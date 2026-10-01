Génération Léon - Bracelet

Génération Léon, prenez le Pouvoir !

par | 1 octobre 2026 | Aucun com­men­taire

« La France ! La France outra­gée ! La France bri­sée ! La France mar­ty­ri­sée ! mais la France réveillée ! »

Au grand dam de nos diri­geants, le Pape Léon XIV a réveillé la France

La France qu’on ne voit pas sur les pla­teaux de télé­vi­sion, qu’on ne voit pas dans les émeutes de ban­lieues, la France qui mour­rait len­te­ment sous les coups de bou­toir de l’o­li­gar­chie mon­dia­liste et de tous ses relais poli­ti­ciens et médiatiques :

Bernard-Henri Lévy, figure de proue de l’in­tel­li­gent­zia de gauche, clame : « Bien sûr, nous sommes réso­lu­ment cos­mo­po­lites. Bien sûr, tout ce qui est ter­roir, béret, bour­rées, binious, bref, “fran­chouillard” ou cocar­dier, nous est étran­ger, voire odieux. » (1985)

Cette haine de la France pro­fonde habite tout le gou­ver­ne­ment. Le porte-parole du gou­ver­ne­ment, Benjamin Griveaux, a dit tout son mépris pour la France qui se lève tôt le matin, se déplace en die­sel la clope au bec. Il avait ajou­té que ce n’é­tait « pas la France du XXIe siècle que nous vou­lons » (2018).

Jean-Luc Mélenchon, celui qui ambi­tionne d’être pré­sident de la répu­blique, consi­dère que les pay­sans sont « arrié­rés », « racistes », « presque tous obèses », « ils sentent mau­vais », « on ne com­prend rien à ce qu’ils disent »(1).
Cette vio­lence ver­bale se trans­forme en vio­lence bar­bare chez ses lieu­te­nants. Nous pen­sons à Quentin, mort lyn­ché par les ner­vis de la Jeune Garde de Raphaël Arnault(2), dépu­té LFI.

Lynchage Quentin Lyon - Jeune Garde

Aucun par­ti poli­tique n’est en mesure d’ap­por­ter un espoir réel à cette France sacri­fiée à l’au­tel de l’Europe de Bruxelles et du mon­dia­lisme finan­cier. Le Front National a pu repré­sen­ter une alter­na­tive tant que son fon­da­teur, Jean-Marie Le Pen, était à sa tête. Cet espoir a dis­pa­ru avec sa fille Marine qui s’est ali­gnée sur Bruxelles et ne repré­sente plus une force d’opposition.

La France se mou­rait, mal­gré les sou­bre­sauts — et les sui­cides — des plus désespérés.

La France sombre dans la déprime Emoticon - Bandage tête

Selon l’Agence natio­nale de sécu­ri­té du médi­ca­ment (ANSM), en 2024–2025, la France est le deuxième plus gros consom­ma­teur d’an­xio­ly­tiques en Europe, der­rière l’Espagne.

Manifestation paysans Au secours nous mouros

Et puis Léon XIV est arrivé…

Pape Léon XIV – Stade France – 25 septembre 2026 (2)

Pape Léon XIV – Place Concorde – 26 septembre 2026

Pape Léon XIV – Lourdes – 27 septembre 2026

Pape Léon XIV – Metz – 28 septembre 2026

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C’est donc que la France n’est pas morte, contrai­re­ment à ce qu’on vou­lait nous faire croire.

Nous avons décou­vert au Stade de France, Place de la Concorde à Paris, à Lourdes et à Metz, des cen­taines de mil­liers de jeunes Français, fer­vents, joyeux, propres sur eux, calmes, et disons le : beaux. Pas de bagarre. Pas de lyn­chage. Pas de voi­ture brû­lée. Pas de vitre cassée.

Ni haine, ni vio­lence, que de l’Amour, et
de l’es­poir car nous avons tous vu des cen­taines de mil­liers de jeunes. L’avenir est à eux… à condi­tion qu’ils s’en accaparent.

Génération Léon - JDD

Tout le monde l’a bien sen­ti : nous avons per­çu une nou­velle géné­ra­tion apai­sée et solide, spi­ri­tuelle et com­bat­tive. Mais aus­si nom­breuse.
C’est vous, notre ave­nir ! Et non pas la « Nouvelle France » de Jean-Luc Mélenchon, hai­neuse, inculte, ensau­va­gée, déra­ci­née. Ce sont eux les rin­gards et les attar­dés. Exprimez vous ! Montrez vous ! Ne cher­chez pas l’af­fron­te­ment violent, mais rayon­nez de fer­veur, de foi, d’es­pé­rance.
Un autre grand Pape nous l’a dit : N-ayez-pas-peur-Jean-Paul_II

La Génération Léon doit être la France de demain. La France éternelle vous attend.

La France qui méprise
« Arriérés », « racistes », « presque tous obèses » : Mélenchon et les ruraux, un mépris qui vient de loin

Marianne du 13 sep­tembre 2024

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