coups de boutoir de l’oligarchie mondialiste et de tous ses relais politiciens et médiatiques :
Bernard-Henri Lévy, figure de proue de l’intelligentzia de gauche, clame : « Bien sûr, nous sommes résolument cosmopolites. Bien sûr, tout ce qui est terroir, béret, bourrées, binious, bref, “franchouillard” ou cocardier, nous est étranger, voire odieux. » (1985)
Cette haine de la France profonde habite tout le gouvernement. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a dit tout son mépris pour la France qui se lève tôt le matin, se déplace en diesel la clope au bec. Il avait ajouté que ce n’était « pas la France du XXIe siècle que nous voulons » (2018).
Jean-Luc Mélenchon, celui qui ambitionne d’être président de la république, considère que les paysans sont « arriérés », « racistes », « presque tous obèses », « ils sentent mauvais », « on ne comprend rien à ce qu’ils disent »(1).
Cette violence verbale se transforme en violence barbare chez ses lieutenants. Nous pensons à Quentin, mort lynché par les nervis de la Jeune Garde de Raphaël Arnault(2), député LFI.
Aucun parti politique n’est en mesure d’apporter un espoir réel à cette France sacrifiée à l’autel de l’Europe de Bruxelles et du mondialisme financier. Le Front National a pu représenter une alternative tant que son fondateur, Jean-Marie Le Pen, était à sa tête. Cet espoir a disparu avec sa fille Marine qui s’est alignée sur Bruxelles et ne représente plus une force d’opposition.
La France se mourait, malgré les soubresauts — et les suicides — des plus désespérés.
La France sombre dans la déprime
Selon l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), en 2024–2025, la France est le deuxième plus gros consommateur d’anxiolytiques en Europe, derrière l’Espagne.
Et puis Léon XIV est arrivé…
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C’est donc que la France n’est pas morte, contrairement à ce qu’on voulait nous faire croire.
Nous avons découvert au Stade de France, Place de la Concorde à Paris, à Lourdes et à Metz, des centaines de milliers de jeunes Français, fervents, joyeux, propres sur eux, calmes, et disons le : beaux. Pas de bagarre. Pas de lynchage. Pas de voiture brûlée. Pas de vitre cassée.
Ni haine, ni violence, que de l’Amour, et
de l’espoir car nous avons tous vu des centaines de milliers de jeunes. L’avenir est à eux… à condition qu’ils s’en accaparent.
Tout le monde l’a bien senti : nous avons perçu une nouvelle génération apaisée et solide, spirituelle et combattive. Mais aussi nombreuse.
C’est vous, notre avenir ! Et non pas la « Nouvelle France » de Jean-Luc Mélenchon, haineuse, inculte, ensauvagée, déracinée. Ce sont eux les ringards et les attardés. Exprimez vous ! Montrez vous ! Ne cherchez pas l’affrontement violent, mais rayonnez de ferveur, de foi, d’espérance.
Un autre grand Pape nous l’a dit :
La Génération Léon doit être la France de demain. La France éternelle vous attend.
La France qui méprise
« Arriérés », « racistes », « presque tous obèses » : Mélenchon et les ruraux, un mépris qui vient de loin
Marianne du 13 septembre 2024
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