Ma semaine d’observation de l’info (6 février 2022)

Dimanche 30 février 2022

Nous, citoyens euro­péens serons-nous un jour sanc­tion­nés pour avoir dépas­sé un hypo­thé­tique « quo­ta car­bone » ? L’UE tra­vaille en effet à la mise en place d’une iden­ti­té numé­rique euro­péenne, cou­plée à un por­te­feuille numé­rique où seront sto­ckées nos don­nées ban­caires.

Le passe vac­ci­nal est une étape — avor­tée — vers cette iden­ti­fi­ca­tion numé­rique indi­vi­duelle. Il en a défi­ni le sys­tème, le cadre et la tech­no­lo­gie !

Nous en sommes donc au bal­bu­tie­ment, au pre­mier pas avant la mise en place d’un « cré­dit social » à la chi­noise dont je vous par­lais dans un récent article. Mais, pour ne pas frois­ser les Européens et les jeter dans la rue, cela se fait petit à petit, pas à pas, prudemment.

« Quand les choses se corsent, il faut men­tir » conseillait Jean-Claude Juncker, Président de l’Union Européenne, qui ajou­tait : « Je suis pour le secret, les débats sombres ».

Jean-Claude Junker, tou­jours lui, nous a pré­ve­nus : « Si c’est oui, nous dirons donc : on pour­suit ; si c’est non, nous dirons : on conti­nue ! ».

Sous peu, chaque citoyen euro­péen sera déten­teur d’un lien « alpha­nu­mé­rique » qu’il gar­de­ra toute sa vie. Libre ensuite à cha­cun des pays, de com­plé­ter ce cer­ti­fi­cat à sa guise pour impo­ser ce que l’on vou­dra aux citoyens.Le passe vac­ci­nal était une étape qui n’a pas com­plè­te­ment abou­ti. Alors Bruxelles nous res­sert un deuxième plat.

Lundi 31 janvier 2022

Ainsi donc, Christiane Taubira a rem­por­té la « pri­maire popu­laire », et devient ain­si la can­di­date légi­ti­mée d’une gauche en pleine déli­ques­cence.

Dans ce clas­se­ment, l’in­dé­pen­dan­tiste guya­naise a obte­nu la men­tion « bien plus », devan­çant l’é­co­lo­giste Yannick Jadot « assez bien plus », l’in­sou­mis Jean-Luc Mélenchon « assez bien moins », l’eu­ro­dé­pu­té Pierre Larrouturou « pas­sable plus » et la socia­liste Anne Hidalgo « pas­sable plus ».

À noter un mode de scru­tin inté­res­sant, qui ne se contente pas de comp­ter bête­ment les voix. Chaque can­di­dat est en effet éva­lué (voir tableau), ce qui au bout du compte, lui attri­bue une « note » dans cha­cune des cinq caté­go­ries d’ap­pré­cia­tion.

Un sys­tème qui pour­rait rem­pla­cer le vieux pro­ces­sus qui attri­bue la léga­li­té et le Pouvoir aux plus nombreux…

Mardi 1er février 2022

Sur les res­tric­tions anti-covid et la répres­sion des anti-passe, les choses sont en train de bou­ger dans le monde… Si, il y a quelques mois à peine, on y trou­vait une cer­taine homo­gé­néi­té, elles ne font plus aujourd’­hui consen­sus, y com­pris dans des pays voi­sins et his­to­ri­que­ment très proches.

En Scandinavie, l’é­coute des citoyens est très impor­tante.

En Suède par exemple, pas de confi­ne­ment, pas de vac­cin obli­ga­toire, et pas plus de cas ou de morts qu’ailleurs : envi­ron 15 000 au total sur une popu­la­tion de 9 mil­lions d’habitants (soit un ratio de 0,0016).

Les quelques res­tric­tions sur la vie sociale devraient être levées dans les semaines qui viennent.

Le Danemark a évo­lué d’un état d’ur­gence, qui avait entraî­né de fortes mani­fes­ta­tions, à l’a­bo­li­tion de la plu­part des res­tric­tions, sauf pour les étran­gers.

La Finlande a déci­dé d’al­lé­ger son sys­tème assez contrai­gnant à par­tir du début de ce mois de février.

Et la Norvège est aus­si sur la voie d’une sor­tie de crise, le gou­ver­ne­ment relâ­chant lar­ge­ment la pres­sion sur les habi­tants.

L’Irlande et le Danemark ont sup­pri­mé les res­tric­tions liées au covid. Il vous est tout de même deman­dé un test néga­tif à l’entrée dans le pays.

