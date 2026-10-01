Génération Léon, prenez le Pouvoir !

« La France ! La France outra­gée ! La France bri­sée ! La France mar­ty­ri­sée ! mais la France réveillée ! »

Au grand dam de nos diri­geants, le Pape Léon XIV a réveillé la France

La France qu’on ne voit pas sur les pla­teaux de télé­vi­sion, qu’on ne voit pas dans les émeutes de ban­lieues, la France qui mour­rait len­te­ment sous les coups de bou­toir de l’o­li­gar­chie mon­dia­liste et de tous ses relais poli­ti­ciens et médiatiques :