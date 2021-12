À l’Est, un vent nouveau ?

C’est presque signé…

Ce samedi 4 décembre, tous les partis conservateurs, souverainistes ou populistes européens sont réunis à Varsovie

La rai­son : la créa­tion d’un grand par­ti réel­le­ment euro­péen au sein du par­le­ment. Le pro­ces­sus avait été enga­gé en juillet. Les quinze pays concer­nés avaient alors signé une tri­bune en faveur de ce regrou­pe­ment.

Ces quinze for­ma­tions poli­tiques veulent rem­pla­cer les deux groupes dis­tincts actuels :

• Identité et Démocratie (ID) et

• Conservateurs et réfor­mistes euro­péens (CRE)),

pour ne plus en for­mer qu’un seul. Cela devien­drait de fait la deuxième force du par­le­ment européen.

Marine Le Pen, Viktor Orban (Hongrie), Jaroslaw Kaczynski (Pologne), Santiago Abascal (Espagne), Giorgia Meloni et Matteo Salvini (pour l’Italie) avaient annon­cé leur par­ti­ci­pa­tion. Les par­tis signa­taires de la décla­ra­tion en juillet ont insis­té sur la néces­si­té d’une « réforme pro­fonde » de l’UE, crai­gnant la « créa­tion d’un super-État euro­péen ».

Les dif­fé­rences entre ces par­tis euro­péens existent pour­tant. Que ce soit sur l’a­vor­te­ment, la mode LGBT, la posi­tion face à Moscou, tous sont d’ac­cord pour les mini­mi­ser, pri­vi­lé­giant « la volon­té com­mune de retrou­ver les racines de l’UE, la pen­sée des pères fon­da­teurs de l’UE ».

Si le pro­jet abou­tit, ce sera un véri­table tour­nant dans l’his­toire de l’Europe, de l’Union euro­péenne et des états membres sou­ve­rains de l’UE. Les élites euro­péennes non élues concentrent en effet tous les pou­voirs en se légi­ti­mant par un par­le­ment fal­si­fié, situa­tion à laquelle il est temps de mettre un barrage.

Katalin Novak, ministre hon­groise de la Famille, a assu­ré que « l’objectif de Fidesz est de faire en sorte que les per­sonnes natio­na­listes, pro-liber­té, anti-immi­gra­tion et res­pec­tueuses des valeurs fami­liales tra­di­tion­nelles soient repré­sen­tées aus­si for­te­ment que pos­sible dans le pro­ces­sus déci­sion­nel euro­péen ». On ne peut rêver d’un meilleur programme…

Patrice LEMAÎTRE