Le Royaume-Uni a fait le choix de vivre avec le virus. La plu­part des res­tric­tions n’ont plus cours. Il ne vous est plus deman­dé de gar­der votre masque à l’intérieur, ni de pré­sen­ter un passe sani­taire.

Les Pays-Bas ont choi­si, eux aus­si, de sor­tir des res­tric­tions.

L’Autriche a opté pour une obli­ga­tion vac­ci­nale sous peine d’amende.

L’Allemagne main­tient ses res­tric­tions.

Les autres pays hésitent entre main­te­nir ou assou­plir les mesures, sor­tir de la crise ou conti­nuer à ser­rer la vis.

L’Espagne pré­pare sa sor­tie de crise et veut trai­ter le SARS Cov 2 comme une grippe même s’il existe encore des dis­pa­ri­tés d’une région à l’autre. En Italie, la ten­dance est plu­tôt à l’assouplissement des mesures.

Quant à la France, nos gou­ver­nants égrènent les mesu­rettes, ils ont déjà sup­pri­mé le masque à l’ex­té­rieur, et la conta­mi­na­tion comme preuve pour le passe vaccinal.

Mercredi 2 février 2022

Et revoi­là Georges Soros ! Le vieux mil­liar­daire mon­dia­liste hon­grois refait par­ler de lui. Il parait qu’il vit caché quelque part, parce que, dit-on, plu­sieurs « contrats » sont sur lui, et qu’il a peur pour sa vie…

Lors d’une confé­rence en ligne lun­di der­nier, il a fus­ti­gé la Chine, com­pa­rant les Jeux olym­piques qui vont com­men­cer ven­dre­di à Pékin, aux JO de Berlin orga­ni­sés par l’Allemagne nazie en 1936. Xi Jinping vou­lant selon le finan­cier et fon­da­teur d’Open Society Foundations uti­li­ser ce spec­tacle comme pro­pa­gande pour son régime qui serait en grave dan­ger.

Si c’est lui qui le dit…

Jeudi 3 février 2022

Un petit appel aujourd’­hui aux fémi­nistes qui pérorent dans tous les médias dès qu’il s’a­git de lyn­cher un mâle blanc hété­ro­sexuel, qui se hérissent à l’i­dée de devoir sup­por­ter des hommes dans un monde qu’elles vou­draient exclu­si­ve­ment fémi­nin.

Se rap­pellent-elles de Shaïna, vio­lée à 13 ans par un groupe de gar­çons. Une affaire de vio­lences sexuelles et sexistes qui a conduit à la mort de l’adolescente.

Le pro­cès de ses agres­seurs vient de débu­ter lun­di. On aime­rait qu’il soit enfin la démons­tra­tion de ce que je dénonce ici depuis des années : la plu­part des fémi­ni­cides ont une ori­gine com­mune, bien connue, mais que l’on passe sys­té­ma­ti­que­ment sous silence.

En effet, le viol de la jeune fille sera dif­fu­sé sur les réseaux sociaux, ce qui, dans les quar­tiers dits « sen­sibles », lui attri­bue­ra une répu­ta­tion de « fille facile ». Et dans ces cités où l’im­mi­gra­tion est la seule habi­tante, être une fille facile est syno­nyme de néant. Vous ne valez plus rien, n’a­vez aucune valeur, on peut donc se débar­ras­ser de vous, per­sonne ne vous regret­te­ra.

C’est ain­si qu’a­près le trau­ma­tisme de l’a­gres­sion, Shaïna vivra un cal­vaire impen­sable dans son quar­tier, sur­tout après son dépôt de plainte. Régulièrement insul­tée, elle est obli­gée de chan­ger de col­lège, sans que le har­cè­le­ment ne cesse pour autant.

Le 1er mai 2019, elle est prise à par­tie, puis frap­pée à coups de bâton par un groupe de « jeunes », qui la laissent sans connais­sance. Le meneur est arrê­té, pla­cé en déten­tion pro­vi­soire, et… relâ­ché sous contrôle judi­ciaire !

Six mois plus tard, alors qu’elle est enceinte de son petit ami, celui-ci, qui « n’as­sume pas » de sor­tir d’une manière régu­lière avec elle, la coin­ce­ra dans un local de la cité, la poi­gnar­de­ra mor­tel­le­ment, et la brû­le­ra.

