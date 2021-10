Bernard Tapie, le bonimenteur, n’est pas mon héros

Bernard Tapie est décé­dé hier, dimanche 3 octobre à l’âge de 78 ans. Il incarne son époque : une vie de men­songes, de tri­che­ries, de gri­vè­le­ries, une vie entiè­re­ment gui­dée par l’ap­pât irré­pres­sible du fric, du fric et encore du fric. Du reste Emmanuel Macron a ren­du un hom­mage appuyé à l’an­cien ministre de François Mitterrand.

Qui se ressemble s’assemble

Avant d’être lan­cé par François Mitterrand, Bernard Tapie — qui est consi­dé­ré comme un homme de droite par son ancienne col­la­bo­ra­trice Noëlle Bellone — aurait ren­con­tré Jacques Toubon, alors secré­taire géné­ral du RPR , pour obte­nir une inves­ti­ture dans une cir­cons­crip­tion à Marseille.

La vie de Bernard Tapie n’a rien d’exem­plaire. Tout le monde peut s’en­ri­chir faci­le­ment dès lors que l’on met au pla­card les valeurs fon­da­men­tales du Bien Commun et du Vivre Ensemble : notam­ment loyau­té, hon­nê­te­té, res­pect d’au­trui, par­tage, soli­da­ri­té. Ces valeurs, c’est pour les cons, n’est-ce pas, mon­sieur Tapie et consorts ? Les hommes de Pouvoir bafouent sans ver­gogne les valeurs qu’ils imposent au Peuple, et c’est pour cela qu’ils sont au Pouvoir. Facile, dans ces conditions !