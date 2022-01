L’illuminée de l’Assemblée

Vous n’a­vez pas tout com­pris ? Alors nous repre­nons :

« Le nombre de vice-pré­si­dents de chaque sexe ne peut être infé­rieur au pro­duit, arron­di à l’entier infé­rieur, du nombre de vice-pré­si­dents mul­ti­plié par le quo­tient du nombre de membres en exer­cice de l’organe déli­bé­rant de ce sexe divi­sé par le nombre total de membres en exer­cice de l’organe déli­bé­rant. »

Autrement-dit, si ce n’est pas encore bien clair :

si nX est le nombre de vice-pré­si­dents hommes et nY le nombre des femmes, on a :

nX + nY = nVP

∀ nVP dans l’en­semble N+ des entiers natu­rels posi­tifs

n1.VPm NVP x 1/​NVPm = VPy arron­di infé­rieur dans N+

Quant aux membres, organes déli­bé­rants mas­cu­lins, il suf­fi­ra de les rap­pro­cher des organes déli­bé­rants fémi­nins. Comment ? Cela ne nous regarde pas. On remar­que­ra que les sexes sont ici iden­ti­fiés et gen­rés. Le pro­jet de loi ne pré­cise pas dans la for­mule la place des trans­genres et des queers. Il faut revoir cette for­mule discriminante.

1000 parlementaires, assistés de milliers d’assistants parlementaires, ces gens ne savent plus quoi inventer pour exister et justifier de leurs indemnités de dingues. Affligeant.

Michel Lebon

[NDLR] Notre illus­tra­tion à la une : tableau de Jérôme Bosch, Extraction de la pierre de folie, vers 1494.

Ci-des­sus, gra­vure de Honoré Daumier, Le ventre légis­la­tif, 1834.