Si toutes les affaires de ce genre ne se ter­minent pas, heu­reu­se­ment, de la même manière, elles ne sont pas rares, loin de là. Elles ont très cou­rantes dans ces quar­tiers hors répu­blique, peu­plés d’eth­nies étran­gères au pays et à ses lois. Là, les femmes et les jeunes filles sont une mar­chan­dise sans aucune valeur, et les « hommes » ont tous les droits sur elles. Mais per­sonne n’ose en par­ler, les pla­teaux de télé­vi­sion sont muets à ce sujet. On aime­rait un « Envoyé spé­cial » sur le sujet des femmes dans les cités eth­niques… Mais il est bien plus facile de dénon­cer l’as­sis­tant par­le­men­taire d’un homme poli­tique pour une main bala­deuse. Tant que le com­bat de ces « fémi­nistes » ne se dis­tin­gue­ra pas de leur com­bat POUR l’im­mi­gra­tion, les fémi­ni­cides perdureront.

Vendredi 4 février 2022

Notre Cricri niçois en prend plein la tête dans la lec­ture des mémoires, « Le sens de notre nation » de l’ex-ministre de l’Intérieur socia­liste Bernard Cazeneuve paru le 19 jan­vier 2022.

Celui-ci en effet, n’y va pas avec le dos de la cuiller. Il accuse en effet le maire de Nice d’a­voir pro­pa­gé « des infor­ma­tions fausses et fre­la­tées » et d’a­voir cher­ché à le « mani­pu­ler » après l’at­taque ter­ro­riste de la pro­me­nade des Anglais qui avait fait 86 morts et 458 bles­sés.

Il l’ac­cuse éga­le­ment d’a­voir ten­té de dis­si­mu­ler des failles de sécu­ri­té, un comble pour celui qui se vante de diri­ger la ville la plus sûre de France. Et qui décla­rait au moment des atten­tats de Paris, que, dans une ville aus­si bien pro­té­gée que la sienne, jamais de tels drames n’au­raient pu se pro­duire.

« Pas un seul jour ne s’est pas­sé, après l’at­ten­tat, sans qu’il dis­tille dans la presse – Libération et le JDD en l’es­pèce – des infor­ma­tions fausses et fre­la­tées, toutes des­ti­nées à mon­trer que la police natio­nale n’a­vait pas fait son tra­vail, que le pré­fet qu’il pour­sui­vait de sa vin­dicte était incom­pé­tent, que le ministre de l’Intérieur était un men­teur » pour­suit l’an­cien ministre de François Hollande.

Cricri… pour­quoi tu tousses ?

Samedi 5 février janvier 2022

Avez-vous vu la nou­velle « carte d’é­lec­teur » ? Elle affiche une nou­veau­té, que j’en suis sûr, la plu­part des Français ne remar­que­ra même pas. Et pour­tant…

Cette nou­veau­té, c’est le gad­get qui pour­rit nos vies depuis bien­tôt un an, et que vous devez pré­sen­ter pour la moindre envie de vivre nor­ma­le­ment, j’ai nom­mé le QR code !

Pourquoi un QR code sur la carte d’é­lec­teur ? Le gou­ver­ne­ment, à son habi­tude, se veut ras­su­rant… Ce codage a pour seule et unique fin de per­mettre aux élec­teurs d’être « mieux infor­més » des condi­tions du scru­tin, afin nous dit-on de « récon­ci­lier les Français avec le vote ». Ben voyons ! comme dirait un can­di­dat à la pré­si­den­tielle.

Le Français curieux pour­ra en effet, en scan­nant le petit car­ré bico­lore, accé­der à un site du minis­tère de l’Intérieur dédié aux élec­tions pré­si­den­tielles et légis­la­tives afin de s’y « infor­mer », ou encore d’y effec­tuer « des démarches liées aux élec­tions », telles que véri­fier sa situa­tion élec­to­rale, trou­ver son bureau de vote, s’inscrire sur les listes élec­to­rales et deman­der une pro­cu­ra­tion.…

Mais ce petit car­ré n’au­ra t‑il pas à l’a­ve­nir d’autres uti­li­tés ? Ne pré­pare t‑il pas la voie à un « passe citoyen », et ain­si au « cré­dit social » à la chi­noise tant sou­hai­té par nos diri­geants ? Permettra t‑il de voter « à dis­tance » comme aux USA, ouvrant la voie comme là-bas à des fraudes élec­to­rales his­to­riques ? Vous inter­di­ra t‑il de voter, si, par exemple, vous n’êtes pas vac­ci­né ? Que ceux qui me traitent de mytho­mane, réflé­chissent : qu’au­raient-ils dit il y a deux ans seule­ment, si on leur avait annon­cé qu’ils allaient devoir pré­sen­ter une auto­ri­sa­tion pour sor­tir faire pis­ser leur chien ?